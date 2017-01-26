Епископ Августин (Анисимов): Русия може да предложи на света алтернативен модел на капитализма

/Поглед.инфо/ Съветският съюз през ХХ век, благодарение на реализацията на фундаментално новия модел на развитие, играеше ролята на "защитник на слабите народи", "защитник на справедливостта", и в настоящите трудни условия именно Русия може и трябва да предложи на света "нова парадигма и нов модел на живот на човека", каза във вторник членът на Изборския клуб, Городецкият и Ветлужски епископ Августин (Анисимов)./рус.ез./

Епископ Августин выступил на секции «1917 год и «Русский путь» в МГУ в рамках XXV Международных Рождественских чтений. В обсуждении приняли участие представители научного сообщества, историки, философы, общественные деятели и публицисты.

«Советское – это не национальное, не религиозное и не сословное понятие. Политическая воля и система творит новый тип личности: все работают на мощь государства, и государство возвращает членам общества все необходимое для формирования советского типа личности и советского образа народной жизни: все бесплатно, все честно, все ответственно. Советский Союз – это огромная семья во главе с отцом», — сказал Августин.

По его словам, в СССР «учились и брали все лучшее у всех мировых держав», в том числе «патриотизм, профессионализм». И советская модель, в свою очередь, «имела авторитет в мире, у других народов».

У истоков создания этой модели, которой не было аналогов в прошлом, отметил архиерей, стоял Сталин, который хотя и «мог иметь в качестве примера некоторые исторические личности – Петра Первого, Ивана Грозного, Александра Невского и других», но в то же время «здесь был другой масштаб и другие обязанности и ответственность»: на советский проект «смотрел весь мир, шел анализ, делались выводы всех способных к рассуждению и пониманию сил человечества».

«Эта модель объединила в один Союз, в одну идею, в одно мировоззрение, одну идеологию и одну цель десятки этносов, наций, народов, личностей, и родила новый феномен – с 15-ю национальными республиками, с мощнейшей законодательной, научной, образовательной, здравоохранительной, хозяйственно-экономической базой, защищенной Вооруженными силами, уникальной системой государственной безопасности на основе новой Конституции».

Как считает епископ Августин, «285 миллионов населения Советского Союза в Отечественной войне с мировой коалицией доказали жизнедеятельность этой модели и системы и проявили ее жизнеспособность». Последующие правители, признал член Изборского клуба, уже «не были способны управлять данной государственной машиной».

«Сегодня, когда не стало такой мощной государственной и мировой силы, каковым был Советский Союз, — как защитник слабых народов, как поборник социалистической справедливости, как социалистическая модель альтернативы капитализму, транснациональным капиталистическим корпорациям и транснациональной банковской системе, — сегодня человечество оказалось перед лицом феноменального вопроса: или принять данную парадигму и модель жизнедеятельности для всех народов планеты, – я имею в виду сегодняшнее доминирование американцев, — или выработать и принять другую модель», — заявил Августин.

По мнению епископа, подобную «новую модель жизнедеятельности» миру «может и должна предложить Россия», которую «не способны поколебать никакие мировые катаклизмы». При этом «наивысшим фактором феномена Руси – России является историческая верность Православию», добавил представитель РПЦ.

«Атеистическая, научно-техническая, электронная, информационная, финансовая мощь человечества, умноженная на ничем не ограниченную свободу личности, может привести человечество, природную среду и уникальную планету к финалу апокалипсиса. <…> Сегодня об этом много говорит именно мировая научная элита и мировое сообщество. Но для того чтобы Россия смогла родить такую парадигму и универсальную модель жизнедеятельности народов на планете, нужна политическая воля», — заключил докладчик.

Източник: Изборский клуб

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