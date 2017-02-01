Как реално да се навреди на Путин: Русия да влезе в еврозоната

/Поглед.инфо/ Ако трябва да вярваме на западните медии, Русия успя да наложи Доналд Тръмп за президент на САЩ, да убеди милионите британци да гласуват за излизане от Евросъюза, да подкрепи своите "про-руски марионетки" в Молдова и България да спечелят изборите. Очевидно санкциите срещу Русия не влияят на политиката на Кремъл и само засилват популярността на Владимир Путин. Руснаците се чувстват като в "обсадена крепост" и както всеки силен и горд народ, който се сблъсква с враждебността, предпочитат да се обединят около един национален лидер.

И Западът предлага да промени тактиката си. Но какво да направи? Оказва се, че Брюксел има само един ефективен начин да се навреди на Путин: да предложи на Русия да се присъедини към ЕС, вместо Великобритания, при условие, че Москва едновременно влезе и в еврозоната. Ако Путин се съгласи, дните му ще бъдат преброени. Нито един външен враг досега не е успял да нанесе толкова големи щети на Европа, както прехода към единната европейска валута. Спадът на жизнения стандарт и разбитите надежди на милиони хора от Атина до Дъблин са доказателства, че по-страшно оръжие от еврото, още не е измислено. (рус.ез.)

Брайан Макдоналд е ирландски журналист

Как реально навредить Путину: принять Россию в еврозону

Санкции, введённые против России, не повлияли на политику Кремля и только укрепили популярность Владимира Путина в обществе. Теперь на Западе всё чаще звучат предложения сменить тактику.

Как разные реки питают одно озеро, так и публикации отдельных СМИ сливаются, создавая общий информационный фон, густо замешанный на вранье и нагнетании страха. России одновременно приписывают происки и вмешательство во внутренние дела прибалтийских государств, Германии, Франции, Нидерландов, Шотландии, Италии, Чехии, Швеции и Финляндии. Довольно-таки впечатляющий размах для страны, которая (в отличие от Германии) стоит далеко не на первом месте в Европе по объёму экономики.

Если верить тем же СМИ, России удалось провести в президенты США Дональда Трампа и убедить миллионы британцев проголосовать за выход из Евросоюза, не говоря уже о недавних выборах в Болгарии и Молдавии, на которых (с подачи Москвы, конечно же) победили «пророссийские марионетки». При этом никто не обращает внимания на тот факт, что Кремль при всём своём влиянии почему-то не сумел насадить любовь к себе среди большей части украинцев, несмотря на то что подавляющее большинство жителей этой страны владеют русским языком и у многих из них есть родственники в России.

Нас пытаются убедить, будто Россия обладает столь большим влиянием, что на неё завязана политическая жизнь практически любой страны мира. А ведь подобное не снилось даже Америке в послевоенные годы, когда США контролировали примерно половину мирового ВВП и раздавали правительствам европейских стран беспроцентные кредиты.

Абсурдная антироссийская конспирология пользуется такой популярностью по одной простой причине. Западный политический класс, четверть века назад поспешивший провозгласить «конец истории», сегодня терпит одно поражение за другим. А поскольку его мировоззрение покоится на непреложной вере в исключительную правоту своих идей и собственную непогрешимость, которой позавидовал бы любой понтифик Средневековья, Западу отчаянно требуется злодей, который во всём виноват.

Жупел

На роль злодея западный истеблишмент выбрал российские власти — отчасти из-за того, что среди европейских либералов они традиционно считаются врагом. Вдобавок нынешнее поколение европейских политиков и общественных деятелей с детства привыкло бояться России в её советской ипостаси. Да и сама Россия дала им немало поводов для предубеждения, проводя всё более консервативный курс во внутренней политике и раз за разом отдавая победу на выборах Владимиру Путину, ставшему врагом западной политической элиты. Этот статус российский лидер во многом снискал тем, что отказался от политики Бориса Ельцина, который старался любой ценой ублажить Запад.

Но что важнее всего — демонизация России позволяет руководству западных стран уйти от ответственности за собственные просчёты и проступки. Зачем досконально разбираться в тех причинах, по которым миллионы американцев отвергли кандидатуру Хиллари Клинтон, а британцы проголосовали за разрыв с Брюсселем, если можно просто списать всё на происки Кремля?

Именно поэтому Обама на наших глазах ввёл против России санкции за «кибератаки», не располагая при этом никакими доказательствами. А западные публицисты ещё недоумевают, как Путину удаётся сохранять в России исключительно высокие рейтинги, несмотря на довольно тяжёлый экономический спад, стагнацию доходов населения и даже снижение уровня жизни части граждан, — ведь обычно в такой ситуации общественное недовольство в адрес властей только возрастает.

Тщетные усилия

Однако санкции не ослабляют власть Путина, а лишь укрепляют её. В ответ на информационные кампании против России в российском обществе сформировался менталитет «осаждённой крепости». Как и всякий сильный и гордый народ, россияне, столкнувшись с враждебностью в свой адрес, предпочли сплотиться вокруг национального лидера. Неслучайно Путин сегодня пользуется популярностью даже среди молодёжи, значительная часть которой недолюбливала его ещё лет семь назад, когда я только приехал в Россию.

По сути Запад, сам того не желая, сумел добиться почти невозможного. Благодаря его неуклюжей политике в отношении России положение путинского правительства, несмотря на серьёзные экономические проблемы, только упрочилось — даже по сравнению с ситуацией десятилетней давности, когда темпы роста российской экономики составляли 8% в год. Всё это говорит о том, что политика Запада была глубоко ошибочна на уровне целеполагания.

А теперь представьте себя на месте советников Ангелы Меркель или Дональда Туска, который сейчас председательствует в Евросоюзе. Планы по расширению НАТО и ЕС до самых границ России потерпели фиаско, Украина погрузилась в кровавый хаос, а оба объединения — Североатлантический альянс и Европейский союз — переживают сейчас экзистенциальный кризис. Вдобавок все попытки наказать Путина за срыв западных проектов ударили по самому Западу.

Нынешний упадок «либерального миропорядка» западный истеблишмент списывает исключительно на козни Кремля, предпочитая не рефлексировать по поводу собственных решений. Соответственно, единственный выход ему видится в ослаблении Путина — а санкции в этом явно не помогают.

Что делать?

В данной ситуации у Запада есть несколько вариантов. Евросоюз мог бы поддержать нынешний режим на Украине, закачав в экономику этой страны миллиарды евро, — с тем, чтобы каждый мог что-то украсть и при этом денег хватило бы не только украинским элитам. Успешные преобразования на Украине (дело, надо сказать, трудноосуществимое) стали бы пощёчиной для Кремля, продемонстрировав, что лояльность Западу вознаграждается денежным изобилием. Однако это вариант дорогостоящий, и бережливые немцы на него вряд ли согласятся.

Ещё один способ — посулить российскому обществу безвизовый режим с Евросоюзом в том случае, если на выборах 2018 года президентом вместо Путина станет кто-то другой. Однако пока что те же голландцы не соглашаются отменить визы даже для лояльной Украины. К тому же безвизовый въезд в Европу по-настоящему заинтересовал бы только российский средний класс, сосредоточенный в Москве и Санкт-Петербурге, а эта часть общества была довольно-таки враждебно настроена к Путину ещё до всяких санкций.

Некоторые в Брюсселе считают, что можно чего-то добиться, радикально увеличив финансирование западных СМИ для борьбы с «российской пропагандой». Однако это заблуждение, ведь страны ЕС и так тратят на информационную политику куда больше России. При всех разговорах об исполинской машине пропаганды Кремля одна только Великобритания вкладывает в деятельность телекомпании ВВС в три раза больше, чем Россия во все свои государственные СМИ, включая как внутрироссийские, так и иновещательные.

Получается, что у Брюсселя есть только один действенный способ навредить Путину. Способ в высшей степени неожиданный и даже парадоксальный: нужно предложить России вступить в Евросоюз вместо выбывшей Великобритании — с условием, что Москва заодно войдёт и в еврозону. Маловероятно, конечно, что Кремль на такое пойдёт, но если всё же согласится — дни Путина будут сочтены. Ведь никому из внешних врагов прежде не удавалось нанести Европе ущерб, сравнимый с последствиями перехода на единую европейскую валюту. Падение уровня жизни и разбитые надежды миллионов людей от Афин до Дублина свидетельствуют о том, что более грозного оружия, чем евро, мы ещё не создавали.

Източник: RT

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