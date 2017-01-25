Западните санкции укрепват руската армия?

/Поглед.инфо/ Наложените от Запада икономически санкции, лишават Русия от достъп до съвременни европейски технологии и застрашават програмата за модернизация на руската армия. Въпреки това, експерти в областта на отбраната смятат, че Москва проявява изобретателност и намира обходни пътища и средства армията й да стане по-адаптивна в дългосрочен план.

Например, след въвеждането на санкциите, през 2015 г. Франция трябваше да върне около един милиард долара, платени за покупката на хеликоптероносача "Мистрал". На пръв поглед Москва се оказа в затруднена ситуация. В действителност Русия не само си върна милиарда, но продаде 50 броя хеликоптери Ка-52, специално пригодени за този тип хеликоптероносач, както и съвременно комуникационно оборудване, на Египет, който закупи същият хеликоптероносач "Мистрал" от Франция с кредит, предоставен от Саудитска Арабия. Дори украинският производител на двигатели «Мотор-Сич» продължава ежегодно да продава на Москва хеликоптерни двигатели, защото не иска да прекъсне отношенията си с един от най-големите си клиенти.

(рус.ез.)

Западные санкции способствовали усилению российской армии?

После того как в 2014 году Запад ввел санкции против Москвы в связи с аннексией Крыма, Кремль столкнулся с необходимостью делать сложный выбор. Экономические санкции поставили под угрозу программу модернизации российской армии, лишив Россию доступа к передовым европейским сенсорам, программному обеспечению, корабельным двигателям и другому оборудованию, играющему ключевую роль в процессе модернизации российской военной машины.

Однако, по словам некоторых чиновников и экспертов в области обороны, даже учитывая вероятность снятия санкций при новой администрации президента Дональда Трампа, Москва сумела проявить изобретательность и найти ряд обходных путей, которые позволят армии Кремля стать более адаптивной в долгосрочной перспективе. Более того, это даже дало Москве возможность немного заработать в процессе. Одним из самых жестких наказаний, обрушившихся на Москву, стало принятое в 2015 году решение Франции отказать России в продаже вертолетоносцев «Мистраль», за которые Париж вернул Москве около миллиарда долларов, уплаченных за корабли.

Хотя сначала Москва оказалась в весьма неловкой ситуации, в конечном итоге она даже смогла заработать на отмене этой сделки.

Россия не только вернула миллиард долларов, уплаченный за вертолетоносцы, но и продала 50 вертолетов Ка-52, специально выпущенных для этих кораблей — а также разработанное в России коммуникационное оборудование — Египту, который купил эти вертолетоносцы у Франции при помощи кредита, предоставленного Саудовской Аравией.

По словам одного высокопоставленного чиновника Министерства обороны США, Москва так и не ощутила на себе полное воздействие жестких санкций из-за отсутствия политической воли у лидеров США и Европы. «Санкции оказались недостаточно суровыми», — сказал этот чиновник, согласившись дать интервью на условиях анонимности. «Чтобы добиться такого воздействия, которого вы хотели, нужно было идти гораздо дальше», чем пошли Вашингтон и его европейские союзники, запретив продажу военного оборудования России.

В частности, Вашингтон не получил со стороны международного сообщества ту поддержку, на которую он рассчитывал, а Россия приложила массу усилий для того, чтобы найти трещины в системе санкций за пределами традиционной европейской базы снабжения.

Рассмотрим, к примеру, принятое после аннексии Крыма решение Германии прекратить поставку дизельных корабельных двигателей российскому флоту.

Это решение должно было сорвать ключевую фазу модернизации российского флота, поскольку на российских верфях в тот момент находилось несколько новых кораблей «Буян-М», которые ждали поставки немецких двигателей.

Однако Кремль быстро нашел нового поставщика. Несколькими годами ранее Берлин продал некоторое количество таких двигателей Китаю, который быстро начал производство точно таких же двигателей на своих заводах. Российские чиновники сели на самолет до Пекина, где они заключили сделку на покупку более дешевых китайских подделок, которые хотя и не могли похвастаться таким же высоким качеством, как их немецкие прототипы, все же оказались вполне подходящими для того, чтобы вывести российские корабли из доков. Кроме того, Москва продала три других корабля, ожидавших ставшие запрещенными дизельные двигатели украинского производства, Индии, что позволило ей возместить первоначальные вложения.

Что касается важных электронных компонентов, которые Россия традиционно закупала для своей космической и ракетной индустрий на Западе, Москва обратилась к Южной Корее и другим странам Юго-Восточной Азии, которые не поддержали западные санкции.

Даже если администрация Трампа снимет часть действующих в настоящий момент санкций — избранный президент Трамп намекал, что он может пойти на такой шаг в попытках заключить сделку с президентом России Владимиром Путиным — разрыв отношений с европейской оборонной промышленностью может оказаться перманентным.

«Не думаю, что русские ринутся обратно, чтобы снова закупать эти компоненты, — сказал Майкл Кофман (Michael Kofman), научный сотрудник CNA Corp. — Они усвоили урок, они больше не станут связываться с немецкими и французскими компаниями».

Упомянутый выше чиновник оборонного ведомства отметил, что русские ждали благоприятного момента со времени введения санкций, и Путин, вероятнее всего, рассчитывает, что при администрации Трампа — и после предстоящих выборов во Франции и Германии, где стремительно набирают вес пророссийские партии — санкции будут сняты. «Поэтому он попросту решил переждать бурю».

Продолжая процесс модернизации российской армии, Москва демонстрировала те военные возможности, которые появились у нее за последние несколько лет. В конце прошлого года Москва сумела отправить свой авианосец «Адмирал Кузнецов» на первое боевое развертывание. Он отправился к берегам Сирии, и поднимавшиеся с его палуб самолеты наносили удары по целям в Сирии в течение нескольких недель. Однако без неприятных происшествий не обошлось: два военных самолета рухнули в воду, не сумев сесть на палубу авианосца из-за технических неполадок. В конце прошлой недели Москва объявила о заключении соглашения по военным базам, которое предоставляет доступ российским судам и самолетам на сирийскую территорию на 50 лет и которое позволит России проводить длительные операции вдали от ее балтийских и черноморских портов, что существенно повысит степень влияния Москвы на Ближнем Востоке.

Несмотря на все попытки Москвы обойти санкции, упомянутый выше чиновник утверждает, что то оборудование, которое она закупает в других странах, уступает по качеству европейским технологиям и что «санкции все же оказали воздействие, потому что они ограничили ее доступ к новейшим технологиям, что скажется на российских разработках военных технологий следующего поколения».

Тем не менее, Россия продолжает процесс модернизации, пользуясь своими собственными разработками и китайскими материалами, которые, возможно, не соответствуют стандартам НАТО, но, тем не менее, остаются смертоносными и весьма эффективными для реализации миссий Москвы.

В частности, речь идет о военной кампании России в Сирии — Москва начала ее уже после введения санкций — которая по всем меркам оказалась успешной, помогла режиму Башара Асада удержать власть и позволила России продемонстрировать свой военный потенциал.

В понедельник, 23 января, шесть российских стратегических бомбардировщиков Ту-22 нанесли удары по позициям «Исламского государства» (террористическая организация, запрещенная в РФ — прим. ред.) в Дейр-эз-Зоре, Сирия, поднявшись в воздух на территории России и пролетев через воздушное пространство Ирана и Ирака. Ранее в январе Министерство обороны России объявило о том, что переоборудует противолодочные корабли класса «Удалой», установив на них новые электронные оружейные системы, которые будут производиться в России.

Между тем, Москва продолжает получать помощь от некоторых европейских стран, которые не поддержали санкции. Итальянская компания Iveco продолжает поставлять свои легкие бронированные машины Lynx российской армии, которая пользуется ими в Сирии.

Другие связанные с оружием сделки продолжают действовать. Украинский производитель двигателей «Мотор-Сич» до сих пор ежегодно продает Москве сотни вертолетных двигателей, поскольку не хочет рвать отношения с одним из своих крупнейших клиентов. Однако хорошо усвоив уроки санкций, Россия постепенно создает свой собственный производственный потенциал, который в конечном итоге заменит «Мотор-Сич», и, по словам Кофмана, через несколько лет Москва, вероятно, уже сможет самостоятельно производить двигатели, избавив себя от необходимости искать поставщиков за пределами ее границ.

Източник: Foreign Policy, САЩ

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