Конгресът на САЩ: Ще оцелеят ли Русия и Китай при ядрен удар?

/Поглед.инфо/ Ще издържат ли Русия и Китай последиците от ядрен удар? Отговор на този въпрос иска Конгресът от американското разузнаване и стратегическото командване на въоръжените сили на САЩ. Разработката е започната още при Барак Обама. Изследването на апокалиптичен сценарий е част от политиката на Съединените щати за модернизиране на собствената си ядрена триада. Какво е състоянието й днес и какви са намеренията зад проучване потенциала на Москва и Пекин?

Нарастващата мощ на Китай и засилване на военния потенциал на Русия е повод Съединените щати да се замислят за хипотетични отговори. Но експертите оценяват стойността на модернизацията да възлезе на не по-малко от 350 млрд. долара. Твърде скъпо удоволствие при днешните финансови дадености на САЩ. За за оптимизира разходите Тръмп предлага отмяна на санкциите в замяна на намаляване на ядрените арсенали. Но неговото изявление се разглежда в рамките на сондиране на почвата пред предстоящите преговори с Русия.

(рус.ез.)

Опыт апокалипсиса: зачем США оценивают способность России и Китая пережить ядерный удар

Перенесут ли Россия и Китай последствия ядерного удара — ответ на этот вопрос ищут по требованию конгресса американское разведывательное сообщество и Стратегическое командование Вооружённых сил США. Работа была начата ещё при Бараке Обаме. По мнению экспертов, изучение апокалиптического сценария является частью политики Соединённых Штатов по модернизации собственной ядерной триады. В каком состоянии она находится сегодня и что стоит за изучением потенциала Москвы и Пекина — в материале RT.

Утечка с подтекстом

Аналитическая работа по оценке способности России и Китая «пережить ядерный удар» ведётся американскими военными с благословения конгресса и обеих парламентских партий — Республиканской и Демократической. Информация об этом появилась на ленте агентства Bloomberg. По мнению военного эксперта, заведующего кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрея Кошкина, подобная утечка не случайна. Он называет её демонстрацией определённого политического курса.

«Эти документы секретные, — пояснил в интервью RT Кошкин. — Их огласка позволяет обозначать политическую траекторию, которую хотел бы задавать политический истеблишмент США во взаимодействии с другими государствами».

Такие исследования были начаты ещё в период правления Барака Обамы и вполне соответствовали политике 44-го президента США, ориентированной на обеспечение доминирования Соединённых Штатов в мире. Возможно, нынешняя утечка — это шлейф проводимого Обамой курса. По мнению экспертов, подобный информационный вброс носит символический характер: это обозначение готовности США применить ядерное оружие.

«Не исключаю того, что просачивание в СМИ этой информации имеет под собой основание подкрепить траекторию США на моноцентризм концепцией готовности Штатов применять ядерное оружие», — отметил Кошкин.

Объективные причины

Исследования американских военных и заинтересованность конгресса в оценке потенциалов геополитических соперников вполне закономерны. По словам Кошкина, любая страна, которая имеет оружие массового поражения, озабочена вопросами его применения и целесообразности его использования. Более того, как считает главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев, проблема ядерной войны и оценки соответствующей ситуации — рутинная обязанность военного командования США. Речь идёт о национальной безопасности, и подобная проверка готовности время от времени должна проводиться.

К тому же растущая мощь Китая и усиление военного потенциала России вынуждают США продумывать гипотетические ответные действия.

Модернизация со скидкой

У инициативы конгресса по изучению способности России и Китая «пережить ядерный удар» есть и вполне практическая цель. „Перед США стоит задача модернизировать свою ядерную триаду (стратегическая авиация, межконтинентальные баллистические ракеты и атомные подводные ракетоносцы) с учётом изменившейся геополитической реальности. В частности, другими стали и Россия, и Китай.”

«Перед США стоит проблема модернизации своей ядерной триады и всего ядерного потенциала, — заявил в интервью RT Владимир Васильев. — Модернизация не проводилась последние 20—25 лет, и многие из этих систем выработали свой ресурс».

Однако подобная программа — дело весьма затратное. Эксперты оценивают её стоимость как минимум в $350 млрд. Удовольствие дорогое, особенно с учётом нынешних финансовых сложностей США.

И конгресс, и Трамп будут делать всё возможное, чтобы удешевить назревшее переоснащение ядерного меча и щита Штатов. И моделирование конгрессом ядерной войны с Россией — один из шагов на этом пути. «Конгресс исходит из необходимости оптимизировать расходы, — подтвердил Васильев. — Сейчас изучается, в какой степени системы ядерной триады отвечают современным потребностям США и в какой степени есть потребность в наличии этой системы в том виде, в котором она существует. В частности, Мэттис в своё время заявлял о том, что триада США не нужна и следует переходить на двухкомпонентную систему ядерных вооружений, без стратегических ракет наземного базирования».

Трамп мыслит в том же ключе — оптимизировать расходы на модернизацию. Его заявление о снятии санкций в обмен на сокращение ядерных потенциалов — это своеобразное прощупывание почвы и подготовка переговорных позиций с Россией.

«Американцы могут провести эту модернизацию исходя из своих потребностей, — пояснил Васильев. — Но если с Россией будет достигнута договорённость по уменьшению ядерного потенциала, то модернизация американского потенциала обойдётся дешевле». Однако в случае с сокращением ядерного оружия неравноценный обмен не пройдёт. По мнению Кошкина, сокращение ядерного оружия — это чрезвычайно сложный и многоступенчатый процесс, требующий очень большого количества экспертов, ответственных лиц и политических руководителей. И увязать его с санкциями просто технически невозможно.

«Санкции никак не сопрягаются с возможностью сокращения ядерного оружия, — подчеркнул Кошкин. — Это разные плоскости с экспертной точки зрения».

Източник: RT

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