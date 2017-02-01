Тръмп се зае с МН17! Истината за малайзийски Boeing може да унищожи Обама

/Поглед.инфо/ Холандски активисти са пратили писмо до президента на САЩ Доналд Тръмп с искане за ново разследване на катастрофата на малайзийския самолет „Боинг”, свален над небето на Донбас на 17 юли 2014 г., съобщава холандския портал Dutch News. Припомняме, че още на следващия ден след катастрофата, преди да е започнало разследване и в нарушение на съществуващите международни норми, бившия президент на САЩ Барак Обама обяви за "виновни" Русия и милицията на Донбас.

Но в Нидерландия знаят, че вината за гибелта на 190 техни съграждани е на украинските диспечери, които, по указание на Киев, не са затворили въздушното пространство за пътнически полети в зоната на военните действия, съгласно изискванията на международната организация за гражданско въздухоплаване ИКАО. Администрацията на Обама от самото начало също знае кой е свалил самолета, но прикрива това, заявявайки, че Вашингтон има доказателства срещу Русия и донбаските опълченци. В писмото се сочи, че работата на нидерландските следователи "не е била независима и убедителна" и следователно е необходимо ново разследване за причините за катастрофата. Ако Тръмп се заеме с този въпрос, за да се разкрие истината, политическата кариера на Барак Обама може да бъде унищожена.

(рус.ез.)

Трамп взялся за MH17: как правда о малайзийском Boeing может уничтожить Обаму

Группа голландских активистов направила президенту США Дональду Трампу письмо, которое призывает провести новое расследование крушения малайзийского Boeing MH-17, сбитого в небе над Донбассом. Об этом сообщает портал Dutch News. И если Трамп возьмется за это дело и тем более докопается до правды, политическая карьера Барака Обамы может быть уничтожена, считает председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов.

В самом письме сообщается, что проведенное советом безопасности Нидерландов и совместной следственной группой расследование причин крушения самолета «не было независимым и убедительным» и поэтому необходимо новое расследование.

«История очень любопытно развивается, потому что в нарушение всех существующих международных норм, законов и порядков экс-президент США Барак Обама уже на следующий день после крушения самолета, даже не изучив обломки, не изучив останки людей, не проведя никаких расследований, объявил на весь мир «виновных» — Россию и ополченцев Донбасса. Далее была назначена комиссия под председательством Голландии, которая вот уже третий год показывает свою абсолютную некомпетентность в этом расследовании», — поясняет эксперт.

Олег Смирнов напомнил, что Амстердам допустил грубейшие ошибки в расследовании, когда «специалисты» забыли или попросту отказались производить выкладку фрагментов фюзеляжа и их анализ. Также стоит отметить, что отправленное Дональду Траму письмо подписали 26 человек, в том числе германский журналист Билли Сикс, а также его голландский коллега Джост Нимёллер. Свою подпись в документе поставил и парламентарий из Нидерландов Тьери Боде, который заявил, что решил поддержать идею ввиду большого числа непроясненных вопросов вокруг инцидента.

«Почему США так и не предали гласности первичные данные РЛС? Почему украинские авиадиспетчеры позволили МН17 изменить свой курс?» — задается вопросами парламентарий.

«А я отвечу. В Нидерландах знают, что виноват тот, в чьем воздушном пространстве погиб самолет. И Амстердам, по сути, способствовал гибели 190 своих граждан, когда его представители аплодировали Украине из-за нежелания Киева закрыть воздушное пространство для движения всех гражданских самолетов в зоне военных действий, а это, я напомню, положено по всем документам международной организации гражданской авиации ИКАО», — заявил Смирнов. По словам авиаэксперта, «весь ужас ситуации в том, что администрация Барака Обамы изначально знала, кто сбил самолет, но скрывала это, заявляя, что у Вашингтона есть доказательства вины России и ополченцев». В то же время Россия требовала от США предоставить спутниковые снимки и первичные данные с РЛС.

«Но они не сделали этого, потому что нет их, этих доказательств. А признать виновной Украину для США равносильному тому, чтобы встать с ней в один ряд, ряд убийц. А вот ситуация с Трампом может все изменить. Он может вынудить власти Нидерландов собрать новую комиссию и провести настоящее, объективное расследование с учетом всех данных, которые передавала Россия и концерн ВКО «Алмаз-Антей». И тогда господин Обама будет опозорен на весь мир, его политическая карьера будет полностью уничтожена. В интересах Трампа сделать именно так, и я думаю, что он на это пойдет. Его бы только зауважали за объективность и честность», — заключил председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора.

Източник: Федеральное агентство новостей

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