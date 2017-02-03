Китай възприема САЩ като реална военна заплаха

/Поглед.инфо/ Представител на китайското командване прогнозира възможността от война между САЩ и Китай по време на мандата на Доналд Тръмп. Първите стъпки на новата американска администрация действително дразнят Пекин, но едва ли до такава степен, че да съществува реална заплаха от военен конфликт между двете най-мощни световни сили, при това в най-близко бъдеще?

Народноосвободителната армия на Китай публикува на интернет страницата си изявление на един от високопоставените представители на Централната военна комисия. В изявлението, цитирано от портала «ИноСМИ», ясно се казва, че с избирането на Доналд Тръмп за президент, войната между Китай и Съединените щати става практически неизбежна. Василий Кашин – старши научен сътрудник в Института за Далечния изток към Руската АН и експерт в Центъра за анализ на стратегии и технологии, също приема за сериозно това изявления. Той припомни, че отношенията между двете страни през последните години се влошават и военния конфликт е бил считан за възможен още при администрацията на Обама. "При Тръмп, постоянното нарастване на напрежението може да се превърне в неуправляемо и лавинообразно. Просто правя констатация на новото качество в китайско-американските отношения. Нарастването на напрежението се задълбочава от увеличените военни възможности на Китай едновременно със засилване присъствието на САЩ в Тихия океан. Тръмп се опитва да повтори модела Никсън, само че наопъки: Никсън направи съюз с Китай срещу Съветския съюз, а Тръмп се опитва да направи Русия най-малкото неутрална в отношенията си с Китай" - предупреждава експертът.

(рус.ез.)

Китай начинает воспринимать США как реальную военную угрозу

Один из представителей китайского командования предсказал войну США и КНР в период правления Дональда Трампа. Шаги новой американской администрации действительно нервируют Пекин – но неужели до такой степени, что существует реальная угроза военного конфликта между двумя мощнейшими державами мира, причем уже в ближайшее время?

Народно-освободительная армия Китая опубликовала на своем сайте заявление одного из официальных представителей Центральной военной комиссии. В заявлении, которое цитирует во вторник портал «ИноСМИ», прямо сказано: с приходом к власти Дональда Трампа война Китая с США стала практически неизбежной. Кроме того, в нем содержится рекомендация отправить корабли ВМС КНР в Восточное-Китайское и Южно-Китайское моря, чтобы изменить стратегию в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Как известно, взгляды Вашингтона и Пекина на воды Южно-Китайского моря кардинально расходятся. Если Китай претендует на эту акваторию, осваивает там естественные спорные острова и насыпает новые искусственные, пытаясь установить контроль над проходом международных судов, то США и ряд ближайших стран требуют сохранить морские пути свободными. Во время избирательной кампании Трамп неоднократно называл Пекин одним из главных противников США, обвинял его в строительстве «крепости» на спорных островах и нежелании помогать обуздывать ядерные амбиции КНДР. Трамп грозился усилить американское военное присутствие в Южно-Китайском море, чтобы остановить возведение Пекином искусственных островов.

В Пекине растут опасения по поводу отказа Трампа от «политики одного Китая», которую проводил его предшественник Барак Обама. Так, Китай считает остров Тайвань «своей непокорной провинцией», которую необходимо вернуть в КНР. Из-за этого Китай отказывается иметь дипломатические отношения со странами, которые признают Тайвань независимым. Однако в конце прошлого года Трамп поговорил по телефону с главой Тайваня, чем встревожил китайцев.

В середине января председатель КНР Си Цзиньпин в рамках своего европейского турне говорил о том, что Китай будет пытаться «построить новую модель отношений с США». Во время встречи в Давосе на Всемирном экономическом форуме с уходящим вице-президентом США Джо Байденом, Си призвал США к совместным усилиям для построения долгосрочных отношений. Это заявление прозвучало после того, как выдвинутый Трампом на пост госсекретаря Рекс Тиллерсон призвал послать Китаю «ясный сигнал» о недопустимости его действий на спорных островах в Южно-Китайском море.

Впрочем, критики Трампа внутри страны успели обвинить нового президента в действиях на пользу Китаю. На прошлой неделе сенатор-республиканец Джон Маккейн заявил, что решение Трампа о выходе страны из соглашения по Транстихоокеанскому партнерству только поможет Китаю усилить экономическую мощь.

Старший научный сотрудник института Дальнего Востока РАН, эксперт Центра анализа стратегий и технологий Василий Кашин воспринимает подобные заявления всерьез. Он напоминает: в последние годы отношения двух стран только ухудшались, и военный конфликт считался возможным еще при Обаме.

«При Трампе постепенный рост напряженности может стать неуправляемым и лавинообразным. Это просто констатация нового качества китайско-американских отношений», – сказал Кашин газете ВЗГЛЯД.Он напомнил, что предыдущие правительства обеих стран при взаимном недоверии все-таки наработали огромный опыт поведения в отношении разных острых проблем, начиная с вопроса Тайваня. Если в Пекине весь этот опыт сохранился, то в Вашингтоне пришла новая команда.

«В Пентагоне преемственность сохраняется, и генерал Мэттис – уважаемый всеми военный профессионал. Но, например, в Белом доме и частично в Госдепе огромное количество людей просто разгонят. Уже сейчас видно, что Трамп склонен подвергать сомнению фундаментальные истины, которые все вокруг давно договорились не обсуждать, например пресловутую тему «политики одного Китая», – пояснил эксперт.

По словам Кашина, особенность Трампа в том, что на волне в общем-то правильного осознания неудачности прежней внешней политики, он начинает подвергать сомнению вообще все. Для него нет бесспорных истин, он берет сложившуюся за десятилетия практику и задает вопрос, зачем продолжать в том же духе. «Правила игры меняются на ходу. Да и Трамп далеко не всегда обладает необходимыми знаниями, чтобы понять последствия своих действий», – предупредил он.

Новые американские реалии накладываются на то, что в Китае идет рост национального самосознания, ощущения силы и гордости. Например, если еще в 90-е годы народ прощал правительству некоторые вещи, как было со случаями массовых антикитайских погромов в Индонезии на волне азиатского финансового кризиса, то, если теперь китайское правительство не защитит достоинство, честь и интересы страны, даже в менее крупном кризисе, реакция населения может оказаться непредсказуемой. «Рост напряженности между США и Китаем усугубляется увеличением военных возможностей КНР и одновременным усилением присутствия США на Тихом океане», – предупреждает эксперт.

В свою очередь американский политолог из Университета Теннесси Андрей Коробков считает, что китайцы всерьез не ждут войны. Но они понимают, что стратегически Трамп действительно считает КНР главной угрозой и что центр власти в мировом балансе смещается из Атлантики и Западной Европы на север Тихого океана.

«Эта линия будет продолжаться. Это стратегический подход Трампа. Китайские военные осознают это и готовят себя и общественное мнение к этому изменению. Напряженность между Китаем и США будет расти, как по экономическим причинам, так и военно-стратегическим. Именно этим обосновано изменение линии США по отношению к России. Трамп пытается повторить модель Никсона, только наоборот: Никсон сформировал альянс с Китаем против СССР, а Трамп пытается сделать Россию хотя бы нейтральной в отношениях с Китаем», – сказал Коробков газете ВЗГЛЯД.

По его прогнозу, военная стратегия США будет переориентирована на потенциальный конфликт с Китаем, на поддержку его оппонентов и одновременно на улучшение отношений с Россией. «При Обаме Россию всячески отталкивали от Европы и толкали в сторону Китая. Ясно, что Трамп считает эту стратегию порочной», – уверен Коробков.

Директор Центра исследований Восточной Азии и ШОС МГИМО Александр Лукин напомнил, что, согласно одному из открытых китайских документов – Белой книге по безопасности, война с США считается маловероятной. «Таков официальный взгляд. Что касается разных отдельных генералов, то там постоянно кто-то о чем-то высказывается. Правда, обычно это отставные люди, а не такого высокого уровня», – сказал Лукин газете ВЗГЛЯД.

Появление подобного заявления от представителя действующего военного совета, по мнению эксперта, связано с желанием Китая открыто выказать опасения. В то же время Пекин демонстрирует непонимание Трампа, «который делает противоречивые высказывания».

«Китайцы хотят показать, что готовы и не боятся даже самого негативного развития событий. Но вряд ли официальные представители Центральной военной комиссии КНР действительно думают, что начнется война с США. Возможно, Китай хочет оказать давление на новую американскую администрацию», – предположил Лукин, добавив, что подобные заявления делаются и с расчетом на внутреннюю аудиторию, потому что в Китае «идет укрепление разных националистических тенденций».

Източник: Взгляд

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