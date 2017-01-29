Financial Times: За да получи Украйна, Путин трябва да предаде Китай

/Поглед.инфо/ Според Financial Times, за да направи отново Америка велика, на Тръмп му трябват союзници. И само Русия, която граничи с Китай, може да играе тази роля.

Владимир Путин не е склонен на такива промени във външната политика, но ако иска отново да бъде преизбран, Украйна, според Тръмп, може да се окаже чудесен "подарък". В името на приятелството с Кремъл администрацията на Тръмп може дори да признае анексията на Крим и да позволи на Путин всичко, което иска в източната част на Украйна, Молдова и прибалтийските държави. Нещо повече, новият президент на САЩ може да отиде на отстъпки и по сирийския въпрос.

(рус.ез.)

Подарок Трампа озадачит Путина, чтобы получить Украину придется предать Китай, — Financial Times

В западных СМИ продолжается обсуждение вариантов большого геополитического размена в ходе возможных договоренностей между Россией и Америкой. Все чаще звучат рассуждения — чтобы получить «друга» в лице США, России надо отказаться от союза с Китаем. Остается догадываться о том, что это — «гадание на кофейной гуще» или информационные вбросы «от имени и по поручению»

Во время своей предвыборной кампании Дональд Трамп неоднократно грозился «сделать Америку снова великой». Очевидно, что усиление американской экономики невозможно без ослабления Китая. Однако для реализации этого плана Трампу понадобятся союзники. И только Россия, которая живет с Китаем бок о бок, может подойти на эту роль, об этом пишет Financial Times.

Как отмечает издание, дружба с Россией принесла бы Трампу не только дивиденды в борьбе против Пекина, но и дополнительную поддержку в улучшении отношений с Ираном и Ираком.

Но Москва пока не торопится идти на подобные союзы, особенно когда страна уже третий год страдает от санкций, а президентские выборы уже на носу. Владимиру Путину точно не пригодятся такие внешнеполитические изменения, если он захочет в очередной раз возглавить страну.

В этом случае Украина для Трампа является прекрасным «подарком» ради дружбы с Кремлем. Администрация Трампа даже может признать аннексию Крыма и позволить Путину добиться всего, чего он хочет на востоке Украины, в Молдавии и Прибалтике. Более того, на уступки новый американский президент может пойти и в сирийском вопросе.

Подобное щедрое предложение, тем не менее, все равно озадачит Путина, поскольку тогда ему придется «предать» союз с Китаем, который уже три года поддерживает Россию в санкционных вопросах.

«Путину придется принимать решение с осознанием того, что какого бы друга он не выбрал, другой тут же постарается сделать все так, чтобы усложнить его жизнь», — заключает автор статьи.

Източник: Российская весна

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