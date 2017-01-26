Kenneth Rapoza: Русия става притегателен център за инвестиции

/Поглед.инфо/ През 2016 г. руският индекс на капитализация на малките и средните компании се повиши с над 95%. В сравнение с другите развиващи се пазари Русия отбеляза най-голям приток на чуждестранни портфейлни инвестиции, повече от Китай, Индия, Бразилия, Мексико.

По данни на EPFR Global, последната седмица е втора поредна, в която е имало нетен приток на капитали в размер на 472 милиона долара, докато за цялата минала година те са общо 837 милиона. "В свят на неопределеност, породена от Брексит, Тръмп, изборите в Италия, Франция и Германия, се наблюдава силната позиция на Русия сред страните с развиващи се пазари", - каза Дениел Солтър, ръководител на отдела по стратегия на глобалните ценни книжа на московската банка «Ренесанс Капитал» в Лондон. Той подчерта, че Русия ще изглежда още по-добре, ако цените на петрола се задържат на текущото ниво.

(рус.ез.)

Россия становится одним большим центром притяжения денег

Ненавистники будут и дальше ненавидеть. Но ненавидеть Россию как место вложения инвестиций в этом году столь же непродуктивно, как и в 2016-м, когда российский индекс капитализации малых и средних компаний поднялся более чем на 95%. И сейчас, когда Россия заняла первое место в мире по добыче углеводородов, обогнав Саудовскую Аравию, а новая администрация Дональда Трампа подала сигнал о том, что намерена положить конец антироссийской враждебности, инвесторы снова устремились в эту страну.

По сравнению с другими странами с формирующимся рынком у России самый большой приток иностранных портфельных инвестиций. Больше, чем у Китая. Больше, чем у Индии, Бразилии и Мексики. По данным EPFR Global, на прошлой неделе вторую неделю подряд наблюдался чистый приток капитала в глобальные фонды формирующихся рынков.

Пока чистый приток капитала в российские акции составляет 472 миллиона долларов, в то время как за весь прошлый год он был равен 837 миллионам.

Россия сегодня — это самый популярный формирующийся рынок в плане притока иностранных инвестиций. В прошлом году он составил 1,6% от объема капитализации российского фондового рынка после трехлетнего спада. Есть только одна страна, у которой приток инвестиций в процентах от объема капитализации рынка больше, чем у России — Колумбия. Инвесторы там сделали ставку на мирное соглашение с Революционными вооруженными силами Колумбии.

Деньги приходят во все больших объемах, и те, кто в 2016 году держал акции, начинают их продавать. Новички в России теряют деньги, так как делают ставку на улучшение отношений между Москвой и Вашингтоном, которое в этом году может привести к отмене экономических санкций. Фонд Market Vectors Russia, через который инвесторы в основном скупают старые акции, в этом году опустился на 0,5%, а вот индекс MSCI Emerging Markets поднялся на 4,9%. Те инвесторы, для которых приемлемо уменьшение ликвидности, поворачиваются в сторону ценных бумаг ETF малой капитализации (RSXJ), которыми также владеет VanEck Vectors Russia. Этот фонд бьет все рекорды, поднявшись в текущем месяце на 6,96%, а за последние 12 месяцев на 137,5%. Лучше фонда на формирующемся рынке просто нет. Некоторых инвесторов встревожила «смена режима» в Америке. Между тем, многие аналитики выражают обеспокоенность по поводу заразности Брексита и полагают, что этот вирус в текущем году распространится во Франции. Политические пертурбации могут оказаться весьма серьезными. 23 апреля Франция будет выбирать нового президента.

Россия, как и другие развивающиеся рынки, может также выиграть от изменений в кредитно-денежной политике ключевых экономик.

Уолл-Стрит сходится во мнении о том, что ФРС и прочие ключевые центробанки достигли практических пределов в своей монетарной политике. Япония закончила свой эксперимент с отрицательными ставками. Европа последует за ней. Инвесторы с осторожным оптимизмом говорят об изменениях в налогово-бюджетной и регуляторной политике США, но по поводу торговли оптимизма у них гораздо меньше, хотя они все равно приспособятся к новым реалиям.

Воздействие от демократической смены режимов в предстоящие месяцы также ощутят на себе цены на активы на формирующихся рынках, рыночная ликвидность и потоки капитала на развивающихся рынках. Приток капитала в Россию в этом году станет аномалией, а не постоянной тенденцией.

Благодаря восстановлению нефтяных цен и низким процентным ставкам спад в России закончился. Рынок показал хорошие результаты, и многие держатели акций в 2016 году получили прибыль. Но в понедельник московский банк «Ренессанс Капитал» повторил свои рекомендации российскому фондовому рынку, заявив о его перегрузке.

Реальная заработная плата начала демонстрировать рост, и в 2017 году возможно дальнейшее сокращение ставок на 200 базисных пунктов.

Любой рынок, который за 12 последних месяцев поднимается на 57% в долларовом выражении, что зафиксировал фонд Market Vectors Russia, уязвим для реализации рыночной прибыли. Но инвесторы не должны воспринимать это как негативный сигнал.

«Мы по-прежнему встречаем инвесторов, особенно в США, которые недооценивают Россию и считают, что глобальные деньги… по-прежнему отсутствуют», — говорит Дэниел Солтер (Daniel Salter), руководящий стратегией глобальных ценных бумаг в отделении «Ренессанса» в Лондоне.

«В условиях мировой неопределенности, вызванной Брекситом, Трампом, выборами в Италии, Франции и Германии, мы видим, что Россия занимает прочное положение среди формирующихся рынков», — отмечает Солтер, подчеркивая, что она будет выглядеть хорошо, только если нефтяные цены удержатся на нынешнем уровне.

Россия продолжает нравиться инвесторам и движется вперед. Западные санкции и потоки негативных заголовков не погасили интерес инвесторов к России. Если французские и итальянские избиратели в этом году проголосуют против представителей истэблишмента, можно ожидать ослабления санкций.

Обстановка в Вашингтоне будет по-прежнему сложной, так как многие республиканцы, недовольные Трампом, постараются ужесточить санкции против России за то, что она якобы взломала электронную почту Национального комитета Демократической партии и руководителя штаба Клинтон Джона Подесты. Россия говорит, что не делала этого, однако американские спецслужбы утверждают, что это не так. Такое противостояние выгодно противникам Путина из числа лидеров конгресса, например, Джону Маккейну и Линдси Грэму, которые на этой неделе пообещали передать Трампу перечень новых санкций для наказания России за вмешательство в ноябрьские выборы.

Если не смотреть политические мыльные оперы, прогресс на экономическом фронте очевиден. Именно из-за этого Россия в январе стала большим центром притяжения денег.

Впечатляют ее успехи в обуздании инфляции. В марте ожидается снижение процентных ставок на 50 базисных пунктов.

Рубль по-прежнему стабилен, и наблюдается заметное снижение оттока капитала.

Россия продемонстрировала свою устойчивость в условиях увеличения ставок ФРС, потому что имеет активное сальдо текущего платежного баланса; а большинству российских компаний из-за санкций в любом случае нет причин надеяться на низкие ставки кредитования на американских и европейских рынках. Повышение ставок не имеет никакого значения. Российские компании сосредоточились на поиске внутренних источников финансирования, где ставки измеряются двузначными числами и снижаются.

Российские инвестиционные банки делают все более оптимистические прогнозы по прибылям. Россия явно выиграла от победы Трампа на выборах, по крайней мере, в представлениях людей.

«Ренессанс» рекомендует инвесторам, не интересующимся ETF, обратить внимание на Сбербанк, Аэрофлот, Газпром, Лукойл и ФосАгро, а также на другие компании.

Източник: Forbes, САЩ

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