Тежка година за Си Цзинпин

/Поглед.инфо/ За председателя на КНР Си Цзинпин годината ще бъде тежка: предстои конгрес на ККП, от който се очакват големи промени в най-високите етажи на властта в Поднебесната. Освен това Китай е изправен пред търговска война със САЩ.

„В случай на търговска война, никоя от страните не може да спечели, а това означава, че войната ще навреди на всички, включително и на други страни", единодушни са китайските медии. Според агенция Bloomberg, търговска война между двете най-големи икономики ще навреди повече на американските компании. На всичко отгоре, говорителят на новоизбрания американски президент заяви, че Америка ще спре териториалната експанзия на Пекин в Южнокитайско море. Китай отговори, че ще отстоява с оръжие в ръка своя суверенитет.

(рус.ез.)

Тяжелый год для Си: торговая война с США и борьба за власть в Поднебесной

Несмотря на фурор, произведенный Си Цзиньпином в Давосе, проблем у китайского лидера в этом году будет предостаточно. Их кульминацией станет съезд КПК, на котором будут проведены большие перестановки в высших эшелонах власти Поднебесной. Съезд покажет, насколько соответствуют действительности многочисленные сообщения о консолидации власти товарищем Си. Многие политологи считают, что списывать со счетов его противников рано.

Война, в которой не будет победителей

Внешних проблем у Председателя КНР, конечно, хватает. Главная из них — как строить отношения с непредсказуемым, по всеобщему мнению, президентом Дональдом Трампом. Китай хочет диалога с новой администрацией Соединенных Штатов. Он хочет решать проблемы и развивать двусторонние отношения, но исключительно на базе взаимного уважения интересов друг друга. Речь идет, говорит глава МИД КНР Ван И, например, о пекинской политике «одного Китая», которая отрицает существование независимого Тайваня и признает его провинцией материкового Китая, которую необходимо вернуть, если понадобится даже военной силой.

Государственное агентство Xinhua процитировало китайского посла в Вашингтоне Цуя Тянькая, который сказал, что хотя администрации Трампа еще предстоит сформулировать политику США в отношении КНР, общая тенденция развития китайско-американского сотрудничества не может быть изменена, потому что она является единственно правильным выбором.

Еще до победы Трампа на ноябрьских выборах на горизонте замаячила перспектива торговой войны между Соединенными Штатами и Китаем. Дональд Трамп строил свою избирательную кампанию на нескольких «китах». Одним из них была резкая антикитайская риторика. Будущий президент США повторял едва ли не во всех выступлениях на митингах и в интервью, что считает Поднебесную главным противником Америки. Список его претензий к Пекину велик. На одном из первых мест в нем торгово-финансовые проблемы, существующие, по мнению Трампа и его помощников, между двумя странами, конечно же, по вине КНР.

В подавляющем большинстве случаев между предвыборными обещаниями американских президентов и их реальными делами после вступления в должность существует пропасть, естественно, в каждом конкретном случае разной ширины и глубины. Не удивительно, что два с половиной месяца между выборами и инаугурацией все обсуждали, насколько обещания Дональда Трампа будут соответствовать его делам на посту лидера супердержавы. Времени после 20 января прошло, конечно, слишком мало, чтобы делать какие-то выводы, но первые дни на посту президента показали, что, по крайней мере, какие-то обещания Трамп выполнит или, хотя бы, попытается выполнить. Например, он начал демонтировать обамовскую программу медицинского страхования и показал, что намерен бороться с нелегальными мигрантами, распорядившись приступить к строительству стены на границе с Мексикой, вынудив мексиканского президента Энрике Ньето отменить поездку в США.

Вопрос с Китаем к концу первой недели пребывания Дональда Трампа в Белом доме остается, естественно, открытым. Пока стороны обмениваются лишь словесными выпадами. Это, конечно же, объяснимо, потому что цена отношений между первыми экономиками планеты и их резкого ухудшения, не говоря уже, конечно, о любом военном конфликте чрезвычайно высока как для них самих, так и для всего мира.

Вашингтон и Пекин обменялись словесными уколами в отношении одной из наиболее острых политических проблем — Южно-Китайского моря (ЮКМ). Пресс-секретарь президента США Шон Спайсер заявил, что Америка остановит территориальную экспансию Пекина за счет строительства искусственных островов. Китайцы, к слову, не первый раз резко отреагировали на подобного рода выпады Вашингтона и заявили, что готовы отстаивать свой суверенитет с оружием в руках.

Перспектива торговой войны, конечно, значительно вероятнее. С другой стороны, за последние пару-тройку десятилетий американская и китайская экономики настолько переплелись и стали настолько зависимы друг от друга, что любой «залп» с любой стороны обязательно «аукнется» по другую сторону Тихого океана. Достаточно напомнить, что по данным Главного таможенного управления КНР, объем торговли между США и КНР в 2015 году составил внушительные $ 558 млрд.

Торговая война между США и КНР нанесет вред обоим участникам. Победителей в ней не будет, по мнению «Жэньминь жибао», рупора КПК, выражающего официальную точку зрению и позицию компартии и правительства КНР. Об этом же говорил, выступая в Давосе Председатель КНР Си Цзиньпин.

«В случае торговой войны, — пишет китайское СМИ, — и Китай, и США окажутся в проигрыше. Если не сможет победить ни одна из сторон, то это значит, что война причинит ущерб всем: как участникам, так и другим странам».

Поскольку КНР и США — основные игроки в глобальных сетях поставок и сбыта, рассуждает «Жэньминь жибао», то многие страны серьезно пострадают от торговой войны между главными экономиками планеты.

«Сейчас Китай и США связывают узы торговли, инвестиций, финансов и отношения в других сферах, — цитирует „Жэньминь жибао“ директора Исследовательского центра регионального сотрудничества при Министерстве торговли КНР Чзана Цзяньпина. — Поддержание взаимовыгодных торговых отношений полезно не только для них, но и для всей глобальной экономики».

Пекин в долгу не останется

Воинственная риторика Трампа по отношению к Китаю принесла ему немало голосов избирателей, но была встречена далеко неоднозначно американскими экономистами, инвесторами и политиками. Многие из них прекрасно понимают, какие опасности принесет эта война, если 45-й президент сдержит слово и повысит тарифы на отдельные китайские товары до 45%. Мало того, аналитики предупреждают, что торговая война между крупнейшими экономиками принесет больше вреда американским компаниям, чем китайским. Такой вывод, к примеру, делает агентство Bloomberg.

Многие американские компании в индексе MSCI U.S. сильно зависят от Китая, потому что как минимум 10% их продаж приходится на Поднебесную, говорит аналитик Morgan Stanley Джонатан Гарнер. Китайских фирм, так же сильно зависящих от торговли с Америкой, значительно меньше. Больше всего от торговой войны пострадают такие американские компании, как Ambarella Inc. (AMBA), Texas Instruments Inc. (TXN), Marvell Technology Group (MRVL), Genco Shipping & Trading Ltd. (GNK) и Diana Shipping Inc. (DSX).

В инаугурационной речи Дональд Трамп сказал, что США позволили иностранным компаниям обогащаться за счет американских потребителей и рабочих. Хотя американский президент ни разу не упомянул Китай и не стал вдаваться в подробности протекционистских мер, которые он намерен предпринять, очень вероятно, что Пекин жестко отреагирует на все шаги, предпринятые Вашингтоном. Многие считают торговую войну между США и КНР маловероятной из-за высокой зависимости двух экономик друг от друга, но китайские СМИ быстро сделали вывод из выступления Трампа на церемонии вступления в должность президента, а именно — очень вероятно, что торговые отношения между Америкой и Китаем изменятся самым драматическим образом.

Bloomberg отмечает, что Китай уже разработал планы ответных действий. Естественно, информации крайне мало, но судить о том, на что может пойти Поднебесная, можно, например, по бойкотам, объявленным множеству японских товаров в 2012 году, когда отношения между Пекином и Токио резко обострились из-за территориальных споров. Представление об ответных мерах Пекина можно получить и из откровенного заявления еще одного официального рупора китайской компартии — газеты Global Times (GT), которая еще осенью, после президентских выборов в США, предрекла в случае объявления Вашингтоном торговой войны Пекину крупные проблемы в Поднебесной для таких американских товаров, как автомобили, самолеты, iPhones, маис и соя. В случае недружественных шагов трамповской администрации Китай может объявить бойкот на товары и изделия таких крупных американских компаний, как Nike Inc. (NKE), General Motors Co. (GM), Ford Motor Co. (F) и Tiffany & Co. (TIF). Естественно, пострадает и продукция китайских производителей, особенно тех, кто производит электронику, одежду и бытовую технику.

Кроме этого, Пекин может также резко сократить количество китайских студентов, обучающихся в американских университетах и приносящих Америке миллиарды долларов.

«Насколько мы знаем, — приводит издание South China Morning Post (SCMP) слова Лестера Росса, главы Американской палаты коммерции, — Китай уже готовит меры в случае действий новой администрации в области торговли».

По мнению экономиста гонконгской финансовой компании Mizuho Securities Шень Цзяньгуана, Китай может сократить импорт самолетов, автомобилей, механического оборудования из США и заменить их продукцией американских конкурентов, например, Airbus. Пекин может также резко сократить импорт американских сельскохозяйственных продуктов. Китайские регуляторы могут увеличить количество антидемпинговых и антисубсидийных расследований американских продуктов и товаров и ужесточить их, резко увеличить продажи американских гособлигаций или начать расследования деятельности американских фирм, работающих в КНР.

Альтернативы нет

Китайское руководство заказало историческое исследование за последние 500 лет, что происходило с миром, когда молодая, восходящая держава типа Китая сталкивалась со старой державой типа США. Результат удручает: в 12 случаях из 16 дело заканчивалось кровопролитием.

Американцам военное столкновение с Китаем, к которому, по мнению ряда политологов, вполне может привести торговая война, не принесет ничего хорошего, потому что они оттолкнули от себя многих потенциальных союзников в регионе. Речь идет, конечно же, о выходе США из Транстихоокеанского партнерства (TPP), которое должно было теснее сплотить таких ключевых американских союзников, как Япония, Австралия, Новая Зеландия, Вьетнам, Малайзия и Сингапур. У Пекина сейчас прекрасные возможности заполнить вакуум, вызванный уходом США. Сразу после выхода Америки из ТРР Австралия в лице министра торговли Стивена Сиобо недвусмысленно намекнула, что сейчас освободилось место, которое вполне может занять КНР.

Власти Чили пообещали пригласить Китай и Южную Корею в приморский курорт Вина дель Мар в марте, чтобы обсудить будущее ТРР без Америки. Сингапур, Малайзия и Мексика тоже заявили, что с уходом США ТРР вовсе не умер. При этом Сингапур и Малайзия поспешили подчеркнуть, что будут стремиться к расширению торговых связей с Китаем.

В Вашингтоне многие считают выход из ТРР большой ошибкой Америки, которая фактически отдаст Азиатско-Тихоокеанский регион Китаю. Об этом в частности заявил республиканский сенатор Джон Маккейн: «Я разговаривал с лидерами азиатских стран, которые сказали мне, что этот уход отдаст поле боя Китаю».

Еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрём тоже раскритиковала протекционистскую политику Дональда Трампа и заявила, что она обречена на провал. С ней согласен старший аналитик Немецкого Фонда Маршалла Питер Чейз. По его твердому убеждению, Трамп совершил «стратегическую ошибку».

«Страны региона теперь не имеют выбора, — вторит им бывший еврокомиссар по торговле Карел де Гюхт, выступая по бельгийскому телевидению. — Единственное, что им остается — это положиться на Китай. Альтернативы у них нет». Россия, хотя и не входит в ТРР, но в силу своих гигантских размеров и растущего влияния на международную жизнь не может оставаться в стороне от мировых событий, где бы они ни происходили. Обострение борьбы между США и КНР, конечно же, на руку РФ. С Китаем у Москвы уже несколько лет отношения стратегического партнерства. Что же касается отношений с Америкой, то они уже давно не были такими плохими, как на рубеже 2016 и 17 годов.

Во время избирательной кампании президент Трамп неоднократно говорил, что с Владимиром Путиным вполне можно договариваться. Конечно, это не значит, что новая администрация резко поменяет курс и начнет сближение с Кремлем, но отношения США и РФ имеют все шансы улучшиться. До какого уровня — решать как американскому, так и российскому руководству. Противоборство двух первых экономик планеты открывает для российской дипломатии широкое поле для маневров благодаря противоречиям между Вашингтоном и Пекином. Главное — помнить, что для нас на первом месте российские интересы, а не интересы союзников. Следует также помнить, что для союзников, которыми со временем в какой-то мере могут стать и США, вне всяких сомнений, их национальные интересы куда важнее российских.

Борьба не окончена

Хватает у Си Цзиньпина проблем и дома, хотя из сообщений СМИ может сложиться впечатление, что он уже полностью сконцентрировал власть в своих руках. О том, что он разгромил всех противников и конкурентов, в прошлом году не писал разве что ленивый. Не удивительно, что сама мысль, будто бы президенту Си, самому сильному китайскому лидеру после Мао, в этом году угрожает опасность, может показаться смешной.

Однако видимость успеха может быть обманчивой, и консолидация власти может оказаться не такой уж полной и прочной. Главное испытание намечено на конец года, когда китайские коммунисты проведут в Пекине XIX Съезд КПК, на котором будет выбрана новая команда национальных лидеров во главе с товарищем Си.

Конечно, возглавив КПК в ноябре 2012 года, Си проделал большой путь к тому, чтобы упрочить свою власть. Благодаря антикоррупционной кампании он посадил за решетку свыше 200 высокопоставленных чиновников и военных, большинство из которых были его соперниками. Оппозиция оказалась не в силах организовать эффективную контратаку и безнадежно смотрела, как он расставляет своих людей на высшие посты в партии. Но впечатление полного доминирования Си Цзиньпина может измениться осенью. Он, конечно, гарантировал себе второй пятилетний срок у власти, однако оппозиция может оказать очень серьезное сопротивление ряду его важных решений.

