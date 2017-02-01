Лавров напомни на Азербайджан "сценария от 2008 г." за Абхазия и Южна Осетия

/Поглед.инфо/ На 17 януари 2017 руският външен министър Сергей Лавров обобщи резултатите от руската дипломация през изминалата година. И явно е трябвало да се случи - протежета в "независимите" медии на азербайджанското министерство на националната безопасност са принудили руския министър да се изкаже и по въпроса за Арцах./рус.ез./

Сказать, что Лавров своими ответами на провокационные вопросы «открыл Америку» в урегулировании, будет явным преувеличением. Будучи истинным дипломатом, он даже не был резким или жёстким - ответы министра лишь констатировали факты. При том, давно известные. Правда, в Ереване некоторые, в том числе и СМИ, сочли, что в его словах содержится совершенно определённое послание, адресованное Баку. Так сказать, «русский мессидж». В принципе, любой имеет право так или иначе трактовать практически любое изречение или заявление. Помню, были среди армян таковые (как в Армении, так и в Спюрке), которые многочисленные контакты между США и Ираном в 2013-15 гг. по «ядерной тематике» трактовали как будущий пакт между Вашингтоном и Тегераном, направленный… против России. Да ещё убеждали соотечественников – вы ничего не знаете! «Американцы и иранцы сейчас вась-вась – у них всё уже обговорено, и России завтра конец», - трындили таковые фантазёры. Жизнь показала, что сей «тренд» диктовался некоторым армянам… как я думаю, всё-таки спецслужбами и дипмиссиями США. Ведь недалёкие люди при своих «комментариях» то ли не замечали, то ли умышленно замалчивали то непреклонное обстоятельство, что посредниками-то в переговорах Иран-США по «атому» выступали… Россия и Китай, которых Иран называл своей поддержкой…

Ну, да Бог с ними – платными агентами зарубежных стран, да и речь сегодня не об Иране и его атомных амбициях, благо что избранный президент США Дональд Трамп уже пообещал пересмотр Венских соглашений с Ираном «по атому». А Иран, в свою очередь, пригрозил США, что в кратчайшие сроки преодолеет разрушительные намерения Трампа и возродит свою ядерную программу. Сегодня мы всё-таки обратимся к заявлениям министра Лаврова по Арцаху, а также реакции Азербайджана на констатации главы российского МИД.

Ещё раз подчеркну – нет ничего сенсационного в ответах Лаврова, зря так тщатся некоторые армянские СМИ и интернет-ресурсы раздуть ситуацию. Итак, борзописец с Апшерона спросил, будет ли Россия закрывать глаза или предпочтёт вмешаться во внутренние дела Азербайджана, если Баку начнёт «контртеррористические операции» на «оккупированных территориях» с целью «освобождения этих территорий от оккупирующих сил и других криминальных элементов». Уверен, что моя оценка верная – это не вопрос, а идеологически-агитационная провокация, ибо в Азербайджане чётко знают, что без соответствующих «приказов» из США и Турции ни один Алиев никому ничего не прикажет относительно возобновления военных действий. В одном лишь соглашусь с оптимистами – ответ Лаврова действительно ОСАДИЛ АПШЕРОНЦЕВ. Причём настолько, что в последующие дни апшеронский сайтик Миннацбеза (а то и ильхамовского аппарата, судя по тому, что сей сайт не уступает ни в чём бакинскому официозу) Minval.az подряд публикует хвастливо-горделивые «рапорты» под соответствующими заголовками – например: «Мамедъяров ответил Лаврову на его самонадеянное заявление по Карабаху», «Бахар Мурадова посетовала на неадекватную позицию Лаврова», «В Ереване не заметив «бревна», придумали «соринку»» и так далее. Детыньки – да мы всё заметили и поняли, это вы там на Апшероне по инерции пытаетесь «остаться в тренде». На деле это вам надо задуматься, на какие ещё – и РЕАЛЬНЫЕ – уступки тем же России и Ирану сейчас будет готов пойти ваш «новый старший брат» Реджеп Тайип Эрдоган, и когда он решит «сдать» Азербайджан как фактор внешней политики Турции. В Сирии он ещё пытается «бодаться», выцарапывая для турок и США «жизнь» таких группировок, как «Джеиш аль-Ислам» или «Ахрам аш-Шам», и др. А в Ираке признал поражение – вон, квартал за кварталом освобождается Мосул, и действует там не столько иракская армия во главе с американскими военными советниками, сколько различные шиитские ополчения. Надеюсь, что в Баку знают, чьи приказы в основном исполняют шиитские ополченцы на Ближнем Востоке… Но ведь России и Ирану и в Закавказье нужна безоговорочная капитуляция Турции – после чего опосредованно капитулируют и США с Израилем. Так что, апшеронские мудрецы – у вас всё ещё впереди, и скоро, видимо, мы увидим, как привычные к подхалимажу кавказские татары бросятся в Москвы и Тегераны доказывать, что они (т.е. кавказские татары – прим.) «всегда были антиамериканцами и антитурками».

Лавров чётко зафиксировал провокацию азербайджанского «журналиста» и поэтому ответил сухо, хотя и достаточно подробно. Российский министр в ответ заявил: «Это (Арцахская проблема – прим.) уже не является чем-то абстрактным, не является исключительно темой внутренних дел Азербайджана». И добавил: «По поводу Нагорно-Карабахского конфликта существует целый набор решений, прежде всего, которые принимались в СБ ООН в самый разгар конфликта и требовали прекращения огня. Если интересуетесь, можно обратиться к архивам и увидеть, как соблюдались эти требования о немедленном прекращении огня, кем они соблюдались и кем не соблюдались». Затем Лавров напомнил, что хотя одним из условий было освобождение «оккупированных территорий», имелось в виду ни в коем случае не силой и при определении окончательного статуса Нагорного Карабаха. «И это записано в тех документах, которые разработаны Минской группой ОБСЕ, через её сопредседателей (Россия, США и Франция). Это закреплено в многочисленных заявлениях, которые принимали президенты-сопредседатели (президенты России, США и Франции), а также в заявлениях и документах, которые принимались и подписывались президентами Армении и Азербайджана. Мирное урегулирование споров записано там со всей недвусмысленностью», - отметил Лавров. Обращаясь же к апрельской вооружённой авантюре Азербайджана, Лавров напомнил, что учитывая взаимные обвинения сторон, в Вене и в Санкт-Петербурге на состоявшихся в середине прошлого года встречах на высшем уровне с президентами Азербайджана Ильхамом Алиевым и Армении Сержем Саркисяном была достигнута договоренность о необходимости создать механизм расследования инцидентов, увеличить количество наблюдателей ОБСЕ непосредственно на линии соприкосновения. «Но, к сожалению, такая элементарная, необходимая для этого вещь как механизм расследования инцидентов и увеличение наблюдателей ОБСЕ на линии соприкосновения, не может воплотиться в жизнь, пока отсутствует консенсус в ОБСЕ. О причине отсутствия консенсуса в ОБСЕ можно тоже поинтересоваться у представителей этой организации», - заключил Лавров.

Выделенная часть ответа Лаврова – «при определении окончательного статуса Нагорного Карабаха», крайне важна. Дело в том, что азербайджанские СМИ, транслируя ответ российского министра, прибегали к различным уловкам, чтобы «смыть» смысл этой части речи Лаврова. У азербайджанцев получалось, что якобы Лавров ставит под вопрос «определение окончательного статуса» Республики Арцах. Между тем, невооружённым глазом заметно, что глава МИД РФ видит решение вопроса так называемых «оккупированных территорий» - земли пояса безопасности вокруг Арцаха-НКР, согласно арцахской Конституции – только при и, по сути, ПОСЛЕ определения окончательного статуса Республики Арцах. Ибо чтобы определить этот самый окончательный статус, прежде нужны соответствующие мероприятия – в том числе и подготовка к некому процессу «выявления мнения» народа НКР, будь то повторный референдум (первый – 10 декабря 1991 г.) или некий «плебисцит», и т.д., и т.п. Нормальные люди априори понимают, что в такие промежутки времени никому не на руку движения и передвижения войск – а Лавров, в отличие от апшеронцев, человек нормальный, осведомлённый и не страдает каким-то синдромами ущемлённой самонадеянности, попранной на поле боя.

Но это же не что-то «новое», тем более – сенсационное! Раз уж есть там всякие «Мадридские принципы», в которых так и так записано, что вначале – определение статуса, и только потом всё остальное, то тут ничего нового. Исключение применения силы – это принцип, который (хотя бы официально) не оспаривался и не оспаривается ни Россией, ни западными сопредседателями МГ ОБСЕ – США и Францией. «По ходу» провисает американо-«терпетросяновский» тезис о неком «временном статусе» - ну так и отлично. Как говорится, слава Богу – обойдёмся без капитулянтов и капитулянтства по «американским мотивам». В этом заключается «пощёчина Лаврова Азербайджану», как писал ряд армянских СМИ, а вовсе не в том, что якобы «Лавров фактически даёт пощёчину Азербайджану за попытку превратить карабахский конфликт в вопрос исключительно своей внутренней политики». В этом плане «дал пощёчину» Баку ещё в 2008 г., причём не Лавров, а лично Владимир Путин, тогда являвшийся премьер-министром России. Причём он «дал пощёчину» и своими действиями в ответ на агрессию Грузии против Южной Осетии в августе того года, и решением о признании независимости той же Южной Осетии и Абхазии, и конкретно тому же главе МИД Азербайджана Эльмару Мамедъярову – ведь Баку ещё в 2008-м «зондировал почву». «Горело» тогда у апшеронцев попробовать повторить авантюрные действия Грузии – естественно, против Арцаха.

И Путин – причём не только Грузии, но и Западу, стоявшему за Грузией – в 2008-м по поводу Южной Осетии, и Лавров в 2017-м азербайджанскому журналисту (а, значит, тоже – и всему миру) дали понять, что это не территориальный спор, а в первую очередь, вопрос самоопределения. Вспомнили ли азербайджанцы 2008-й? И те страхи, которые они описывали в своих СМИ после того, как Грузия была разбита одним лишь чеченским батальоном «Восток»? Об этого говорит и то, что российский министр упомянул условие определения окончательного статуса Арцаха, которое содержится в международных документах, касающихся конфликта. Это важный момент в том контексте, что Россия до этого несколько раз заявляла, что признаёт территориальную целостность Азербайджана. На этом фоне утверждение Лаврова, что Арцахский вопросе не является внутренним делом Азербайджана, говорит о том, что Баку всё равно некуда бежать от вопроса определения окончательного статуса Арцаха и что в этом вопросе Азербайджану не удастся использовать Москву и других сопредседателей МГ ОБСЕ в качестве орудия для принуждения односторонних решений и подпитки своей политики войны. Конечно, нельзя исключать, что на сухие констатации Лавровым непреложных фактов повлияли такие факторы, как грубые нарушения Ильхамом Алиевым дававшихся в мае 2016-го в Вене и в июне в Санкт-Петербурге заверения и обещания лично Путину – например, та же «элементарная, необходимая для этого вещь как механизм расследования инцидентов и увеличение наблюдателей ОБСЕ на линии соприкосновения». Видно же, что Лавров прямо обвиняет в срыве этих обязательств именно Азербайджан. И Москва отлично понимает, что своим поведением Алиев ставит под сомнение авторитет России и лично Путина. А значит, Баку ставит под угрозу влияние Москвы в Арцахском вопросе вообще и, в частности, её способность обеспечивать в регионе относительную стабильность и предсказуемость ситуации. Кроме того, целью нынешней политики Кремля и его союзника Ирана в Арцахском вопросе является недопущение нового взрыва, а Баку не желает брать на себя какое-либо обязательство в этом вопросе, постоянно сохраняя реальную угрозу возобновления широкомасштабных военных действий. Смириться с этим Москва, естественно, не хочет, поскольку может стать заложником неосмотрительных шагов Баку.

В конце концов, официальное упоминание в конце 2016 г. об Арцахе как о «Нагорно-Карабахской Республике» в заявлении и.о.генсека ОДКБ СНГ генерала Николая Бордюжи, отражённое и на официальном сайте блока ОДКБ, - не пустой звук. Как заявление Бордюжи, так и сухость Лаврова с его констатациями, - не исключено, также и ответ на военно-диверсионные действия Азербайджана 29 декабря 2016 г. вблизи села Чинари уже непосредственно на территории Армении. Ещё со времени заявления Бордюжи было ясно, что российские власти понимают далеко идущие цели Баку и предостерегают, что если Азербайджан будет втягивать Россию в процесс, это может иметь неисправимые последствия для Азербайджана. Беспрецедентная торопливость Бордюжи в конце прошлого года и использование формулировки «НКР» являлись прозрачным намёком апшеронцам на «тяжёлые последствия», а сухость констатаций Лаврова – угрозой о том, что при продолжении Азербайджаном политики исполнения «внешних заказов на войну» (т.е. из-вне региона – прим.) вопрос об окончательном статусе Арцаха-НКР станет первостепенным в переговорной повестке.

Но ведь и в Баку, и тем паче в Москве с 1992-го отлично знали, что именно вопрос о статусе Арцаха-НКР ВНЕ ЮРИСДИКЦИИ АЗЕРБАЙДЖАНА – это и есть суть всей Арцахской проблемы. Так что, если быть объективными, то и в этой части министр Лавров не привнёс ничего сверхнового. И не стоит некоторым ереванским ура-патриотам сюда примешивать разглагольствования о том, что-де «Москве помогли забыть этот план [чушь про якобы «план Лаврова» до сих пор используется русофобским «сообществом» Армении – прим.] участники группы «Сасна Црер». Захватив полицейский участок в Ереване, члены группы выражали свою нетерпимость к навязываемым Москвой уступкам и дали понять, какие последствия в Армении может иметь такая позиция России». От этой химеры давно пора избавиться – то, что полоумные в Ереване называют «планом Лаврова», ничто иное как «Казанский документ 2011 года», который отвергнут был в том же 2011 г. из-за позиции И.Алиева. Сейчас же «напоминание» Лаврова о том, что «вопрос территорий» тесно связан с проблемой «определения окончательного статуса» Арцаха – это именно возврат Москвы к своим позициям 2008 г. по Южной Осетии и Абхазии, а не какая-то «новая разработка» МИД РФ. И учитывая, что идёт это «напоминание», по сути, не столь уж запоздало по отношению к вышеупомянутому заявлению и.о.генсека ОДКБ, мир будет обязан и понимать драматизм нынешней ситуации, и адекватно расценивать решимость России отказаться от ответственности за «опоздание» с реакцией на апрельскую (2016 г.) авантюру Азербайджана. Это практически открытый намёк на то, что Москва, по крайней мере, на данный момент, не позволит повторения апрельской трагедии, и зря в Баку тешат себя надеждами, что Россия закроет глаза в случае повторения попытки решить вопрос военным путём. А, возможно, что это – завуалированное послание Ханству Апшеронскому о том, что если азербайджанцы «вдруг» всё-таки захотят перейти на рельсы войны, то… сама Россия определит «окончательный статус Нагорного Карабаха», прецедент же есть – из того самого августа-сентября 2008 года…

Ведь учитывая уже второе-третье откладывание трёхсторонних переговоров России, Ирана и Турции по Сирии (вначале должны были встретиться 20 декабря – убийство посла Карлова помешало; затем 27 декабря – турки навязали «дискуссию» о переносе места встречи из Москвы в Астану, и т.д.), да ещё на фоне диверсии Азербайджана 29 декабря 2016 г., все понимают, что Баку сейчас создаёт серьёзные угрозы для России и Ирана в Закавказье. То есть – помогает Турции «отвоевать» хотя бы одну-две позиции перед предстоящими трёхсторонними переговорами по Сирии в Астане. Лихорадочная поспешность Бакинского официоза в «ответе Лаврову на его самонадеянное заявление» (сайт Minval.az) вызвано именно этим – осознанием того, что в Москве чётко дешифровали «игру» Азербайджана по Арцаху и Армении и не просто предостерегли от возврата к силовым действиям, но ещё и пригрозили признать независимость Арцаха-НКР по «сценарию 2008 года». Кстати, сам ответ официального Баку, ретранслированный азербайджанскими СМИ в виде очередных и старых по содержанию заявлений главы МИД Азербайджана Мамедъярова, - бледная попытка заявить миру нечто вроде «всё равно армяне хуже нас». Судите сами – вот главная часть ответа Мамедъярова: «Вся мировая общественность признаёт и поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана. Что касается мирного процесса, переговорный процесс, проводимый при посредничестве сопредседателей МГ ОБСЕ, является международной платформой для урегулирования вопроса на основе норм и принципов международного права. В связи с урегулированием конфликта есть многочисленные решения и резолюции международных организаций, основанные на нормах и принципах международного права. Самыми важными документами являются резолюции Совбеза ООН № 822 (1993 г), 853 (1993 г), 874 (1993 г), 884 (1993 г). В этих документах Совбез ООН осудил применение силы в отношении Азербайджана и оккупацию наших земель. В резолюциях Совбез ООН ещё раз выразил уважение к территориальной целостности и суверенитету Азербайджана, ещё раз подтвердил, что Нагорный Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана, и требует немедленного, полного безоговорочного вывода всех оккупационных сил с наших территорий. Это не призыв, это требование Совета Безопасности ООН».

И что тут «нового»? Ничего. Министр иностранных дел Ханства Апшеронского, как недоразвитый, сделал вид, что «не слышал/не читал» ЭТОЙ ЧАСТИ ответа Лаврова: «По поводу Нагорно-Карабахского конфликта существует целый набор решений, прежде всего, которые принимались в СБ ООН в самый разгар конфликта и требовали прекращения огня. Если интересуетесь, можно обратиться к архивам и увидеть, как соблюдались эти требования о немедленном прекращении огня, кем они соблюдались и кем не соблюдались». Напомню также апшеронцам, что многолетний представитель МИД РФ в Минской группе дипломат Владимир Казимиров на протяжении всего времени с 1997 г. неоднократно и убедительно ставил на место бакинских нео-пантюркистов, на фактах доказывая, что исполнение всех резолюций СБ ООН срывал именно Азербайджан, что требования о немедленном прекращении огня нарушались именно Азербайджаном, в частности, почившим в бозе папашей нынешнего азербайджанского президента – Гейдаром Алиевым, зимой 1994-го развязавшего кровавую вакханалию в Арцахе. Но он же – после громаднейших человеческих потерь, оценочно, не менее 10 тысяч человек, весной 1994-го запросил прекращения огня, что и трансформировалось в два важнейших документа с отдельными подписями представителей властей Арцаха-НКР: Бишкекский протокол (май 1994-го) и Соглашение о прекращении огня в зоне конфликта (июнь 1994-го). Сегодня Лавров, в сущности, дал ясно понять азербайджанской стороне, что Россия всегда готова документально доказать и Баку, и всему миру, кто и когда и почему не соблюдал требования резолюций СБ ООН, то есть – фактически, подлежит привлечению к ответственности в масштабах планеты, вплоть до применения к нему международных санкций.

Впрочем, кое-что было, действительно, впервые. Так, впервые одна их стран-сопредседателей МГ ОБСЕ ссылается на резолюции СБ ООН, принятые в 1993 г., не с точки зрения исключительно вывода армянских войск с занятых территорий, что на протяжении многих лет пытался делать Баку, часто – и представители Запада, а с точки зрения нарушения содержащегося в них требования о прекращении огня. Лавров не только лишил Баку возможности одностороннего и искусственного трактования этих резолюций, но и дал понять, что именно апшеронцы всегда были заинтересованы в решении вопроса военным путём. Адресным ответом Лавров открыто обвиняет именно Азербайджан в инициировании апрельской военной авантюры и в препятствовании выполнению венских и санкт-перебургских договоренностей о внедрении механизмов расследования инцидентов и увеличении числа наблюдателей ОБСЕ на линии соприкосновения войск. Это намёк на то, что если даже сопредседатели МГ ОБСЕ в коллективных заявлениях и отчётах избегают адресных оценок, то Россия отдельно считает именно Ханство Апшеронское ответственным за провал мирного процесса урегулирования, за усиление напряжения на линии соприкосновения и в регионе. Много это или недостаточно? Время покажет. Время – которое давно уже не на стороне Азербайджана и его покровителей, в каких бы столицах они ни восседали.

Източник: Еркрамас

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