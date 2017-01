Терористичните актове - загуба на "прокси войната" в Сирия и.. "съревнование" на спецслужбите!?

/Поглед.инфо/ 16 януари турски товарен самолет «Боинг 747» на авиокомпания «MyCargo Airlines», летящ от Хонконг за Истанбул, се разби над Киргизстан на 2 километра от пистата в Бишкек ...

Като правило, в такива случаи говорят за жертвите, още повече че в този случай загива не само екипажа и хората на борда, но около или дори повече от 30 души на земята. Турският самолет повреди най-малко 15 къщи в близкото село. Но ние искаме да говорим за нещо друго - какво е това? Само една обикновена самолетна катастрофа или терористично нападение ...?

/рус.ез./

Теракты - итог проигранной «прокси-войны» в Сирии и… «соревнования» спецслужб?!

16 января турецкий грузовой самолёт «Boeing 747» авиакомпании «MyCargo Airlines», летевший из Гонконка в Стамбул, рухнул над Киргизией, не долетев всего 2 км до посадочной полосы в Бишкеке… Как правило, в подобных случаях больше говорят о жертвах, тем более что в данном случае погибли не только экипаж и люди на борту, но и около или даже свыше 30 человек на земле. Турецкий самолёт, обрушившись, повредил не менее 15 домов близлежащего посёлка. Но мы хотим поговорить о другом – а что же ЭТО БЫЛО? Просто рядовая авиакатастрофа или…теракт?

Конечно, вначале бы надо доподлинно узнать, что это за странный маршрут избрал турецкий «Boeing» - например, так ли было обязательно влетать в воздушное пространства Киргизии – члена ОДКБ СНГ? Зачем было так отклоняться от южного воздушного коридора – всё-таки, вылетали из Южного Китая? Зачем обязательно надо было снижаться для посадки в Бишкеке? Даст Бог – следствие раскроет эти нюансы. Раскройте географическую карту Азии – и каждый читатель с лёгкостью поймёт, на что я намекаю. Каким же было лётное задание, так сказать, у турок в Киргизии, т.е. в Средней Азии? Ну, а на то, что вполне мог быть теракт (для совершения теракта совсем не обязательно добиваться, чтобы самолёт ещё в воздухе начал бы разваливаться, т.е. чтобы были подозрения на взрыв на борту…), наталкивают, как минимум, два обстоятельства. Первое – так и не названы исполнители и заказчики теракта против российского самолёта А-321 в небе над Синаем (ноябрь 2015 г.), так и нет ясности, что произошло с российским самолётом Ту-154 Минобороны РФ (декабрь 2016 г.) в небе над Сочи. Тоже, кстати, должен был приземляться… Второе – именно 16 января вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш в беседе с турецким телеканалом A Haber заявил о возможной причастности «иностранной разведки к атаке на клуб в Стамбуле» в ночь на 1 января. По его словам, нападение на клуб было исполнено «очень профессионально». А уже 17 января крупнейшие международные СМИ сообщили, что усиливается обвал курса национальной валюты – турецкой лиры, потому что Центральный банк Турции никак не может сдерживать ослабление лиры из-за запрета главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана регулятору повышать ставки.

Что и с чем связано, выяснится потом. Сейчас есть необходимость вообще понять, почему в предрождественские, новогодние дни и первые недели 2017 года весь мир, по сути, был разорван целой серией терактов, растянувшихся от Германии до США, от Турции до Израиля. Про теракты в Сирии, Ираке, Афганистане, Египте, Ливии и других подобных странах мир вообще уже молчит – словно бы «всё так и должно быть». Хотя если восстанавливать хронологию, то вырисовывается любопытнейшая картина, из которой даже можно строить версии о том, что примелькавшиеся названия террористических группировок вроде «Исламского государства» (IS) или курдских «непонятных» отрядов «Соколов свободы Курдистана» (TAK), не исключено, вообще не должны браться в расчёт, когда исследуются последние теракты. Время покажет, обрушение турецкого «Boeing» над Киргизией – теракт или нет, хотя лично я склоняюсь к мысли о неслучайности и выбора «странного» маршрута при полёте из Гонконга в Стамбул, и падения самолёта. При этом невооружённым взглядом заметно, что почти все теракты, которые заставили вздрогнуть весь мир, чем-то невидимым взаимосвязаны. И в некоторых случаях это вынуждены признать и власти стран, по которым прокатились волны террора – Турции, Германии, Израиля… А дальше уже – дело вкуса, проводить ли параллели и связь с терактом во французской Ницце 14 июля 2016 г., или же «по привычке» вести речь об акциях группировки IS и «курдском терроризме».

