Кой помогна на Тръмп «да проучи пазара» в Москва?

/Поглед.инфо/ Сергей Милиън е американски гражданин от Белорусия. Няма още 40 години. Неизвестно е кога е пристигнал в САЩ и е придобил гражданство. Той е интересен и загадъчен, има доста странни връзки с Тръмп. Президент е на Руско-американската търговска камара в САЩ, чиято цел е да насърчава търговското сътрудничество с Русия. Камарата съветва американски компании, които желаят да въртят бизнес с Русия. Но следователите от ФБР подозират, че тази камара е "прикритие" на руското разузнаване.

Според Милиън, той помага на Тръмп "да проучва пазарите в Москва" за потенциални инвестиции в недвижими имоти. В интервю от 2016 г. Милиън изразява мнение, че ако бъде избран за президент, Тръмп ще подобри отношенията с Русия и ще премахне икономическите санкции. Според него, Тръмп се интересува от бизнес с Русия. "Не искам да говоря от негово име, но като цяло, Тръмп се отнася положително към руснаците, защото иска да ги види като клиенти на своя бизнес.”