После событий на площади Тяньаньмэнь КПК старалась избегать дестабилизирующей борьбы за власть. Именно для этого следующие президенты и премьер-министры выбирались за годы до их вступления в должности. В 1992 году, например, Дэн Сяопин выбрал Ху Цзиньтао для передачи власти через десять лет, в 2002 году. В 2007 г. партийные лидеры договорились выбрать Си Цзиньпина преемником Ху, которому оставалось руководить партией и страной еще пять лет. Однако следует помнить, что эта система неофициальная и, следовательно, рекомендательная, т. е. не поддерживается законами. Это значит, что никакой гарантии, что Си последует примеру предшественников нет. Ведь если этой осенью преемник Си не будет выбран, это даст ему в 2022 году возможность попытаться остаться на третий срок, чего еще не было, или назначить на свой пост своего союзника. Если же съезд выберет товарищу Си наследника, то это повысит надежность и легитимность КПК, но сделает самого Си «хромой уткой».

Кроме вполне ожидаемой борьбы по вопросу преемника, Си Цзиньпин может столкнуться с сопротивлением по двум личным вопросам. Первый — количественный состав Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК. Сейчас в нем семь человек. Пять из них достигнут в этом году неофициального возраста ухода на пенсию и будут вынуждены уйти в отставку. Останутся двое: сам Си и премьер Ли Кэцян. Если Си заменит не пять человек, а лишь троих и сократит численность ПК до пяти членов, он добьется абсолютного доминирования в самом высшем эшелоне власти партии и всей Поднебесной. Но сделать это будет, как считают многие политологи и синологи, нелегко, потому что противники Си категорически возражают против сокращения Постоянного комитета.

Второй проблемный вопрос для Си Цзиньпина — судьба Ван Кишана, главы дисциплинарной комиссии КПК, который возглавляет борьбу с коррупцией в партии и стране. Если Ван отправится в этом году в отставку, как требуют неписанные партийные правила, то Си потеряет своего самого преданного и сильного союзника. С другой стороны, если Ван останется, то и остальные члены ПК, достигшие пенсионного возраста, могут отказаться уходить и таким образом фактически отменят возрастной лимит для чиновников компартии, который несколько лет назад был понижен с 70 лет до 68.

Учитывая умение Си в последние годы почти без видимых усилий расправляться с врагами, хочется предсказать ему победу и в противостоянии в конце этого года. Однако для такого прогноза есть одно препятствие. Все изменения в руководстве должен утвердить Центральный комитет КПК. Несмотря на аресты 9 его членов, значительная доля 205 членов ЦК продолжает поддерживать оппозицию лидеру. Если им удастся договориться действовать сообща и добиться поддержки партийных пенсионеров типа экс-президента Цзян Цзэминя, который продолжает пользоваться значительным влиянием в партии, то они смогут противостоять самым хорошо спланированным и подготовленным планам Си.

Одним из орудий оппозиции в борьбе с Си Цзиньпином может стать целый ряд экономических неудач после 2013 года, включая, конечно, непрерывное замедление темпов роста экономики, стремительно растущий госдолг, медленное продвижение экономических реформ и пузырь на рынке недвижимости. Даже наиболее разрекламированный проект «Один пояс, один путь», может стать слабостью Си, если руководство КПК посчитает его чересчур рискованным.

Сопротивление идеям и планам Си тем более возможно, что экономические проблемы Поднебесной в этом году, похоже, будут усиливаться. По мере затухания эффекта кредитного стимулирования экономики ее рост продолжит замедляться. Внешнее потрясение, такое, к примеру, как торговая война, объявленная президентом Трампом, или даже ожидаемое повышение учетной ставки ФРС может заставить юань обесцениться, что вполне может спровоцировать новый всплеск бегства капиталов за границу. Коллапс разогретого докрасна рынка недвижимости в городах первого и второго класса создаст огромное давление на финансовую систему Китая, которая и так уже задыхается под горой «плохих» кредитов.

Конечно, никто не возьмется сейчас прогнозировать, кто победит в борьбе за власть в Поднебесной в этом году. Сейчас преимущество на стороне Си Цзиньпина, объявленного в конце 2016 г. «Стержневым лидером» партии. Но будет грубой ошибкой списывать со счетов его соперников, для которых ставки сейчас как никогда высоки. XIX Съезд является их последним шансом сохранить посттяньаньмэньский порядок в Поднебесной. Вот почему 2017 год будет очень опасным для Си.

Източник: ЕА Daily