Но ведь как посмотреть на проблему! Только двойной теракт на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле 10 декабря и атака автобуса с турецкими военными в Кайсери (центральная Турция) 17 декабря вроде бы выпадают из общей череды. Остальные теракты происходили уже после одного из главных терактов – убийства в Анкаре 20 декабря российского посла в Турции Андрея Карлова. Интересный нюанс – исполнителя убийства А.Карлова, а также некого палестинского араба с израильскими документами, давившего грузовиком израильских военных (8 января) в Иерусалиме, силовики, соответственно, Турции и Израиля уничтожают на месте, хотя есть все возможности их обезвредить и арестовать. Кому нужны были такие грубые «подтирания следов»? Убийство А.Карлова, как и наезд на израильских военных в Иерусалиме, власти Турции и Израиля тут же связывают с группировкой IS, хотя нет никаких даже первичных данных о работе дознания и следствия. Просто идут сообщения о давлении на родных и близких убийц, передаётся информация о десятках задержанных по подозрению в пособничестве или причастности, и т.д.

В промежутке же между 17 и 20 декабря, в Берлине ещё один теракт – и тоже «сценарий Ниццы», хотя почему это не назвать «сценарием Кайсери»? Некие лица на грузовике польской фирмы врезаются в ничего не подозревавших и не ожидавших людей на предрождественской ярмарке на Брайтшайдплац. Намного меньше писалось о терактах в Висбадене (центральная Германия) и в районе железнодорожного вокзала Цюриха (Швейцария) 20 декабря – даже показалось, что политики и силовики, соответственно, Германии и Швейцарии предумышленно приписывали этим инцидентам характер «бытовых» или же «криминальных разборок». Но насколько «случайной» выглядит «криминальная разборка» в Цюрихе, если учесть, что стрельба там велась недалеко от исламского молитвенного центра? Другое дело, что есть веские основания сомневаться в том, что эти акции, как и теракт в Берлине, действительно были предприняты террористами из IS. Хотя начиная с 20 декабря, многие западные СМИ сообщали, что якобы исламисты взяли на себя ответственность за берлинскую трагедию (погибли 12 человек, ранено более 50), но ведь затем всё было если и не опровергнуто, то – поставлено под вопрос: ведь немцы так и не нашли исполнителя. Пакистанца Наведа, оказывается, «взяли по ошибке», хотя вначале жёстко весь мир заверяли, что именно он и есть «симпатант» группировки IS, год назад въехавший в Германию под видом беженца «из Сирии». Интереснейший момент – ведь сообщая о таких нюансах, Запад фактически косвенно признал, что более года по инициативе неких кругов (но явно – западных) Сирию использовали вдоль и поперёк все кто хотел и – как хотел, высасывая из пальца «проблему сирийских беженцев в Европе». Неужели пакистанцы тоже прибежали в Европу, «спасаясь в Сирии от жестокости режима Асада»? Как видим, сам Запад сейчас разрывает свой же созданный агитационно-пропагандистский фантом…

А вот некоего тунисца Амри так и не могут найти. Есть только труп польского водителя фуры, давившей людей в Берлине, да свидетельства хозяина фирмы из Гданьска с характерным именем Ариэль Журавски, сообщившего о последнем разговоре с его подчинённым. Тем не менее, немецкие власти… всё-таки говорят о причастности IS. Далее всё было как в ускоренном калейдоскопе. 27 декабря турецкий президент Реджеп Тайим Эрдоган неожиданно… трафит Ирану и заявляет, что США и их союзники оказывают помощь террористам… конечно, в Сирии, и при этом называет не только курдские «Отряды самообороны» (YPG), но и группировку IS. «Это совершенно очевидно. У нас есть подтверждённые данные с иллюстрациями, фотографиями и видео», - заявил Эрдоган, передавало британское агентство Reuters. Почему мы упоминаем о роли Ирана в заявлении Эрдогана? Во-первых, потому, что с июля 2014 г. Иран самым первым в мире заявил, что обладает доказательствами в причастности США, а также Израиля к атакам боевиков IS в Ираке и Сирии, и отмечал, что в заявлениях беглого агента ЦРУ Эдварда Сноудена также есть соответствующие доказательства. Главарь IS Абу-Бакр аль-Багдади назывался иранцами штатным агентом израильской спецслужбы «Моссад» Шимоном Элиотом, а связь с ним даже и сенаторов США (например, небезызвестного Мак-Кейна) не подлежит сомнению – настолько часто аль-Багдади-Элиот сфотографирован вместе с американскими политиками. Во-вторых, потому, что именно в те дни решался вопрос – где же состоится встреча представителей Турции, Ирана и России по Сирии, намеченная как раз на 27 декабря: в Москве или Астане? Встреча пока так и не состоялась – но Анкара, Тегеран и Москва подтверждают, что намерены её провести и наметить абрис политического решения по Сирии. Сейчас также понятно, к чему Эрдоган решил создать впечатление, что Турция готова отказаться от США и «их союзников» (а это, в первую очередь, и Израиль, конечно) в вопросе Сирии – зам. командующего КСИР Ирана бригадный генерал Расул Санайи Рад на днях поломал всю «игру» Эрдогана, отвергнув предложения Анкары о выводе иранских военных советников и ливанских сил сопротивления (т.е. отряды партии «Хезболлах» и другие различные шиитские ополчения) из Сирии, передало агентство Fars News. «Последствия битвы в Алеппо вынудили Турцию сегодня принять реалии, а также составные части и компоненты, которые создали эту победу, и которые никогда не будут исключены из этого урегулирования, - подчеркнул он. - Страны и группы сопротивления, которые помогли Сирии в борьбе против террористических группировок, будут оставаться на сцене и играть определённую роль в урегулировании».

Эрдоган своим заявлением, конечно, не ввёл в заблуждение ни Иран, ни Россию, ни Шиитский мир, которые и являются теми самыми «странами и группами сопротивления, которые помогли Сирии», как выразился бригадный генерал Санайи Рад. Но турецкий президент говорил уже после терактов в Стамбуле и Кайсери (приписанных курдам – хотя о группировке TAK разговор отдельный, так как с её зарождением до сих пор много неясного, до такой степени, что некоторые считают TAK «проектом» турецкой спецслужбы MIT, созданным с целью расколоть Курдскую рабочую партию – PKK…), после убийства Карлова и после терактов в Берлине, Висбадене и Цюрихе, из которых теракты в Анкаре и Берлине приписывались именно группировке IS. Пытаясь «понравиться» Ирану, от которого и зависит, останутся ли в Сирии бойцы «Хезболлах», шиитские добровольцы из разных стран и иранские военные советники, Эрдоган или «перегнул палку» с обвинениями в адрес США, или же изначальный расчёт тех самых США и «их союзников» на то, что турецкий президент сможет таким заявлением как-то «отвлечь» Иран от союзничества с Россией и шиитскими движениями из других стран, был глубоко ошибочным и нереалистичным.

И тогда уже следует новая череда терактов. В ночь на 1 января – расстрел в стамбульском кафе «Reina» (погибло свыше 40 человек из различных стран), 5 января – возле здания суда в Измире взрывается заминированный автомобиль, потом перестрелка, двое нападавших убиты, один скрылся (минимум 11 человек ранены) и до сих пор не найден. Первый теракт приписывается вновь группировке IS, хотя нет ясности, кого ищут турецкие силовики – то ли узбек, то ли киргиз (Абдулгадир Машарипов, также известный, как Абу Мухаммед Хорасан), которого называют как активиста «Исламского движения Узбекистана» (ИДУ), связан или не связан с IS – можно лишь строить догадки. Хотя, судя по заявлению мэра Стамбула Васипа Шахина, Машарипов задержан, является гражданином Узбекистана, «проходил подготовку в Афганистане», приехал в Турцию нелегально в январе 2016 г. и «подозреваемый уже признал свою вину», передало британское агентство ВВС. Вместе с ним были арестованы гражданин Ирака и три женщины. Всего по делу о нападении на ночной клуб «Reina» задержаны 50 человек. И вновь, не дожидаясь результатов следствия, турки твердят: «нет никаких сомнений в том, что за нападением на клуб стоит именно IS». Да???? Как в случае с терактом против посла Карлова или «по-другому»?

