Новите «стари» документи: Как ЦРУ воюваха против СССР

/Поглед.инфо/ Широкомащабната психологическа война срещу СССР, методите и прийомите на която щателно се разработват в продължение на години, продължава и днес срещу Руската федерация.

Авторката привежда основни факти и доказателства от неотдавна разсекретените 775 000 документи на ЦРУ, в обем от 13 милиона страници, основната нишка на които е, че никаква надпревара във въоръжаването или други икономически методи и санкции няма да дадат желаните резултати, ако преди това не се смачка духът и смисълът на противника.

(рус.ез.)

Новые «старые» документы ЦРУ: Как воевали против СССР

Против СССР велась широкомасштабная психологическая война, методы и приемы которой прорабатывались очень тщательно. Ударили в самые больные и нерешенные точки, предварительно их обработав, собрав информацию и продумав атаку. И, что самое интересное, продолжают бить до сих пор.

20 января 1946 года президент Гарри Трумэн основывает на базе Управления стратегических служб (Office of Strategic Services) Группу центральной разведки, которая с принятием в 1947 году Закона о национальной безопасности получит название Центрального разведывательного управления (CIA). За несколько дней до 71-й годовщины основания прототипа ЦРУ, были выложены в Интернет для общего пользования 775 тысяч документов ведомства общим объемом порядка 13 млн. страниц. Ранее эти документы, рассекреченные в 2000 году согласно указу президента США Билла Клинтона от 1995 года, были доступны в Национальном архиве США (штат Мэриленд).

Если эти документы еще только предстоит изучить или хотя бы прочитать, то документы, оцифрованные и опубликованные в отдельной книге давно доступны исследователям и историкам — бери и читай. И в связи с доступом к этому интересному чтению хочется напомнить еще об одной памятной дате конца 2016 года.

8 декабря 1991 года — то есть, 25 лет назад, в Белоруссии в Вискулях руководители трех советских республик Станислав Шушкевич (БССР), Леонид Кравчук (УССР) и Борис Ельцин (РСФСР) приняли решение о ликвидации своей страны — Советского Союза. Они подписали Беловежские соглашения, или «Соглашения о создании Содружества Независимых Государств».

Меньше чем через месяц, 25 декабря 1991 года президент СССР Михаил Горбачёв объявил о прекращении своей деятельности на этом посту «по принципиальным соображениям», а на следующий день Совет Республик Верховного Совета СССР принял декларацию о прекращении существования СССР в связи с образованием Содружества Независимых Государств.

Вопрос об ответственности за катастрофу распада Советского Союза, приведшего к миллионным человеческим жертвам и массовым страданиям, не уходит с повестки дня все эти 25 лет. Можно ли снять вину с партии, которая сначала совершила самоубийство, отменив шестую статью Конституции, а затем и просто ушла с исторической арены? Конечно, нет, партия, отвечавшая в стране за все, и должна отвечать за трагедию уничтожения страны.

Но можно ли снять вину с других социальных институтов, которым просто по факту их существования было поручено защищать государство — армии, КГБ, МВД? Или можно признать невиновным общество, которое только и занималось вытаскиваем из могил очередных трупов и подниманием их либо на крест, либо на вилы? Нет, виноваты по факту все, и отвечать за содеянное пришлось и приходится всем.

Вопрос даже не в том, почему советский человек так легко сдал страну и не схватился за пистолет, когда поганилось то, что ему дорого. Почему перестали защищать дорогое — это отдельный большой вопрос. Вопрос в том, когда это произошло. То, что в СССР с какого-то момента перестали бить в морду за партийные анекдоты — а это была та самая партия, которая массово полегла в Великую Отечественную войну! — очевидный факт. Что произошло и что «наслоилось» на неидеальную советскую реальность?

Ни один зарубежный враг фактом своей работы не снимает ответственности с общества и партии. И тем не менее, за рубежом не сидели сложа руки, а работали, работали и работали. Почему советский человек воспринял эту работу «на ура» и с безудержным весельем кинулся крушить страну — мы, как и договорились, оставим за скобками — слишком обширный и тяжелый вопрос. В «нулевые» годы произошло интересное, но вполне ожидаемое явление: те самые Госдеп США и ЦРУ, которые не зря свой хлеб ели, теперь перестали стесняться совсем.

