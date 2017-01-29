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„Гласът на Америка”: Белият дом позитивно оценява разговора между Тръмп и Путин


/Поглед.инфо/ Според радиостанция „Гласът на Америка” Белият дом позитивно оценява разговора между Тръмп и Путин. Телефонният разговор е "символичен старт в подобряване на отношенията между САЩ и Русия, които трябва да се възстановят", се казва в съобщението.

Темата за санкциите не била засегната. Но основното в разговора било възможностите за сътрудничество в борбата срещу т.нар. «Ислямска държава» в Сирия и ситуацията в Украйна.

(рус.ез.)

Белый дом позитивно оценил телефонные переговоры Трампа и Путина

Дональд Трамп переговорил с Владимиром Путиным впервые после своего вступления в должность президента США.

ладимир Путин в субботу стал третьим по счету мировым лидером, с которым президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры.

В официальном сообщении Белого дома указывается, что президент России Владимир Путин позвонил президенту Дональду Трампу, чтобы поздравить его с вступлением в должность. Телефонный разговор длился около часа. Два лидера обсудили вопросы многостороннего сотрудничества в борьбе с «Исламским государством» (запрещенным в РФ, ред.), а также сотрудничества в целях обеспечения мира и стабильности в различных регионах, включая Сирию. Этот телефонный разговор, говорится в сообщении, «стал символическим стартом в деле улучшения отношений между Соединенными Штатами и Россией, которые нуждаются в восстановлении». Белый дом отмечает, что президенты Трамп и Путин надеются, что после этого разговора обе стороны смогут действовать вместе быстро и энергично против терроризма и других вызовов, которые представляют общую угрозу.

В сообщениях, опубликованных информационными агентствами со ссылкой на представителей Кремля, сообщается, что главы двух государств собираются попробовать восстановить отношения между США и Россией, и наладить сотрудничество в Сирии.

Как особо подчеркнуто на официальном сайте Кремля, «беседа прошла в позитивном и деловом ключе».

После победы на выборах в ноябре прошлого года президент Путин поздравил Дональда Трампа, но состоявшиеся в субботу телефонные переговоры стали первым контактом двух лидеров после официальной церемонии инаугурации.

В пятницу, выступая в Белом доме на совместной пресс-конференции с британским премьер-министром Мэй, Дональд Трамп отказался отвечать на вопрос о возможной отмене антироссийских санкций, сообщив лишь, что обсуждать этот вопрос «слишком рано».

Тема санкций не упоминается

Как сообщает агентство Reuters, в официальных сообщениях тема санкций против Кремля действительно не упоминается. Российские представители сообщили лишь, что президентами «были обсуждены актуальные международные проблемы, включая борьбу с терроризмом, положение дел на Ближнем Востоке, арабо-израильский конфликт, сферу стратегической стабильности и нераспространения, ситуацию вокруг иранской ядерной программы и Корейского полуострова».

Отдельными темами стали возможное сотрудничество двух стран в борьбе с боевиками «Исламского государства» в Сирии, и ситуация в Украине.

В заявлении, распространненом Кремлем, уточняется, что президенты договорились «дать поручение проработать возможные сроки и место проведения» встречи на высшем уровне, и «условились поддерживать регулярные личные контакты».

Вашингтон подтвердил союзнические обязательства по отношению к Токио

В субботу президент США Дональд Трамп провел целую серию телефонных переговоров с мировыми лидерами. Первым в этом списке стал премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Разговор с главой японского кабинета министров прошел через несколько дней после того, как новый глава Белого дома подписал распоряжение о начале процедуры выхода США из Транс-Тихоокеанского партнерства — крупнейшего соглашения о свободе торговли, в котором, кроме Соединенных Штатов и Японии, участвуют еще 10 государств региона.

Синдзо Абэ, как и экс-президент США Барак Обама, активно выступал в поддержку этого соглашения, участники которого обеспечивают 40 % мирового объема внешней торговли.

Администрация президента Трампа заявила в субботу, что США и Япония будут стремиться к новому соглашению о двухсторонней торговле, которое заменило бы многостороннее соглашение о Транс-Тихоокеанском партнерстве. Было также заявлено, что новая администрация будет реализовывать серьезные инвестиционные американо-японские проекты, и что США сохранят «железную приверженность» своим обязательствам по обеспечению безопасности Японии.

Следующим собеседником американского президента стала канцлер Германии Ангела Меркель. В прошлом году она обратилась к гражданам ФРГ, попросив их проявить сострадание к беженцам из Сирии. Наплыв иммигрантов тогда вызвал негативную реакцию в обществе.

В минувшую пятницу президент Трамп подписал исполнительное распоряжение, временно запрещающее сирийским беженцам въезд в США.

На субботу были также запланированы телефонные переговоры президента США с президентом Франции Франсуа Олландом и премьер-министром Австралии Малькольмом Торнбуллом.

Източник: Гласа на Америка

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Публикувано на
29.01.2017 @ 16:46

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