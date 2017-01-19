 » 
 » 

Наeмник на Blackwater: Руският войник може да свали самолет със сапьорска лопатка


/Поглед.инфо/ В нета може да срещнете откровенията на един от сътрудниците на американската частна военна компания Blackwater за бойната способност на войниците на различните страни, в това число и на Русия.

Всъщност, Blackwater е преименуваната Academу - американска „охранителна” компания, основана през 1997 година. Наемниците на Blackwater са готови срещу умерено възнаграждение да провеждат военни операции, без да са обременени от нормите на морала и етиката. Както във всяка класация, откровенията започват първо с оценката на бойната способност на най-слабите. (рус. ез.)

Наёмник Blackwater о русской армии: могут сбить самолёт сапёрной лопаткой

Земля слухами полнится, равно как и её цифровая модель — всемирная сеть. Можно даже встретить откровения одного из сотрудников американской частной военной компании Blackwater о боеспособности воинов разных стран, в том числе России. Собственно, ЧВК Blackwater («Чёрная вода») она же Academi — американское охранное предприятие, основанное в 1997 году. Наёмники Blackwater готовы за умеренную плату оказывать услуги по проведению военных операций, не обременяя себя нормами морали и нравственности. Об этих и других подробнее — ниже. Как в любом классическом топе, начать предлагается с самых слабых.

8. Африканские племена. Воинственно настроенные жители чёрного континента, не имеющие даже базовых понятий о военной подготовке. Понимают, что при нажатии на курок автомат производит выстрел, но не более того. Стрельбу ведут беспорядочную, зачастую по своим товарищам. После нескольких жертв или танкового выстрела с ужасом разбегаются. Наглядно изображается на известном видео.

7. Африканские регуляры. В отличие от своих диких собратьев наряжены в форму какой-нибудь группировки или квазигосударства, а также понимают, каким образом совмещать в обзоре целик и мушку. Собственно, только против пункта 8 и боеспособны, и при столкновении с чуть более умелым противником охотно самоуничтожаются об его патроны и снаряды или разбегаются в стороны. Возможно наличие бронетехники, но ни малейшего понимания об её функционировании нет. Рейтинг — мясо в упаковке.

6. Арабы. Наемники, повстанцы, многие регуляры…Тактика и стратегия являются для них таким же моветоном, как для убеждённого ортодоксального еврея блюда из свинины. Их война состоит в запуске в предполагаемую сторону противника мегатонн патронов и различных взрывных устройств под постоянные крики про Аллу и бар. Охотно взрывают себя подручными средствами, при этом вовсе не обязательно повреждают противника. При этом парадоксально, но регулярные армии арабских стран всё же стараются соблюдать дисциплину и демонстрируют зачатки военного мастерства. Весьма трусливы, но из-за особого отношения к смерти, паникёрами назвать их нельзя. Рейтинг — удобная мишень.

5. Американские регуляры. Военное искусство американских солдат регулярной армии ограничивается, собственно, искусством. Красивые фильмы о непобедимой армии сняты в огромном количестве, но вряд ли отражают действительность. Главное отличие киношной войны от настоящей — янки умеют воевать только на выжженной земле. Вьетнам, Ирак, Афганистан — везде американские солдаты успешно продвигаются только после предварительной обработки кровавыми ковровыми бомбардировками, танками или напалмом, иначе операция, как правило, завершается провалом. Сказывается отсутствие опыта ведения войн на своей территории. Даже в ходе обучения используется предварительная обработка местности атомными бомбами.

4. Американские наемники. Не самые плохие бойцы, исполняют почти любой каприз за деньги нанимателей. В основном — свержение неугодных режимов и различных ближневосточных «диктаторов» или же, наоборот, подавление повстанцев, например, операция Blackwater в Донбассе. Отличный уровень подготовки, нередко даже один такой — воин в поле. При этом эгоистичны и расчётливы. Главная мотивация — деньги, которые будут им ни к чему в случае смерти в операции. Поэтому, не лезут в самые горячие точки и избегают первой линии огня, оценивая личные риски. Рейтинг — псы войны.

3. Азиаты. В составе группы азиатские бойцы способны доставить мучительную головную боль любому противнику. Трудно предположить, что происходит у них в голове, но ожидать от них следует любого безрассудства. Способны составить по-настоящему хитрый и запутанный план, по которому противник зачастую попадает в засаду. В поддержке техникой не нуждаются, как, впрочем, и в наличии патронов для винтовки. Главное — наличие собратьев, без которых азиатский наёмник быстро становится бесполезным. Рейтинг — армия императора.

2. Кавказцы и афганцы. Сильные, выносливые и храбрые войны, с отличными боевыми навыками. При этом, эффективно действуют как в группах, так и поодиночке. Не испытывают недостатка в мотивации, не пугаются при виде военной техники и авиаударов. Боевые действия ведут грамотно с использованием тактического и стратегического планирования, эффективно используют засады. Главным недостатком является неспособность драться до последнего вдоха, бойцы не станут жертвовать собой ради общей победы. Исключение — шахиды, но это, скорее, к представителям арабского мира. Рейтинг — настоящие Бойцы.

1. Русские. Противодействие взводу русских бойцов означает лютое и кровавое месиво. Они будут драться до конца, до последнего патрона, и даже это не способно их остановить — в ход идут любые подручные предметы. Смертельное ранение не гарантирует того, что к русскому можно безопасно подойти: скорее всего, в его руках зажата граната без чеки. Изобретательность, интуиция и смекалка не оставляют безвыходных ситуаций. В крайнем случае, даже самолёт может быть сбит сапёрной лопаткой, а танк остановлен голыми руками. Бойцы, ни разу не державшие СВД, в критический момент способны попасть из неё на пределе дальности. Вблизи эта винтовка превращается в ещё более грозное оружие, которому даже патроны не требуются. Тактика и стратегия организована на таком уровне, что даже полуживой калека способен требуемое количество в одиночку удерживать роту противника. При этом даже наёмные бойцы неспособны отступать. А если отступают — значит просто бегут за патронами. Разумеется, опытные армейцы ничуть не хуже наёмников, а достаточное количество опыта набирается в первое же боевое столкновение. Рейтинг — Воины!

Източник: Политикос.ру

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели

Публикувано на
19.01.2017 @ 18:22

Автор: А.М.Василевский

Тагове: , , , , , ,

Коментари

Видяна: 1006



 

Поглед Инфо

Авторски

Западна, Европа, Западна Европа Юри Михалков
Прочетена 676 пъти
Не западна ли Европа покрай Западна Европа?
Геноцид, Османска империя, клане, Батак Велислава Дърева
Прочетена 4592 пъти
Геноцид
Амнезия, 10 януари, 20 години Велислава Дърева
Прочетена 1659 пъти
Амнезия
Кучите синове, Америка за България, нова визия Александър Симов
Прочетена 5540 пъти
"Кучите синове" на "Америка за България" и новата им визия
БСП, лява партия, програма, масова бедност, предприемачество Проф. д.и.н. Иван Ангелов
Прочетена 1145 пъти
Недопустимо е лява партия да не намира място в програмата си за масовата бедност
Команданте, република на свободата, рожден ден, Румен Петков Александър Симов
Прочетена 3490 пъти
Команданте на виртуалната островна република на свободата, честит рожден ден!
Претенция, експерти, закони, правила Петър Волгин
Прочетена 3046 пъти
Претенцията на „експертите”

Намери хотел с Booking.com

Най-четени

Убийство, Кадафи 17.01.2017 | Видяна 55828 пъти
Ето за какво убиха Кадафи
Фани Ардан, лакеи, Америка, истинска Русия 14.01.2017 | Видяна 26496 пъти
Фани Ардан: "Превърнахте се в такива лакеи на Америка, че не виждате истинската Русия"
Кърваво зарево, Балкани, кюрдска държава 12.01.2017 | Видяна 18073 пъти
Задава ли се кърваво зарево?
Анко Иванов, павликморозовци, деца, номенклатура 14.01.2017 | Видяна 16733 пъти
Новите павликморозовци
Кеворк Кеворкян, Плевнелиев, самочувствие, врабец, провал, прощава 16.01.2017 | Видяна 14722 пъти
Самочувствието на един врабец - провал и на прощаване