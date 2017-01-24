Katja Gloger: Путин Велики

/Поглед.инфо/ В какво Владимир Путин вижда своето предназначение? Неговата цел може да бъде перифразирана в стила на Доналд Тръмп: «Да възстановим величието на Русия» («Make Russia Great Again»). Той написа писмо до Тръмп, акцентът в което е за съвместна борба срещу тероризма; и за изграждане на ново доверие и разбиране на равни начала.

От гледна точка на Русия, последните 27 години не представляват "възраждане", а епохална измама. "Общият европейски дом" не е построен. НАТО и Европейският съюз разширяват влиянието си на Изток; а Русия трябва да намери своето място в света под ръководството на "доброжелателния хегемон" САЩ. Но защо Русия, като голяма европейска държава, трябва да се задоволи със статута на младши партньор, а не да има зони на влияние в бившето съветско пространство? Днес великите сили Русия, Китай и САЩ трябва да станат центрове на "многополюсния" свят със съответните зони на влияние. Това ще бъде нов свят с надеждни структури, в който "Гейропа" - хомосексуалният Евросъюз ще се разпадне, а НАТО ще бъде просто "книжен тигър".

(рус.ез.)

Путин Великий

Вернуть России ее былую мощь — вот в чем Владимир Путин видит свое предназначение. В условиях нового мирового порядка он намерен наконец-то вернуться в игру на равных с США. Ради достижения этой цели он готов на все.

На днях Владимир Путин «плотно пообщался» с патриотическим прогрессом: он посетил завод в западносибирском Челябинске, где производят трубы для проекта магистрального газопровода «Северный поток 2». В скором времени гораздо больше российского природного газа потечет по дну Балтийского моря прямо в Германию.

Санкции? Какие санкции? Россия не сдается — таков посыл президентского визита, во всех подробностях показанного на государственных телеканалах. Президент сидел среди молодых работников и инженеров завода и беседовал. Один из них задал вопрос — спонтанный — личного характера: у него есть маленькая дочь, которая постоянно спрашивает, кто такой Владимир Путин. Как бы он сам — президент — описал свою работу? Путин произнес с серьезным взглядом: «Этот человек работает…», — затем задумался: «… Нет, этот человек живет и работает для того, чтобы Ваша дочь была счастлива!» На мгновение показалось, будто его переполняют патриотические чувства.

Владимир Владимирович Путин — человек, решающий судьбу России

Вполне возможно, что он и сам действительно приписывает себе такую роль, типичную для царя: Владимир Владимирович Путин — человек, который является судьбой России. Он — тот человек, который даже на восемнадцатом году своего, казалось бы, бесконечного правления неустанно трудится над исполнением своей исторической миссии, своего предназначения: достичь возрождения имперской России. Более того, как бесспорный лидер крупной суверенной державы установить новый мировой порядок.

Его цель можно сформулировать в стиле Твиттера Дональда Трампа: «Make Russia Great Again» (рус. «Сделаем Россию снова великой»). На этом поприще Владимир Путин уже очень далеко зашел. Многое указывает на то, что его спецслужбам с помощью хакерских атак и утечки информации удалось даже повлиять на результаты выборов в США в пользу Дональда Трампа. Россия — тонущая «региональная держава», какой ее считал президент Обама? Как бы не так. Россия — воскресшая хакерская сверхдержава. Путин — заскучавший «ученик на задней парте», как его окрестил Обама? Российский президент показал ему, что такое «грабли» пиара.

Владимир Путин вновь показал себя искусным тактиком с чувством иронии: Когда Барак Обама в канун Нового года распорядился о выдворении 35 российских дипломатов и их семей, что явило собой довольно жалкую реакцию на хакерские атаки, Путин поручил министру иностранных дел Сергею Лаврову пригрозить жесткими ответными мерами. Спикер министерства иностранных дел России Мария Захарова в крайне дипломатическом тоне вульгарно заявила: «Сегодня американский народ был унижен своим же собственным президентом». Однако Путин проявил великодушие, подобно царю: Россия отказалась от выдворения американских дипломатов и их детей. Таким образом, в последние дни своего президентского срока Обама оказался еще и полным неудачником. Его избранный преемник Дональд Трамп, в свою очередь, опубликовал твит о Путине — и, конечно же, о себе: «Я всегда знал, что он действительно умен».

Конец эпохи

Да уж, Владимир Путин может быть настоящим «мэнкетчером». Еще будучи офицером КГБ он научился убеждать своих собеседников в том, что он такой же, как они. Даже Джордж Буш после первой встречи с Путиным восторженно признавался в том, что он «увидел его душу». Политик вроде Дональда Трампа, по представлениям России, уж точно лучше подходит для «перезагрузки», чем Хиллари Клинтон — дамы, которой Путин вменил ответственность за финансирование протестных демонстраций в Москве в 2011-2012 гг. «Нам нужны друзья, а не враги», — заявил российский президент, пытаясь добиться расположения США. Он позвонил Трампу, написал ему письмо, объявил следующее: «Мы были единственными, кто верил в его победу на выборах». На повестке дня также стоит совместная борьба с терроризмом, в скором времени состоится встреча первых лиц государств по данному вопросу. Речь идет о новом доверии и понимании. И наконец-то на равных началах.

«До сих пор американские президенты постоянно хотели изменить Россию», — утверждает Федор Лукьянов, председатель близкого к Кремлю «Совета по внешней и оборонной политике». «Трамп этого не хочет. Как и Путин, он ненавидит политкорректность и намерен отстаивать национальные интересы. Это именно то, чего Россия всегда ждала от Америки».

Так, целая эпоха, кажется, неизбежно подходит к концу. Короткий период времени после падения Берлинской стены в 1989 году, давший надежду на власть демократии, преодолевающую любые препятствия, и мощь глобализации, снижающую уровень бедности; а также на интеграцию России в европейскую систему безопасности. Начинается новая эра, словно мироустройство периода после холодной войны было лишь иллюзией. Эра, в которой речь вновь пойдет об экспансии и зонах влияния, геополитике и, что самое опасное, снова поднимется ядерный вопрос. Дело пойдет о возвращении к принципам классической политики насилия, при которой ценности или права человека едва ли имеют значение, а альянсы или интересы малых государств играют второстепенную роль. Будь то «America first» (рус. «Америка прежде всего») или «Уважение к России» — все это новое издание реалистической политики. Ее сторонники надеются на мастерство ведущих мировых дипломатов, таких как 93-летний Генри Киссинджер (Henry Kissinger). Остальные опасаются кончины Запада — такого, каким мы его знаем.

С точки зрения России, прошедшие 27 лет представляют из себя не «пробуждение», а эпохальный обман. «Общий европейский дом» так и не был построен. НАТО и Евросоюз расширили свое влияние на Восток; причем Россия должна была найти свое место в мире под руководством «благожелательного гегемона» США. Но почему Россия, крупная европейская держава, должна довольствоваться статусом младшего партнера, не имеющего зоны влияния на постсоветском пространстве? Сотрудники аппарата безопасности — такие, как Владимир Путин, — считали Горбачева самовлюбленным романтиком, у которого по дешевке выманили (Восточную) Германию. Бориса Ельцина они считали жалким исполнителем роли президента, зависимым от США, страдающим от болезни сердца и настолько безнадежным алкоголиком, что он однажды, во время своего официального визита в Вашингтон, шатался по городу чуть ли не в одних трусах.

С какой самоуверенностью, практически в примирительном тоне москвичи в последние недели заявляют о том, что этот Запад, на самом деле, лишь устаревшая модель! Наконец люди осознали то, что русским уже давно известно: либеральные демократии являются по сути лишь инструментами обеспечения глобального господства США. «Они пошли путем глобализации и безопасности для себя, для избранных, а не для всех», — заявил Путин пару месяцев назад. Это не совсем правда — но и не совсем ложь.

Ныне москвичи узрели историческую возможность положить конец эпохе американской гегемонии, этого «однополярного» заблуждения. Теперь же великие державы Россия, Китай и США должны стать центрами «мультиполярного» мира с соответствующими зонами влияния. Это будет новый мир с ненадежной структурой, в которой «Гейропа», гомосексуальный Евросоюз, распадется, а НАТО станет лишь «бумажным тигром».

Путин вынуждает Меркель к общению на одном уровне — на его уровне

Владимир Путин ведет «супер-реалистическую политику», — говорит Сергей Караганов, теоретик путинской внешней политики. Это не Путин живет в «другом мире», о котором говорила Ангела Меркель. В другом мире живет скорее она сама.

А сейчас Путин вынуждает ее к общению на одном уровне. На его уровне.

Кто еще вспоминает об Украине, присоединении Крыма, о развязанной Москвой войне на Донбассе с 10 000 погибших и более чем миллионом беженцев? Разве что, наверное, Меркель, но и это лишь вопрос времени. Недавно страны-члены Евросоюза с трудом договорились о продлении санкций. Даже кандидат в президенты Франции от национал-консерваторов Франсуа Фийон критикует «эмоциональное отношение» к Путину: «Я испытываю глубокое уважение к России».

В Сирии Путин, в свою очередь, наделал дел со своим военным вмешательством в стиле США, более циничную реалистическую политику трудно себе представить. Во время безжалостной бомбардировки Восточного Алеппо Москва пыталась выиграть время в Совете безопасности ООН. Обама, которого в Москве считали слабым, нерешительным президентом и презирали за цвет кожи, — этот самый Обама в конечном итоге из-за Сирии не пойдет на риск возникновения конфликта с Россией. И этот расчет сработал.

Теперь же Россия закрепила за собой звание незаменимого миротворца на Ближнем Востоке. Россия, по-видимому, обезопасила свое военное присутствие в Средиземноморье; размещение систем ПВО С-400 гарантирует Кремлю суверенитет над воздушным пространством Сирии. В случае крайней необходимости ракеты могут угрожать отдельным регионам Турции, в том числе и авиабазе НАТО в городе Инджирлик. Приближается военная победа Асада — правителя, которого также поддерживает Иран. В настоящее время Россия, Иран и Турция — как-никак член НАТО — ведут переговоры о будущем Сирии. США? Евросоюз, немцы? Все они вообще не были приглашены.

В Москве считают, что в ситуации с Сирией стало ясно — эпоха американского экспорта ценностей окончательно завершилась. «Цветные революции», по-видимому, инсценированные ЦРУ, влекли за собой лишь войну и хаос. Впредь должен применяться принцип реалистической политики, которого уже давно придерживается Россия: принципиальное невмешательство во внутренние дела «законных» правительств. Только так можно гарантировать стабильность. И правда: стабильность еще и для всевозможных авторитарных правителей.

Для Путина все средства хороши

К новому многополярному мировому порядку следует идти также и путем последовательного дробления Европы и саботажа слабеющих европейских демократических правительств. Ведь Евросоюз в виде единого экономического пространства, и уж тем более в качестве политического союза, обладает для такой слабой по своей структуре, клептократической России слишком мощной властью. Москва намерена договариваться и заключать сделки не с Брюсселем, а с наиболее дружественными России правительствами; с национальными государствами, предоставленными сами себе. По сути, речь идет вот о чем: сделать Россию державой с правом вето в Европе.

Для достижения этой цели, судя по всему, многие средства хороши. Проверенные временем методы и новые технологии, классическая пропаганда наряду с дезинформацией, Интернет-троллинг и кибератаки, а также деньги. Все это необязательно находится под непосредственным контролем Кремля или осуществляется по личным указаниям Путина. Но можете быть уверены: любой кризис используется для того, чтобы посеять недоверие, страх и смуту, а также вызвать разногласия и настоящую ненависть к политической элите.

Чтобы из хаоса, обломков и пепла правопопулистских бунтов могла расцвести новая, отныне националистическая Европа: консервативно-христианские, в некоторых случаях управляемые твердой рукой «нелиберальные демократии» — а тех, кто считает, что такого не бывает, уже сегодня убеждают в обратном в странах-членах ЕС Венгрии и все больше «путинизированной» Польше.

«Правила войны изменились» — еще четыре года назад говорил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил России Валерий Герасимов в отношении «нелинейной войны». Стратегические цели все чаще достигаются с помощью «широкого применения дезинформации, политических, экономических, гуманитарных и других невоенных мер, реализуемых с задействованием протестного потенциала населения». Судя по всему, Россия овладела стратегией ведения современной гибридной войны.

В этой новой войне иновещательный канал Russia Today (RT) и новостной канал Sputnik News ведут бои на передовой. По словам Путина, они должны «разрушить монополию англосаксонских СМИ». Согласно представлениям российских «информационных бойцов», осуществлять это следует при помощи «альтернативного взгляда» на мир — лучше всего, используя однобокую критику и теории заговора. На декадентском Западе, согласно Посланию президента, верить больше никому нельзя. Политики лицемерят; журналисты лгут. Истины не существует. Ничто не постоянно. На верном пути лишь Россия. Термин «постправда» вполне может быть русским изобретением.

А дезинформация — «фейковые новости» — оружие, уже давно присутствующее в арсенале спецслужб, будь то ЦРУ или бывшая советская секретная служба КГБ, но не считая «Штази» в ГДР. Во времена «холодной войны» тысячи сотрудников КГБ были задействованы в «активных мерах» и обеспечивали распространение дискредитирующих (фальшивых) данных. Сегодня на помощь приходят Интернет-тролли, Фейсбук, Твиттер, а также всевозможные кибератаки.

«Москва хочет изменить распределение политических сил»

В последние годы в Европе, помимо прочих стран, целью стратегии дробления стали Грузия, Эстония, Литва, Украина, Черногория, Швеция, Франция, Сербия и Болгария. В Чехии ходят слухи о финансовом влиянии России на одного близкого советника президента Милоша Земана (Milos Zeman). Как утверждают в британском правительстве, в Великобритании Россия действует с помощью «агентов влияния», а также «нетрадиционных методов ведения войны», таких как кибератаки.

Немецкие политики также открыто подозревают Москву в попытке повлиять на исход предстоящих выборов в бундестаг путем манипулирования общественным мнением. «Российское правительство хочет изменить распределение политических сил в Германии», — утверждает Нильс Аннен (Niels Annen), эксперт по внешней политике фракции СДПГ в бундестаге. «Тем самым русские надеются на отмену санкций. Мы считаем, что Россия несет ответственность за хакерские атаки на бундестаг в 2015 году. Российская пропаганда, в свою очередь, поддерживается и распространяется такими партиями, как «Левые» и АдГ.

Рабочая группа Федеральной разведывательной службы Германии «Психологические операции», а также рабочая группа ведомства по охране конституции «Спутник» призваны собрать и предоставить в письменном виде доказательства распространения Кремлем дезинформации. В проекте доклада значится, что с 2014 года наблюдается «новая фаза деятельности России по распространению собственного влияния». Однако веских доказательств до сих пор не последовало.

«Дело Лизы Ф.» пока было самым конкретным случаем. 16 января 2016 года — вскоре после Кельнской «ночи длинных рук» — на российском государственном телеканале показали сюжет о Лизе Ф., девочке из семьи русских немцев, которой на тот момент было 13 лет, из берлинского района Марцан. Ее якобы похитили арабские беженцы и насиловали на протяжении как минимум одного дня. В конце сюжета был показан эпизод, в котором мужчина, плохо изъясняясь по-немецки, хвастался тем самым изнасилованием немки. Отвратительные изображения уже несколько лет блуждают в сети — и к Лизе Ф. они не имели никакого отношения. В российских социальных сетях разразилась буря. Министр иностранных дел Сергей Лавров обвинил немецкие власти в «сокрытии правды». В Германии дело дошло даже до якобы спонтанных протестов русских немцев.

Правда оказалась банальной: Лиза Ф. ночевала у своего друга. Однако на тот момент история уже получила широкую огласку. Было ли это «активной мерой» или «лишь» ловко использованной лживой сенсацией — «Дело Лизы Ф.» возымело должное действие на российских и немецких избирателей: тот, кто живет в меркелевской Германии, полной беженцев — попал в настоящий ад, и нетрудно представить себе, кому такая пропаганда играет на руку. Коалиции «кверфронта», начиная партией АдГ и заканчивая, что уж там, Сарой Вагенкнехт (Sahra Wagenknecht).

Идеальная месть Путина

Но самой значительной наградой стали выборы президента США. Последние три года Государственный департамент, а также Белый дом и Генеральный штаб США подвергались хакерским атакам русских. Президента Обаму неоднократно об этом предупреждали. Однако опасность этого «идеального оружия» осталась недооцененной, как писали в издании New York Times. Обама не спешил обвинять Россию. Считали, что он опасался кибервойны; кроме того, он не хотел еще больше накалять и без того уже агрессивную предвыборную борьбу. Обама слишком поздно сообщил обо всем общественности — одна из его самых серьезных ошибок на посту президента.

С лета 2015 года взламывались серверы демократической, а затем и республиканской партии США. Однако при помощи Wikileaks в Интернет прошлой осенью сливали лишь информацию, порочащую Хиллари Клинтон (Hillary Clinton). Сомнительный персонаж — основатель Wikileaks Джулиан Ассанж (Julian Assange) отрицает получение информации от русских. Все 17 американских спецслужб предполагают о российских хакерских атаках, которые в конечном счете — прямо или косвенно — сыграли на руку Дональду Трампу. Путин якобы лично «заказал» одобренные «в высших политических кругах» операции по установлению влияния в ущерб американской демократии, значится в одном из отчетов спецслужб. Однако нет веских доказательств на этот счет — либо их до сих пор не обнародовали. Американский президент на вкус русских — это будет ударом века. Дональд Трамп, в Твиттере можно было бы выразиться так: он станет идеальной местью Путина.

Източник: Stern, Германия

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