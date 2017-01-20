Защо Русия вече управлява света?

/Поглед.инфо/ Годишните приходи на Русия са по-малко от тези на Канада. През 2016 г. нейният БВП е съставлявал 1,3 трилиона долара, което приблизително е равно на БВП на Австралия, населението на която е шест пъти по-малко, а територията – два пъти по-малка от тази на Русия.

Въпреки това, в интервалите между хакерските атаки срещу избирателната система на САЩ и на военната кампания в Сирия, Русия предприе мъдри мерки и успя да наложи господството си в международните дела.

Канадското издание National Post се свързва с историци, политолози и дипломати, и им задава само един въпрос: как стана така, че една евразийска страна, чиято икономика е на ръба на пропастта, сега управлява света?

(рус.ез.)

Почему Россия — с экономикой меньше, чем у Канады, и населением меньше, чем у Нигерии — теперь правит миром

Россия зарабатывает меньше денег в год, чем Канада. В 2016 году ее ВВП составил 1,3 триллиона долларов, что примерно равно ВВП Австралии, чье население в шесть раз меньше, а площадь территории в два раза меньше, чем у России.

Тот факт, что численность населения России составляет 147 миллионов человек, уже тоже не впечатляет: сегодня в Нигерии, Бангладеш и Бразилии проживает больше людей, чем в России.

Однако в промежутках между хакерскими атаками на избирательную систему США и военной кампанией в Сирии Россия умудряется господствовать в международных делах.

Издание National Post связалось с различными историками, политологами и дипломатами, чтобы задать им всего один вопрос: как получилось, что евразийская страна, чья экономика находится на грани краха, теперь правит миром?

«Достаточно» большая

Иногда карманный пистолет оказывается настолько же эффективным, насколько и бомба с лазерной системой наведения. Российский военный бюджет составляет всего одну десятую часть от военного бюджета США, у России меньше военнослужащих, чем у Индии, а за главным кораблем российского флота повсюду должны неустанно следовать буксиры — на случай поломки его систем. Однако стране, которая мастерски научилась проецировать влияние в мире, тратя при этом довольно мало средств, этого, по всей видимости, вполне достаточно. Крым был захвачен без единого выстрела. Сирийская кампания потребовала всего 50 самолетов и стоила России всего 500 миллионов долларов — США потратили столько же денег на военную подготовку сирийских повстанцев. В случае России важен не столько размер ее армии, сколько ее демонстративная готовность пустить ее в ход. С 2000 года Россия отправляла свои войска в бой не менее пяти раз: в Чечне, в приграничных районах Кавказа, в Грузии, в Донбассе и, разумеется, в Сирии.

Никому нельзя доверять

Россия, как и Израиль, никогда точно не знает, кому она может доверять. Прежние члены организации Варшавского договора покинули ее практически сразу после падения Берлинской стены. То же самое сделали и бывшие советские республики, три из которых сегодня входят в состав НАТО. Россия также сталкивается с проблемой джихадизма на Кавказе, а ее огромный, малонаселенный и богатый природными ресурсами дальневосточный регион граничит с экспансионистским Китаем. Можно сказать, что агрессивный подход России к внешней политике отчасти является результатом ее окружения. Если бы Канаде пришлось делить 49-ю параллель с Северной Кореей, Азербайджаном и десятком других относительно нестабильных стран с весьма сомнительными намерениями, вполне возможно, она тоже вела бы себя не слишком вежливо. Вето в Совбезе ООН

Право вето в Совбезе ООН Россия унаследовала от Советского Союза, который заслужил его благодаря победе во Второй мировой войне. И Россия активно пользуется этим правом. С 2000 года Россия наложила вето на 13 резолюций Совбеза ООН, которые в основном касались Ближнего Востока. Между тем, Франция и Соединенное Королевство не прибегали к вето с 1989 года. Готовность России в любой момент использовать свое вето порождает необходимость вовлекать ее в процесс обсуждения глобальных кризисов.

Россию можно легко выставить главным злодеем

Приведу в пример один заголовок из британских таблоидов: «Возможно, Россия организовала секс-атаки мигрантов в Европе, чтобы Ангела Меркель проиграла выборы в Германии». Это совершенно нелепое предложение, однако британские читатели вполне могут представить себе, что Кремль способен высадить в Западной Европе десант насильников. Критики отмечают, что, хотя Россию трудно назвать абсолютно невинной, она получает в свой адрес совершенно непропорциональную долю осуждения и критики только потому, что политикам проще всего зарабатывать очки, осыпая критикой бывшего врага эпохи холодной войны. «Да, Владимир Путин — авторитарный лидер, да, он пользуется незаконными методами для подавления оппозиции и недовольства, однако это мелочи по сравнению с тем, чем ежедневно занимаются наши союзники», — отметил Норман Перейра (Norman Pereira), историк из университета Далхаузи. Перейра имел в виду Турцию, члена НАТО и давнего союзника Запада, власти которой до сих пор проводят массовые чистки, чтобы избавиться от всех предполагаемых политических оппонентов после неудачной попытки государственного переворота в 2016 году.

В распоряжении России есть блестящие дипломаты

США выслали 35 российских дипломатов в ответ на вмешательство России в президентские выборы. На следующий день Путин великодушно пригласил детей этих высланных дипломатов в Кремль, чтобы те могли полюбоваться рождественской елкой. Это был очень разумный шаг со стороны властей страны, которая делает большие ставки на свое дипломатическое позиционирование. С советских времен дипломаты по всему миру всегда считали своих российских коллег блестяще подготовленными, упорными и высокопрофессиональными. «На самом деле на всех наших встречах Путин был чрезвычайно вежлив и очень искренен», — сказал президент Барак Обама в своем интервью изданию Atlantic в 2013 году. Хотя, возможно, под жестким контролем Путина российский дипломатический корпус лишился части своего лоска, ему до сих пор удается достигать серьезных внешнеполитических успехов: заключение соглашения по сирийскому химическому оружию, сближение с Китаем и создание Евразийского экономического союза с Арменией, Белоруссией, Казахстаном и Киргизией.

Приоритеты

С 2014 по начало 2016 года рубль потерял почти половину своей стоимости к доллару США. Российская экономика сокращается, а реальные доходы населения в 2016 году упали на 9%. Россия достигла той точки, в которой большинство стран быстро бы свернули свои внешнеполитические начинания и сосредоточились бы на внутренних программах. Но Россия следует противоположной стратегии: нужно отвлечься от экономических трудностей и сосредоточиться на повышении своего геополитического статуса. «Российская мантра заключается в том, что Россия — великая держава (что на самом деле довольно сомнительно — если не учитывать площадь ее территории и ядерное оружие), и Кремлю удалось спроецировать этот образ на международную арену», — написала в своем электронном письме Джинни Уилсон (Jeanne Wilson), эксперт по внешней политике России в колледже Уитон. Это можно рассматривать двояко: либо Россия сознательно решила пожертвовать богатством ради престижа, либо Путин отвлекает внимание от тяжелой экономической ситуации посредством «побед» за рубежом. Канцлер Германии Ангела Меркель придерживается второй точки зрения. «Он боится собственной слабости, — сказала она после их знаменитой встречи в 2007 году, на которую Путин взял с собой большую черную собаку — видимо, чтобы вывести из равновесия Меркель, которая боится собак. — У России нет ничего — ни успешной политики, ни экономики».

Жесткость

В 1985 году боевики Хезболла похитили четырех российских дипломатов в Бейруте. В ответ на это агенты КГБ сразу же убили члена семьи лидера Хезболла и отправили кусочек его тела похитителям. Вскоре после этого российских заложников освободили. Степень жестокости и беспощадности довольно трудно измерить, однако все источники, с которыми связалось издание National Post, говорили о российской культуре «жесткости». Она позволяет России свободно пересекать границы, которые многие другие страны никогда не стали бы так открыто нарушать. «Мы в туалете, вы уж меня извините, их поймаем и в сортире их замочим, в конце концов», — сказал Путин о террористах в 1999 году. Даже Джордж Буш, стоявший на руинах Всемирного торгового центра, не позволял себе использовать такие формулировки.

Ядерное оружие

И, разумеется, Россия является одной из двух стран, способных уничтожить жизнь на планете. По данным Ploughshares Fund, Россия обладает самым большим в мире ядерным арсеналом — 7300 единиц ядерного оружия. Сравните Россию с Северной Кореей, которая практически каждую неделю выступает с новыми ядерными угрозами, несмотря на свой крохотный запас ядерного оружия малой мощности. Соединенное Королевство и Франция способны уничтожить большую часть Западной Европы. Но только Россия и США могут сделать радиоактивной всю планету.

Източник: National Post, Канада

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