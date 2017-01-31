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Време е НАТО да се разпусне


/Поглед.инфо/ Отдавна е време в САЩ да декларират публично и на най-високо държавно равнище, че Русия има всички основания да не им се доверява. За да спечелят доверието на Русия, Съединените щати трябва да направят много, като се започне с демонтаж на НАТО и се завърши с действително изоставяне на курса да се измества Русия от естественото й геополитическо пространство.

Мinimum minimorum – да се изведат от страните от НАТО американските ядрени оръжия с необратим демонтаж на съответната инфраструктура. Другата стъпка, която НАТО трябва да направи преди да се разпусне, е да изключи от обхвата на дейността си пост-съветското геополитическо пространство, включително Централна Азия, както и да извади от състава си прибалтийските страни, граничещи с Русия. Тогава ще можем да повярваме на Тръмп.

(рус.ез.)

Повод отменить НАТО

Давно пора публично и на высшем государственном уровне заявить, что у России есть все основания не доверять риторике США, а у них по нашей части таких оснований нет и быть не может. Соответственно для того, чтобы обрести доверие России, США должны многое сделать, начиная с демонтажа НАТО и заканчивая реальным отказом от курса на вытеснение России из пределов ее естественного геополитического пространства. Minimum minimorum – вывод из стран Североатлантического альянса ядерного оружия США с необратимым демонтажем соответствующей инфраструктуры. Еще один шаг, который Соединенные Штаты могут предпринять самостоятельно, – полная эвакуация всех войск и вооружений США из Европы. Лишь эти минимально необходимые шаги могут убедить нас в осознании Америкой и Трампом того простого факта, что в современном мире странам и народам необходимо сотрудничать, а не устраивать «цветные революции». Еще один шаг, который обязано сделать НАТО в целом до полного роспуска, – это исключить из сферы своей деятельности все постсоветское геополитическое пространство, включая Среднюю Азию, вывести из состава альянса прибалтийских лимитрофов. Вот тогда нам будет можно (и даже нужно) Трампу поверить. Любого российского эксперта, оценивающего проблему иначе, следует рассматривать как ангажированного или в лучшем случае некомпетентного.Что касается заявления нового американского президента о желательности возобновления переговоров о ядерных вооружениях, любой ответственный специалист, не прибегая даже к математическому моделированию, знает, что пределы сокращений таких вооружений Россией в условиях развертывания национальной ПРО США давно перейдены. Сегодня необходимо разумное новое массирование отечественных ядерных вооружений прежде всего в части РВСН с выходом России из договора СНВ-3. Что до «бремени расходов», о чем любят рассуждать некоторые отечественные «эксперты», то ядерное оружие не совсем в шутку давно называют оружием бедных.

Какие-либо новые договоренности между РФ и США по сокращению ядерных вооружений возможны лишь после: – реального предварительного сворачивания работ в США по НПРО и заключения нового договора по ПРО, стержнем которого должны быть отказ сторон от территориальной ПРО и разрешение иметь лишь ПРО позиционных районов МБР, единственно встраиваемую в концепцию не первого, а ответного удара; – включения всех крылатых ракет морского и воздушного базирования в общий зачет как носителей ЯО, безотносительно к тому, имеют ли они в настоящий момент ядерное боевое оснащение;– исключения возвратного потенциала триады США путем включения в общий зачет не просто числа боевых блоков на платформах МБР и БРПЛ, заявленного Америкой, а максимума ББ, которые могут быть размещены на платформах разведения;– роспуска всех военных структур НАТО или по крайней мере вывода из НАТО и из сферы активности блока всех новых членов, принятых после 1991 года; – включения в общий зачет ЯВ Англии и Франции. Причем все пять вышеприведенных пунктов должны выполняться США и НАТО в «пакете». Вот какой является адекватная реакция России как на уже сделанные заявления Трампа, так и на его возможные более конкретные предложения, если они сразу не будут основываться на тех принципах, которые изложены выше.

Сергей БРЕЗКУН, профессор Академии военных наук

Източник: Политикос.ру

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Публикувано на
31.01.2017 @ 21:10

Автор: Сергей Брезкун

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