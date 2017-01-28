Bloomberg прави сравнения между Тръмп и Путин

/Поглед.инфо/ Съобщенията, че президентът Доналд Тръмп обикаля страната с група клакьори - наети ласкатели, които трябва да създават впечатление за силната подкрепа на американския лидер на такива мероприятия като неотдавнашната среща със сътрудници на ЦРУ, попълват списъкът на аналогии между неговата администрация и тази на руския президент Владимир Путин.

На редовните годишни срещи с медиите, Путин повече се стреми да бъде любезен със журналистите, вместо да му задават въпроси. Приликата в подходите на Тръмп и Путин предизвикват безпокойство у американците. Те не могат да приемат президентът им да се държи като цар. Макар Путин да играе ролята на цар, не защото му се харесва.

За разлика от Путин, новият президент на САЩ е много общителен. Него очевидно го привлича енергията на тълпата и той се смята за велик оратор. За разлика от Путин, който, както е известно, се чувства неудобно в големите позлатени зали на Кремъл, Тръмп харесва всичко, което блести. Той се гордее с жена си и децата си и не го крие. Тръмп е шоумен, който живее заради камерата и обожава всеобщото внимание.

(рус.ез.)

Сравнения Трампа с Путиным

Сообщения о том, что президент Дональд Трамп ездит по стране и миру с группой клакеров, как называют наемных льстецов, создающих впечатление мощной поддержки американского руководителя на таких мероприятиях, как недавняя встреча с сотрудниками ЦРУ, пополнили список аналогий между его администрацией и администрацией российского президента Владимира Путина.

Такие аналогии начали проводить, когда состоялась пресс-конференция Трампа перед инаугурацией. Тогда Алексей Ковалев, известный своими разоблачениями российской государственной пропаганды, сравнил это мероприятие с похожими на цирк ежегодными встречами Путина с прессой. Его материал нашел отклик у западных журналистов, которые не привыкли к тому, что президент не дает им задавать вопросы, и рассчитывают на то, что он будет с ними любезен. Он также нашел отклик у российских журналистов, которым приходится иметь дело с постановочными пресс-конференциями и с наказаниями в виде отказа в участии в мероприятиях с прессой, практикуемыми со времен первого президентского срока Путина.

В выходные дни пресс-секретарь Трампа Шон Спайсер (Sean Spicer) практически спровоцировал сравнения со своим российским коллегой, когда предложил «альтернативные факты» о количестве людей, прибывших на инаугурацию. Путинский пресс-секретарь Дмитрий Песков с невозмутимым видом отрицал участие российских войск в захвате Крыма и в боевых действиях на востоке Украины, а также заявил, что его часы за 620 тысячи долларов — это подарок жены, олимпийской чемпионки по фигурному катанию. Путин, как и Трамп, тоже имеет обыкновение приглашать своих сторонников на мероприятия, чреватые осложнениями. В этом месяце в русскоязычных социальных сетях появились многочисленные сообщения о том, что на различных встречах Путина с «простыми россиянами» постоянно появляются одни и те же люди. Оказалось, что одна из них, Лариса Сергухина, предприниматель, работающая по государственным контрактам. Но даже если, как утверждают путинские приверженцы, одних и тех же людей на вполне законных основаниях приглашают сразу на несколько встреч в каком-то регионе, путинские поездки все равно очень тщательно готовятся в соответствии с многовековой российской традицией, зародившейся как минимум во времена князя Григория Потемкина. Те люди, которым дозволяется приблизиться к российскому руководителю, отнюдь не случайны. На российском телевидении никогда не увидишь человека, критикующего или ругающего Путина. Все всегда рады видеть его.

Конечно, зарождающееся сходство между Трампом и Путиным вызывает беспокойство у американцев. Они не привыкли к тому, что руководитель ведет себя как царь. Однако Путин играет роль царя отнюдь не из-за того, что ему это нравится.

Он интроверт, ему не нравятся толпы людей, и он часами готовится к каждому новому рабочему дню, продумывая свои действия в бассейне, в спортзале, и обычно делая это самостоятельно. При большом скоплении народа у Путина часто появляется страдальческое выражение лица, гримасы усталости и раздражения. Он — не публичный оратор, который любит внешний эффект. Наибольшее удовольствие и удовлетворение он получает тогда, когда во время выступлений или ответов на вопросы демонстрирует едва ли не сверхъестественное знание цифр и деталей. А на встречах с «простыми людьми» Путин часто напрягается, прячется за неловкой улыбкой и старается сделать свою речь более простой и грубой. Ему неудобно и неловко, когда звучат острые вопросы.

В мире мало руководителей, которые так тщательно прячут свои семьи от общественного внимания, как Путин. Его дочери живут под вымышленными именами, а Кремль пресекает любые попытки средств массовой информации узнать что-то о их жизни и планах на будущее. Отдыхать Путин любит на охоте или на рыбалке в каких-нибудь удаленных местах, и при этом его сопровождает минимальное количество людей. Но царю нужно постоянное присутствие свиты. Веры словам Пескова обычно мало, но однажды он весьма правдоподобно объяснил многократно высмеянные и раскритикованные фотографии Путина, который голым по пояс ловит рыбу или скачет на лошади:

Если вы думаете, что он специально с голым торсом позировал перед камерой, вы опять же ошибаетесь, это не так. Дело в том, что Путина часто сопровождают личный фотограф и личный оператор. А президент просто живет своей жизнью — работает или отдыхает. Иногда мы уговариваем его опубликовать те или иные фото и видеоматериалы. Их гораздо больше, чем опубликовано.

В отличие от Путина, новый американский президент очень общителен. Его явно привлекает энергия толпы, и он — большой болтун. В отличие от Путина, которому, как известно, некомфортно в огромных позолоченных залах Кремля, Трампу нравится все то, что блестит. Он гордится женой и детьми и не скрывает этого. Трамп — шоумен, живущий на камеру и обожающий всеобщее внимание.

Пожалуй, лучше всего разницу между мрачным и практичным Путиным и бьющим на эффект Трампом демонстрируют два этих видео борцовских поединков. Путин скрывается в защитной оболочке отчасти для того, чтобы спрятаться от ненужного внимания к себе и к своему образу стареющего, погруженного в себя человека. Он по сути дела в коконе.

Трамп сам создает оболочку, так как хочет, чтобы им восхищались, хочет побеждать и всегда быть лучше всех. Он не уклоняется от ненужных контактов, как это делает Путин. Он просто избегает таких ситуаций, в которых не может быть номером один. Его оболочка — это аквариум.

Столь большая разница между двумя этими людьми отнюдь не исключает появление у них диктаторских замашек. Но эпатажный диктатор уязвимее скрытного и замкнутого. И это должно заставить задуматься тех людей, которые будут готовить Трампа к неизбежным переговорам с Путиным.

Източник: Bloomberg, САЩ

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели