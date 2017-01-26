Тунгуският метеорит поставя все повече загадки

/Поглед.инфо/ Голямо огнено кълбо прекосява небето над Сибир през нощта на 30 юни 1908 г. и избухва на девет километра над повърхността на Земята. Повалени са над 80 милиона дървета, напълно овъглени са труповете на хиляди елени. Прахът от експлозията осветява нощното небе в Европа и дори в Америка, а ударната вълна достига Великобритания.

След десетилетни изследвания, експертите опровергават твърденията, че причината може да се дължи на метеорит. Най-мощната в света експлозия, която се равнява по сила на 185 атомни бомби, хвърлени над Хирошима, продължава да поставя все повече загадки.

(рус.ез.)

Тунгусский метеорит: загадок становится все больше

Експерты развенчивают утверждения о том, что взрыв, равный по мощности 185 Хиросимам и ощущавшийся в Британии и США, был вызван падением метеорита. Он повалил 80 миллионов деревьев в Сибири и уничтожил множество оленей, а также осветил небо в Европе и США. Итальянские ученые вначале думали, что озеро Чеко — это кратер «пропавшего метеорита», но российские ученые говорят, что озеро «слишком молодое» и не может быть кратером от взрыва.

Самый мощный в мире взрыв, произошедший в России и равный по силе 185 Хиросимам, остается загадкой после того, как специалисты опровергли утверждения, что он был вызван метеоритом.

Большой огненный шар перечеркнул сибирское небо 30 июня 1908 года и взорвался в девяти километрах над поверхностью Земли, повалив 80 миллионов деревьев и обуглив оленьи туши.

Итальянские ученые вот уже 21 год исследуют так называемый Тунгусский феномен, утверждая, что пропавший кратер от взрыва это на самом деле пресноводное озеро Чеко. Тем самым, они подтверждают теорию взрыва метеорита.

Но российские геологи провели новое исследование, указывающее на то, что данная теория неверна. А это значит, что колоссальный взрыв, осветивший ночное небо в Европе и даже в Америке, по-прежнему остается загадкой, о чем сообщают московские СМИ.

Русские не выдвинули никаких альтернативных объяснений взрыва. В прошлом возникали очень разные и зачастую диковинные теории о мощном извержении вулкана, о комете, состоящей изо льда, а не из твердых космических пород, о столкнувшейся с Землей черной дыре и даже о инопланетянах, которые сбили метеорит из НЛО, чтобы спасти нашу планету.

Местные жители эвенки считали, что это была небесная кара злого бога Огды.

Получается, что произошел самый крупный зафиксированный взрыв, равный по мощности 185 сброшенным на Хиросиму бомбам, который, тем не менее, не оставил никаких следов человеческих жертв.

«В небе произошел хлопок и раздался мощный грохот. Потом возник шум как от падающих с неба камней или от стреляющих пушек. Земля затряслась», — рассказывал один сибиряк из числа местных жителей, оказавшийся в 65 километрах от эпицентра. Это было похоже на Армагеддон. «Мне стало так жарко, что я не мог дышать, а рубашка у меня как будто загорелась, — рассказал другой очевидец. — Я хотел сорвать ее и выбросить, и вдруг небо загрохотало. Прозвучал громкий удар, и меня отшвырнуло на несколько метров».

Ударная волна дошла до Британии, а пыль от взрыва осветила ночное небо в Европе и даже в Америке.

Участников первых советских экспедиций в этот отдаленный район Сибири всегда озадачивало отсутствие обломков и воронок от осколков метеорита на поверхности.

Итальянский ученый из Болонского университета Лука Гасперини (Luca Gasperini) давно уже считает, что озеро Чеко, имеющее форму кратера и находящееся в восьми километрах от эпицентра, это и есть недостающее звено в тунгусской загадке.

На картах Сибири царских времен оно не было отмечено, а сейсмические измерения, проведенные командой Гасперини на дне озера, указывают на наличие ила, накапливавшегося там на протяжении примерно 100 лет.

Ученые пришли к выводу, что под дном озера находятся плотные скальные породы, являющиеся остатками взорвавшегося метеорита.

Итальянская теория основана на закономерностях разрушения древесины. Она состоит в том, что в атмосферу попали два тела. Одно взорвалось в восьми километрах над Землей, а второе упало на землю, сформировав озеро Чеко.

Тунгусские теории: что могло «расколоть небо надвое» в 1908 году

Более 110 лет тому назад мощный взрыв раздался в небе над тунгусским регионом Сибири, повалив все деревья на расстоянии полусотни километров.

Считается, что это взорвалась комета или астероид, пролетевший через земную атмосферу со скоростью свыше 50 тысяч километров в час. Произошел взрыв, равный по мощности 185 сброшенным на Хиросиму бомбам, и быстро увеличивший давление и температуру. Но поскольку кратера от взрыва нет, как нет и доказательств существования небесного тела, ученые по-прежнему в недоумении, не зная, что на самом деле было причиной явления, «расколовшего небо надвое».

Многочисленные ученые и исследователи пытались разобраться в том, что произошло 30 июня 1908 года в районе Тунгуски.

Объяснений этого таинственного события множество, от теории о НЛО и до предположений о чем-то сверхъестественном, но у многих начисто отсутствуют научные обоснования.

Некоторые ученые даже предположили, что с Землей столкнулась черная дыра. Однако данная идея была очень быстро опровергнута экспертами.

В обзоре, опубликованном в 2016 году в журнале Annual Review of Earth and Planetary Sciences, Наталья Артемьева из тусонского Института планетологии, штат Аризона, рассказала, что у данного явления была совершенно четкая хронология.

То, что стало его причиной, скорее всего влетело в атмосферу на скорости 14-30 километров в секунду. Это было чрезвычайно хрупкое тело, разрушившееся на высоте девяти километров над поверхностью Земли.

Идею взрыва астероида первым высказал в 1927 году Леонид Кулик, сделав это спустя 20 лет после произошедшего события.

Другие ученые предполагают, что это могла быть комета, состоящая изо льда, а не из горных пород. Значит, она испарилась, войдя в плотные слои атмосферы.

Но некоторые ученые предупреждают, что данные выводы не дают точных объяснений этого странного взрыва. Метеоритные дожди — довольно частое явление, однако эти образцы могли быть остатками гораздо меньшего и незамеченного явления.

В определенной степени Тунгусский феномен по-прежнему остается загадкой, которую постоянно пытаются разгадать исследователи. Но что бы это ни было — комета или астероид — большинство ученых сходится во мнении о том, что причиной взрыва стало крупное космическое тело, попавшее в земную атмосферу.

Российские исследователи изучили отложения из самой глубокой части озера в 50 метрах от поверхности, проведя геохимический и биохимический анализ.

Результаты данного исследования показывают, что возраст полученных ими образцов составляет около 280 лет. Значит, озеро скорее всего еще старше, поскольку ученым не удалось взять пробы с самого низа осадочного слоя. «Кроме того, в Тунгусском заповеднике есть и другие, практически круглые озера, очень похожие на озеро Чеко и наверняка имеющие такое же геологическое происхождение», — говорится в заявления экспедиционного центра Русского географического общества в Сибирском федеральном округе.

«Геологически это озеро кажется молодым. Но недостаточно молодым, чтобы быть кратером тунгусского метеорита», — отмечает интернет-издание The Siberian Times. Оно заявляет, что причина появления озера остается загадкой.

Итак, Тунгуска по-прежнему хранит свои тайны, но ответ может состоять в том, что это был метеорит, и что он взорвался в воздухе.

В 2013 году в этом районе Сибири нашли образцы породы метеоритного происхождения со следами углеродного минерала лонсдейлит.

Известно, что такой минерал образуется при падении на Землю метеоритов, однако найденные образцы могли быть остатками других метеоритных дождей.

Източник: Daily Mail, Великобритания

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели