Какъв е Лех Валенса: герой или лъжец?

/Поглед.инфо/ В Полша отново се надига политическия спор относно сътрудничеството на Лех Валенски със службите на бившата Държавна сигурност. Експертните доклади предизвикват крайни реакции в средите на бившите лидери на антикомунистическата опозиция.

Експертните доклади предизвикват крайни реакции в средите на бившите лидери на антикомунистическата опозиция. В интервю за Полското радио, двама видни политици и бивши лидери на "Солидарност" - Ян Литински и Корнел Моравецки – заемат противоположни позиции. Позицията на първия е, че лидерът на «Солидарност» успял по мирен начин да подпомогне рухването на комунизма; че работникът Валенса, подписвайки декларация за сътрудничество, вярва, че по този начин ще се предотвратят репресиите, че ще се избегнат кръвопролитията; той не се страхува за себе си, а за хората, с които работи; а след като се утвърждава като лидер, той започва да издига искания, да налага на властите това, което трябва да вършат. Моравецки оабче счита Валенса за измамник и лъжец, независимо от приноса му.

(рус.ез.)

Кто такой Лех Валенса: герой или лжец?

Политический спор после обнародования выводов экспертизы, подтверждающей сотрудничество Леха Валенсы с госбезопасностью ПНР.

Институт национальной памяти Польши 31 января текущего года представил мнение краковского Института судебных экспертиз, подтверждающее факт сотрудничества Леха Валенсы со службой безопасности бывшей ПНР. Эксперты доказали, что легендарный лидер «Солидарности» и бывший президент Польши подписал в декабре 1970 года обязательство сотрудничества с коммунистической службой безопасности, а позже составлял доносы и подписывал квитанции о получении за эту работу денег. Эти документы были найдены в личном деле тайного сотрудника под псевдонимом «Болек», хранившемся в архиве покойного генерала госбезопасности Чеслава Кищака.

Выводы экспертов вызвали крайние реакции в кругах бывших соратников по антикоммунистической оппозиции. Польское Радио пригласило к беседе двух известных политиков, бывших деятелей «Солидарности» Яна Литыньского и Корнеля Моравецкого.

Польское Радио: Вопрос простой и одновременно очень сложный: кто такой Лех Валенса?

Ян Литыньский: Лех Валенса — это Лех Валенса. Лидер «Солидарности» — движения, которое мирным путем свергло коммунизм.

Корнель Моравецкий: Да, Лех Валенса — это лидер «Солидарности», которая мирным путем свергла коммунизм. Но Лех Валенса — это также обманщик, лжец, который был агентом службы безопасности. И эта правда должны быть раскрыта для общественности, для поляков. Иначе это будет фальсификацией истории.

— Повлиял ли отчет о графологической экспертизе, представленный Институтом национальной памяти и специалистами краковского Института судебных экспертиз, на ваше отношение к Леху Валенсе?

Ян Литыньский: Нет, не повлиял, потому что было вполне очевидно, что Валенса все это подписывал, что сотрудничал. Величие Леха Валенсы в том, что он сумел вырваться из этих пут, что в определенный момент он сделал очень смелый шаг и прекратил контакты со службой безопасности. Я не знаю всех материалов, но из того, что я прочитал, — и, честно говоря, до сих пор меня терзают сомнения, что они действительно касаются Валенсы, но допустим, что это так, — выразительно следует, что рабочий, который боится кровопролития, боится не за себя, а за людей, с которыми вместе работает, подписывает бумаги о сотрудничестве, считая, что тем самым он предотвратит репрессии. Но затем начинает выдвигать требования, говорить власти, как она должна поступать. В какой-то момент приходит к выводу, что это ничего не дает, и вырывается из-под контроля. Если помнить о том, что происходило в 1970 году, как служба безопасности преследовала рабочих, то Лех Валенса поступил герически.

Корнель Моравецкий: Я хотел бы верить словам Яна Литыньского, что Лех Валенса вырвался из пут. Но я в этом не уверен, я не знаю, так ли это. Этому нет никаких доказательств, зато есть разного рода факты, свидетельствующие, что не вырвался… Но проблема гораздо глубже — проблема правды. Сам Лех Валенса не говорит правду, и его окружение тоже. Вот Ян сказал, что сотрудничество Валенсы во службой безопасности было очевидным. Но почему, вы — наши товарищи — не говорили об этом раньше, если это было так очевидно? Почему не признавались? Почему нужно было ждать раскрытия «папок» генерала Кищака? Как можно было так поступить?

Ян Литыньский: Если прочитаете мое выступление 1992 года после того, как я работал в составе комиссии по люстрации, созданной Антонием Мацеревичем, в то время министром внутренних дел, то увидите, что я говорил практически то же самое, что и сейчас. Я говорил, что мы не знаем точного хода событий, но можем предположить, что Лех Валенса однажды сломался. Можно сослаться на слова самого Валенсы, который признался: «Да, подписал». Это был акт отчаяния и надежды… Но мы абсолютно точно знаем, что с 1977 года он года возглавил движение, благодаря которому коммунизм рухнул. И сегодня я могу повторить еще раз то, что говорил 25 лет назад. Только сегодня наши знания немного расширились. Подчеркну — немного.

— Однако Лех Валенса не перестает утверждать, что не сотрудничал, не доносил, не брал деньги. Он говорит о том, что все компрометирующие его материалы сфабрикованы. Могли ли эксперты допустить ошибку? Ведь, как говорит адвокат Ян Видацкий, почерк простого рабочего в 1970-е годы и почерк Валенсы, который сделал огромный шаг вперед, много читал и писал, сильно отличаются?

Корнель Моравецкий: Давайте закончим эту «пляску маразма». Это несерьезно. И без графологического исследования ясно, что генерал Кищак не мог хранить у себя фальшивые документы, потому что это бессмысленно. Все знаки на земле и на небе указывают на то, что Валенса сотрудничал со службой безопасности, причем многие годы. Но в 1992 году ни Ян Литыньский, ни даже министр Мацеревич не обнародовали информацию, что Лех Валенса был тайным агентом. Не было такой публикации. И весь этот «Круглый стол», который я назвал бы «полукруглым», покрывал Леха Валенсу и затаил правду от поляков почти на 30 лет. Таким образом, Польше нанесен огромный ущерб. И Лех Валенса тоже от этого многое потерял. Сегодня можно только сожалеть, что он тогда не признался, что никто его не вынудил сказать правду. Я до сих пор надеюсь, что он скажет правду, признается нам, полякам, покается, и мы все будем жить в лучшей Польше.

Източник: Радио Польша

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