По Измиру вновь мы видим «следы» якобы курдов из TAK – а то и, если верить разговорам о тёмном прошлом создания этой группы, самой турецкой спецслужбы MIT. В Турции, как всегда, массовые аресты, продление режима чрезвычайного положения и… Как и ранее, появляются чёткие доказательства того, что почти все турецкие «внутренние» теракты, помимо связей и нитей к курдам, Сирии, боевикам IS, обладают также «прикладным назначением» для внутриполитических планов Эрдогана. Во всяком случае, 12 января в турецком меджлисе имела место… драка. Оказывается, турецкий президент именно сейчас настоял на слушаниях по проекту новой Конституции, который предусматривает кардинальное усиление полномочий Эрдогана. В частности, глава государства сможет сам возглавить кабинет министров, либо единолично назначать главу правительства. Кроме того, в случае принятия документа, в прямое подчинения главы государства перейдут вооружённые силы страны и спецслужбы. Дебаты переросли в кулачный бой после того, как представители оппозиционной националистической Народно-республиканской партии (CHP) заблокировали трибуну. Телеканал NTV уточняет, что в ходе потасовки зам. главы правящей Партии справедливости и развития (AKP) Фатих Шахим получил перелом носа.

В одном случае – опять «помогают» якобы «курды из TAK», легитимизируя демагогию Эрдогана о «курдском терроризме». В другом – используется привычный жупел о группировке IS, но после заявления турецкого президента от 27 декабря, выходит, что кивки в сторону исламистов приобретают двоякий смысл: а что, США помогают IS и при планировании и совершении терактов в Европе и Турции? И когда до многих доходит двусмысленность ситуации, мир получает теракт в США 6 января, в виде непонятной неспровоцированной стрельбы в аэропорту Форт-Лодердейла (пять убитых и около 10 раненных). А уже 8 января – выше описанный теракт в Иерусалиме, который, после убийства террориста, израильские власти тут же списывают на счёт IS. В Америке «стрелок» задержан – и хотя его называют «лечившимся от психических отклонений», тем не менее, все сообщения СМИ указывают, что «где-то наверху у кого-то» в Вашингтоне точно есть намерение и «латиноса» Эстебана Сантьяго любым образом «завязать» на IS. В частности, американские и израильские (!) СМИ пишут, что «он служил в Ираке и страдал психическими отклонениями. У него начались галлюцинации, он посещал психиатра. Осенью прошлого года Сантьяго приходил в полевой офис ФБР в Анкоридже и заявлял, что правительство взяло под контроль его сознание. Он также сообщал, что его пытаются принудить смотреть пропагандистские видео «Исламского государства». Сантьяго заявлял, что не хочет никому навредить. После этого местные силовые ведомства провели в его отношении проверку, в том числе, переговорив с членами семьи военнослужащего. Его сочли неопасным».

Таким образом, создаётся впечатление, что спустя два с половиной года после возвышения IS в Ираке и Сирии страны, обвинённые в 2014 г. Ираном в оказании помощи террористам, а 27 декабря 2016 г. – и Эрдоганом, то есть США и Израиль (впрочем, как и сама Турция), пытаются доказать миру, что сами также являются объектами террористических атак этой злополучной группировки. Иными словами, хозяева и спонсоры IS «сдают» своих подопечных? Во всяком случае, ситуация начинает быть похожей на такой сценарий, хотя, как мы видели, не будет ошибкой заявить, что США и Израиль руками Эрдогана продолжают «выбивать» от коалиции Иран-Россия-Шиитский мир уступки именно по Сирии, предлагая победителям «уйти добровольно». То есть – потворствовать в запуске маховика войны в Сирии «по второму кругу». А это обстоятельство заставляет нас искать корни терактов декабря и начала января всё-таки в Сирии, в том же многострадальном Алеппо. За два дня до убийства в Анкаре посла Карлова влиятельней американский интернет-ресурс Veterans ToDay за подписью редактора Джима В.Дина выдал сенсационную информацию (первоисточник http://www.veteranstoday.com/2016/12/17/breaking-syrian-special-forces-captured-14-us-coalition-officers-captured-in-aleppo/), причём периодически обновляющуюся. Со ссылкой на «свои собственные ресурсы» в Сирии, он сообщил, что сирийские спецсилы пленили: 22 офицера спецсил США; 21 офицер – из Франции; 16 британцев; 62 турецких офицера; 7 израильских и неуказанное количество офицеров спецслужб Саудовской Аравии, Катара, Иордании, Марокко и других арабских стран. Но мистер Дин знает, причём поимённо, что 15 декабря в руки сирийцам попались 11 офицеров из указанных арабских государств. Но число всех взятых в плен офицеров превышает 150 человек. И – интересная приписка: «Офицеры неарабы были «освобождены» вместе с террористами, эвакуированными из Алеппо, в обмен на некоторые уступки натовских стран и Израиля. Израиль заплатил по 3 миллиона долларов за каждого освобождённого офицера. Арабские офицеры остаются в руках сирийцев». Будучи скептиками, хотя и верящими в возможности сирийских спецсил, напомним: в Алеппо всё-таки фото- и видеокамеры зафиксировали иранского генерала спецсил «Кодс» КСИР Кассема Солеймани, а не какого-нибудь из шефов сирийской военной разведки или спецслужб. Так что уместно предположить, что вот он и брал в плен свыше 150 офицеров-спецназовцев из перечисленных стран – и, как говорится, «не надо лохматить бабушку».

Однако есть вопросы, могущие иметь значение и для всей ситуации с Сирией, и для убийства Карлова, да и для понимания сути терактов декабря-января. Ведь есть и такой «расчёт» - ударив по России, т.е. убив посла Карлова, инициаторы хотели «бить» по Ирану, который занимается пленением и «распределением» западных, израильских и турецких спецназовцев. Рискнём не согласиться с редактором Veterans ToDay – арабов, не исключено, иранцы действительно передали Сирии. А вот с остальными «разбирались» сами – ведь это Иран с лета 2014 г. объявлял, что террористы в Сирии и в Ираке, являются плодами разработок спецопераций США и Израиля. Не всё ясно и с турками – в 2015-м, в ответ на ряд демонстративных зверств якобы «умеренных сирийцев», иранцы и шиитские добровольцы также провели ряд демонстративных казней через обезглавливание. И ряд источников утверждал, что число казнённых превышало сотню человек, причём среди них были и турецкие военные. Так что пока под вопросом – а всех ли 62 турецких офицеров выпустили освободители Алеппо. И ещё вопрос – так кому же Израиль выплатил за своих офицеров 21 млн. долларов, иранцам или Сирии? Общий вывод нагляден – подобный провал спецслужб отмеченных стран в Алеппо поставил мир на грань того, что в будущем гипотетическом «Нюрнбергском трибунале» по Сирии прозвучат имена и фамилии – как и имена-фамилии их вышестоящих начальников. Например, Veterans ToDay называет данные только одного американца и одного израильтянина – некто Дэвид Скотт Винер и Давид Шломо Арам. Огласка данных ещё 21 американца и шести израильтян неизбежна, если только Тегеран не поставит «на торги» с США и Израилем имена-фамилии и воинские звания этих «специалистов». Предвидя это, опекуны и спонсоры IS заторопились убедить мир, что и они – «страдальцы» от исламистов, ну а турки по привычке «подключают» и курдов. В целом же – попытка выйти из «прокси-войны», в которой успех так и не пришёл. Напомним, что о поражении США и их союзников в этой «прокси-войне» на территориях Ирака и Сирии ещё 16 декабря заявил зам. начальника штаба Вооружённых сил Ирана бригадный генерал Масуд Джазаери. Впрочем, к месту и самая фантастичная версия исследованных терактов (за исключением убийства Карлова) - провал в Алеппо и пленение иранцами-сирийцами спецназовцев из США, Израиля, Турции и т.д. породили определённое сведение счётов между помощниками IS. И поэтому в одних случаях исполнители терактов ликвидируются тут же, в других - их не могут найти, в третьих случаях – их называют психбольными…

Кстати, погибший посол Карлов был армянином по материнской линии. Тоже интересный нюанс, в особенности когда узнаёшь, что именно он играл значительнейшую роль при секретных переговорах и с сирийской «умеренной оппозицией» в Турции, и по судьбе Алеппо… В конце концов, разве группировке IS было не известно, что львиную долю военных успехов Сирии на земле обеспечивает Иран и проиранские шиитские ополчения? А за спиной Ирана стоит Китай. Однако ж теракт был осуществлён только против посла России, к тому же армянина по матери. Послов Ирана и Китая не то IS, не то турецкая спецслужба MIT, просто испугались «трогать». Так что – опять «прикладные цели» Эрдогана посредством терактов, ведь не случайно уже сейчас турки и их еврейские лоббисты в США требуют от избранного президента Дональда Трампа… гарантий непризнания Геноцида армян. А теракты… это, в сущности, ещё одна форма «прокси-войны». Однако ж – дождёмся итогов следствия по всем описанным терактам.

Източник: Еркрамас

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели