Путин започва да печели умовете на американците, и вероятно и сърцата им

/Поглед.инфо/ Според изследователския център Pew, 90% от американците вярват, че "влиянието и мощта” на Русия са заплаха, а 72% смятат, че руски хакери да проникнали в Националния комитет на Демократическата партия и в системата на изборния щаб на Хилъри. В същото време допитванията сочат, че антируските санкции на Обама и опитите да се демонизира Русия, дават обратен резултат.

В Русия са наясно, че конкуренция със САЩ е невъзможна. Тя може да се окаже остра, дори опасна. Но новата администрация, която иска да се съсредоточи върху подема на Америка, отваря прозорец на възможности за нормализиране на отношенията на базата на своите интереси и баланси. Сходна е и целта на Путин: да се установи лишен от идеологически подтекст диалог по общите интереси и ангажимент за съблюдаване на взаимно ограничаващи червени линии...

(рус.ез.)

Путин начинает завоевывать американские умы и, возможно, даже сердца

Согласно данным Pew Research Center, 90% американцев считают «влияние и мощь России» угрозой, а 72% уверены в том, что именно Россия взломала системы национального комитета Демократической партии и избирательного штаба Хиллари Клинтон. Опрос, проведенный изданием Washington Post и ABC News, также показал, что, по мнению 64% американцев, кибератаки на демократов совершила Россия. Коротко говоря, Америку окончательно в этом убедили — и неважно, насколько мало она доверяет своим СМИ и прочим институтам.

Но значит ли это, что большинство американцев злятся на президента России Владимира Путина и хотели бы наказать Россию? Результаты опросов показывают, что это не так. Как и антироссийские санкции Обамы, попытки демонизировать Россию за ее вмешательство, по всей видимости, привели к обратному эффекту.

Согласно результатам опроса Pew Research Center, число американцев, положительно относящихся к Путину, немного выросло по сравнению с данными двухгодичной давности — благодаря значительному росту положительного видения среди республиканцев. Разумеется, это не любовь, а скорее сдержанное уважение.

Это также прослеживается в результатах опроса Washington Post и ABC News. Согласно его результатам, большинство американцев —43% — считают, что избранный президент США Дональд Трамп, который почти никогда не озвучивал критики в адрес Путина, настроен слишком дружелюбно по отношению к России. Между тем, 40% опрошенных утверждают, что, по их мнению, Трамп выбрал правильный подход в отношении России. Стоит отметить, что среди республиканцев 75% респондентов заявили о том, что избранный президент придерживается правильного подхода в отношении России. Среди белых избирателей с подходом Трампа согласны 52%.

Основной электорат Трампа принял во внимание все то, что было сказано о растущей агрессивности России на международной арене и о ее дерзких попытках оказать влияние на американской земле, однако он не прислушался к рекомендациям, которые звучали вместе с этими заявлениями. Либеральные и традиционные республиканские эксперты делали особый акцент на различиях в ценностях между авторитарным государством Путина и США, обвиняли Россию в варварстве и военных преступлениях в Сирии и призывали к более жестким мерам для ее сдерживания. Но эти призывы были проигнорированы. В прошлом такая кампания привела бы общественность в бешенство. В своей книге 2010 года под названием «Крым: последний крестовый поход» (Crimea: The Last Crusade) Орландо Файджес (Orlando Figes) цитирует то, что английские и французские газеты писали о России в начале 1850-х годов. Эти цитаты сегодня звучат довольно привычно. Автор, который посмел предположить, что Россия, возможно, была права, защитив народы Балкан от Турции, стал мишенью для нападок со всех сторон и был назван российской марионеткой. В январе 1854 года французская газета, именовавшая себя Impartial («беспристрастный») написала следующее:

«Делать вид, что все обстоит противоположным образом — значит отвергать все принципы порядка и справедливости. Ложь в политике и ложь в религии — это то, что из себя представляет Россия. Ее варварская сущность, стремящаяся подражать нашей цивилизации, внушает нам недоверие, а ее деспотизм наполняет нас ужасом».

Далее в статье говорится следующее: «Политика Николая вызвала бурю возмущения во всех цивилизованных государствах Европы. Это политика насилия и разграбления, это бандитизм в огромных масштабах». Неудивительно, что короли Англии и Франции получили полную общественную поддержку, когда спустя несколько месяцев они объявили войну России.

Между тем, сегодня подобные наговоры больше не позволяют заручиться поддержкой большинства — даже для повторного начала холодной войны. Идея Трампа о выработке некоего взаимоприемлемого соглашения с Россией почти так же популярна среди электората, как и идея жесткого ответа. А если говорить о республиканцах, то идею соглашения поддерживает их подавляющее большинство. Даже один из ведущих критиков России, сенатор Джон Маккейн (John McCain), склоняется к тому, чтобы поддержать кандидатуру Рекса Тиллерсона (Rex Tillerson), который изложил разумную и гибкую политику в отношении России.

В каком-то смысле именно этого Путин всегда ждал от США. Он никогда не рассчитывал на теплые, дружеские отношения с Америкой, то есть на ту самую «мужскую дружбу», о которой так часто писали американские комментаторы. Его цель заключалась в том, чтобы наладить лишенный идеологической подоплеки диалог, касающийся общих интересов и взаимоисполняемых красных линий. Сергей Караганов, влиятельный внешнеполитический советник Кремля, недавно написал в своей статье, опубликованной в «Российской газете», следующее:

«Конкуренция с США не уйдет. Она может быть и острой, и даже опасной. Но приход новой администрации, которая хочет сконцентрироваться на подъеме самой Америки, создает окно возможностей для нормализации отношений, выстраивания их на основе интересов и балансов».

По всей видимости, Трамп получил добро от республиканцев на нормализацию отношений с Москвой. Они понимают, что Россия не является дружественной державой, но они все же делают выбор в пользу переговоров, а не непримиримой конфронтации. Возможно, сегодня — после всех разрушительных войн 20 века и неурегулированных кровавых конфликтов последних 15-ти лет — общественность гораздо сложнее настроить на воинственный лад. Возможно, статус ядерной державы внушает определенное уважение по отношению к России, особенно учитывая то, что военные кампании Путина чаще всего оказывались успешными. Возможно, смена режима в России стала казаться совершенно нереалистичной задачей после серии неудач в более мелких и слабых государствах. Возможно, убедив американцев в том, что Россия успешно вмешалась в ход президентских выборов в США, демократы и СМИ, вставшие на их сторону, укрепили веру общественности в силу России, а также в необходимость соблюдать осторожность в отношениях с ней.

Если это действительно так, тогда получается, что США помогли Путину еще больше укрепить его власть. Все началось со слабых санкций, введенных США в связи с действиями Москвы на Украине: они помогли Путину убедить россиян и Запад в том, что Запад — враг, и выиграть время, пока российская экономика слабела на фоне резкого падения мировых цен на нефть. Продолжением стала шумиха вокруг хакерских атак России и ее мастерства пропаганды. В результате Путин достиг гораздо более высоких результатов, чем ему позволяет российская экономика.

Вероятно, все это к лучшему: в долгосрочной перспективе Путину, возможно, будет гораздо сложнее пережить конструктивные отношения с Западом, чем острое соперничество с ним. Стоит напомнить, что Советский Союз рухнул в тот момент, когда его отношения с Западом были как никогда дружелюбными.

Източник: Bloomberg, САЩ

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели