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ЦРУ наблюдава НЛО в Хималаите



sxc.hu

/Поглед.инфо/ Американското разузнаване отдавна извършва наблюдения на неидентифицирани летящи обекти (НЛО), по-специално на летящи чинии над Хималаите. До това заключение стигат журналисти, които проучват 13-те милиона страници на разсекретените документи на ЦРУ, съобщава Russia Today.

На 19 февруари 1968 г. ярък обект, движещ се с огромна скорост, е забелязан над североизточен Непал и княжество Сиким."Обектът се движеше с огромна скорост, имаше продълговата форма и излъчваше червени и зелени лъчи. Те бяха толкова мощни, че ярко осветяваха зоната на наблюдение. Секунди след появата на обекта, в центъра за селището Чхоламу се разнесе силен звук като гръм". Към доклада са приложени фотографиите на Доналд Kихоу, който оглавява Националния комитет за въздушни явления в периода 1957-1969 г. и ядрения физик Едуард Кондън, оглавяващ Националното бюро по стандартите. Подробно са описани още шест подобни случая на появата на НЛО в небето над Индия и кралствата Бутан и Непал. В докладите на ЦРУ се посочва, че около 20% от наблюдаваните НЛО нямат научно обяснение.

(рус.ез.)

ЦРУ рассекретило файлы о наблюдениях за НЛО в Гималаях

Американские спецслужбы долгое время вели наблюдения за неопознанными летающими объектами (НЛО), в частности, за летающими тарелками над Гималаями. К такому выводу приходят журналисты, изучающие 13 миллионов страниц рассекреченных ЦРУ документов. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Russia Today.

Согласно опубликованным архивам, ЦРУ составило отчеты о шести случаях появления НЛО в небе над Индией и королевствами Бутан и Непал. 19 февраля 1968 года яркий объект, передвигавшийся на огромной скорости, был замечен над северо-восточным Непалом и на севере Сиккима.

«Объект двигался на большой скорости, имел вытянутую форму и испускал красные и зелёные лучи. Они были настолько мощными, что ярко освещали район наблюдения. Через несколько секунд после появления объекта над населённым пунктом Чхоламу раздался громкий звук, напоминающий раскат грома», — говорится в документе.

21 февраля 1968 года НЛО было замечено над столицей Бутана, городом Тхимпху. «Объект, от которого шло голубоватое свечение, передвигался абсолютно бесшумно. Яркое излучение озаряло весь район наблюдения», — говорится в докладе. 4 марта 1968 года НЛО пролетело над базой индийских ВВС Фукче и над деревней Койул. Объект двигался с востока на запад со стороны перевала Чанг-Ла. «Было замечено яркое излучение белого цвета, за которым последовали два громких звука, напоминающих взрывы. Также наблюдалось красноватое излучение, за которым тянулся белый дымный след», — говорится в докладе.

Далее приводится наблюдение, сделанное сотрудниками американских спецслужб, 25 марта 1968 года в районе Каски в северо-западном Непале. «Двигался с севера на юг. Объект излучал яркое свечение, которое пульсировало вспышками. Издав громкий звук, напоминавший раскат грома, он дезинтегрировался в небе над регионом Каски. Большой дискообразный металлический объект диаметром шесть футов и толщиной четыре фута был найден в кратере в Балтичауре, в пяти милях к северо-востоку от Покхары. Похожие объекты были обнаружены в Талакоте и Турепасале», — говорится в документе.

Данный документ, как отмечается в публикации, был обнародован в 2001 году. На обложку доклада помещены фотографии Дональда Кихоу, возглавлявшего Национальный комитет по воздушным феноменам в период с 1957 года по 1969 год, и физика-ядерщика, возглавлявшего Национальное бюро по стандартам, Эдварда Кондона. ЦРУ публикует внутренние секретные документы, связанные с изучением спецслужбами феномена НЛО с 2016 года. В одном из докладов ведомства утверждалось, что порядка 20% всех наблюдаемых НЛО не имеют научного объяснения.

Източник: RT

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Публикувано на
01.02.2017 @ 21:44

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