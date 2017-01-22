"Това беше една мрачна реч"

/Поглед.инфо/ Встъпителната реч на Доналд Тръмп не остана незабелязана от медиите. Водещите американски, най-вече либерални медии, в по-голямата си част възприеха речта на новия президент враждебно и със зле прикрит страх, а европейските реагираха предпазливо-отрицателно. Само медиите в Русия и нейните геополитически съюзници възприеха думите на 45-ия президент на Съединените щати положително.

Обръщението на Доналд Тръмп към американския народ продължи 16 минути и се състои от около 1400 думи. Традиционно, американските медии реагираха на речта на новия президент, но може би никога преди в историята на САЩ, тази реакция не е толкова негативна и изпълнена с паника.

/рус.ез./

СМИ США

«Президент Дональд Трамп, по мнению историков и спичрайтеров, выступил с одним из самых зловещих инаугурационных посланий»

«Президент Дональд Трамп, по мнению историков и спичрайтеров, выступил с одним из самых зловещих инаугурационных посланий, - написала The Wall Street Journal. - Прибегая к стандартной для его кампании теме упадка Америки и позиционируя себя, как защитника «забытых мужчин и женщин».

В свою очередь The Washington Post с некоторой обреченностью констатировала, что, «его президентство будет совсем не тем, к чему мы привыкли». Ранее же издание заявляло о том, «Дональд Трамп избран 45-м президентом США. Мы надеялись, что нам не придется писать эти слова».

В The Guardian пошли еще дальше, назвав Дональда Трампа «шоком для всего мира», а его победу «политическим и культурным катаклизмом, в который мало кто верил».

Не скупился на эпитеты и The New Yorker, который не переставал сравнивать нового президента с уходящим Бараком Обамой, и в интерпретации издания последний представал чуть ли не голубем мира и защитником американских ценностей:

«Это была мрачная речь, Америка, которую описал Трамп, наполнена пострадавшими от «бедности, преступности, банд и наркотиков» жителями провинциальных городов, обитающих по всей стране возле «проржавевших заводов», - так описал выступления Трампа журналист издания Бенджамин Уоллес-Уэллс. – Но в ней не было ни слова, о «жертвах, принесенных нашими предками», о которых говорил в своей первой инаугурационной речи Обама, ни о ценностях Америки или ее духе».

Также Уоллес-Уэлс не скупился в метафорах, описывающих не лучшую, по его мнению, физическую форму немолодого американского лидера, который «промахнулся», пытаясь поцеловать свою жену. Перед инаугурацией же The New Yorker в подобном стиле писал о том, что «мы проводим первого президента-афроамериканца - человека честного, достойного, богатого духом, - и станем свидетелями инаугурации мошенника, который ничего не сделал, чтобы оттолкнуть сторонников ксенофобии».

Несколько разрядила и без того до предела нагнетенную американскими СМИ обстановку USA Today, назвав «лучшим мемом инаугурации» презрительный взгляд Мишель Обамы, которым та одаривала новую первую леди - Меланью Трамп.

Европейские СМИ

В отличие от американских изданий европейские старались быть более выдержанными, хотя в своей массе придерживались той же либеральной антитрамповской риторики. При этом довольно часто увязывали личность нового американского президента с его якобы пророссийскими симпатиями: «Трамп представляется в роли разрушителя империи или врача, отключающего аппаратуру пациенту, - пишет французская Le Monde. ... Он выражает понимание и симпатию идее влияния России в постсоветской Европе, вызывая шок на обоих берегах Атлантики, тревогу на Украине и в Прибалтике и аплодисменты в Москве».

Очень характерно отреагировали на слова Трампа и в стране, которая с 2014-го пытается позиционировать себя как форпост западной цивилизации в Восточной Европе и основным союзником США в регионе – Украине. Местные СМИ, в отличие от периода предвыборной компании, когда Трампа клеймили чуть не как агента Москвы, стали, скорее, нейтральными в оценках, но во всех текстов украинских журналистов по теме стала характерна интонации некоей неопределенности и непонимания курса новой американской администрации:

«Конечно же, самой большой загадкой является то, каким образом новая администрация собирается взаимодействовать с Россией, - публикует Segodnya.ua статью украинского посла в Турции Сергея Корсунского. - Среди множества вопросительных знаков зазеркалья «нового мирового порядка» российский выглядит наиболее вопросительно».

При этом автор высказывает надежду на то, что заявления Трампа о «великой Америке» и желание Путина «поднять Россию с колен» рано или поздно придут в противоречие и спровоцируют конфликт между Вашингтоном и Москвой.

Совершенно другое настроение демонстрирует издание «Голос Армении» - страны, позиционирующей себя как союзника России:

«Попытка Обамы заключить нового президента в жесткие рамки, навязав ему негативную модель отношений с Россией, настолько прозрачна, что может вызвать только улыбку снисхождения, - пишет обозреватель Гаспар Адамян. - Трамп прекратит триллионные расходы на решение внешнеполитических вопросов к удовольствию рядовых американских налогоплательщиков, а отмена санкций позволит российской экономике вздохнуть свободно».

По мнению журналиста, мир ждет повышение цен на нефть, а российскую экономику – «позитивные сдвиги», что «непременно отразится на экономике Армении».

Реакция россин

В самих США отмечают, что инаугурация Трампа вызвала живой интерес у россиян, которые увидели в фигуре нового президента США и его словах надежду на потепление отношений между обеими странами. Так, в репортаже CNN, который цитирует телеканал RT, обозреватель Джилл Догеррти говорит о том, что «инаугурацию Трампа россияне смотрят так: Россию больше не будут считать региональной державой, как ее называл президент Обама, но подлинной мировой державой, и она станет очень влиятельной».

Соответствует этому высказыванию и общая тональность большинства российских СМИ, опубликовавших репортажи или аналитические тексты, приуроченные к вступлению в должность нового американского лидера.

Так, «Известия» приводят слова сторонников Трампа, бывших зрителями торжественной церемонии, наполненных надеждой на восстановление нормальных отношений с Москвой, в частности некоего Джефа: «Трамп обязательно восстановит отношения с Россией. Для чего нам конфронтация? Трамп хочет делать деньги, Россия хочет делать деньги, почему мы должны от этого отказываться. Я не знаю никого из своих друзей, кто бы плохо относился к России, хотя по телевизору постоянно говорят: «хакерские атаки, Россия напала на нас, русская агрессия». Я не верю в это».

В свою очередь «Коммерсант» обошел тему российско-американских взаимоотношений, но репортаж издания получился, в целом, умеренно протрамповским.

«Различия с выступлением Барака Обамы на инаугурации в 2013 году были огромными, - костатирует издание. - Президент-демократ, в пятницу уступивший Белый дом Дональду Трампу, много говорил о проблемах экологии и изменениях климата, о необходимости «более гостеприимно встречать полных надежд и стремлений иммигрантов», о намерении «поддерживать демократию везде -в Азии и Африке, в Северной и Южной Америке и на Ближнем Востоке, поскольку американские интересы и американское самосознание требуют действий в помощь тем, кто стремится к свободе». А речь нового президента была посвящена, прежде всего, внутренней и социальной политике».

Източник: Взгляд

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели