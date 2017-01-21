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Давос-2017 като символ на края на глобализацията


/Поглед.инфо/ Срещите в Давос се считат за главното събитие на швейцарската неправителствена организация Световен икономически форум. Там се събират високопоставени правителствени служители, представители на бизнеса, както и известни интелектуалци и дейци на културата. Дискусиите обикновено са открити (макар миналата година, някои от сесиите да бяха проведени при "затворен" режим). През последните години се обсъждат все повече политически теми, както и въпроси, свързани с развитието на новите технологии. Всяка среща в Давос има свой лозунг. Тази година лозунгът беше "Отговорно лидерство", което, според мен, е един от най-неясните за последните години; и смптом, че Давос започва да избледнява.

За новоизбрания президент Тръмп, форумът не е интересен. Давос е за глобализация, а на Америка сега й е нужно възстановяване на реда у дома, включително възстановяване на реалната икономика. Според субективните оценки на журналистите, 90% от участниците във форума се противопоставят на Тръмп.

Тази година изненадите бяха британски и китайски. Тереза Мей предложи ново митническо споразумение и предупреди Брюксел срещу опити за наказване на Лондон; подобни опити, според нея, ще се обърнат срещу самия ЕС. Духът на британската дама бе по-близък до Тръмп, отколкото до евроинтеграторите в Брюксел. Още по-сензационна бе появата на Си Цзинпин...

(рус.ез.)

Давос-2017 как символ завершения эпохи глобализации

В эти дни, 17-20 января, в Давосе проходит очередная, 47-я по счёту ежегодная встреча. Официально Давос считается главным мероприятием швейцарской неправительственной организации Всемирный экономический форум (ВЭФ). Форумы в Давосе имеют свое лицо, отличающее их от саммитов G20 или заседаний Бильдербергского клуба. Если G-20 – встречи официальных лидеров, а Бильдербергские ежегодные встречи абсолютно непрозрачны, то форумы в Давосе собирают и официальных государственных лиц, и представителей бизнеса, и некоторых знаменитостей (интеллектуалов, представителей культуры). Секретов из обсуждений на площадках Давоса обычно не делается (правда, на прошлогоднем форуме некоторые заседания проходили в режиме «закрытых дверей»).

В первую очередь в официальных повестках дня Давоса значатся экономические и финансовые проблемы глобального уровня. Однако в последние годы мы всё больше видим политической тематики, а также вопросов, связанных с развитием новых технологий. Каждая встреча в Давосе имеет свой лозунг. В прошлом году форум в Давосе прошёл под названием «Четвёртая индустриальная революция» (речь идёт о широком внедрении роботов и разного рода цифровых технологий). В этом году на флаге Давоса начертано: «Ответственное лидерство» (по моему мнению, один из самых невнятных лозунгов форума за последние годы).

Приоритеты Давоса - 2017

Накануне форума в Давосе ВЭФ опубликовал доклад 2017 Global Risks Report, на основе которого и был определён набор основных вопросов для обсуждения.

На первое место поставлены вопросы экологии и изменений климата на планете. На втором месте – социально-имущественная поляризация в мире и риски обострения социальных конфликтов. На третьем месте – риски, связанные с развитием техники. Это очень широкий спектр рисков. Например, риски сбоев в работе коммуникаций и компьютерного управления производством, инфраструктурой, финансовой сферой (из-за технических неполадок или в результате целенаправленных кибератак). Далее это риски техногенных катастроф (например, аварии на атомных электростанциях). Наконец, проблемы, вызываемые масштабным внедрением в производство и другие сферы экономики роботов (основная проблема – рост безработицы).

На четвёртом месте повестки дня Давоса-2017 – проблемы, порождаемые старением населения. Если раньше это был феномен стран, относящихся лишь к «золотому миллиарду», то сегодня старение захватило многие страны периферии мирового капитализма.

Кроме этого составители доклада назвали ряд других вопросов (почти все – преимущественно политического характера): ситуация на Ближнем и Среднем Востоке (особенно война в Сирии); ожидаемый курс нового президента США Дональда Трампа и его последствия для мира; Brexit и его последствия; борьба с терроризмом; настоящее и будущее России. Участники форума независимо от того, как они относятся к России, вынуждены признавать, что она становится одним из важнейших факторов мирового развития.

А вот от украинской тематики участники Давоса устали. Если в прошлом году Украина была в коротком списке вопросов для обсуждения, то сегодня она не попала даже в длинный список.

Давос начинает тускнеть

По предварительным данным, в Давосе в этом году собралось 2 500 человек из 90 стран мира. Это только те, кто имеет официальный статус участника форума. Количество просто приехавших (включая журналистов), в несколько раз больше. Большинство участников – руководители и владельцы крупных и крупнейших компаний и банков. Кроме того, собрались около 20 глав государств и правительств.

В целом за последние годы интерес некоторых государств к форумам в Давосе падает. Напомню, что год назад в Давосе были представители 99 стран, в этом – лишь 90 (при общем количестве в 140 стран-членов ВЭФ). Падает интерес к форумам со стороны первых лиц многих государств. Россия последние несколько лет имеет скромное представительство на форуме. Владимир Путин вообще ни разу не приезжал в Давос. В этом году российскую делегацию возглавляет первый вице-премьер Игорь Шувалов. В официальную делегацию также вошли вице-премьер Ольга Голодец и министр экономического развития Максим Орешкин. В последний момент в список делегатов была включена председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

В этом году в Давос не приехали первые лица таких государств, как Германия, Франция, Канада, Италия, Испания, Израиль.

Давос и Дональд Трамп

Не будет на форуме и президента США. Американскую делегацию возглавляет вице-президент Джо Байден и госсекретарь Джон Керри. Конечно, в Белом доме сейчас смена караула, но, думаю, Трампу Давос в любом случае не интересен. Давос выступает за глобализацию, а Америке сейчас нужна не глобализация, а наведение порядка в собственном доме, в том числе восстановление реального сектора экономики. По субъективным оценкам журналистов, 90% участников форума Давос-2017 настроены против Трампа. Впрочем, можно предположить, что и Трамп в душе против Давоса, о чём можно судить по косвенным признакам. Во-первых, избранный президент США мог бы отправить в Давос официального представителя своей команды, но он не сделал этого. Во-вторых, в окружении Трампа пояснили, что участие его представителей стало бы предательством тех идеалов, которые он отстаивает и которые помогли ему выиграть выборы. Вместе с тем неофициальные представители Трампа в Давосе есть. Среди них - один из его советников Энтони Скарамуччи. Он попытается в кулуарах форума разъяснить суть планов американского президента. В частности, в первый день работы форума он заявил в интервью корреспонденту ТАСС, что считает экономические санкции против России «непродуктивными» и «неконструктивными».

Британский и китайский сюрпризы

Достаточной неожиданностью для всех стало участие в форуме лидеров двух стран – Великобритании и Китая. Раньше премьер-министр Великобритании далеко не каждый год жаловал форум своим присутствием. И вот сюрприз: в Давосе появилась Тереза Мэй. Она уже успела в первый день выступить. По сути, она огласила ожидавшийся всеми план выхода страны из Европейского союза. Это, по оценкам журналистов, «жёсткий», «без полутонов» уход Британии с единого европейского рынка. «Мы покидаем Евросоюз, но мы не покидаем Европу». Тереза Мэй подчеркнула, что ни о каком частичном членстве в ЕС, ни о какой ассоциации с ЕС, ни о чём, что может означать, что Британия одной ногой – здесь, а другой – там, и речи быть не может. Премьер-министр Великобритании предложила заключить новое таможенное соглашение и жёстко предостерегла Брюссель от попыток наказать Лондон, добавив, что такие попытки обернутся против самого Евросоюза. Чувствуется, что британская дама по духу ближе к Дональду Трампу, чем к евроинтеграторам Брюсселя или глобалистам Давоса.

Еще большей сенсацией стало появление в Давосе председателя КНР Си Цзиньпина. Из всей двадцатки первых лиц, участвующих в форуме, китайский лидер оказался самым влиятельным. Кто-то даже пошутил: Давос из швейцарского или европейского форума превратился в китайский. Председатель КНР уже выступил на форуме и предстал перед его участниками ярым поборником глобализации. «Действительно, экономическая глобализация создала новые проблемы, но это не повод, чтобы совсем отказаться от экономической глобализации. Скорее мы должны адаптироваться и управлять экономической глобализацией, смягчать ее негативные последствия и обеспечивать ее преимущества для всех стран», - заявил Си Цзиньпин.

Неожиданное появление китайского лидера в Швейцарии часть аналитиков и журналистов расценивает как попытку Пекина перехватить лидерство Вашингтона в мировой экономике, торговле, политике. Другая часть обозревателей объясняют «китайский сюрприз» следующим образом: Пекин нервничает и принимает меры перед тем, как Дональд Трамп начнёт претворять в жизнь свои антиглобалистские обещания. Большая часть из обещаний нацелена против Китая, с которым у Америки гигантский дефицит торговли. Основания для беспокойства у Пекина имеются: введение Вашингтоном импортных пошлин в размере до 45% в отношении китайских товаров, а также дополнительных протекционистских мер для нейтрализации заниженного курса юаня могут поставить крест на так называемом китайском экономическом чуде.

Над Давосом веет дух посткапитализма

Ни в длинном, ни в коротком списках вопросов, выносимых на обсуждение форума, не значится один вопрос, по отношению к которому все остальные являются второстепенными. Речь идёт о путях реформирования капитализма. В Советском Союзе в ходу был термин «общий кризис капитализма». Мне кажется, именно сегодня этот самый «общий кризис капитализма» достиг апогея - по той причине, что экономическая и финансовая глобализация близка к завершению. Самое главное: без экстенсивного освоения новых экономических пространств капитализм развиваться не может. Вероятно, это понимает (по крайней мере, чувствует) Дональд Трамп. Однако он пытается преодолеть этот самый кризис, дав капитализму ход назад - остановив глобализацию или даже повернув её вспять. На форуме в Давосе, как мы сказали, собрались сторонники глобализации. Они пытаются найти рецепты спасения капитализма, продолжая при этом движение по колее глобализации. Как это ни парадоксально, но в ближайшее время главным идеологом и пропагандистом глобализации может оказаться руководство коммунистического Китая. А форум перекочует из Давоса куда-нибудь в Шанхай.

Что касается серьёзных западных «архитекторов» нового мирового порядка, то, кажется, они уже поставили крест на капитализме. Они исподволь внедряют в сознание общества новую модель мироустройства. Сегодня она зашифрована такими терминами, как «цифровое общество», «цифровая экономика», «цифровые финансы». Эти термины уже звучали на прошлогоднем форуме; в этом году тема «цифры» выходит на первый план.

Я неоднократно писал, что за безобидным понятием «цифровое общество» скрывается электронный концлагерь, в котором каждый его обитатель получает цифровую идентификацию и управляется с помощью цифровых сигналов. В части, касающейся экономики, эта модель полностью отрицает свободу рыночных отношений и предполагает жёсткое централизованное распределение. Эту модель можно назвать посткапитализмом, или новым рабовладельческим строем. Дух посткапитализма уже веет над Давосом.

Източник: Фонд стратегической культуры

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Публикувано на
21.01.2017 @ 08:35

Автор: Валентин Катасонов

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