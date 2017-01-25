Тръмпелщилцхен или Тръмп няма шансове срещу Путин

/Поглед.инфо/ Доналд Тръмп няма никакви шансове срещу Путин. Той се отличава с недообмислено и детинско поведение, невъздържаност и отмъститеност, и неговите ходове не дават основание да се мисли, че е в състояние по някакъв начин да се справи с изтънчения подход и самоконтрола на Владимир Путин.

Човекът, който е начело на САЩ, е непредсказуем холерик. Такъв Румпелщилцхен Путин с удоволствие ще схруска на закуска. (Румпелщилцхен е злото джудже от приказка на Братя Грим, което може да превръща сламата в злато). Разбира се, открито приветстваме желанието на Тръмп на първо място да възстанови отношенията с Русия и Владимир Путин. На второ място, Тръмп демонстрира доброто намерение да сложи край на безчинствата и убийствата, извършвани по света от така наречената Ислямска държава. По втората цел той лесно може да постигне сътрудничество с Русия. Но в този момент в играта се включва природата на Тръмп и помръчава две принципно верни начинания. Защото този човек мисли просто, той е сприхав, отмъстителен и инфантилен - в действителност, не е излязъл от пубертета. Иска ни се да вярваме, че американският президент, който пътува по света с "ядреното куфарче", е по-уравновесен, дори за да може самият той спокойно да спи. Светът се нуждае от нов импулс. До сега Тръмп не показа наличието на такъв дар.

(рус.ез.)

Трампельштильцхен

Не все планы Дональда Трампа являются неадекватными. Но их омрачает его натура, которая, очевидно, так и не распрощалась с пубертатом. У человека с таким характером холерика, как у него, нет никаких шансов в игре за власть с Владимиром Путиным.

На этой неделе журнал Der Spiegel вышел с отличной обложкой: всего один взгляд — и вам понятна вся ситуация. Над строкой «Игра Трампа» — бильярдный кий, который вот-вот начнет двигать шар, разрисованный в цвета американского флага, в направлении треугольника, составленного из других шаров. У самой вершины треугольника лежит «немецкий» шар, решающая черная восьмерка в центре — это Россия Владимира Путина.

Дональд Трамп играет в «пул» с миром, и пока никто не может предугадать, куда покатятся шары. Но ясно одно: прежде устойчивый треугольник распадется, и шары аккуратно распределятся на мировом столе. Финал неизвестен.

Творческое разрушение или просто разрушение?

После инаугурации нового американского президента в Cicero Online появилось два текста, в которых выделялась положительная сторона такого распада — как в плане внутриполитической ситуации в США, так и в отношении внешнеполитического аспекта. Тут нет ошибки, но в то же время это и не целостная картина. Она становится понятной, только если представить себе человека, который держит в руке кий и намеревается играть в эту игру с мировыми державами, задействовав все те черты характера, которые он до сих пор демонстрировал. Вопрос звучит так: Соединенные Штаты станут источником творческого разрушения или просто разрушения? И тут — при том, что рекомендуется сдержанность и отказ от заблаговременных суждений — появляется четкий повод для беспокойства.

Давайте остановимся на положительных моментах. Конечно, две цели Трампа необходимо откровенно приветствовать: во-первых, восстановить отношения с Россией и Владимиром Путиным (при всей справедливой критике действий Путина в Крыму и Восточной Украине). В этом вопросе Барак Обама с его высокомерием в отношении России, которую он называл региональной державой, принес много вреда, причем ненужного. Во-вторых, у Трампа есть хорошее намерение, суть которого — в желании покончить с бесчинствами и убийствами, совершаемыми по всему миру так называемым Исламским государством (террористическая организация, запрещенная в России — прим. ред.). При этом цели номер два проще достичь в сотрудничестве с Россией.

С Путиным не справится

И в этом месте в игру включается натура Трампа и омрачает два принципиально верных начинания. Новый американский президент демонстрирует особенности поведения и способы общения, которые вызывают больше чем одни лишь подозрения: этот человек думает просто, он несдержан, мстителен и инфантилен — по сути, не отошел от пубертата длиною в жизнь.

Если кто-то, после инаугурации отвечая на вопрос о том, сколько же на самом деле пришло людей, демонстрирует, как Дональд Трамп, настолько необдуманное и ребяческое поведение, то нет никакой надежды, что он даже по минимуму способен дотянуть до изощренности и самообладания Владимира Путина. Согласно учению о темпераменте, этот человек во главе Соединенных Штатов не является сангвиником, то есть ветреным человеком, что, возможно, было бы приемлемо для такой позиции. Он — непредсказуемый холерик. И такого Румпельштильцхена (персонаж сказки братьев Гримм о злом карлике — прим. пер.) подобный Путину человек с удовольствием съест на завтрак.

Простой — в словах и мыслях

И, будучи Румпельштильцхеном, Трамп, видимо, имеет ограниченные возможности ясно выражать свои мысли. Мстительность и постоянное внутреннее ощущение войны — плохие советчики. К сожалению, простота его мыслей имеет отношение не только к предвыборным лозунгам. Предвыборная кампания — всегда показная, и, в конце концов, она банальна. Однако его умственные способности отражаются в интервью, одно из которых он недавно дал газете Bild. Необязательно выстраивать искусственные сплетения предложений, как это делает Норберт Даммерт (Norbert Lammert), чтобы сказать что-то умное. Можно выразить точные мысли и с помощью коротких предложений, как поступает Франц Мюнтеферинг (Franz Müntefering). А вот Трампу удается говорить непонятные и противоречивые вещи, используя короткие предложения: об Ангеле Меркель, НАТО, обо всем. Это угнетает.

Хотелось бы, чтобы американский президент, который ездит по миру с «ядерным чемоданчиком», был более уравновешенным, чтобы он сам мог спокойно спать. Вполне возможно, что миру нужен новый импульс. Но тогда речь должна идти о том, чтобы человек, в чьих руках кий, не просто создавал беспорядочное движение, а постепенно и вдумчиво отправлял шары в лузу. Хорошие игроки в бильярд знают, как много такта для этого нужно. До сих пор Трамп не дал даже тонкого намека на наличие такого дара.

Източник: Cicero, Германия

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели