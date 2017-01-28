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«Силиконовата долина» се готви за края на света


/Поглед.инфо/ Американското списание "Ню Йоркър" описва твърде мрачните настроения сред жителите на Силиконовата долина. Най-богатите са сериозно загрижени за оцеляването си при евентуален апокалипсис и търсят спасение сред островите в южната част на Тихия океан.

В първата седмица след избирането на Доналд Тръмп, 13 милиона американци са се регистрирали пред имиграционните власти в Нова Зеландия, което надхвърля 17 пъти обичайните регистрации. Изграждат се подземни убежища, оборудват се с генератори и слънчеви панели, складират се запаси от десетки хиляди боеприпаси и консерви. От какво се страхуват тези хора? Като представители на IT-сферата те са свикнали да правят математически оценки на рисковете; следователно, вземайки под внимание всички възможни последствия, действията им може да се окажат доста логични.

(рус.ез.)

«Силиконовая долина» готовится к концу света

Американский обозреватель "New Yorker" отметил серьезные апокалиптические настроения среди обитателей Силиконовой долины. Самые богатые жители региона всерьез обеспокоились вопросами выживания в условиях апокалипсиса. И эти тенденции сегодня намного сильнее, чем когда-либо прежде.

Сообщается, что IT-предприниматели активно запасаются консервами, покупают острова, учатся стрелять из лука и держат наготове вертолеты. И даже определена "земля спасения", на которой и планируют прятаться миллионеры от прогнозируемого апокалипсиса.

Вы думаете, это Россия? Будете удивлены, но это не так. В качестве "укрытия" большинство рассматривает Новую Зеландию. Новоиспеченные "сурвивалисты" в закрытых группах в "Facebook" на полном серьезе ведут дискуссии на темы "как лучше выбирать противогазы, где строить бункеры и куда складировать амуницию".

Самым ярким свидетельством серьезной паники является один интересный факт - в первую неделю после избрания Дональда Трампа президентом США более тринадцати тысяч американцев зарегистрировалось в иммиграционных органах Новой Зеландии, что в 17 раз превысило обычные показатели. Вообще, эта страна стала условным сигналом среди сведущих - если человек приобрел недвижимость именно в Новой Зеландии, значит, термин "апокалипсис" для него не просто пустой звук.

Вот несколько реальных примеров подготовки людей к предполагаемым событиям: "Глава "Reddit" Стив Хоффман в январе сделал лазерную коррекцию зрения. По его словам, когда общество накроет хаос, у него не будет времени тянуться за очками. И он не одинок — как утверждает сам Хоффман, 50% бизнесменов из Долины страхуют себя от будущих рисков".

"Партнер венчурной фирмы "500 Startups" Марвин Лиао закупил оружие и взял несколько уроков стрельбы из лука. Бывший сотрудник "Facebook" Антонио Гарсиа Мартинес приобрел 5 акров на одном из отдаленных островов, оборудовал территорию генераторами и солнечными панелями, а также подготовил несколько тысяч обойм патронов".

"Глава инвестиционной фирмы, который предпочел остаться анонимным, рассказал, что всегда держит наготове вертолет и подземный бункер. Его друзья тоже сталкиваются с предчувствием конца и запасают оружие, мотоциклы и золото".

Чего боятся эти люди? Дело в том, что представители IT-сферы привыкли оценивать риски математически, и их стремление учесть все возможные исходы кажется вполне логичным. Некоторые, к примеру, всерьез опасаются проблемы той же автоматизации многих процессов (и, как следствие, последующей безработицы), которая вынудит правительство США взять Долину и ее жителей под жесткий контроль. В результате - революция.

На сегодняшний день у многих обеспеченных людей уже нет былой уверенности в светлом будущем США. Отсюда и растут тенденции поиска новой "тихой гавани для капиталов" и просто защищенных мест от любых внешних угроз. Очевидно, что большинство выбирает "дезертирство" вместо того, чтобы попытаться объединить силы и сделать хоть что-нибудь для утопающей в экономических и социальных проблемах страны. Вот только спасет ли их подобное затворничество?

Източник: Политикос.ру

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Публикувано на
28.01.2017 @ 16:19

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