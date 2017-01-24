Какво иска Русия от Доналд Тръмп?

/Поглед.инфо/ Последните изявления на Владимир Путин и Сергей Лавров внасят някаква яснота какви са очакванията на Русия: Москва се надява, на скорошно подобряване на отношенията си с Вашингтон, но не разчита, че такъв сценарий ще се случи. Макар изявленията на Доналд Тръмп да дават основание за предпазлив оптимизъм.

Една от основните точки на Москва е САЩ да престанат да се месят във вътрешните работи на страните в близост до руската граница; и да престанат да насърчават "цветните революции". Путин ще иска също гаранции за не-разширяване на НАТО на изток; със сигурност – и признаване на Крим, като част от Русия; САЩ да окажат натиск върху Киев да изпълнява споразуменията от Минск, което да послужи за решаване на конфликта в Донбас. Препъникамъкът вероятно ще е Китай. Тръмп съвсем ясно заяви, че главният злодей не е Русия, а източният й съюзник. Но тези в Русия, които мислят в дългосрочен план, със сигурност ще бъдат нащрек. Ами ако през 2021 г. Тръмп не го преизберат, и приемникът му реши отново да върне на Русия ролята на главен злодей?

(рус.ез.)

Искусство заключать сделки: что хочет Россия от Дональда Трампа?

Кто-то считает, что избрание Трампа для России предполагает ворох проблем, а кто-то, напротив, уверен, что перед ней откроется целый спектр возможностей. Часто нового президента США изображают невольным агентом Кремля. А некоторые, более истеричные представители американских СМИ даже утверждают, что он работает на Москву сознательно. Всё потому, что они открыли для себя новое слово, пришедшее из русского языка — kompromat. Теперь этот неологизм (наряду с perestroika и glasnost) можно ввернуть в разговоре за кружкой пива в баре, чтобы произвести впечатление человека знающего.

Однако есть и те, кто предупреждает: Дональд Трамп быстро разругается с Владимиром Путиным. И тогда на горизонте замаячит ядерный конфликт, ведь разъярённый Трамп в порыве ярости может ликвидировать не только своё состояние, но и семью, а заодно и весь мир: «Вы уволены, Путин!» А в данном случае, похоже, «угроблены». Однако тем из нас, кто ещё не слетел с катушек, реальная картина представляется более сложной и многогранной.

Недавние выступления Владимира Путина и Сергея Лаврова внесли некоторую ясность относительно ожиданий России. Говоря коротко, Москва надеется, что её отношения с Вашингтоном вскоре улучшатся, но полагаться на такой сценарий не будет.

17 января 2017 года на пресс-конференции российский министр иностранных дел в общих чертах отметил, что Москва разочарована в администрации Барака Обамы, в первую очередь подразумевая ситуацию в Сирии. Тем не менее продолжил он в оптимистичном ключе, выразив надежду на то, что администрация Трампа будет действовать более прозрачно: «То, что мы слышим от Дональда Трампа и его команды, говорит о том, что у них другой подход, и они не будут прибегать к двойным стандартам для того, чтобы борьбу с терроризмом использовать ещё и для достижения каких-то не относящихся к этой задаче целей».

Также Лавров коснулся резкой активизации американского шпионажа во время второго президентского срока Обамы. По его словам, чтобы инкогнито проникнуть в Россию, шпионы прибегали к самым причудливым уловкам, в том числе к переодеванию. Кроме того, как отметил министр, сотрудники американской разведки вмешивались в российскую внутреннюю политику, тайно посещая митинги оппозиции. Упомянул Лавров и о том, что в последние годы американские спецслужбы пытались вербовать российских дипломатов высшего звена в качестве двойных агентов.

Уже не смешно

Владимир Путин, в свою очередь, добавил пару красочных выражений. Комментируя заявления о том, что Кремль помог Трампу победить на выборах, российский лидер сказал: «Проституция — это безобразное социальное явление». И добавил, что те, кто заказывает «фальшивки подобного рода» и использует их против Трампа, «хуже, чем проститутки». А предположения о том, что у Москвы может быть на нового президента США «компромат», Владимир Путин назвал «очевидной фальшивкой».

«Оказывается, липовые обвинения против меня были состряпаны моими политическими оппонентами и шпионом-неудачником, который боится судебного преследования», — написал Трамп в своём Twitter в январе.

«Когда Трамп приезжал в Москву несколько лет назад, он ведь не был политическим деятелем. Мы даже не знали о его политических амбициях — просто бизнесмен, один из богатых людей Америки. Кто-то думает, что у нас спецслужбы гоняются за каждым американским миллиардером? Конечно, нет, это просто полный бред», — заявил российский президент.

Громкие высказывания Лаврова и Путина выдают очевидное раздражение Кремля данной историей. Ведь сначала предположения о вмешательстве Москвы в американские выборы казались безобидными домыслами. Однако теперь, когда эту историю раздули до таких размеров, что в США её принимают за чистую монету, Кремль начинает терять терпение.

Ведь в Москве ожидали, что на выборах с лёгкостью одержит верх Хиллари Клинтон, и (как и все мы) там были крайне удивлены, когда Трамп совершил невозможное. Можно, конечно, верить, что российская разведка знала больше, чем почти все соцопросы, букмекеры и политические эксперты в Америке. Но это всё равно что знать выигрышные номера лотереи, розыгрыш которой состоится лишь на следующей неделе.

О раздражении Путина свидетельствуют его недавние слова о Трампе: «Я с господином Трампом не знаком, я его никогда не встречал, я не знаю, что он будет делать на международной арене, поэтому у меня нет никаких оснований ни нападать на него, критиковать его за что-то, ни защищать как бы то ни было».

С 20 января нам всем придётся свыкаться с мыслью о том, что Дональд Трамп — президент США. И он ясно дал понять, как будет открывать новую главу в отношениях России и США. Он не «заглядывает в душу Путина» и не говорит об американской «исключительности» — и это даёт повод для осторожного оптимизма со стороны российского руководства, которое уже видело, как застывшие догмы не давали двум предыдущим президентам США наладить эти отношения. И судя по тому, каких людей Дональд Трамп выбрал в свою администрацию (в частности — по тому, что на должность госсекретаря выдвинут Рекс Тиллерсон), можно предположить, что его кабинет будет придерживаться реалистичного подхода к управлению государством. Ведь такой подход используют их коллеги в Москве.

Разные подходы

Существующие в США мнения о том, чего Вашингтону следует потребовать от Москвы, прежде чем улучшать отношения, очень сильно разнятся. Одни отличаются жёсткостью, другие — относительной умеренностью, третьи — осторожным оптимизмом. Но никто, похоже, не задаётся вопросом: «А чего от Трампа хочет Кремль?» Выдам наиболее вероятное предположение, основываясь на многочисленных разговорах с людьми, формирующими общественное мнение и хорошо знакомыми с российской ситуацией. Опять же, будем исходить из того, что Трамп, как он и намекал, стремится заключить с Москвой крупную сделку.

По всей видимости, одним из основных пунктов для Москвы будет требование, чтобы США прекратили вмешиваться во внутренние дела стран, расположенных вблизи российских границ, — прежде всего перестали поощрять «цветные революции». Путину также потребуются гарантии нерасширения НАТО на восток. Кроме этого, Кремль, которому, безусловно, важно и признание Крыма в составе России, будет настаивать, чтобы американское руководство надавило на Киев и потребовало от него полного исполнения минских договорённостей, которые должны были послужить разрешению конфликта в Донбассе. Россия также может потребовать отмены так называемого закона Магнитского. Получить на это одобрение конгресса для Белого дома практически невозможно.

