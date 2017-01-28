Ветеран от ЦРУ: Подготвяхме чеченци и уйгури за терористични актове в Русия и Китай

/Поглед.инфо/ "Русия не може да се обкръжи, тя не може да бъде победена. Американските сили в Полша са нещо като шоу. Танковете и другото оборудване са остарели, Русия можe да ги унищожи за минута,"- каза в интервю за полското издание Opcja Na Prawo Робърт Стийл - бивш служител на ЦРУ и офицер от Корпуса на морската пехота на САЩ.

"Бренън и ЦРУ са инструмент на Истеблишмънта за контрол над Съединените щати. Те дори се опитаха да манипулират изборите е твърдението, че руски хакери са повлияли на резултата." Робърт Стийл също призна, че ЦРУ има пръст в създаването на т. нар. "Ислямска държава" и е подготвяло чеченци и уйгури за терористични актове на територията на Русия и Китай.

(рус.ез.)

Ветеран ЦРУ: Управление готовило чеченских и уйгурских террористов для переброски в Россию и Китай

«Россию нельзя окружить, её нельзя победить. Американские силы, размещённые в Польше, – это показуха. Танки и прочее оборудование – устаревшие, и Россия уничтожит их за минуту», - заявил в интервью польскому ресурсу Opcja na prawo бывший сотрудник ЦРУ и офицер Корпуса морской пехоты США Роберт Стил.

Р. Стил считает, что внешнеполитическим приоритетом для Вашингтона должно стать закрытие американских военных баз за границей, выход из НАТО и «отказ от финансирования ООН, а также диктаторов и проектов, пожирающих американские деньги».

Резко раскритиковал Роберт Стил и деятельность Джона Бреннана – директора ЦРУ при администрации Обамы: «Бреннан и ЦРУ – это инструмент контроля истеблишмента над Соединёнными Штатами. Они даже пытались повлиять на исход выборов фальшивыми утверждениями, будто русские хакеры повлияли на их исход».

Р. Стил также признал, что ЦРУ готовило чеченских и уйгурских террористов для переброски их в Россию и Китай и приложило руку к появлению «Исламского государства».

Слова бывшего американского разведчика стали холодным душем для многих поляков. В середине января в Польшу прибыли первые бронетанковые подразделения армии США (4 тыс.), а премьер-министр Беата Шидло назвала присутствие американцев на польской земле «неотъемлемым фактором обеспечения национальной безопасности».

Пока американцы отличились в Польше пренебрежением к правилам дорожного движения и технике безопасности при перевозке опасных грузов. Возле Зелёной Гуры гружённый снарядами грузовик из конвоя войск США упал в ров, в Жагани - врезался в виадук.

Оппозиция в сейме уже назвала размещение американских солдат в Польше нарушением суверенитета польского государства.

«Американские войска должны укреплять суверенитет и независимость Польши, а укреплять-то нечего. Потому что мы, с одной стороны, строим сверхдержаву в виде ЕС, а с другой - в наши дела бесцеремонно вмешивается американское руководство…» - заявил лидер оппозиционной партии «Народное движение» Роберт Винницкий.

Източник: Фонд стратегической культуры

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