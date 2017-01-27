Шестте най-смъртоносни армии в историята

/Поглед.инфо/ В хаотичната система на международните отношения, военната сила си остава най-добрата валута. Държавата може да създава голяма култура, изкуство, философия, блясък и слава, но те нищо не струват, ако страната не разполага с достатъчно военна сила, за да ги защити.

Както го е формулирал Мао Цзедун, "политическата власт произтича от дулото на пистолета." От всички видове въоръжени сили, главната, без съмнение, си остава сухопътнaтa. Според известният политолог Джон Миършаймър «сухопътната войска, поддържана от военновъздушните сили и флота, прудставлява главната въоръжена сила в света днес".

Авторите предлагат кратки характеристики на шестте (според тях) най-смъртоносни армии в историята: римската, монголската, османската, германската, руската и американската. (рус.ез.)

Шесть самых смертоносных армий в истории

В анархической системе вроде международных отношений военная сила остается лучшей валютой. Государство может иметь великолепные культуру, искусство, философию, блеск и славу, но все это ничего не стоит, если у страны нет достаточной военной силы, чтобы защищать себя. Как резко сформулировал это Мао Цзедун, «политическая власть исходит из ствола пистолета».

Из всех типов вооруженных сил, бесспорно, главным остаются сухопутные войска — по той простой причине, что люди живут на земле, и продолжат жить так в обозримом будущем. Как отметил известный политолог Джеймс Миршаймер (John J. Mearsheimer): «Сухопутные войска, поддерживаемые авиацией и флотом, представляют собой главный вид вооруженных сил в современном мире».

Фактически, по словам Миршаймера, война против Японии на Тихом океане была «единственным примером войны сверхдержав в современной истории, когда сухопутные войска сами не были главным фактором, повлиявшим на исход войны, а другие силовые инструменты, то есть, авиация и флот, играли роль большую, чем просто вспомогательную». Несмотря на это, Миршаймер утверждает, что и в этой войне «сухопутные войска сыграли очень важную роль в разгроме Японии».

Таким образом, именно сухопутные войска служат показателем, определяющим военную силу страны. Но как нам установить, какие войска были самыми сильными в свое время? На основе их возможности одерживать решительные победы раз за разом и их способности позволять своей стране господствовать над другими странами — это функция сухопутных войск, так как только армия может обеспечить такое завоевание и контроль. Вот несколько самых сильных армий в истории.

Римская армия

Римская армия завоевала западный мир на несколько столетий. Преимуществом римской армии было ее упорство, римляне возвращались и сражались снова и снова даже после тяжелейших поражений. Римляне продемонстрировали это во время Пунических войн, когда они, несмотря на нехватку знаний и ресурсов, смогли победить карфагенян, сначала показав большее терпение, а затем застав их врасплох, высадив войска под Карфагеном. Римская армия давала солдатам достаточно стимулов сражаться энергично и упорно. Для бедных солдат победа в войне означала получение земли. Для землевладельцев — защиту имущества и приобретение дополнительных богатств. Для римского государства в целом победа означала обеспечение безопасности.

Все эти стимулы поощряли римских солдат сражаться упорнее, а боевой дух представляет собой важный фактор, определяющий боеспособность армии. Не менее важным было использование боевого порядка из нескольких линий, что, помимо других преимуществ, позволяло римлянам заменять солдат первой линии свежими воинами, вступавшими в схватку с уже уставшими врагами. Римская армия, часто под командованием блестящих полководцев, использовала свою подвижность для приобретения преимущества в наступлении, особенно против противников, думавших в первую очередь об обороне.

В результате в течение трехсот лет Рим из региональной итальянской державы превратился в хозяина Средиземного моря и окружавших его стран. Римские легионы, подразделения армии, состоявшие из профессиональных солдат, служивших 25 лет, были хорошо обучены и хорошо вооружены железным оружием. Легионы располагались в стратегически важных районах, одновременно сохраняя целостность империи и удерживая врагов на границах. Римская армия, несмотря на некоторые неудачи, на самом деле не имела себе равных по силе соперников в своем регионе.

Монгольская армия

Монголы, численность которых составляла примерно миллион человек, когда они начинали завоевания в 1206 году, смогли захватить большую часть Евразии в течение ста лет. Они разгромили армии и страны, располагавшие нередко людскими ресурсами, превосходившими монгольские в десятки и сотни раз. Монголы были неудержимой силой, появившейся из ниоткуда и завоевавшей Ближний Восток, Россию и Китай. Успех монголов связан с множеством стратегических и тактических приемов, внедренных Чингисханом, основателем Монгольской империи. Самым важным фактором была подвижность и выносливость монголов. Для начала, кочевой образ жизни позволял монголам перемещать огромные армии на гигантские расстояния за удивительно короткие сроки, так как монголы могли жить за счет своих стад и крови своих лошадей.

Подвижность монголов, действительно, была связана с их опорой, в основном, на конницу. Каждый монгольский конный воин имел трех-четырех лошадей, чтобы они оставались свежими. Конница, вооруженная луками и стрелявшая на скаку, давала монголам большое преимущество перед пехотными армиями. Подвижность, обеспеченная лошадьми, наряду с жесткой дисциплиной, предоставляла монголам возможность применять новую тактику, в частности, удар и быстрый отход, а также примитивную форму блицкрига.

Монголы также придавали большое значение террору. Они специально разоряли города и вырезали побежденных врагов, чтобы вселить ужас будущим врагам.

Османская армия

Османская армия на пике могущества завоевала Ближний Восток, Балканы и Северную Африку. Она почти всегда намного превосходила христианских и мусульманских соседей. В 1453 году она завоевала один из самых неприступных городов мира — Константинополь. На протяжении пятисот лет она оставалась единственным игроком в регионе, ранее состоявшем из десятков государств, и до XIX века держалась против соседей. Как османской армии это удалось? Османская армия начала активно использовать пушки и мушкеты до того, как это сделали ее противники, продолжавшие сражаться средневековым оружием. На подъеме империи это дало большое преимущество. Пушки взяли Константинополь и разбили персов и египетских мамелюков. Одним из главных преимуществ османской армии было использование элитных пехотных подразделений, янычаров. Янычаров с детства готовили к воинской службе, и они были очень преданными и боеспособными.

Армия нацистской Германии

Вермахт, армия нацистской Германии, потрясла Европу и весь привыкший к затяжным боям Первой мировой войны мир, завоевав большую часть Центральной и Западной Европы за несколько месяцев. В какой-то момент казалось, что войска нацистской Германии вот-вот покорят гигантский Советский Союз.

Германская армия добилась этих успехов, используя новую тактику блицкрига, сочетавшую применение нового оружия и средств связи, сочетавшую скорость, элемент неожиданности и концентрацию сил с устрашающей эффективностью. В частности, бронетанковые войска и моторизованная пехота при поддержке авиации ближнего действия были способны пробиться сквозь линии противника и окружить противостоящие силы. На начальных этапах войны эти противостоящие силы были зачастую так потрясены и подавлены, что оказывали минимальное сопротивление. Для осуществления блицкрига требовались хорошо обученные, боеспособные войска, и Берлин располагал ими в избытке. Как отметил историк Эндрю Робертс, «один на один германские солдаты и их генералы в значительной степени превосходили британцев, американцев и русских как в наступлении, так и в обороне, на протяжении всей Второй мировой войны».

Хотя нацистская идеология и сумасшедший лидер подрывали военные усилия вермахта, нацистская Германия пала из-за нехватки ресурсов и солдат.

Советская Армия

Советская Армия (до 1946 года — Красная Армия) внесла больший вклад, чем любая другая армия, в победу во Второй мировой войне. Действительно, Сталинградская битва, в конце которой вся Шестая германская армия сдалась в плен, практически повсеместно считается главным переломным моментом на европейском театре военных действий. Победа СССР в войне и его способность держать под угрозой прочую Европу на протяжении четырех десятилетий после окончания войны не связана ни с превосходством в технологии (за исключением ядерного оружия), ни с военным гением. Военное руководство Сталина оказалось катастрофическим, особенно в начале войны, а в предыдущие годы он вычистил многих способных командиров из армии.

Красная Армия была военным чудовищем скорее благодаря своим гигантским размерам, определявшимся территорией, населением и промышленными ресурсами. Как объяснял знаменитый историк нацистской Германии Ричард Эванс (Richard Evans): «По собственным данным СССР, Красная Армия потеряла в войне более 11 миллионов солдат, 100 000 самолетов, более 300 тысяч артиллерийских орудий, более 100 тысяч танков и самоходных артиллерийских установок. Другие источники оценивают потери личного состава еще выше, вплоть до 26 миллионов человек». Нельзя не признать, что во время войны имели место проявления военного гения, особенно когда Сталин поддерживал немногочисленных способных командиров, равно как и появлялись многообещающие с технической точки зрения вооружения, например, танк Т-34. Но решающую роль в успехе СССР сыграли не они, так как армия продолжала приносить огромные жертвы и во время битвы за Берлин.

За исключением ядерного оружия, советская армия эпохи холодной войны не слишком отличалась от этого в сравнении со своими противниками. Хотя блок НАТО имел техническое превосходство в течение сорока лет борьбы, СССР имел количественное превосходство во многих категориях, особенно по численности солдат. По этой причине в случае конфликта в Европе США и НАТО планировали на раннем этапе применить ядерное оружие.

Армия США

На протяжении большей части своей истории США воздерживались от содержания большой армии. Так было задумано: американская Конституция наделяет Конгресс правом предоставлять и содержать военный флот, но по поводу армии говорит, что Конгресс может собирать и поддерживать армию по мере необходимости. До конца Второй мировой войны США придерживались этой модели, собирая большие армии на время ведения войны, но быстро распуская их после окончания боевых действий. Вместе с тем, с начала ХХ века американская армия была очень эффективной, особенно в войнах против государств. Именно вступление Америки в Первую и Вторую мировую войну помогло склонить чашу весов на сторону союзников. США также уничтожили армию Саддама Хусейна в Кувейте в 1991 году и в Ираке в 2003 году.

Более показательно то, что США были единственной державой в истории, способной быстро и эффективно развернуть многочисленные сухопутные войска. Это служит одним из главных факторов успеха американской армии. Не располагающая таким количеством солдат, как СССР, армия США состоит из хорошо обученных военных, использующих новейшие вооружения. Армию поддерживают самые могущественные флот и авиация, какие только видел мир.

Източник: The National Interest, САЩ

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