Алън Бергер: Доколко Тръмп харесва Путин? И защо това трябва да ни безпокои?

/Поглед.инфо/ В получилото широка известност интервю в лондонския вестник Times и немското издание Bild, новият американски президент Доналд Тръмп каза, че НАТО е остаряла организация, че Европейският съюз няма никакво значение за САЩ, и че той в еднаква степен ще се доверява на руския президент Владимир Путин и германския канцлер Ангела Меркел.

Естествено е подобни възгледи да предизвикват загриженост и от двете страни на Атлантика. Макар че, в характерния си безсистемен стил, на друго място Тръмп казва точно обратното. Но когато Тръмп безразсъдно намеква, че може да откаже защита на съюзниците, които не разходват 2% от своя бюджет за отбрана, той подкопава член 5 на Атлантическия пакт, нападението срещу коя да е страна на пакта да се счита за нападение срещу всички. А това е показателно за изкривената му представа за света, което е заплаха за Америка, нейните съюзници и за световния мир.

( рус. ез.)

До какой степени Трампу нравится Путин? И настолько это должно нас беспокоить?

В получившем широкую известность интервью лондонской газете Times и немецкому изданию Bild новый американский президент Дональд Трамп высказал мнение о том, что НАТО устарела, что Европейский Союз не имеет никакого значения для Соединенных Штатов, и что он начнет в одинаковой степени доверять российскому президенту Владимиру Путину и немецкому канцлеру Ангеле Меркель. Неудивительно, что высказывание Трампом подобных взглядов вызвало беспокойство по обе стороны Атлантики.

Однако, говоря в характерном бессистемном стиле, Трамп также отметил, что он с уважением относится к Меркель, что он ценит НАТО, а его доверие как к Путину, так и к Меркель, может быстро улетучиться. Таким образом, Трамп поднял вызывающие озабоченность вопросы относительно самого себя.

Он на самом деле порабощен Путиным, военным преступником? Может быть, у Трампа имеются какие-то зловещие причины для расхваливания Путина как сильного лидера, и при этом он обходит вниманием склонность Путина расстреливать или отравлять назойливых журналистов, диссидентов и шпионов-перебежчиков настойками, подготовленными его спецслужбами?

Или то, что Трамп расхваливает Путина, отражает чувствительность неофита ко взглядам таких влиятельных придворных, как стратегический советник Стив Бэннон (Steve Bannon), который является сторонником альтернативного правого национализма? Или таких, как советник по национальной безопасности Майк Флинн (Mike Flynn), который брал деньги от телеканала Russia Today, пропагандистского рупора Путина, и который сидел рядом с Путиным на банкете по случаю успехов этого международного предприятия? Можно сформулировать этот вопрос более грубо: должны ли мы воспринимать Трампа как марионетку Путина или просто как незадачливого мошенника из района Куинс, который ужасающим образом не соответствует требованиям, предъявляемым великой сценой истории?

Озабоченность по поводу подозрительных отношений между Трампом и путинским режимом нельзя просто так отмести как паранойю — даже если не существует компрометирующего видео с кульбитами Трампа в московском отеле с сексуальными работницами, нанятыми путинскими секретными службами. ФБР и разведывательные ведомства США начали изучать транзакции, осуществлявшиеся партнерами Трампа и людьми Путина, задолго до получения досье о связях Трампа с Кремлем, составленного отставным сотрудником британской службы внешней разведки MI6.

Но есть вещи, которые вызывают еще большую озабоченность. Израильский журналист Ронен Бергман (Ronen Bergman), известный своими исключительными источниками в израильских разведывательных службах, сообщил израильской газете Yedioth Ahronoth о том, что во время последней встречи между американскими и израильскими офицерами разведки американцы попросили своих израильских коллег не раскрывать чувствительных источников информации и методов работы сотрудникам Белого дома и Совета (национальной) безопасности. Израильтянам было сказано: существует опасность того, что люди Трампа могут передать подобные сведения российским секретным службам, а русские, рассчитывающие сделать Иран таким же зависимым от Москвы, какой сегодня стала Сирия, передадут Ирану наиболее тщательно охраняемые секреты Израиля.

В любом случае, невежество Трампа представляет собой еще более серьезную опасность, чем любые тайные обязательства перед Кремлем.

В конечном счете, существуют рациональные основания полагать, что геополитическая надменность Билла Клинтона и Джорджа Буша-младшего, проявленная ими в тот момент, когда они, игнорируя озабоченности России относительно своей уязвимой периферии, а также первоначальные устные заверения Джорджа Буша-старшего и его госсекретаря Джеймса Бейкера, разрешили провести экспансию НАТО в восточном направлении — от Германии к западным границам России. В конце холодной войны Россию следовало бы включить в структуру евразийского партнерства с союзниками НАТО.

Поэтому для нового американского президента имеет смысл заняться поиском решения вопроса об опасной напряженности в отношениях с обладающей ядерным оружием Россией. Однако нет никакого оправдания для пренебрежительного отношения Трампа к НАТО и к американским союзникам.

Кто-нибудь, возможно, министр обороны Джеймс Мэттис (James Mattis), должен объяснить Трампу, что сделало Статью 5 Североатлантического договора — обязательство относительно того, что нападение на одного из членов считается нападением на всех, — ключевым элементом сохранения мира в Европе. Сталин и его преемники понимали, что Статья 5 является абсолютным обязательством; они понимали: как только войска Варшавского пакта начнут двигаться в западном направлении, не будет никаких парламентских дебатов в западных столицах, не будет никаких колебаний у президентов или премьер-министров; а будет незамедлительное военное возмездие.

Это было секретом западной солидарности, а также главной причиной того, что Мэттис во время слушаний по вопросу о его утверждении в должности министра смог сказать: НАТО, вероятно, является наиболее успешным военным альянсом в истории. Успех состоял в том, что силы НАТО никогда не применялись в Европе.

Когда Трамп бездумно намекает на то, что он может отказаться от защиты союзников по НАТО, не выполняющих обещания относительно расходования 2% своего бюджета на оборону, он подрывает действие Статьи 5. Если бы он сидел на коленях у Путина и автоматически повторял слова кремлевского крестного отца, его поведение можно было бы понять. Но если речь идет о его собственных импульсах, то тогда это свидетельствует об извращенном восприятии мира, которое представляет собой угрозу для Америки, ее союзников и для мира во всем мире.

Източник: The Boston Globe, САЩ

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