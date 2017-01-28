Тройният заговор и съдбата на Тръмп

/Поглед.инфо/ Причината за появата на феномена Тръмп е, че за първи път ръководител на "единствената суперсила" признава, че съвременна Америка не е най-щастливата, най-красивата и най-изключителната страна в света, а държава, в която хората и елитът са разделени от дълбоки противоречия. Фактически Тръмп обвини своите предшественици в предателство спрямо националните интереси на САЩ. Това е най-острия конфликт от времето на Линкълн, породен, преди всичко, от смъртоносната схватка за контрол над емисиония център и финансовите потоци. Въпросът е „кой-кого”, САЩ или Федералният резерв?

За първи път от 1968 г. глобалистите губят стратегическата инициатива, принудени са да преминат в отбрана. Прекомерното утвърждаване на Тръмп и реализацията на основните цели на програмата му ("Америка преди всичко" и " Да се удари империята на Фед "), глобалистите не могат да допуснат. Тяхната контра игра е успешно и бързо (до март 2018) да реализират тройния си заговор: срещу Тръмп - в Америка, срещу Путин - в Русия и срещу Цзинпин - в Китай.

Тези стратегически замисли не могат да се изпълнят ако руската икономика се развива успешно. Затова фокусът им е насочен към съхраняване на либерално-монетаристския курс в икономиката и в социалната област, което сериозно да засегне страната и общественото мнение, особено в градските райони. Според глобалистите, най-бързият, най-ефективният и "евтин" път за постигането на тази цел е смяна на политическото ръководство на Русия. Ето защо, с наближаването на президентските избори през 2018 г., те ще засилват демонизацията срещу Путин на външнополитическата арена, ще задействат против него цялата си вътрешнополитическа агентура за подкопаване на руско-американското сътрудничество в рамките на "плана Тръмп." Заплахата от "тройната конспирация" не трябва да бъде пренебрегвана при оценката и планирането на бъдещите перспективи на руско-американските отношения и външната политика на Кремъл като цяло.

/рус.ез./

Судьба Трампа и тройной заговор

По следам инаугурации 45-го президента США

Большие ожидания

Согласно сообщению Associated Press со ссылкой на исследовательскую службу Nielsen, церемония президентской инаугурации Дональда Джона Трампа (DJT), прошедшая 20 января, стала всего лишь пятой по числу зрителей среди аналогичных событий последнего полувека, — за ней наблюдали около 31 миллиона граждан США, то есть вдвое меньше, чем проголосовало за республиканского кандидата в день выборов 8 ноября 2016 года, два с половиной месяца назад. Цифра вполне "традиционная" для США, где большинство избирателей, едва заполнив бюллетени, забывают о «большой политике» до следующих выборов. Так, у Барака Обамы в 2008 году было 37,8 млн. зрителей при 69,5 млн. избирателей, в 2012 году — 20,6 млн. зрителей при 65,9 млн. избирателей, рекордную же аудиторию собрала инаугурация Рональда Рейгана в 1981 году — 41,8 млн. зрителей при 54,45 млн. избирателей. В то же время новый пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсери утверждал, что масс-медиа умышленно занижают соответствующие данные. "Это самая большая аудитория, которая когда-либо смотрела инаугурацию, как лично, так и по всему миру", — заявил он. Трудно сказать, кто прав в этом странном споре (особенно — с учётом объёма интернет-трансляций), но для России, похоже, более справедливо второе: интерес к инаугурации 45-го президента США в нашей стране оказался гигантским, такого не было никогда раньше и такое, наверное, повторится еще не скоро.

Во-первых, это было интересно. Что бы там ни говорили наши политики и эксперты плохого про США как до мозга костей лживое, корыстное и сверхагрессивное полицейское государство, чтобы вытравить из сознания наших соотечественников образ великой Америки, которая строила нам заводы в 30-е годы, была нашим союзником во Второй мировой войне, вроде бы первой добралась до Луны, производила классные автомобили, джинсы, жвачку и вообще почти сто лет была образцом: сначала в духе «догнать и перегнать», а потом «дружить за баксы хоть тушкой, хоть чучелом», — ведь там «всё есть плюс полная свобода». Чего еще можно было желать измученному «дефицитом» и «кодексом строителя коммунизма» советскому гражданину?

Так вот, чтобы избавиться от образа великой Америки одних таких слов мало. Нужна полноценная масштабная война, а то и не одна. Во всяком случае, с Германией таких войн потребовалось две, чтобы иллюзии относительно этой державы окончательно были смыты. Кровью тридцати с лишним миллионов наших родных и близких. При этом именно американская верхушка получила самые большие дивиденды от обоих мировых столкновений, добившись в значительной степени перекодировки традиционного немецкого сознания. Так почему же сейчас был такой интерес нашего населения?

Прежде всего — из-за опасений дальнейшего нарастания напряженности в наших отношениях при победе четы Клинтон. Эти опасения вызывала прежде всего развернутая глобалистскими масс-медиа бешеная информационная атака на Трампа, который раз за разом говорил о намерении улучшить отношения с Путиным и Россией. А в его адрес неслись намёки на его возможное убийство «здесь и сейчас», с публикацией соответствующего «фотошопа».

Образ Джона Кеннеди, погибшего в Далласе 22 ноября 1963 года, незримо витал над Дональдом Трампом в день его инаугурации. Кадры с вашингтонского «майдана» от аналогичных кадров с «майдана» киевского отличались только отсутствием горящих покрышек, а неизвестные в масках и с битами, громящие здания и автомобили по пути своих параллельных инаугурационному параду «мирных протестных шествий», казалось, были завезены прямиком из «незалежной» на деньги Сороса. «Ожидание выстрела» было настолько серьёзным, что Трампа и его спутников охраняли три кордона безопасности.Но в итоге всё прошло относительно благополучно, никаких форс-мажоров не было, инаугурация 45-го президента США состоялась, и это можно считать главным политическим итогом дня 20 января.

Во-вторых, это было красиво. The Donald, при всей своей внешней простоте и даже несуразности, внутренне очень организованный и обладающий великолепным чувством стиля человек. Понимающий толк в образах — и не только в строительно-архитектурных.

Например, новая первая леди США Мелания Кнаусс-Трамп заочное соперничество с Жаклин Кеннеди, более полувека считавшейся «иконой стиля» и первой красавицей в Белом доме, выиграла, можно сказать, в одну калитку, выбором цвета своего инаугурационного платья-пальто едва ли не специально спровоцировав соответствующие сравнения. А уж Мишель Обама на её фоне «вживую» вообще смотрелась чем-то вроде огородного пугала. Не слишком отставали от супруги 45-го президента США его дочери Иванка-Яэль Трамп-Кушнер (от первого брака), с которой, не стесняясь присутствия Хиллари, буквально не сводил глаз 42-й президент Билл Клинтон, и Тиффани Трамп (от второго брака).

Представленная на инуагурации сразу тремя поколениями, семья нового президента воплощала собой, с одной стороны, стиль Голливуда середины 50-х-начала 60-х годов, золотого века «американской мечты» и американского «среднего класса», а с другой — жесткую боевую структуру шотландского горного клана, принципы которой Дональд Трамп, можно сказать, впитал с молоком своей матери, Мэри Энн Маклеод. Кстати, президентскую присягу нью-йоркский миллиардер приносил не только на «библии Авраама Линкольна» 1861 года, как это дважды, в 2009 и 2013 годах, делал и его предшественник Барак Обама, но также на «земляничной библии», подаренной матерью в день конфирмации 12 июня 1955 года.

Поддерживал «кельтскую линию» в инаугурации 45-го президента США и молодежный хор — кажется, мормонский, — все участники которого были в шарфах тартана «Каледония». Красивым был и первый танец президентской четы под композицию «Мой путь» («My Way») Фрэнка Синатры. Трудно сказать, спасёт ли мир вся эта «красота по-американски», да еще в чрезвычайно специфической версии Дональда Трампа, но поданная с его инаугурации «картинка» по своему эстетическому воздействию на зрителей была вполне сопоставима с кадрами высадки американских астронавтов на Луну и прочей пропагандистской продукцией «фабрики грёз».

В-третьих, это было познавательно и символично. Можно даже сказать, что Трамп, словно Колумб, открыл миру (а заодно — и России) совсем «другую» Америку, до того долгие годы затерянную за двумя «фасадами», атлантическим и тихоокеанским, условно: между Нью-Йорком и Бостоном, с одной стороны, Лос-Анджелесом и Сан-Франциско – с другой. Не Америку «потребительского рая» и не Америку «глобальной агрессии», а страну десятков миллионов людей, точно так же, как и во всем мире, каждый день зарабатывающих хлеб в поте лица своего. И огромную машину власти, которая держится на их спинах.

Даже те, кто до того никогда не интересовался политической системой США и тем, каким образом «акулы Уолл-стрита» каждые четыре года приводят к формальной власти очередного «хозяина Белого дома»; даже те, кто не видел особой разницы между республиканцами и демократами (да её и не было после 1991 года), теперь разбираются в этих проблемах, во всяком случае, не хуже, чем в проблемах своих «жигулей». Эти сферы американской жизни благодаря Трампу перестали быть terra incognita и terra ignoratia даже для среднего россиянина.

А уж инаугурационную речь нового американского президента, длившуюся всего-то 17 с небольшим минут («прошло время политиков, которые много говорят и мало делают»), каждый мог примерить и на свою страну. И, соответственно, сопоставить намеченные векторы движения.

Символично уже отмеченное выше использование «библии Линкольна», к наследию которого Трамп неоднократно обращался во время своей избирательной кампании, включая «геттисбергскую речь».

Символично, что среди представителей конфессий США после инаугурационной речи Трампа первое слово было предоставлено ортодоксальному раввину Марвину Хиеру, зато мусульманские духовные лидеры оказались вообще «за чертой» официальной церемонии.

Символично, что первым указом после инаугурации стала обещанная Трампом приостановка – пока временная и частичная – главного внутриамериканского достижения Обамы, программы медицинского страхования Obamacare.

Символично, что в Овальный кабинет сразу же был возвращен бюст 26-го президента Теодора Рузвельта, нью-йоркца и республиканца, известного не только «политикой большой дубинки», но и бунтом против традиционной политической системы США — при том, что слухи об «изгнании» Трампом из обстановки президентского рабочего места бюста Мартина Лютера Кинга были объявлены новой администрацией не соответствующими действительности.

Символично, что сразу же после инаугурации Трампа с официального сайта Белого дома исчезли страницы, посвященные деятельности «зелёных» и правам «сексуальных меньшинств».

Символично, что с подачи Трампа глава ФБР Джеймс Коми, сыгравший важную роль в его избрании, направил целый отряд своих агентов разбираться с конторой под названием Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) в Атланте, штат Джорджия, поскольку новый президент США неоднократно требовал прекратить вакцинацию детей, ведущую к массовому аутизму.

Про то, что следом за указом о замораживании программы медицинского страхования Obamacare Трамп подписал и указ о выходе из Транстихоокеанского партнерства, — то есть буквально двумя росчерками пера уничтожил весь «позитив» двух президентских сроков Барака Обамы, а также решил строить стену на границе с Мексикой и отменять Североамериканскую ассоциацию свободной торговли (NAFTA), наверное, можно даже не говорить.

Феномен Трампа: причины и следствия

Собственно инаугурационная речь 45-го президента США разобрана уже дословно и исследована буквально «под микроскопом». Но какие же главные выводы можно сделать из происшедшего и увиденного нами 20 января 2017 года? Прежде всего, это небывалое признание нового руководителя «единственной сверхдержавы» в том, что современная Америка — отнюдь не самая счастливая, самая прекрасная и самая уникально-исключительная страна на свете, но государство, где народ и элита разделены глубочайшими противоречиями. Что элита «жирует», а народ всё больше и больше утрачивает не только свой достаток и права, но даже надежды на лучшее будущее, что он долгие годы и даже десятилетия был отчужден от власти и лишался собственности.

В этом отношении Трамп нарушил все традиции и табу «политкорректности» правящего класса, чего в истории США не было ни разу со времён Джона Кеннеди. Более того, признавая драматическое положение американского народа и американского государства, которое действовало вопреки интересам народа, он декларировал резкую смену курса федеральной власти: «Многие десятилетия мы обогащали промышленность других стран за счет американской индустрии. Мы вкладывали средства в армии других стран, отказывая нашим войскам. Мы защищали границы других стран, но не следили за своими.

Мы тратили триллионы долларов за границей, в то время как инфраструктура в Америке приходила в упадок. Мы делали другие государства богатыми и сильными, но вера в нашу страну таяла...

Такое положение дел изменится. Прямо здесь и сейчас…

Мы вернем рабочие места, вернем наши границы, вернем себе благосостояние — и вернем себе возможность мечтать.

Мы будем строить новые дороги, автострады, мосты, аэропорты, тоннели, железные дороги по всей нашей замечательной стране.

Те, кто сейчас живут на пособие, получат работу, мы будем восстанавливать Америку руками американцев.Мы будем следовать двум простым правилам: покупай американское и нанимай американцев.

Мы будем устанавливать дружбу и добрые отношения со всеми странами мира, но на этом пути не будем забывать, что право каждого народа — заботиться о своих интересах прежде всего.

Мы не будем пытаться насадить наш образ жизни никому, но, скорее, подадим сияющий пример, которому все захотят последовать.

Мы укрепим нынешние союзы и создадим новые — и объединим цивилизованный мир против радикальных исламских террористов, которых начисто сотрем с лица земли»

Тем самым Трамп фактически в лицо обвинил предшествующих президентов США: как прибывших на церемонию Билла Клинтона, Джорджа Буша-младшего и Барака Обаму, так и не прибывшего «по состоянию здоровья» Джорджа Буша-старшего, то есть независимо от партийной принадлежности, — в предательстве национальных интересов США. Разумеется, он мог бы и не делать этого или не сгущать краски. Но DJT решил объявить войну той части правящего класса, которая противостояла ему в ходе президентских выборов 2016 года. Не надо забывать, что внутри США поддержку Трампу оказывало, в лучшем случае 10-15% высшей американской элиты, а подавляющее большинство её не смирилось и не сможет смириться с его победой. И вовсе не потому, что Трамп является «марионеткой Путина» и «агентом Кремля», как сейчас пытается утверждать подконтрольная «глобалистам» большая пресса. Россия здесь вообще ни при чём — разве что за последние годы президентства Обамы её активно демонизировали в качестве «абсолютного зла» и «врага цивилизации номер один». «Русский след» вышел на первый план только после того, как Трамп и те силы, которые стояли за ним, говоря спортивными терминами, обыграли своих оппонентов в меньшинстве и на чужом поле. И не позволили поставить под сомнение легитимность своей победы, удержав страну буквально на грани гражданской войны.

Истоки нынешнего конфликта внутри американских элит, самого острого со времен Линкольна, находятся далеко от Москвы и с Россией могут быть связаны только косвенно. Эта ситуация связана, прежде всего, со смертельной схваткой за контроль над эмиссионным центром и финансовыми потоками, то есть во главе угла, образно говоря, стоит вопрос: США или ФРС? Третьего не дано.

Соответственно, мы стали свидетелями первого акта этой мировой драмы, где у Трампа не столь уж большие шансы на успех, что лишний раз показали вроде бы бессмысленные и бесцельные, но весьма массовые митинги протеста, 21-22 января прокатившиеся по всей Америке и по всему миру. Трампа начали демонизировать и готовить его импичмент буквально в день инаугурации и сразу после него. Очень скоро «досье компромата» на 45-го президента США будет наполняться не абсурдными обвинениями в недопустимых связях с Россией, но полноценным персональным компроматом.

Потому что бездействовать, благополучно «забыв» о своих предвыборных обещаниях, как это делали многие его предшественники, Трамп и не может, и не собирается. И здесь в подтверждение данной линии – его решение о смещение всех послов в сколь значимых странах, замена руководства в ведущих спецведомствах, наконец первые указы касающиеся иммиграции и строительства стены. Конечно, для того, чтобы их успешно выполнять, ему необходимо сломать всю работавшую уже не один десяток лет в «глобалистском» режиме идейно-политическую и финансово-экономическую систему США, поскольку она как целое, включая «двухпартийную» оппозицию в конгрессе, ограничивает его свободу действий. А это, в свою очередь, означает необходимость введения «опричнины» и соответствующего политического переворота в Вашингтоне. В свою очередь, пойти на подобные шаги Трамп может, только добившись каких-то ощутимых внешнеполитических успехов. Ни снятие всех ограничений с добычи в США «сланцевых» углеводородов, ни загрузка военно-промышленного комплекса государственными заказами, ни реализация масштабных планов модернизации инфраструктуры, ни начало торговой войны с Китаем (что остается под вопросом) и другими импортерами, такого «права сильного» ему не дадут. Следовательно, Трампу нужны такие внешнеполитические и внутриполитические акции, которые всеми слоями американской элиты были бы восприняты как общая и безусловная победа. С чистым «кэшем» финансовых потоков, измеряемым триллионами долларов ежегодно в течение как минимум 10-15 лет. Такой «кэш» для США сегодня могут дать только три «кубышки»: Россия, Ближний Восток и Евросоюз.

И вряд ли Трамп будет вскрывать их по очереди, а не все сразу.

В этих условиях ставка на Израиль с обещанием перенести посольство США из Тель-Авива в Иерусалим и расследовать «саудовский след» в событиях 11 сентября 2001 года выглядят как точно просчитанные ходы, призванные вызвать ненависть к новому «хозяину Белого дома» во всем исламском (не только суннитском, но и шиитском — особенно с учётом вероятного отказа от ядерной сделки с Ираном) мире и спровоцировать его представителей на какие-то антиамериканские реакции. Открыто перенося политические ставки Вашингтона на Ближнем Востоке с «чёрно-зелёного» на «бело-голубое», обещая «стереть с лица земли» террористов-салафитов как один из главных инструментов «гибридной войны», 45-й президент США создаёт для себя не столько трудности, сколько сверхвыгодные переговорные позиции. Урегулирование сирийского конфликта, с разгромом просаудовских, прокатарских и прочих исламистских группировок, вряд ли полностью удовлетворит Москву, Тегеран и Анкару, не говоря уже про Эр-Рияд, Доху и другие столицы «нефтяных монархий» Персидского залива. В этом отношении ситуация будет чем-то напоминать ситуацию на Балканах после 1-й войны 1912 года: Османскую империю разгромили, после чего недавние союзники начали воевать между собой. В этой ситуации США могут установить новый, еще более выгодный для себя, формат отношений с формально проигравшей стороной (прежде всего — с саудитами), а параллельно, в том числе — используя курдский фактор, попытаться устроить конфликт между Россией, Ираном и Турцией, имея в виду, прежде всего, доступ к энергетическим ресурсам двух первых и установление контроля над ними.

Россию Трамп, скорее всего, попытается «задушить в объятиях». Дело это не быстрое, но беспроигрышное. Никто в Кремле и его окрестностях даже сегодня не откажется от американских инвестиций, американских технологий, американского образа жизни, — короче, от «настоящей» дружбы с великой Америкой. Аналогичный послевоенному «плану Маршалла» для Европы «план Трампа» (или «план Тиллерсона»?) для России, скорее всего, уже давно готов (на чём-то подобном в своё время настаивал Джордж Буш-старший сразу после уничтожения СССР) и даже сыграл свою роль в сенсационной победе нью-йоркского миллиардера на президентских выборах.

Разумеется, «Америка нам поможет», сделав «предложение, от которого нельзя отказаться»: урегулирование украинского конфликта, развитие инфраструктуры, совместная разработка месторождений полезных ископаемых, прежде всего — углеводородных энергоносителей, льготное кредитование бизнес-проектов etc. «Русский и янки — братья навек». Но при двух маленьких условиях: весь банкет — за счёт Кремля ( свертывание ракетно-ядерного потенциала) и минимум взаимодействия с Китаем.

Повторим, что дело это небыстрое и требующее значительного разворота всей пропагандистской машины «коллективного Запада», всегда выставлявшего нашу страну «врагом номер один».

Поэтому вероятнее всего (через пересмотр коллективных соглашений или каким-либо иным путём) Трамп и его команда будут «давить» на европейском направлении. Поэтому первый, главный и решительный удар 45-му президенту США, скорее всего, придётся наносить не на ближневосточном и не на российском, а на европейском направлении. Потому что любая нестабильность в ЕС (устроить которую для Вашингтона есть масса возможностей: и финансовых, и политических, включая «миграционный кризис», «украинский кризис» и так далее) приведёт к мгновенной перекачке гигантских капиталов в «тихую американскую гавань». Что, собственно, и требовалось доказать. В этом смысле Brexit, избрание Трампа и реакция на него со стороны Берлина и Парижа выглядят как звенья одной цепи.

Не исключено, что параллельно будет задействовано и «антикоррупционное» направление, что принесет Трампу дополнительную поддержку американского общественного мнения. Судя по сформировавшимися у него в ходе избирательной кампании неплохим отношениям с ФБР, которое имеет длительную традицию с времен первооснователя Г. Гувера вести тотальную слежку за политической и финансовой элитой США, там в особых папках есть все, что требуется для начала расследований против «заклятых врагов» клана Трампа. И, если это предположение верно, то в ближайшее время мы увидим много интересного, что будет, возможно, сопоставимо с «культурной революцией» в КНР и со сталинскими «чистками» в СССР. А все стратегически важные европейские и ближневосточные дела пока будут отодвинуты на второй план.

Контригра глобалистов: тройной заговор

Впервые с 1968 года глобалисты утратили стратегическую инициативу, были вынуждены перейти в оборону и «играть вторым номером». Пока это у них получается не очень. Тем более, что ликвидировать «прорыв Трампа» у них с избытком хватает и сил, и средств, но не хватает понимания того, как и когда это следует сделать. Потому что проблема не в самом нью-йоркском миллиардере — проблема в явной «пробуксовке» их прежней стратегии, которая привела к возобновлению российско-китайского стратегического союза и невозможности его разрушить информационно-финансового и даже военно-террористического давления. То есть «убрать»-то Трампа можно хоть сейчас, но что делать потом с Москвой и Пекином?

Однако чрезмерное усиление DJT и реализация им ключевых положений своей программы («Америка прежде всего», а «империя доллара ФРС» — побоку) для глобалистов также недопустимы.

Поэтому им необходимо успешно и достаточно быстро (в идеале — до марта 2018 года) реализовать сразу тройной заговор: против Трампа — в Америке, против Путина — в России и против Си Цзиньпина — в Китае.

С этой точки зрения весьма показательным стало выступление Председателя КНР на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Да и общая реакция Пекина на феномен Трампа. Не в пример другим государствам китайская элита показала способность динамичного принятия решений и получения выгод практически из каждой ситуации.

Еще в ходе президентской кампании в США, когда Трамп обещал повысить импортные пошлины на китайские товары до 45%, обвинял КНР в манипуляции курсом юаня и намекал на возможность пересмотра политики «одного Китая», в Пекине были сделаны неожиданные выводы и приняты неожиданные решения. Там незамедлительно было проведено секретное совещание высшего руководства, на котором приняли решение не давать военно-политический ответ путем жестких ответных деклараций и «демонстрации силы» в Южно-Китайском море и у берегов Тайваня, а выступить с максимальной поддержкой глобалистских кругов «коллективного Запада», предложив им КНР в качестве альтернативного «Америке Трампа» центра и гаранта дальнейших процессов глобализации. Итоги этого совещания можно считать ключевой победой противостоящих линии Си Цзиньпина «приморских элит», тесно связанных с глобальным рынком и пользующихся поддержкой «лондонского ЦК». Эта обширная и разнородная группа высших китайских функционеров ранее рассматривалась стратегами «коллективного Запада» как та сила, которая готова пойти на формулу Збигнева Бжезинского «G2», или, как его еще называют, «проект Кимерика» (Китай + Америка).

В своё время, около десяти лет назад, КНР публично отверг соответствующее негласное предложение, сделанное ему из Вашингтона — поскольку оно шло вразрез с интересами еще более мощной коалиции силовиков и внутренних провинций КНР, которые не были так жестко завязаны на «экспортную» модель экономики и требовали отдать приоритет развитию внутреннего рынка, выравниванию социальных и региональных диспропорций в китайском обществе, что, в конце концов, привело к власти «товарища Си». Теперь же в КНР было принято диаметрально противоположное решение — прежде всего, потому что там сейчас категорически не готовы к потере или существенному ограничению экспорта на американский рынок (оценка профицита торгового баланса с США на 2016 год — 352 млрд. долл. из общего внешнеторгового профицита в 491,5 млрд. долл., или более 70%). Помимо поездки Си Цзиньпина в Давос, Госсовет КНР почти параллельно по времени также принял решение об открытии ранее закрытых секторов китайской экономики для иностранных бизнесменов, включая банковский сектор, страховой бизнес, сырьевые отрасли и т.д.

Всё это должно остановить отток капитала из КНР и снижение темпов роста китайской экономики, а также способствовать реализации проекта «зоны Шёлкового Пути» между Китаем и Европой (показательно, что как раз в день открытия Давосского форума первый прямой поезд из Китая прибыл в Лондон).

Конечно, такой «глобалистский зигзаг» политики Пекина не стоит преувеличивать: «командные высоты» в экономике и политике КНР прочно удерживаются «силовой коалицией». Но и преуменьшать его тоже не стоит, поскольку в случае перехода на этот курс уже к намеченному на осень 2017 года очередному съезду КПК, где будет определяться преемник Си Цзиньпина, ситуация может измениться. Пока же «политический роман» глобалистов с Пекином, даже не успев начаться всерьёз, стал весьма значимым фактором мировой политики.

Что касается России, то главной проблемой для глобалистов является наличие у неё мощного военно-стратегического потенциала в сочетании с готовностью политического руководства страны использовать данный потенциал для защиты национальных интересов, в том числе — за пределами собственных государственных границ. Принципиальных решений у этой проблемы, не позволяющей глобалистам свободно «проецировать силу», как это они делали на протяжении последней четверти века, несколько:

— изменение позиции действующего политического руководства Кремля на лояльную к действиям глобалистов (по образцу реакции президента Дмитрия Медведева во время ливийского кризиса 2011 года);

— смена политического руководства Кремля на лояльное к действиям глобалистов.

— стратегическое разоружение России с невозможностью нанесения ею «неприемлемого удара»;

— уничтожение России как единого и целостного субъекта мировой политики.

Все эти стратегические установки невозможно выполнить при успешном развитии РФ в экономике и в социальном плане. Именно поэтому опора делается на сохранение либерально-монетаристского курса в экономике и в социальной сфере, что должно серьёзным образом сказаться на ситуации в стране и на общественном мнении, особенно — в мегаполисах.

Но за прошедшие пять лет российская экономика, по большому счёту, стагнировала, инфраструктура ветшала, налоговая нагрузка на население росла, составив 43,2% (для сравнения: в Китае — 21,2%, в США — 31,7%), его реальные доходы падали (ниже официального уровня бедности живут уже 27,6% граждан России, в то время как 74,5% собственности принадлежит 1% населения, и по уровню социального неравенства наша страна вышла на первое место в мире), и всё это, несмотря на серьёзные внешнеполитические успехи (а, может быть, и вследствие этих успехов) вызвало растущее непонимание и недовольство населения, которое «глобалисты» и их агентура внутри страны попытаются перевести в политическое измерение накануне выборов 2018 года.

Столь выгодный рычаг для давления на Кремль вряд ли может быть не замечен и не использован администрацией Трампа. Для этого США, как и ранее, будут делать ставку на удержание в исполнительной власти либерал-монетаристской группы, включая Медведева, Набиуллину, Силуанова и прочих, чьи действия неуклонно ухудшают социальное положение широких слоев населения и подрывают темпы развития российской экономики. Пик недовольства может сформироваться уже к концу 2017 года.

С учётом того, что в ведущих средствах массовой информации и на федеральных каналах ТВ сидит крупнейшая группа «западников», а такие СМИ, как «Эхо Москвы» и «Новая газета», фактически играют роль пропагандистских штабов, к которым подключается и скрытая либеральная агентура в других федеральных и региональных масс-медиа, то налицо мощный альянс, способный если не «повести за собой массы», то уж наверняка «завести» их, — если отношения с Трампом у Кремля сорвутся, и начнётся новый этап американо-российской конфронтации, что абсолютно не исключено

Не исключено также, что те же глобалистские силы во властных структурах США скажем через саудитов и других радикальных исламистов развернут террористические действия на территории РФ, подключая к ним бандеровцев, имеющим серьезные силы на Украине и в киевском исполнительном аппарате. Все эти элементы остаются реальными и доступными для США и при Трампе.

И, естественно, важнейшим внутриполитическим элементом дестабилизации в текущем году станет столетие Октябрьской Революции в России. Именно на этой почве «глобалисты» постараются ввести тотальный раскол в российское общество, чтобы максимально сузить внутриполитическую базу государственников в РФ. Такая кампания уже началась, и она заметна практических на всех направлениях СМИ. Это и ситуация, раздуваемая вокруг высказываний Петра Толстого, и деятельность отдельных православных организаций, и работа СМИ. Насколько далеко пойдет эта кампания, пока трудно сказать, но втягивание в нее РПЦ окажется серьёзнейшей победой для «глобалистов» — даже большей, чем антироссийский государственный переворот на Украине в 2014 году.

Как можно видеть, самым быстрым, эффективным и «дешёвым» из этого спектра возможностей представляется смена политического руководства России. К чему, видимо, и будут стремиться стратеги глобализма с выходом на президентские выборы 2018 года, продолжая демонизировать Путина на внешнеполитической арене, задействуя против него возможности своей агентуры на арене внутриполитической и подрывая любые возможности российско-американского сотрудничества в рамках «плана Трампа».

Как представляется, эту опасность «тройного заговора» нельзя упускать из виду при оценке и планировании дальнейших перспектив российско-американских отношений и внешней политики Кремля в целом.

Източник: Завтра.ру

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