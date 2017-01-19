Дарен Бойл: Америка се готви за война с Русия?

/Поглед.инфо/ "Зона 51" е едно от най-загадъчните места в света. Намира се в щата Невада. От края на 70-те години тази изпитателна военна база е във фокуса на любителите на конспиративни теории и НЛО, които твърдят, че там има мистериозни извънземни технологии. Това е голям военен комплекс, разположен между пресъхнало езеро в северозападна и невисока планина в западна посока. Мястото отдавна е затворено за публиката и е наситено с въоръжена охрана.

Точно в "Зона 51" военновъздушните сили на САЩ проведоха симулация на въздушен бой с участието на изтребител - руско производство. Ролята на "вражеския" самолет изпълняваше едноместния изтребител Су-27P, който е на въоръжение в руските и китайските ВВС. Самолетът Су-27 беше прехванат от изтребител F-16, излетял от близката военновъздушна база "Нелис”. В продължение на 25 минути двете машини водиха ръкопашен бой на височина от 6000 до 10000 метра.

(рус.ез.)

Америка готовится к войне с Россией?

Американский военный самолет был замечен во время имитации воздушного боя с истребителем российского производства в небе над сверхсекретной «Зоной 51» (Area 51).

ВВС США провели имитацию воздушного боя с участием истребителя российского производства в небе над «Зоной 51» в Неваде. Роль «вражеского» самолета выполнял одноместный истребитель Су-27П, который находится на вооружении российских и китайских военно-воздушных сил.

Самолет Су-27 был перехвачен истребителем F-16, поднявшимся с расположенной неподалеку авиабазы «Неллис» (Nellis).

Эти два истребителя в течение 25 минут вели воздушный бой друг с другом на высотах от 6 тысяч метров до 10 тысяч метров.

Это были потрясающие сцены — российский истребитель атакует боевой самолет ВВС США F-16 в ходе имитационного боя, который сам по себе может служить свидетельством того, что Америка готовится к возможной войне с Москвой.

Опубликованный снимки сделаны авиадиспетчером Филом Дрейком (Phil Drake)в небе над «Зоной 51» в штате Невада, которая является одной из самых секретных военных баз, и произошло это в тот день, когда Дональд Трамп был избран президентом.

По словам Дрейка, изображенные на фотографиях самолеты — это одноместный Су-27П и ветеран американских ВВС F-16.

Сам Дрейк находился в пустыне около «Зоны 51» 8 ноября, в день президентских выборов. Он надеялся увидеть там тренировочные полеты высокоскоростных истребителей.

Этот 42-летний энтузиаст из британского графства Гэмпшир сказал, что сделанные им фотографии являются первым документальным свидетельством такого рода воздушного боя в Соединенных Штатах.

По его словам, российский самолет Су-27П «Фланкер-Б» официально никогда не импортировался Соединенными Штатами. «Этот самолет был анонимным и без опознавательных знаков, если не считать камуфляжной окраски в советском стиле, — сказал Дрейк. — После выполнения своей задачи оба они направились в сторону озера Грум-Лейк (Groom Lake), в направлении строго охраняемого воздушного пространства. Снимки были произведены из долины Тикабу (Tikaboo Valley), расположенной недалеко от озера Грум-Лейк (официальное название «Зоны 51»), и Дрейку пришлось до предела увеличить масштаб изображения своего фотоаппарата для того, чтобы заснять то, что ему удалось увидеть.

Вот что он рассказал: «Самолеты находились на высоте около 6 тысячи метров, в паре километров к востоку от того места, где я находился, и поэтому можно считать, что дистанция до самолетов составляла не меньше десяти километров. Они были в буквальном смысле точками в небе, и, конечно же, в этом и состоит причина того, что никто раньше не смог их заснять».

«Первоначально самолеты находились несколько в стороне от «Зоны 51».

«Американцы используют учебные полеты с российскими самолетами для того, чтобы получить преимущество в ходе боя. Они также испытывают новые виды вооружений с целью определения эффективность их применения против настоящих, сделанных в России целей».

«По слухам, российский „Фланкер" поднимается в воздух в районе озера Грум-Лейк уже почти в течение 20 лет, но никому еще не удавалось сделать убедительные фотоснимки и доказать, что этот самолет, на самом деле, находится там. Опубликованные фотографии представляют собой первое доказательство того, что американцы летают на этом самолете, который является основным истребителем в структуре противовоздушной обороны российских и китайских военно-воздушных сил».

Дрейк продолжил свой рассказ: «Все было тихо районе 13.00. Очень тихо. Никакого движения в течение двух часов, и я начал уже думать о том, чтобы перебраться на другую выгодную позицию в районе Квин Сити Саммит (Quenn City Summit) или на смотровую площадку под названием Powerlines Overlook. Но затем мое внимание привлек звук летящего истребителя, и именно в этот момент я впервые увидел Су-27 „Фланкер" из „Зоны 51".

„Он летел на северо-восток на высоте около 10 тысяч метров, оставляя за собой прерывающийся инверсионный след. Время было 15:00, и солнце уже клонилось к западу, когда „Фланкер" и F-16 устроили специально для меня 25-минутрое воздушное шоу. Создавалось впечатление, что эта пара демонстрировала перехват на встречных курсах, снижая высоту полета с 10 тысяч метров до 6 тысяч метров, и все это происходило в полутора или в трех километрах от меня".

„Это означало, что они были прекрасно освещены вечерним солнцем. После перехвата на встречных курсах они стали отрабатывать воздушный бой, и при этом „Фланкер" использовал свою потрясающую маневренность, пытаясь зайти в хвост F-16".

„Я сделал большую серию фотографий, но поскольку самолеты находились на большом расстоянии, мой автофокус не мог справиться со своей задачей. Я вынужден был снимать в ручном режиме и постоянно перестраивать кольцо наводки для того, чтобы получились нормальные снимки".

„Су-27 был явно одноместным, это был Су-27П „Фланкер"-Б".

„Фланкер" был выкрашен в классическом стиле 1990-х годов в два тона голубого цвета с белым носом и белыми концевыми обтекателями. Весьма оригинальный самолет. Ходили слухи, что Соединенные Штаты получили два одноместных „Фланкера" из Белоруссии в 1996 или в 1997 году, и, как я думаю, это был один из них».

«После финального воздушного поединка мне повезло, и я смог заснять F-16 в тот момент, когда он оказался рядом с „Фланкером", затем они оба вернулись на высоту 10 тысяч метров и полетели на юго-запад в район ограниченного воздушного пространства „Грум-Лейк". Интересно было видеть то, что Су-27 оставлял большой инверсионный след, тогда как у F-16 не было вообще никакого инверсионного следа, хотя он находился на такой же высоте».

«Зона 51» — одно из наиболее загадочных мест в мире. Эта расположенная в штате Невада испытательная военная база с конца 1970-х годов находится в центре внимания сторонников теорий заговора и уфологов, которые утверждают, что там находятся таинственные иноземные технологии. Этот большой военный комплекс находится между высохшим озером на северо-западе и небольшой горой на западе. Он уже давно закрыт для публики, и там полно вооруженных охранников.

Это место, как было подтверждено, раньше использовалось как испытательный полигон для военных самолетов.

Там испытывались известные образцы — шпионский самолет У-2 (SR-71 Blackbird) и малозаметный истребитель F-117A Nighthawk.

Източник: Daily Mail, Великобритания

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