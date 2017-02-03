Руска дизелова подводница «унищожава» американска атомна подводница

/Поглед.инфо/ Индийска подводна лодка c дизело-електрическа тяга от типа 877 "Палтус", руско производство, успява "да потопи" ударна ядрена американска подводница от типа "Лос Анджелис". Това става по време на съвместните учения „Малабар” през октомври 2015 г., но едва сега се съобщава от индийските информационни канали.

Съобщава се и за друг „инцидент”: индийската подводница Sindhudhvaj (S56) „унищожава” американската подводна лодка City of Corpus Christi (SSN 705) пак по време на ученията "Малабар", които се провеждат ежегодно с участието на Япония и САЩ. Оказва се, че Sindhudhvaj засича хидрофоническия ефект (шума под водата) от ядрената подводница, успява точно да я идентифицира и я „потопява” с 533-мм торпеда. Руската подводница от типа 877 "Палтус" има изключително ниско ниво на шум и дава отлични резултати благодарение на дизело-електрическата система на задвижване. Под водата тя се движи на ток, и затова я наричат "дупка във водата". Тези подводни лодки са голям проблем за военноморските сили на САЩ. Разработката на мерки за противодействие става основен приоритет на Вашингтон, след като лодките от този тип са част от флотата на много потенциални противници на САЩ, като Китай и Иран.

(рус.ез.)

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Русская подлодка «уничтожила» американскую

Возможно ли, чтобы одна из индийских дизель-электрических подводных лодок проекта 877 «Палтус» в ходе учений в октябре 2015 года сумела «потопить» атомную ударную лодку американских ВМС типа «Лос-Анджелес»? Согласно сообщению, индийская субмарина российского производства якобы уничтожила американскую лодку во время учений „Малабар”.

Bозможно ли, чтобы одна из индийских дизель-электрических подводных лодок проекта 877 «Палтус» в ходе учений в октябре 2015 года сумела «потопить» атомную ударную лодку американских ВМС типа «Лос-Анджелес»?

Индийская субмарина Sindhudhvaj (S56) якобы уничтожила американскую лодку City of Corpus Christi (SSN 705) во время учений под названием «Малабар», которые проводятся ежегодно с участием Индии, Японии и США.

Согласно сообщениям из Индии, эти подводные лодки получили задачу следить друг за другом в Бенгальском заливе. «Получается, что Sindhudhvaj зафиксировала гидрофонический эффект (попросту говоря, шум под водой) атомной подводной лодки и сумела точно опознать ее, прежде чем перейти в режим сопровождения. Поскольку это произошло на учениях, никакой стрельбы не было», — рассказал изданию India Today офицер индийских ВМС. Затем индийская лодка «потопила» City of Corpus Christi 533-миллиметровыми торпедами.

Если индийцы верно описывают произошедшие события, то они станут ярким пятном в довольно мрачной истории индийского подводного флота.

В последние годы в запущенном подводном флоте Индии произошло множество удручающих катастроф. Его субмарины садились на мель, горели и даже тонули из-за нехватки финансов, халатности и коррупции. Пожалуй, самый страшный случай произошел в гавани Мумбаи, когда после серии взрывов в переднем торпедном отсеке затонула подводная лодка Sindhurakshak вместе с 18 членами экипажа на борту. Тем не менее, тот факт, что лодка класса Kilo российской постройки сумела уничтожить ударную субмарину типа «Лос-Анджелес», не должен вызывать большого удивления. Это лодка устаревшей конструкции, которую постепенно заменяют новыми и более «тихими» субмаринами типа «Вирджиния». Однако следует отметить, что нам неизвестны правила задействования сил и средств и параметры, согласованные сторонами. Далее, нельзя исключать возможность преувеличения.

Но факт остается фактом: лодки проекта 877 «Палтус» исключительно малошумные и обладают отличными характеристиками благодаря дизель-электрической силовой установке. После погружения они работают на электричестве, а поэтому их называют «дырой в воде». Эти лодки являются головной болью для ВМС США. Разработка мер противодействия таким кораблям стала для Вашингтона одним из главных приоритетов, так как лодки этого проекта находятся в составе ВМС многих вероятных противников, таких как Китай и Иран.

Хотя дизель-электрические подлодки в целом малошумнее атомных субмарин, в ВМС США предпочтение отдают атомоходам из-за их запаса хода, скорости и автономности. Глобальные задачи американских ВМС по сути обязывают их иметь в боевом составе такие субмарины, которые могут длительное время действовать самостоятельно вдали от своих берегов. Но те военно-морские силы, у которых задачи скромнее, могут себе позволить дизель-электрические подводные лодки меньшей дальности.

Сообщения из Индии могут оказаться неверными, и тем не менее, данный инцидент подчеркивает необходимость скорейшей и полной замены лодок типа «Лос-Анджелес» субмаринами класса «Вирджиния».

Эти лодки на порядок малошумнее, у них более — совершенные приборы обнаружения и больше оружия на борту. Новые субмарины намного эффективнее в борьбе с лодками проекта 877 «Палтус», чем их предшественницы типа «Лос-Анджелес». Закупка как можно большего количества кораблей типа «Вирджиния» приобретает особое значение, так как все новые страны из числа вероятных противников приобретают современные дизель-электрические подлодки проекта «Палтус» и еще более боеспособные субмарины российской постройки проекта «Амур».

Източник: The National Interest, САЩ

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