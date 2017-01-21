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Сорос се плаши за бъдещето си



БГНЕС

/Поглед.инфо/ Един от най-върлите противници на новоизбрания американски президент Доналд Тръмп е влиятелният политически лобист, спонсор на «цветните революции» по света и финансов аферист Джордж Сорос.

В интервюто за Bloomberg по време на Световния икономически форум в Давос, той заяви, че политиката на Доналд Тръмп е в противоречие с „общоприетата американска демокрация”. "Бих го характеризирал като измамник и аферист. Той може да се превърне в диктатор, ако му се отдаде да излезе сух от ситуацията", каза Сорос.

С избора на Тръмп, от президентството ще бъдат отстранени привържениците на грубата сила, онези, които се опитват на налагат американската хегемония по целия свят. Оттук и страхът на Сорос за собственото си бъдеще. Затова продължава да крои планове и щедро да финансира всякакви "действия" срещу новоизбрания президент на САЩ, така че "да не излезе сух" от ситуацията...

(рус.ез.)

Сорос испугался будущего с Трампом

Весёлые деньки начинаются в США. После того, как за специфического миллиардера Дональда Трампа проголосовало большинство выборщиков, и он оказался в шаге от президентского кресла, противники республиканца начали строить ему козни. В дело даже вписался влиятельный политический лоббист и спонсор «цветных революций» во всем мире Джордж Сорос.

Финансист, у которого за плечами не один майдан, уже давно критиковал сначала выдвижение Дональда Трампа, а потом и его избрание лидером США. Не исключено, что даже вкладывался в какой-либо из митингов против республиканца. Да и за несколько часов от присяги 45-го президента Америки не отступил от своей позиции. Наоборот, еще больше подлил масла в огонь.

В своём интервью Bloomberg во время Всемирного экономического форума в Давосе Джордж Сорос заявил, политика Дональда Трампа идет вразрез с общепринятой американской демократией. «Я бы охарактеризовал его (ред. – Дональда Трампа), как обманщика и афериста. И он может стать диктатором, если ему удастся выйти сухим из воды», — заявил Сорос.

Всё бы ничего, если бы не одно но. Судя по тому, как Джордж Сорос решал «неудобные» для него моменты в Центральной и Восточной Европе осенью 1989 года во время «бархатных революции», в 2003 году в Грузии в процессе «революции роз» или еще где бы это ни было, самого Сороса можно назвать диктатором или тираном.

Кроме того, подобное лицемерное выступление в адрес Дональда Трампа лишний раз подчеркивает, что американские гегемоны, которые пытаются навязать всему миру свою политику и которых сегодня «убирают» от президентского кресла, находятся в состоянии бешенства, и от них можно ожидать только новых провокаций. И, скорее всего, решить эту ситуацию может только лишь один человек – это Дональд Трамп. Он, в конечном итоге, либо склонит свою голову перед «режимом» гегемонов, либо объявит им войну. Другого не дано.

Източник: Политикос.ру

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Публикувано на
21.01.2017 @ 14:34

Автор: Антон Орловский

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