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Бен Роузен: Защо Тръмп и Путин не обсъдиха главния проблем


/Поглед.инфо/ Президентите на САЩ и Русия обсъдиха сътрудничеството, насочено към стабилизиране на ситуацията в света, но не и въпроса за отмяна на санкциите срещу Русия. Въпреки желанието си да отмени санкциите, под натиска на влиятелни политици в САЩ и Конгреса, и на повечето европейски лидери, Тръмп показва, че все още не е готов да вземе такова решение. Натискът върху него от страна на официални лица във Вашингтон и Брюксел нараства. В полза на санкциите са премиерът на Великобритания Тереза Мей, президентът на Франция Франсоа Оланд, водещи конгресмени от Републиканската партия в САЩ.

Независимо че въпросът за санкциите не е бил обсъждан в хода на разговора, икономическият сектор на Русия реагира с оптимизъм. Скоро след телефонния разговор между двамата лидери, Руският фонд за преки инвестиции обяви, че планира реализацията на 10 проекта за привличане на американски инвестиции в Русия, и че през м. май ще отвори офис в Ню Йорк, съобщава вестник The New York Times.

(рус.ез.)

Почему Трамп и Путин не обсудили главную проблему

Президенты США и России обсудили вопрос сотрудничества, направленного на стабилизацию ситуации в мире, однако они не стали подробно обсуждать вопрос отмены санкций США против России

В ходе первого разговора Дональда Трампа с Владимиром Путиным после вступления первого в должность президента США эти два лидера, по всей видимости, не стали обсуждать вопрос, который очень волнует многих в России, Европе и в США, а именно вопрос санкций против России.

В заявлениях, сделанных Белым домом и Кремлем по итогам телефонных переговоров лидеров США и России, не упоминается о санкциях, введенных против России в связи с аннексией Крыма в 2014 году, а также в связи с ее поддержкой сепаратистского движения на Украине и с ее предположительным вмешательством в президентские выборы в США. Один источник из Белого дома, попросивший сохранить его имя в тайне, сообщил в субботу, 28 января, что санкции не вошли в список тем, которые президенты обсуждали в ходе своего телефонного разговора в тот день.

В тот момент, когда предшественник Трампа, Барак Обама, покинул свой пост, российско-американские отношения находились на самом низком уровне со времен холодной войны. Трамп пообещал наладить отношения с Россией, ранее выразив готовность сделать это посредством снятия санкций. Россия крайне заинтересована в отмене санкций, которые нанесли вред ее экономике и ряду ее крупнейших компаний. Однако под давлением со стороны европейских лидеров и влиятельных политиков Конгресса США Трамп продемонстрировал, что он еще не готов принять это решение.

«Что касается санкций, пока еще очень рано говорить об этом», — сказал Трамп в пятницу, 27 января, в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй (Theresa May). Президент также подчеркнул, что он хочет выполнить обещание, данное им в ходе предвыборной кампании, и наладить отношения с Россией.

После того как Россия аннексировала украинский Крымский полуостровов и поддержала сепаратистское движение на востоке Украины, США ввели санкции против российских предприятий финансового, энергетического, горнодобывающего и оборонного секторов, а также против некоторых представителей ближайшего окружения Путина. Самыми губительными стали санкции против российских энергетических компаний и меры, ограничивающие доступ России к иностранным кредитам.

В сочетании с падением цен на нефть и ослаблением курса рубля эти санкции нанесли тяжелый удар по экономике России. По данным Министерства финансов России, в декабре 2013 года суверенный фонд страны составлял 87 миллиардов долларов. К 1 июня запасы этого фонда уменьшились до 38 миллиардов долларов, и это уже после продажи российским правительством части акций государственных предприятий, призванной частично покрыть бюджетный дефицит.

В последние дни президентства Обамы он ввел новые санкции против России в связи с обвинениями в том, что Кремль организовал кражу электронных писем членов национального комитета Демократической партии и попытался вмешаться в ход президентских выборов в США. Президент Обама также распорядился выслать из страны 35 российских дипломатов.

Однако Трамп считает, что налаживание отношений с Россией — «это хорошо, а не плохо», добавляя, что только «глупцы или дураки» могут прийти к обратному выводу.

Тем не менее, в ходе своего телефонного разговора в субботу, 28 января, Трамп и Путин не обсуждали вопрос санкций. Вместо этого они говорили о ситуации на Ближнем Востоке и об угрозах глобальной стабильности.

Они обсудили «целый ряд тем, от взаимного сотрудничества в борьбе с ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная на территории РФ — прим. ред.) до совместных попыток урегулировать конфликты в различных странах, включая Сирию», как говорится в заявлении Белого дома.

В заявлении Кремля сказано, что Путин и Трамп обсудили ряд вопросов международной политики, включая борьбу с террористами, палестино-израильский конфликт, иранскую ядерную программу, ситуацию на Корейском полуострове и украинский кризис.

Несмотря на то, что тема санкций против России не была поднята в ходе разговора, Россия и ее экономический сектор отреагировали на сообщения с оптимизмом. Кирилл Дмитриев, глава правительственного Российского фонда прямых инвестиций сообщил в интервью информационному агентству «РИА Новости», что этот разговор является «позитивным сигналом для бизнеса и инвесторов и свидетельствует о возможности восстановления сотрудничества между нашими странами, в том числе в инвестиционной сфере». Вскоре после телефонного разговора лидеров двух стран фонд объявил о том, что он займется реализацией 10 проектов, призванных привлечь американские инвестиции в Россию, и что он планирует открыть свой офис в Нью-Йорке уже в мае, о чем сообщает газета The New York Times.

В настоящее время Трамп находится под нарастающим давлением со стороны официальных лиц Вашингтона и Евросоюза, которые настаивают на сохранении санкций.

Когда в пятницу, 27 января, г-жа Мэй встретилась с Трампом, она сказала репортерам, что санкции должны сохраняться до тех пор, пока Путин не выполнит все требования, прописанные в соглашении о прекращении огня, заключенном в Минске в 2014 году. Президент Франции Франсуа Олланд (François Hollande) тоже призвал Трампа не отменять санкции против России.

О том же просят Трампа и лидеры Республиканской партии. Сенатор Джон Маккейн (John McCain), давний критик Путина, пригрозил закрепить санкции против России на законодательном уровне, если президент Трамп попытается их отменить. Лидер большинства в Сенате Митч Макконнелл (Mitch McConnell) тоже заявил, что он поддержит законопроект, закрепляющий санкции против России.

Източник: Christian Science Monitor, САЩ

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Публикувано на
31.01.2017 @ 09:21

Автор: Бен Роузен

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