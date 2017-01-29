Путин и Тръмп полагат началото на подобряване на отношенията

/Поглед.инфо/ Първата стъпка е направена. Впечатлението е, че Тръмп сериозно е настроен за сътрудничество с Русия.

Партньорство в борбата с тероризма за пълния разгром на т.нар. Ислямска държава; необходимост от възстановяване на търговско-икономическите отношения, което вероятно ще включи премахването на някои от санкциите (макар думата "санкции" да не е била произнесена в хода на телефонния разговор); готовност за конкретни стъпки от страна на Вашингтон...

(рус.ез.)

Путин и Трамп положили начало улучшению отношений России и США

Первая беседа президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа с момента инаугурации нового главы американской администрации была положительно оценена и в Москве, и в Вашингтоне.Лидеры "в позитивном и деловом ключе" обсудили целый ряд международных вопросов, включая объединение усилий против "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ), и договорились поддерживать "регулярные личные контакты", в том числе начать проработку будущей встречи, сообщила пресс-служба Кремля.

"Этот позитивный звонок был знаменательным началом улучшения отношений между Соединенными Штатами и Россией, нуждающихся в "починке", - заявили по итогам разговора в пресс-службе Белого дома.

Партнеры в борьбе с терроризмом.

В ходе разговора Путина и Трампа, как сообщила пресс-служба Кремля, были "обстоятельно обсуждены актуальные международные проблемы", в том числе ситуация на Ближнем Востоке и положение дел вокруг ядерной программы Ирана, проблема Корейского полуострова и "сфера стратегической стабильности и нераспространения". "Затронуты также основные аспекты кризиса на Украине. Условлено наладить партнерское сотрудничество по всем этим и другим направлениям", - говорится в сообщении Кремля. Особое внимание лидеры России и Соединенных Штатов уделили борьбе с терроризмом. "Выделена приоритетность объединения усилий в борьбе с главной угрозой - международным терроризмом. Президенты высказались за налаживание реальной координации российских и американских действий с целью разгрома ИГИЛ (прежнее название запрещенного в РФ "Исламского государства" - прим. ТАСС) и других террористических группировок в Сирии", - рассказали в Кремле. Путин особо напомнил, что Москва сейчас рассматривает Вашингтон в качестве "важнейшего партнера в борьбе с международным терроризмом".

В сообщении Белого дома по итогам разговора также выделили тему сотрудничества в антитерроре. Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Пушков назвал обсуждение координации в борьбе с ИГ "качественным сдвигом", а первый заместитель председателя этого комитета Франц Клинцевич заявил, что в случае объединения усилий Москвы и Вашингтона "дни "Исламского государства" в буквальном смысле будут сочтены". Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий назвал результаты обсуждения этой темы "самым главным итогом" разговора. Договоренности о координации усилий по разгрому ИГ - это "то, что, без лишней патетики, ждет от российско-американского взаимодействия весь здравомыслящий мир", подчеркнул он. Бывший глава Федеральной службы безопасности, ныне депутат Госдумы Николай Ковалев рассказал ТАСС, что первыми шагами при объединении усилий РФ и США в борьбе с терроризмом в Сирии могут стать обмен данными и отказ американской стороны от поставок оружия оппозиции. Собеседник агентства напомнил, что ранее американцы категорически отказывались от какого бы то ни было взаимодействия с Москвой в этой сфере. "Сейчас ситуация, как она мне видится и как можно спрогнозировать, кардинально изменится", - полагает он.

Деловые связи

В России отметили и то, что Путин с Трампом коснулись темы восстановления торгово-экономических связей. Оно, как было подчеркнуто в беседе президентов, могло бы "дополнительно стимулировать поступательное и устойчивое развитие двусторонних отношений". Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что итоги телефонной беседы президентов РФ и США являются позитивным сигналом для бизнеса и говорят о возможности восстановления сотрудничества, в том числе в инвестиционной сфере. "Фокус на восстановлении торгово-экономического сотрудничества очень важен", - сказал он. Дмитриев также сообщил, что РФПИ сформировал и уже в ближайшее время представит американским партнерам более десяти приоритетных проектов, по которым может вестись инвестиционное сотрудничество. Ранее во время Всемирного экономического саммита в Давосе Дмитриев говорил, что РФПИ планирует весной организовать визит в Россию делегации американских инвесторов и бизнесменов, а в мае - открыть офис в Нью-Йорке.

Глава комитета Госдумы по образованию и науке, эксперт-международник Вячеслав Никонов также обратил внимание на экономическую часть беседы. По его мнению, заявление о необходимости восстановления торгово-экономических отношений "может предполагать отмену какой-то части санкций". "Слово "санкции", естественно, не было произнесено, но восстановление торгово-экономических отношений предполагает подход к этому вопросу тоже", - уточнил депутат.

Первый шаг

Российские политики очень позитивно оценили первый разговор Путина с Трампом после смены власти в США. "Разумеется, телефонный разговор двух президентов не мог решить всех проблем в российско-американских отношениях, которые накапливались годами. Но первый шаг, несомненно, сделан", - сказал Клинцевич. По его словам, создается впечатление, что Трамп серьезно настроен на сотрудничество с Россией, однако сенатор призвал не торопиться с выводами и ждать конкретных шагов со стороны Вашингтона.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что разговор, "судя по всему", вернул в российско-американский диалог "содержание и смысл". Он обратил внимание на комментарий Кремля, выдержанный "в сдержанно позитивной тональности". "При прежнем президенте США (Бараке Обаме) такого комментария быть бы уже просто не могло", - сказал сенатор.Никонов также назвал беседу Путина и Трампа "очень хорошим стартом" двусторонних отношений. Он отметил, что в разговоре "была подчеркнута готовность строить отношения на равноправной основе, тогда как у США в последнее время не наблюдалось равноправных партнеров". "Сейчас это стремление - строить равноправное партнерство - надо, безусловно, приветствовать", - заявил депутат.

Източник: Политикос.ру

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