И это правильно, стесняться им нечего. Когда враг повержен, можно и рассказать, а что и как против него применили. И речь не о пресловутом «плане Даллеса» или о ему подобных фальшивках. Нет, речь о долгой, планомерной, методичной работе американских властей — сначала они признали, что оружием, а тем более в ядерную эпоху, СССР не победить. Затем, провели межведомственную координацию действий, разработали подходы к войне с СССР, написали планы психологической войны, выделили бюджеты и — начали действовать.

В 2007 году в книге Foreign Relations of the United States, 1950−1955, The Intelligence Community, 1950−1955 были опубликованы интереснейшие документы, касающиеся эпохи Гарри Трумэна и начала формирования стратегии психологической войны. Тогда же документы были выложены на сайте Hystory.state.gov, где с ними может ознакомиться любой желающий.

Речь идет, в частности, о «Меморандуме исполнительному секретарю Совета по национальной безопасности. Третий отчет о ходе работ во исполнение директивы СНБ 59/1 «Информационная программа за рубежом и планирование психологической войны». Этот документ не датирован, но его относят к марту 1951 года. Второй документ — «Меморандум от Роберта Дж. Хукера из отдела планирования политики директору отдела». На этом документе есть пометка: «Вашингтон, 26 марта 1951 года».

Отчет Хукера лег в основу нескольких методичек по ведению психологической войны конкретно с СССР, они были рассекречены в июне 2008 года и также размещены на сайте ЦРУ. Методичек три с разной степенью доступа: «Секретно: Чрезвычайный план психологической войны с СССР» (ознакомиться могли только чиновники Госдепа США и ЦРУ), «Для служебного пользования: Анализ основных психологических уязвимостей в СССР и основные средства для их использования, доступные США» (его могли читать создатели пропагандистского контента (журналисты, ведущие радио и телевидения) с тем, чтобы наносить удары по описанным в документе точкам уязвимости).

Также есть документ с доступом «Конфиденциально: Психологическая война против СССР: цели, задачи и темы» (для руководителей и кураторов масс-медиа, которые и продвигали представленные разработки в жизнь — для «Голоса Америки», радио «Свобода», печатных органов Народно-трудового союза (НТС) и дипломатов).

Сама директива СНБ 59/1 и связанные с ней документы и методички упоминаются в литературе, однако на русском языке «Чрезвычайный план психологической войны с СССР» и связанный с ним анализ психологических уязвимостей СССР ранее не публиковались, в ряде научных работ, написанных до 2008 года, эти документы упоминаются как «недоступные», а после 2008 года — как ограниченно доступные в Национальном архиве США.

Документы переведены из первоисточника Ольгой Николаевой, впервые перевод был опубликован в газете «Суть времени» №194 от 9 сентября 2016 года. Перевод доработали: Антон Симачков, Александр Вансю, Лада Котова, Ольга Юрченко, Анастасия Громова.

Как мне кажется, информационно-психологическая война с Советским Союзом, начатая сразу после победного салюта 1945 года (имеется в виду, в качестве продуманной стратегии и с применением современнейших технических средств) и стала одним из основных слагаемых в победе в «холодной войне». Пока не разгромлены дух и смыслы противника, никакие «гонки вооружений» и прочие экономические приемы не дадут результата. Это не значит, что экономическую войну никто не вел — вели, и еще как! — но точные, выверенные удары по ключевым уязвимостям советского общества — а они были! — все-таки были главным «оружием победы» Вашингтона.

Против СССР велась широкомасштабная психологическая война, методы и приемы которой прорабатывались очень тщательно. Ударили в самые больные и нерешенные точки, предварительно их обработав, собрав информацию и продумав атаку. И, что самое интересное, продолжают бить до сих пор: Вы увидите, что за более чем 60 лет риторика не поменялась, целились же не только в СССР и коммунизм.

Что ж, 25 лет со дня поражения — хороший повод вспомнить, как велась война и где проиграли. Проиграть не страшно, страшно не сделать выводов и смириться с тем, что реванша не будет. И грех не воспользоваться тем, что враг не стесняясь говорит о своих методах — нам же нужно только внимательно прочитать то, что публикуют ЦРУ и Госдеп США.

Източник: Регнум

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