Западът е разочарован: в „деловата беседа” няма и дума за санкциите

/Поглед.инфо/ Западните медии и политици са твърде разочаровани, че в телефонния разговор между Путин и Тръмп не е бил обсъден въпросът за антируските санкции. Западният бизнес с неприкрито нетърпение очаква отмяната им.

За трите години загубите им се изчисляват на милиарди долари, а политически ефект така и няма. Но Путин и Тръмп, за съжаление, дори не повдигат тази тема. Очевидно изразявайки тревогата на бизнеса, Хорст Зеехофер – министър-председател на Бавария, икономически най-развития регион на Германия, каза на прав текст: "Стига с това дрънкане на оръжия. Признаването на Крим е едно нещо, търговията с Русия е съвсем друго." (рус.ез.)

Запад разочарован: «деловая беседа и ни слова о санкциях»

Западная пресса и политики чрезвычайно разочарованы телефонным разговором Путина и Трампа. Кто-то держал пальцы крестиком за скорую отмену санкций, кто-то ждал подтверждения, что российского и американского лидера связывает «крепкая мужская дружба». В итоге ни того, ни другого западные политики и журналисты не дождались.

Российская либеральная пресса иронизировала по поводу того, что в России ждали слов Трампа, как ждали «в 13 веке указаний от хана славянские князья». Однако это в очередной раз доказывает близорукость российской оппозиционной прессы. В своём глазу соринку видим, в чужом бревна не замечаем. Так вот, что касается бревна. Западный бизнес с нескрываемым нетерпением жаждет отмены антироссийских санкций. Убытки за почти три года ограничений исчисляются миллиардами долларов, а политического эффекта, как не было, так и нет. Тут появилась надежда на отмену санкций, а Путин с Трампом эту тему, как назло, даже не подняли. Крайне показательно, что переполошился премьер самого экономически развитого региона Германии Хорст Зеехофер. Премьер Баварии прямо заявил «хватит бряцать оружием». Признание Крыма это одно, а торговля с Россией совсем другое. «Санкции с России должны быть сняты в этом году», - отрезал Зеехофер.Любопытно, премьер Баварии рассчитывал, что разговор об отмене санкций заведёт Путин? Не президент России ввёл санкции, не ему и делать первый шаг по их отмене. Что касается Трампа, то он сейчас очень ограничен в манёврах. За каждым его шагом пристально следят журналисты, которые так и ждут, чтобы накинуться на «агента Кремля».Корреспондент CNN Мэтью Чанс не скрывал своего разочарования тем фактом, что два лидера не подтвердили слухи о связывающей их «крепкой мужской дружбе» и не обсудили вопрос снятия санкций. Журналист полагает, что Кремль очень тщательно убрал из отчёта о беседе детали личного характера, охарактеризовав её лаконично: «деловой» и «позитивной». Будет интересно понаблюдать, как Трамп будет продвигать вопрос отмены санкций так, чтобы не попасть в информационные сети, расставленные его противниками. Здесь американскому президенту придётся проявить все свои таланты. Путин же может в данном вопросе занять выжидательную позицию, для России вопрос отмены санкций не горит.

Източник: Политикос.ру

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