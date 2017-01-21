The Washington Times: Докато елитите на Европа безделничат, Русия си връща Източна Европа

/Поглед.инфо/ Русия възстановява своето влияние в много от страните на Източна Европа, пише американското издание The Washington Times. Причина за това отчасти са европейските елити, които, преследвайки личните си изгоди от глобализацията, са забравили за собствените си народи.

Най-важният фактор за победа на проруските сили в Молдова е "фантастичният грабеж" от 2015 г., когато "мистериозно изчезнаха" 20% от държавната хазна. Докато Русия предлага "защита на традиционните християнски ценности и идентичност", ЕС "налага на страните-членки да приемат орди от мюсюлмански мигранти, които никой не проверява щателно."

(рус.ез.)

WT: Пока элиты Европы бездельничают, Россия возвращает себе Восточную Европу

Россия с некоторых пор начала при помощи политических приёмов восстанавливать своё влияние во многих странах Восточной Европы, пишет журналист The Washington Times Л. Тодд Вуд. По мнению обозревателя издания, в этом отчасти виноваты европейские элиты, которые в погоне за глобализацией забыли про собственные народы.

Молдавию, «крошечную бывшую республику Советского Союза», смогут отыскать на карте немногие граждане США, ну а американцев, которые вспомнят, что Молдавия когда-то была частью Румынии, получила независимость после распада СССР, а затем потеряла Приднестровье, — и того меньше, пишет обозреватель The Washington Times Л. Тодд Вуд. Тем важнее отметить, продолжает журналист, что в октябре прошлого года внешнеполитический курс этой страны резко изменился: президентом по итогам «омрачённых вмешательством с востока» выборов стал «пророссийский» кандидат Игорь Додон, который сразу же после своей победы «вылетел в Москву с дарами преданности». До этого молдавские лидеры ранее десять лет не «ездили в град на Москве-реке, чтобы поцеловать царский перстень», а страна поддерживала курс на сближение с Евросоюзом, напоминает Вуд.

Важнейшим фактором, благодаря которому в Молдавии победили именно пророссийские силы, стало случившееся в 2015 году «фантастическое ограбление», в результате которого «таинственно исчезло» 20% государственной казны, подчёркивает автор статьи. Кража государственных средств стала для Москвы удобной возможностью, и та не преминула ей воспользоваться, дестабилизировав правительство, пишет Вуд. Как отмечает обозреватель The Washington Times, как и во многих других постсоветских государствах, в Молдавии «на самом деле заправляют олигархи» и крайне распространена коррупция, и внешние игроки могут пользоваться этим для «раскачивания» ситуации и привода к власти угодных им правительств. «Господин Путин это определённо понимает», — пишет журналист.

Москва «дёргает за ниточки» не только в Молдавии, но и в других государствах Восточной Европы, включая Болгарию и Балканы, и её стратегия работает: «пока Кремль побеждает, Запад продвигает политику либерального перераспределения и культурного суицида», констатирует автор. По мысли Вуда, Россия предлагает восточноевропейским государствам «успокоительную ностальгию и готовность защищать традиционные христианские ценности и идентичность», тогда как ЕС «требует от своих членов принимать у себя орды мигрантов-мусульман, которых никто тщательно не проверяет».

Как убеждён обозреватель The Washington Times, европейские бюрократы и элита в погоне «за какой-то глобалистской утопией», забыли о собственных народах — или просто плюнули на них, исповедуя старый принцип «моя хата с краю». Что же до «возвращения господином Путиным частей бывших советских окраин», этот успех объясняется не только «мастерским владением Кремлём самыми нечестными приёмами искусства управления государством», но и провальной политикой «так называемых западных «лидеров», предавших свой народ», считает Вуд.

Не исключено, что после «брексита» и избрания Дональда Трампа президентом США, «маятник качнётся в другую сторону» и «люди постоят наконец за себя и вернут себе свою культуру и своё общество», предполагает Вуд. Однако, как бы то ни было, народы Восточной Европы в любом случае «достаточно нагляделись на марксизм в прошлом, чтобы понять, что он не работает» — а теперь, когда этот марксизм приходит уже с Запада, продвигаемый «жрецами перераспределения доходов и культурного самоненавистничества», они, вероятно, вспоминают, что в России «уже больше нет коммунизма» и решают, что «лучше быть с чёртом-реалистом, которого знаешь, чем с чёртом-глобалистом, о котором не имеешь понятия», в заключение отмечает журналист.

Източник: The Washington Times

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