Одна из причин, почему между Россией и США никогда не было блестящих отношений, — в смехотворно низких объёмах двусторонней торговли. Так что ждите от Путина и Трампа подвижек к укреплению торгового партнёрства. Возможно, даже создания особой экономической зоны в районе Берингова пролива, где проходит российско-американская морская граница. В России даже озвучивалось радикальное предложение протянуть от Чукотки до Аляски линию высокоскоростного железнодорожного сообщения.

Ещё одной темой станут ракеты. Трамп уже намекнул, что одним из условий снятия санкций может стать сокращение российского ядерного арсенала. Это очень чётко отделяет эмбарго от украинского вопроса, который нового президента США явно не интересует. Согласно источникам в российских СМИ, Москва, вероятно, согласится на это предложение, если будет сохраняться паритет.

«Ты — мне, я — тебе»

Сильная сторона Трампа — умение заключать сделки. И он будет ожидать от России немалых уступок. С учётом этого Путину, несомненно, следует согласиться на объединённую военную кампанию против ИГ и других террористических группировок. Это потенциально крайне значимое для обеих сторон предприятие может потребовать сотрудничества по всей Центральной Азии и Ближнему Востоку. Также Трамп, скорее всего, потребует от России невмешательства во внутренние дела стран НАТО и железобетонное обещание не угрожать странам Прибалтики.

Возврат Донбасса и Луганска под контроль Киева — важное условие урегулирования конфликта на Украине. Возможно, от Москвы будут ждать усмирения повстанческих группировок. Кроме того, Америка может заняться решением вопросов, связанных с отношениями Приднестровья с Молдавией, а также Абхазии и Южной Осетии с Грузией.

Вашингтон может потребовать от Москвы особого обращения с американскими компаниями, поскольку вопрос обеспеченности ресурсами его тоже беспокоит. Кроме того, со стороны Америки стоит ожидать требования разрешить приёмным семьям из США усыновлять и удочерять российских детей и снять запрет на западные продукты питания.

Камнем преткновения, скорее всего, станет вопрос относительно Китая. В последнее десятилетие, особенно с началом конфронтации по Украине и Сирии, Москва укрепляла отношения с Пекином. Однако Трамп совершенно ясно дал понять, что намерен отныне выставлять главным злодеем не Россию, а её восточного союзника. И он может попробовать заручиться поддержкой Кремля в «сдерживании» Китая. Конечно, в России многим недовольным «Разворотом Путина в сторону Азии» это понравится, однако тех, кто мыслит на долгосрочную перспективу, это несомненно насторожит. Ведь что если в 2021 году Трампа не переизберут, и его преемник решит вернуть Россию на роль главного злодея?

В высшей степени демократичная природа американской политики затрудняет долгосрочное стратегическое планирование сотрудничества с Вашингтоном. Вспомните, к примеру, как Германия превратилась из фактического врага, каким была во времена Шрёдера и Буша (Берлин был против войны в Ираке) в закадычного друга при Обаме и Меркель — за счёт общих либеральных ценностей.

Теперь же, кажется, Трамп подумывает о том, чтобы отдалиться от Германии ввиду недовольства политикой Меркель в отношении иммиграции и Евросоюза.

Москва прекрасно осведомлена обо всех этих факторах неопределённости. Кроме того, Кремль понимает, что большая часть Республиканской партии подозрительно отнесётся к пророссийским инициативам Трампа. В высшей мере наивно ожидать, что всеобщий скептицизм неожиданно перерастёт во всеобщую уверенность.

Тем не менее новый президент может показать себя как реалист рейгановского плана, который способен придерживаться надёжного, постоянного и разумного курса в отношении России и воздерживаться от романтических и абстрактных концепций высшей американской правильности. И это, в свою очередь, может способствовать нормализации отношений. По крайней мере — на ближайшие четыре года.

*Брайън Макдоналд е ирландски журналист.

Източник: RT

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