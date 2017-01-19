 » 
 » 

Дарен Бойл: Америка се готви за война с Русия?


/Поглед.инфо/ "Зона 51" е едно от най-загадъчните места в света. Намира се в щата Невада. От края на 70-те години тази изпитателна военна база е във фокуса на любителите на конспиративни теории и НЛО, които твърдят, че там има мистериозни извънземни технологии. Това е голям военен комплекс, разположен между пресъхнало езеро в северозападна и невисока планина в западна посока. Мястото отдавна е затворено за публиката и е наситено с въоръжена охрана.

Точно в "Зона 51" военновъздушните сили на САЩ проведоха симулация на въздушен бой с участието на изтребител - руско производство. Ролята на "вражеския" самолет изпълняваше едноместния изтребител Су-27P, който е на въоръжение в руските и китайските ВВС. Самолетът Су-27 беше прехванат от изтребител F-16, излетял от близката военновъздушна база "Нелис”. В продължение на 25 минути двете машини водиха ръкопашен бой на височина от 6000 до 10000 метра.

(рус.ез.)

Америка готовится к войне с Россией?

Американский военный самолет был замечен во время имитации воздушного боя с истребителем российского производства в небе над сверхсекретной «Зоной 51» (Area 51).

ВВС США провели имитацию воздушного боя с участием истребителя российского производства в небе над «Зоной 51» в Неваде. Роль «вражеского» самолета выполнял одноместный истребитель Су-27П, который находится на вооружении российских и китайских военно-воздушных сил.

Самолет Су-27 был перехвачен истребителем F-16, поднявшимся с расположенной неподалеку авиабазы «Неллис» (Nellis).

Эти два истребителя в течение 25 минут вели воздушный бой друг с другом на высотах от 6 тысяч метров до 10 тысяч метров.

Это были потрясающие сцены — российский истребитель атакует боевой самолет ВВС США F-16 в ходе имитационного боя, который сам по себе может служить свидетельством того, что Америка готовится к возможной войне с Москвой.

Опубликованный снимки сделаны авиадиспетчером Филом Дрейком (Phil Drake)в небе над «Зоной 51» в штате Невада, которая является одной из самых секретных военных баз, и произошло это в тот день, когда Дональд Трамп был избран президентом.

По словам Дрейка, изображенные на фотографиях самолеты — это одноместный Су-27П и ветеран американских ВВС F-16.

Сам Дрейк находился в пустыне около «Зоны 51» 8 ноября, в день президентских выборов. Он надеялся увидеть там тренировочные полеты высокоскоростных истребителей.

Этот 42-летний энтузиаст из британского графства Гэмпшир сказал, что сделанные им фотографии являются первым документальным свидетельством такого рода воздушного боя в Соединенных Штатах.

По его словам, российский самолет Су-27П «Фланкер-Б» официально никогда не импортировался Соединенными Штатами. «Этот самолет был анонимным и без опознавательных знаков, если не считать камуфляжной окраски в советском стиле, — сказал Дрейк. — После выполнения своей задачи оба они направились в сторону озера Грум-Лейк (Groom Lake), в направлении строго охраняемого воздушного пространства. Снимки были произведены из долины Тикабу (Tikaboo Valley), расположенной недалеко от озера Грум-Лейк (официальное название «Зоны 51»), и Дрейку пришлось до предела увеличить масштаб изображения своего фотоаппарата для того, чтобы заснять то, что ему удалось увидеть.

Вот что он рассказал: «Самолеты находились на высоте около 6 тысячи метров, в паре километров к востоку от того места, где я находился, и поэтому можно считать, что дистанция до самолетов составляла не меньше десяти километров. Они были в буквальном смысле точками в небе, и, конечно же, в этом и состоит причина того, что никто раньше не смог их заснять».

«Первоначально самолеты находились несколько в стороне от «Зоны 51».

«Американцы используют учебные полеты с российскими самолетами для того, чтобы получить преимущество в ходе боя. Они также испытывают новые виды вооружений с целью определения эффективность их применения против настоящих, сделанных в России целей».

«По слухам, российский „Фланкер" поднимается в воздух в районе озера Грум-Лейк уже почти в течение 20 лет, но никому еще не удавалось сделать убедительные фотоснимки и доказать, что этот самолет, на самом деле, находится там. Опубликованные фотографии представляют собой первое доказательство того, что американцы летают на этом самолете, который является основным истребителем в структуре противовоздушной обороны российских и китайских военно-воздушных сил».

Дрейк продолжил свой рассказ: «Все было тихо районе 13.00. Очень тихо. Никакого движения в течение двух часов, и я начал уже думать о том, чтобы перебраться на другую выгодную позицию в районе Квин Сити Саммит (Quenn City Summit) или на смотровую площадку под названием Powerlines Overlook. Но затем мое внимание привлек звук летящего истребителя, и именно в этот момент я впервые увидел Су-27 „Фланкер" из „Зоны 51".

„Он летел на северо-восток на высоте около 10 тысяч метров, оставляя за собой прерывающийся инверсионный след. Время было 15:00, и солнце уже клонилось к западу, когда „Фланкер" и F-16 устроили специально для меня 25-минутрое воздушное шоу. Создавалось впечатление, что эта пара демонстрировала перехват на встречных курсах, снижая высоту полета с 10 тысяч метров до 6 тысяч метров, и все это происходило в полутора или в трех километрах от меня".

„Это означало, что они были прекрасно освещены вечерним солнцем. После перехвата на встречных курсах они стали отрабатывать воздушный бой, и при этом „Фланкер" использовал свою потрясающую маневренность, пытаясь зайти в хвост F-16".

„Я сделал большую серию фотографий, но поскольку самолеты находились на большом расстоянии, мой автофокус не мог справиться со своей задачей. Я вынужден был снимать в ручном режиме и постоянно перестраивать кольцо наводки для того, чтобы получились нормальные снимки".

„Су-27 был явно одноместным, это был Су-27П „Фланкер"-Б".

„Фланкер" был выкрашен в классическом стиле 1990-х годов в два тона голубого цвета с белым носом и белыми концевыми обтекателями. Весьма оригинальный самолет. Ходили слухи, что Соединенные Штаты получили два одноместных „Фланкера" из Белоруссии в 1996 или в 1997 году, и, как я думаю, это был один из них».

«После финального воздушного поединка мне повезло, и я смог заснять F-16 в тот момент, когда он оказался рядом с „Фланкером", затем они оба вернулись на высоту 10 тысяч метров и полетели на юго-запад в район ограниченного воздушного пространства „Грум-Лейк". Интересно было видеть то, что Су-27 оставлял большой инверсионный след, тогда как у F-16 не было вообще никакого инверсионного следа, хотя он находился на такой же высоте».

«Зона 51» — одно из наиболее загадочных мест в мире. Эта расположенная в штате Невада испытательная военная база с конца 1970-х годов находится в центре внимания сторонников теорий заговора и уфологов, которые утверждают, что там находятся таинственные иноземные технологии. Этот большой военный комплекс находится между высохшим озером на северо-западе и небольшой горой на западе. Он уже давно закрыт для публики, и там полно вооруженных охранников.

Это место, как было подтверждено, раньше использовалось как испытательный полигон для военных самолетов.

Там испытывались известные образцы — шпионский самолет У-2 (SR-71 Blackbird) и малозаметный истребитель F-117A Nighthawk.

Източник: Daily Mail, Великобритания

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели

Публикувано на
19.01.2017 @ 22:12

Автор: Дарен Бойл

Тагове: , , , ,

Коментари

Видяна: 504



 

Поглед Инфо

Авторски

Западна, Европа, Западна Европа Юри Михалков
Прочетена 781 пъти
Не западна ли Европа покрай Западна Европа?
Геноцид, Османска империя, клане, Батак Велислава Дърева
Прочетена 5262 пъти
Геноцид
Амнезия, 10 януари, 20 години Велислава Дърева
Прочетена 1807 пъти
Амнезия
Кучите синове, Америка за България, нова визия Александър Симов
Прочетена 5873 пъти
"Кучите синове" на "Америка за България" и новата им визия
БСП, лява партия, програма, масова бедност, предприемачество Проф. д.и.н. Иван Ангелов
Прочетена 1181 пъти
Недопустимо е лява партия да не намира място в програмата си за масовата бедност
Команданте, република на свободата, рожден ден, Румен Петков Александър Симов
Прочетена 3505 пъти
Команданте на виртуалната островна република на свободата, честит рожден ден!
Претенция, експерти, закони, правила Петър Волгин
Прочетена 3080 пъти
Претенцията на „експертите”

Намери хотел с Booking.com

Най-четени

Убийство, Кадафи 17.01.2017 | Видяна 57858 пъти
Ето за какво убиха Кадафи
Фани Ардан, лакеи, Америка, истинска Русия 14.01.2017 | Видяна 26526 пъти
Фани Ардан: "Превърнахте се в такива лакеи на Америка, че не виждате истинската Русия"
Кърваво зарево, Балкани, кюрдска държава 12.01.2017 | Видяна 18098 пъти
Задава ли се кърваво зарево?
Анко Иванов, павликморозовци, деца, номенклатура 14.01.2017 | Видяна 16754 пъти
Новите павликморозовци
Кеворк Кеворкян, Плевнелиев, самочувствие, врабец, провал, прощава 16.01.2017 | Видяна 14783 пъти
Самочувствието на един врабец - провал и на прощаване