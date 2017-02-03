Освобождението на Сталинград: операция «Уран»

/Поглед.инфо/ На 31 януари 1943 г. командващият германската групировка фелдмаршал фон Паулус се предава заедно с попадналата в обкръжение 300-хилядна немска армия. Завършва стратегическата настъпателна операция "Уран" за освобождаване на Сталинград – една от най-крупните операции във военната история. Разгръща се на територия от над 100 000 кв. км (колкото е прибл. територията на България), дължината на фронтовете е между 400 и 850 км.

На Червената армия противостоят германските 6-та полева и 4-та танкова армии, и румънските 3-та и 4-та армия с повече от 1 милион войници, около 10 300 оръдия и минохвъргачки, 675 танка и щурмови оръдия, над 1 200 бойни самолети. В битката при Сталинград Червената армия използва целият арсенал от инструменти за психологическо въздействие. Високоговорители, монтирани на предната линия, изпълняват любимите немски шлагери, прекъсвани от съобщения за поредната руска победа на фронта. Иновативно и ефективно средство се оказа монотонния удар метроном, който на всеки 7 секунди съобщава, че е убит поредния немски войник. Спрямо пленените немски войници се отнасяли толерателно. Те трябвало да работят. И не за единия хляб, както съветски военнопленници в Германия. Съгласно циркулярна инструкция на НКВД от 25 август 1942 г., на пленените се раздавали сапун и дрехи, както и доволствие в размер на 7 рубли за редниците, 10 – за офицерите, 15 – за полковниците, 30 – за генералите. Предвиждала се и премия за добра работа в размер на 50 рубли месечно. Пленниците можели дори да получават писма и парични преводи от родината си. Но защо операцията се нарича „Уран”?

(рус.ез.)

Освобождение Сталинграда: операция «Уран»

Стратегическая наступательная операция "Уран", в ходе которой был освобожден Сталинград, стала одной из самых значимых военных операций в истории. В "Сталинградском котле" оказалось больше 300 тысяч солдат и офицеров вермахта.

Военная классика

Операция "Уран" была одним из самых масштабных и героических сражений Великой Отечественной войны. Оно развернулось на огромной территории площадью около 100 тыс. кв. км при протяженности фронта в 400-850 км. Красной Армии противостояли немецкие 6-я полевая и 4-я танковая армии, румынские 3-я и 4-я армии группы армий "Б", которые насчитывали более 1 миллиона солдат, около 10,3 тысяч орудий и минометов, 675 танков и штурмовых орудий, более 1,2 тыс. боевых самолетов. Наступление Красной армии развивалось "по классике" военной стратегии и во многом напоминал немецкие наступления 1941 года. Сначала северный клин с двумя остриями атаковал румынские части 3 армии, второй клин ударил по южному флангу Сталинградского фронта. Предваряло наступление более чем часовая артиллерийская подготовка, после которой "появились первые волны атакующих". Расчет удара по румынским позициям был оправдан. Несмотря на мужество и стойкость, которую румыны проявили в первые часы обороны, они в итоге поддались панике. 19 ноября несколько дивизий румынского фронта сдались и бежали. В ходе упорных боев, вскоре в окружении оказалась почти 300-тысячная группировка противника.

"Суперсталинград"

Пауль Карель в своей книге "Выжженная земля" писал, что Сталинградская наступательная операция "Уран" могла обернуться для Вермахта ещё большей трагедией. По мнению немецкого историка, планы Сталина были гораздо масштабнее, чем взятие в плен одной армии. Карель говорит о "Суперсталинграде", о том, что советское военное командование хотело сокрушить весь южный фланг вермахта на Восточном фронте и взять в окружение немецкие войска на Кавказе. Тогда бы в советском плену сразу оказалось полтора миллиона солдат и офицеров вермахта. Карель пишет: "Посредством гигантской операции восьми армий, ударами на Ростов и нижнее течение Днепра из калмыцких степей и Среднего Дона он (Сталин) хотел отрезать и затем уничтожить немецкий южный фланг – три группы в семь армий в целом. Военная история не знает плана операции, сопоставимого с этим по грандиозности масштабов".

Почему «Уран»?

Почему операция по освобождению Сталинграда получила кодовое имя «Уран»? На всем протяжении войны Красная Армия провела 47 стратегических и 150 фронтовых операций. В полном перечне из более чем 200 операций, опубликованном во втором номере Военно-исторического журнала" за 1989 год, только 9 («Уран», «Малый Сатурн», «Кольцо», «Дон», «Искра», «Суворов», «Кутузов», «Румянцев», «Багратион») имеют кодовые имена. Маршал Василевский в своей мемуарной книге "Дело всей жизни" пишет, что кодовые названия всем стратегическим операциям придумывал сам Сталин. Почему "Уран"? Есть версия астрологическая. Она заключается в том, что на ряд стратегических решений советского командования в Сталинградской битве повлияли практикующие астрологи. Операция «Уран», началась 19 ноября 1942 в 7.30 утра. В этот момент так называемый асцендент (точка эклиптики, восходящая над горизонтом) располагался в планете Марс (римский бог войны), заходящей же точкой эклиптики была планета Уран. По мнению астрологов, именно эта планета управляла немецкой армией. Интересно, что параллельно советским командованием разрабатывалась еще одна крупная наступательная операция на Юго-Западном фронте —«Сатурн». В последний момент от нее отказались и провели операцию «Малый Сатурн». Интересно, в античной мифологии именно Сатурн (в греческой мифологии Кронос) оскопил Урана.

Психологическая война

Про Сталинградскую битву говорят, что она "переломила хребет фашистским захватчикам". Это была во многом революционная баталия. Красная армия применила здесь весь арсенал средств для подавления противника. В том числе и методы психологического воздействия. Из громкоговорителей, установленных у передовой, неслись любимые шлягеры немецкой музыки, которые прерывались сообщениями о победах Красной армии на участках Сталинградского фронта. Самым инновационным и эффективным средством был монотонный стук метронома, который прерывался через 7 ударов комментарием на немецком языке: «Каждые 7 секунд на фронте погибает один немецкий солдат». По завершению же серии из 10-20 «отчетов таймера» из громкоговорителей неслось танго. Пауль Карель в книге "Восточный фронт" писал, что во время операции "Уран" в "котел", в котором оказалась немецкая армия, сбрасывались листовки с призывом к капитуляции. Всем сдавшимся гарантировали жизнь, безопасность, питание, сохранность одежды и вещей. Эти призывы оказали серьезное влияние на боевой дух немцев, для которых Сталинград уже стал настоящим адом.

Ад на Земле

Немцы называли Сталинград "адом на Земле", "Красным Верденом". В своих воспоминаниях бывшие немецкие солдаты и офицеры, кому удалось пережить Сталинградскую битву, как один отмечают беспримерную храбрость и даже ожесточенность советских воинов, бьющихся до последнего патрона (затем - в рукопашную), до последнего человека. 15 января 1943 года немецкий офицер написал в своем дневнике: Выхода из котла нет и не будет. Время от времени вокруг нас рвутся мины… Из дневника офицера Ф. П. 8-го легкого ружейно-пулемётного парка 212-го полка. И это было общее состояние. Состояние паники, растерянности и страха в кольце из советских войск. И это кольцо сжималось.

Паулюс

Нужно сказать, что несмотря на все страхи немцев относительно своей участи, к тем, кто добровольно сдастся, советские солдаты были более чем терпимы. Кто нуждался - получал медицинскую помощь. Хорошо известно, что пленные немцы работали. И не за краюху хлеба, как работали советские пленные в Германии. Циркуляр НКВД от 25 августа 1942 предписывал выдавать пленным денежное довольствие (7 рублей рядовым,10 - офицерам, 15 - полковникам, 30 - генералам). Была и премия за ударную работу - 50 рублей в месяц. Пленные могли даже получать письма и денежные переводы с родины, им выдавалось мыло и одежда. Показательной в отношении "милости павшим" можно считать судьбу Фридриха Паулюса, одного из любимых гитлеровских маршалов, за день до своей личной капитуляции получившего звание фельдмаршала и недвусмысленный "привет" от фюрера: "Ещё ни один фельдмаршал Третьего Рейха не сдался врагу". Паулюс стал первым. 31 января 1943 года он сдался. 8 августа 1944 года он выступит по радио, призывая немцев отречься от фюрера, с 1946 году будет жить на даче в Томилино как "личный гость" Сталина, в 1947 - съездит в санаторий в Крыму, в 1953 - уедет в Германию, где будет рупором позиции Советского Союза, станет осуждать Западную Германию и повторять, что "Россию не победить никому".

Восстановление города

После освобождения города, в начале февраля 1943 года, в советском правительстве был поднят вопрос о нецелесообразности восстановления Сталинграда, которое бы обошлось дороже постройки нового города. Однако Сталин лично настоял на решении восстановить Сталинград в буквальном смысле слова из пепла. На Мамаев курган было сброшено столько снарядов, что после освобождения целых 2 года на нем не росла трава. Молотов же заявил, что ни один немец не вернется на родину, пока Сталинград не будет заново отстроен.

Източник: Политикос.ру

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