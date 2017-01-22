Защо Си Цзинпин отиде в Давос?

/Поглед.инфо/ Механизмът на развитие, върху който е построена световната икономика, се срива. Това е механизъм за преразпределение на доларовите емисии. Давоският форум изпадна в глупава ситуация, защото иска да обсъжда стратегия при отсъствието на базов механизъм.

Но защо дойде Си Цзинпин? Китай има огромни доларови резерви и иска да ги съхрани в условията на криза. В този смисъл идването на Си е напълно понятно: той иска да разбера къде да вложи този ресурс, особено като се има предвид, че местата за инвестиции стават катастрофално все по-малко.

Политически, би могло да се опита създаването на алтернативен стратегически форум, но за това трябва да се разбере какъв ще бъде следващият модел на икономическо развитие. А това никой не знае. Затова сегашният формат на Давос тихо умира. (рус.ез.)

Зачем Си поехал в Давос

В эти дни проходит знаменитый Давосcкий форум. Но интереса к нему не видно. Россия направила туда делегацию не значительную и, прямо скажем, не влиятельную. Трамп вообще проигнорировал форум. Возникает вопрос – что случилось?

С моей точки зрения, все дело в том, что у руководства форума был довольно специфический статус. Это был стратегический штаб бизнеса в рамках экономической модели развития, существовавшей с 1991 года.

Форум был интересен тем, что там можно было понять – какие тактические решения вырабатывает бизнес, что он будет рекомендовать политической власти, какие решения примет бизнес по принятым властью вопросам. То есть это было содержательное мероприятие.

Для России оно было принципиально важным потому, что в рамках экономической модели – ориентация на иностранные инвестиции – это был способ понять, как и на каком языке разговаривать с инвесторами, что им говорить для более высокой эффективности.

Сегодня мы видим, что модель развития, построенная для России на иностранных инвестициях, уже четыре года выдает непрерывный сбой. Это следствие того, что сломался сам механизм развития, на котором была построена мировая экономика.

Это механизм перераспределения эмиссионных долларов. В результате весь Давосский форум попал в довольно дурацкую ситуацию, потому что обсуждать стратегию в рамках отсутствия базового механизма – нонсенс. Обсуждай не обсуждай, толку никакого не будет.

Альтернативной модели на сегодня не существует, то есть невозможно даже перестроиться. И в этом смысле Давосский форум утратил цель, под которую он создавался. Теоретически он мог бы стать обычным инвестиционно-экономическим форумом, но тогда непонятна его цель. Для чего существуют Санкт-Петербургский и Сочинский форум, более-менее понятно. Форум может быть неэффективным, но он должен быть понятен. А Давоский форум, если он теряет стратегическую систему, не понятен и не нужен для большинства лиц, которые туда приезжают. Например, для некоторых глав государств. Впрочем, для некоторых смысл в этом форуме еще остается.

Например, зачем туда ехать Си Цзиньпину?

У Китая сохранились колоссальные долларовые резервы, и он сейчас должен придумать, куда эти резервы вложить для того, чтобы сохранить их в кризис. И в этом смысле визит Си Цзиньпина абсолютно понятен – он имеет ресурс, и ему нужно понять, как этот ресурс вложить, тем более что мест для вложения становится катастрофически мало.

А всем остальным не очень понятно, что им там делать. И по этой причине сам формат в целом умирает.

Клаусу Швабу не повезло. Он создал уникальный по смыслу и содержанию инструмент и дожил до того момента, когда этот инструмент перестал работать, то есть самоликвидировался.

Политически можно было бы попытаться выстроить альтернативный стратегический форум, но для этого нужно понимать, какой будет следующая модель экономического развития.

А этого как раз никто не знает. Таким образом, формат нынешнего Давоса на наших глазах тихо умирает.

Източник: Взгляд

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