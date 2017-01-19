Наeмник на Blackwater: Руският войник може да свали самолет със сапьорска лопатка

/Поглед.инфо/ В нета може да срещнете откровенията на един от сътрудниците на американската частна военна компания Blackwater за бойната способност на войниците на различните страни, в това число и на Русия.

Всъщност, Blackwater е преименуваната Academу - американска „охранителна” компания, основана през 1997 година. Наемниците на Blackwater са готови срещу умерено възнаграждение да провеждат военни операции, без да са обременени от нормите на морала и етиката. Както във всяка класация, откровенията започват първо с оценката на бойната способност на най-слабите. (рус. ез.)

Наёмник Blackwater о русской армии: могут сбить самолёт сапёрной лопаткой

Земля слухами полнится, равно как и её цифровая модель — всемирная сеть. Можно даже встретить откровения одного из сотрудников американской частной военной компании Blackwater о боеспособности воинов разных стран, в том числе России. Собственно, ЧВК Blackwater («Чёрная вода») она же Academi — американское охранное предприятие, основанное в 1997 году. Наёмники Blackwater готовы за умеренную плату оказывать услуги по проведению военных операций, не обременяя себя нормами морали и нравственности. Об этих и других подробнее — ниже. Как в любом классическом топе, начать предлагается с самых слабых.

8. Африканские племена. Воинственно настроенные жители чёрного континента, не имеющие даже базовых понятий о военной подготовке. Понимают, что при нажатии на курок автомат производит выстрел, но не более того. Стрельбу ведут беспорядочную, зачастую по своим товарищам. После нескольких жертв или танкового выстрела с ужасом разбегаются. Наглядно изображается на известном видео.

7. Африканские регуляры. В отличие от своих диких собратьев наряжены в форму какой-нибудь группировки или квазигосударства, а также понимают, каким образом совмещать в обзоре целик и мушку. Собственно, только против пункта 8 и боеспособны, и при столкновении с чуть более умелым противником охотно самоуничтожаются об его патроны и снаряды или разбегаются в стороны. Возможно наличие бронетехники, но ни малейшего понимания об её функционировании нет. Рейтинг — мясо в упаковке.

6. Арабы. Наемники, повстанцы, многие регуляры…Тактика и стратегия являются для них таким же моветоном, как для убеждённого ортодоксального еврея блюда из свинины. Их война состоит в запуске в предполагаемую сторону противника мегатонн патронов и различных взрывных устройств под постоянные крики про Аллу и бар. Охотно взрывают себя подручными средствами, при этом вовсе не обязательно повреждают противника. При этом парадоксально, но регулярные армии арабских стран всё же стараются соблюдать дисциплину и демонстрируют зачатки военного мастерства. Весьма трусливы, но из-за особого отношения к смерти, паникёрами назвать их нельзя. Рейтинг — удобная мишень.

5. Американские регуляры. Военное искусство американских солдат регулярной армии ограничивается, собственно, искусством. Красивые фильмы о непобедимой армии сняты в огромном количестве, но вряд ли отражают действительность. Главное отличие киношной войны от настоящей — янки умеют воевать только на выжженной земле. Вьетнам, Ирак, Афганистан — везде американские солдаты успешно продвигаются только после предварительной обработки кровавыми ковровыми бомбардировками, танками или напалмом, иначе операция, как правило, завершается провалом. Сказывается отсутствие опыта ведения войн на своей территории. Даже в ходе обучения используется предварительная обработка местности атомными бомбами.

4. Американские наемники. Не самые плохие бойцы, исполняют почти любой каприз за деньги нанимателей. В основном — свержение неугодных режимов и различных ближневосточных «диктаторов» или же, наоборот, подавление повстанцев, например, операция Blackwater в Донбассе. Отличный уровень подготовки, нередко даже один такой — воин в поле. При этом эгоистичны и расчётливы. Главная мотивация — деньги, которые будут им ни к чему в случае смерти в операции. Поэтому, не лезут в самые горячие точки и избегают первой линии огня, оценивая личные риски. Рейтинг — псы войны.

3. Азиаты. В составе группы азиатские бойцы способны доставить мучительную головную боль любому противнику. Трудно предположить, что происходит у них в голове, но ожидать от них следует любого безрассудства. Способны составить по-настоящему хитрый и запутанный план, по которому противник зачастую попадает в засаду. В поддержке техникой не нуждаются, как, впрочем, и в наличии патронов для винтовки. Главное — наличие собратьев, без которых азиатский наёмник быстро становится бесполезным. Рейтинг — армия императора.

2. Кавказцы и афганцы. Сильные, выносливые и храбрые войны, с отличными боевыми навыками. При этом, эффективно действуют как в группах, так и поодиночке. Не испытывают недостатка в мотивации, не пугаются при виде военной техники и авиаударов. Боевые действия ведут грамотно с использованием тактического и стратегического планирования, эффективно используют засады. Главным недостатком является неспособность драться до последнего вдоха, бойцы не станут жертвовать собой ради общей победы. Исключение — шахиды, но это, скорее, к представителям арабского мира. Рейтинг — настоящие Бойцы.

1. Русские. Противодействие взводу русских бойцов означает лютое и кровавое месиво. Они будут драться до конца, до последнего патрона, и даже это не способно их остановить — в ход идут любые подручные предметы. Смертельное ранение не гарантирует того, что к русскому можно безопасно подойти: скорее всего, в его руках зажата граната без чеки. Изобретательность, интуиция и смекалка не оставляют безвыходных ситуаций. В крайнем случае, даже самолёт может быть сбит сапёрной лопаткой, а танк остановлен голыми руками. Бойцы, ни разу не державшие СВД, в критический момент способны попасть из неё на пределе дальности. Вблизи эта винтовка превращается в ещё более грозное оружие, которому даже патроны не требуются. Тактика и стратегия организована на таком уровне, что даже полуживой калека способен требуемое количество в одиночку удерживать роту противника. При этом даже наёмные бойцы неспособны отступать. А если отступают — значит просто бегут за патронами. Разумеется, опытные армейцы ничуть не хуже наёмников, а достаточное количество опыта набирается в первое же боевое столкновение. Рейтинг — Воины!

Източник: Политикос.ру

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели