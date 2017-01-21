Какво ще се случи по-нататък... ?

/Поглед.инфо/ Още през 2013 г. Доналд Тръмп започна да мечтае за своя "нов добър приятел" Владимир Путин. Две години по-късно той каза: "Мисля, че добре ще се разбираме." След президентските избори в САЩ романът продължи с подаръци и обещания за ангажименти и от двете страни.

Но европейците не са във възторг. Те се страхуват, както от охлаждане, така и от подобряване на отношенията. Има една поговорка: "Когато слоновете правят любов, те тъпчат тревата." Тръмп нарече НАТО "остаряла" организация и заплаши европейците или да плащат, или САЩ ще се отдръпнат. Какво ще стане ако Тръмп даде Украйна на Кремъл като подарък и вдигне санкциите, които Ангела Меркел упорито отстоява?

Въпреки клетвите си в любов, Америка и Русия ще си останат съперници. А Европа трябва да бъде нащрек.

(рус.ез.)

Мечтайте дальше

Вопреки всем клятвам в любви, Америка и Россия останутся соперниками. Однако Европе нужно быть начеку.

Еще в 2013 году Дональд Трамп мечтал о своем «новом лучшем друге» Владимире Путине. Спустя два года он заявил: «Я думаю, мы хорошо поладим друг с другом». После американских президентских выборов роман расцвел, последовали подарки в честь помолвки с обеих сторон. Когда Барак Обама выслал из страны 35 российских агентов, Путин сказал, что пока не будет никаких ответных мер. Хотя со времен Сталина действует железное правило — «око за око, зуб за зуб». Трамп ответил взаимностью. Российские хакерские группы оказали влияние на выборы? «Это могли быть другие».

Европейцы не в восторге. Они опасаются как охлаждения, так и братания. Есть такая пословица: «когда слоны занимаются любовью, она вытаптывают траву». Трамп назвал НАТО «устаревшей» организацией и пригрозил европейцам — или вы платите, или мы выходим. Что будет, если Трамп отдаст Украину Кремлю как утренний дар и снимет санкции, которые упорно защищает Ангела Меркель? И если Путин в защиту Трампа, который с пониманием относится к России, направит свои властные притязания на Европу.

Европе нужно оставаться хладнокровной — в уверенности, что два «скорпиона в одной бутылке» не смогут создать пару. Оба — одиночки, которые могут уничтожить друг друга. Поэтому они ревностно следят за тем, чтобы другой не получил стратегических преимуществ. История это подтверждает.

Рузвельт (Roosevelt) в Ялте, на закате своих дней, вообразил, что Сталин насытился своей восточно-европейской добычей. Его преемник Трумэн (Truman) начал вооружаться и основал НАТО — альянс, способный умерить аппетиты. Эйзенхауэр (Eisenhower) верил в «дух Женевы» — саммита 1955 года, который смог бы решить конфликты Европы, три года спустя Хрущев ответил берлинским кризисом. Кеннеди протянул ему руку в 1961 году на саммите в Вене, но вернулся домой разочарованным и приказал наращивать военную мощь. На Кубе оба скорпиона стояли на пороге ядерной войны. Никсон (Nixon) и Картер (Carter): в период их правления постоянно нарушалась мирная обстановка — будь то война Судного дня в 1973 году, вторжение в Афганистан в 1979 году, хотя Картер хотел отговорить нацию от «чрезмерного страха перед коммунизмом». Дружественная атмосфера появилась только после распада Советского Союза, когда сверхдержава, лишившаяся своего статуса, отступила и допустила воссоединение Германии.

При Путине, который назвал распад Советского Союза крупнейшей катастрофой XX века, «перезагрузка» Обамы не попала в цель. Отход Америки от своей роли в мире стал не взаимным соглашением, а приглашением к наступлению на Крым и экспансии на Ближний Восток. Амбициозные державы постоянно будут использовать вакуум, по крайней мере, такой оппортунист, как Путин.

Влияние Америки на ход событий в мире снизилось, несмотря на значительное экономико-технологическое превосходство над Россией. Невозможно себе представить, что Трамп в этот период заключит со своим «новым лучшим другом» союз на всю жизнь. Здесь кокетничают два отъявленных человека власти, которые даже нежности рассматривают как стратегические ходы.

Майкл Флинн (Michael Flynn), будущий советник Трампа по безопасности, рассматривает Россию в ряду членов «международного союза злых стран», которая «хочет нас уничтожить». Среди республиканцев, которые доминируют в обеих палатах конгресса, зреет мятеж во главе с сенаторами Маккейном и Грэхемом, которые рассматривают Россию не как друга, а как угрозу демократическим ценностям и американским интересам.

Президент определяет внешнюю политику, но в долгосрочной перспективе он не может делать это, действуя против воли конгресса. И тем более, когда рушатся воздушные замки. Трамп мечтает о том, чтобы разбить ИГ (запрещенная в России организация — прим. пер.) вместе с Путиным. Но у Путина более масштабные планы. Он хочет укрепить позиции на Ближнем востоке и оттеснить Америку, и затем при помощи пророссийских правых популистов получить превосходство в европейской политике. Обе арены — с давних пор это два основных пункта американской стратегии. Как Трамп собирается перещеголять сдерживание самих себя, которым занимался Обамой?

На протяжении некоторого времени европейцы могут сохранять спокойствие, чтобы оценить маневры Трампа. Если он действительно будет действовать против исконно американских интересов, они вынуждены будут проглотить горькую пилюлю в виде мер по самообороне. Кто тогда возглавит это беспорядочное войско — Меркель, Мэй, Фийон? Или Юнкер? Но, возможно, Трамп научится так же быстро, как он пишет твиты.

The Washington Times: Докато елитите на Европа безделничат, Русия си връща Източна Европа

Източник: https://russian.rt.com/inotv/2017-01-20/WT-Poka-belie-eliti-Evropi

Русия възстановява своето влияние в много от страните на Източна Европа, пише американското издание The Washington Times. За това отчасти са виновни европейските елити, които са забравили за собствените си народи, преследвайки личните си изгоди от глобализацията. Най-важният фактор за победа на проруските сили в Молдова е "фантастичният грабеж" от 2015 г., когато "мистериозно изчезнаха" 20% от държавната хазна. Докато Русия предлага "защита на традиционните християнски ценности и идентичност", ЕС "налага на страните-членки да приемат орди от мюсюлмански мигранти, които никой не проверява щателно." (рус.ез.)

WT: Пока элиты Европы бездельничают, Россия возвращает себе Восточную Европу

Россия с некоторых пор начала при помощи политических приёмов восстанавливать своё влияние во многих странах Восточной Европы, пишет журналист The Washington Times Л. Тодд Вуд. По мнению обозревателя издания, в этом отчасти виноваты европейские элиты, которые в погоне за глобализацией забыли про собственные народы.

Молдавию, «крошечную бывшую республику Советского Союза», смогут отыскать на карте немногие граждане США, ну а американцев, которые вспомнят, что Молдавия когда-то была частью Румынии, получила независимость после распада СССР, а затем потеряла Приднестровье, — и того меньше, пишет обозреватель The Washington Times Л. Тодд Вуд. Тем важнее отметить, продолжает журналист, что в октябре прошлого года внешнеполитический курс этой страны резко изменился: президентом по итогам «омрачённых вмешательством с востока» выборов стал «пророссийский» кандидат Игорь Додон, который сразу же после своей победы «вылетел в Москву с дарами преданности». До этого молдавские лидеры ранее десять лет не «ездили в град на Москве-реке, чтобы поцеловать царский перстень», а страна поддерживала курс на сближение с Евросоюзом, напоминает Вуд.

Важнейшим фактором, благодаря которому в Молдавии победили именно пророссийские силы, стало случившееся в 2015 году «фантастическое ограбление», в результате которого «таинственно исчезло» 20% государственной казны, подчёркивает автор статьи. Кража государственных средств стала для Москвы удобной возможностью, и та не преминула ей воспользоваться, дестабилизировав правительство, пишет Вуд. Как отмечает обозреватель The Washington Times, как и во многих других постсоветских государствах, в Молдавии «на самом деле заправляют олигархи» и крайне распространена коррупция, и внешние игроки могут пользоваться этим для «раскачивания» ситуации и привода к власти угодных им правительств. «Господин Путин это определённо понимает», — пишет журналист.

Москва «дёргает за ниточки» не только в Молдавии, но и в других государствах Восточной Европы, включая Болгарию и Балканы, и её стратегия работает: «пока Кремль побеждает, Запад продвигает политику либерального перераспределения и культурного суицида», констатирует автор. По мысли Вуда, Россия предлагает восточноевропейским государствам «успокоительную ностальгию и готовность защищать традиционные христианские ценности и идентичность», тогда как ЕС «требует от своих членов принимать у себя орды мигрантов-мусульман, которых никто тщательно не проверяет».

Как убеждён обозреватель The Washington Times, европейские бюрократы и элита в погоне «за какой-то глобалистской утопией», забыли о собственных народах — или просто плюнули на них, исповедуя старый принцип «моя хата с краю». Что же до «возвращения господином Путиным частей бывших советских окраин», этот успех объясняется не только «мастерским владением Кремлём самыми нечестными приёмами искусства управления государством», но и провальной политикой «так называемых западных «лидеров», предавших свой народ», считает Вуд.

Не исключено, что после «брексита» и избрания Дональда Трампа президентом США, «маятник качнётся в другую сторону» и «люди постоят наконец за себя и вернут себе свою культуру и своё общество», предполагает Вуд. Однако, как бы то ни было, народы Восточной Европы в любом случае «достаточно нагляделись на марксизм в прошлом, чтобы понять, что он не работает» — а теперь, когда этот марксизм приходит уже с Запада, продвигаемый «жрецами перераспределения доходов и культурного самоненавистничества», они, вероятно, вспоминают, что в России «уже больше нет коммунизма» и решают, что «лучше быть с чёртом-реалистом, которого знаешь, чем с чёртом-глобалистом, о котором не имеешь понятия», в заключение отмечает журналист.

Източник: Die Zeit, Германия

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели