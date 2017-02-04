 » 
 » 

За нов подход към Русия


/Поглед.инфо/ Много руски политици приветстват изявленията на президента на САЩ Доналд Тръмп и очакват последователност в позициите му по вътрешната и външната политика. Лозунгът "Да направим Америка велика отново" включва важни търговско-икономически и външно-политически компоненти и г-н Тръмп добре разбира това.

Военният компонент пък включва прекратяване на избирателните войни, които предизвикаха хаос в много страни и опустошиха американската хазна. Вероятно сега е най-разумно да се проведе тристранна среща на върха на лидерите на САЩ, Русия и Китай. Пекин, който е изправен пред значителни вътрешни проблеми, също трябва да се присъедини към антитерористичната коалиция, демонстрирайки жест на добра воля към Вашингтон и Москва. Такава среща на върха може да постави началото на преход към обективна политика, в рамките на която страните да си взаимодействат, на основата на това, което са, а не посредством агресивни методи. Новият президент на САЩ декларира, че се стреми да води такава външна и отбранителна политика, която се основава не на идеологията, а на интересите на националната сигурност на страната му. Революцията във външната политика, която Тръмп чертае, изисква интелектуалния принос от хиляди експерти и анализатори, които поддържат различни мнения и становища, на които досега никой не обръщаше внимание. Само свободният и публичният обмен на идеи може да положи началото на разработването на ефективна вътрешна и външна политика на основата на американските национални интереси. Разбира се, все още не е ясно дали тези намерения ще бъдат реализирани, но първите признаци дават някаква надежда.

(рус.ез.)

К новому взгляду на Россию

Пришло время перестать воспринимать Москву как врага.

Судя по всему, Москва восприняла телефонные переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом, состоявшиеся в субботу, 28 января, как успешный первый шаг, который вполне может привести с снижению напряженности в отношениях между двумя странами. С оптимистичными комментариями по этому поводу выступили действующий и бывший председатели комитета Думы по международным делам, а также Дмитрий Киселев, влиятельный ведущий программы «Вести недели» на государственном телеканале «Россия 1».

У президента Трампа до сих пор нет утвержденного кабинета, и многие его критики считают, что он попросту «импровизирует на ходу», однако многие российские политики приветствуют то, что они считают долгожданной последовательностью в позициях г-на Трампа во внутренней и внешней политике, а также четким пониманием того, как они связаны. Позиция «Снова сделаем Америку великой» включает в себя важные торговые и внешнеполитические компоненты, и г-н Трамп это хорошо понимает.

Военный компонент этой позиции предполагает прекращение войн по выбору, которые принесли хаос во многие страны мира и опустошили американскую казну. По всей видимости, г-н Трамп понимает, что относительно спокойная ситуация в мире, которая позволит США сконцентрироваться на своих внутренних экономических и социальных нуждах, требует сосредоточиться на поддержании военной мощи США и на улучшении отношений с двумя другими державами, входящими в элитный клуб военных и экономических сверхдержав, а именно с Россией и Китаем.

Сейчас, возможно, было бы разумным провести трехсторонний саммит лидеров США, России и Китая, и Пекину, который сталкивается с массой собственных внутренних проблем, стоит тоже вступить в антитеррористическую коалицию, продемонстрировав своеобразный жест доброй воли по отношению к Вашингтону и Москве. Такой саммит может стать началом перехода к объективной политике, в рамках которой страны будут взаимодействовать друг с другом, опираясь на то, какие они есть, а не пытаться агрессивными методами — на чем настаивают некоторые американские политики — изменить друг друга посредством давления извне или так называемых смен режима.

В последние 25 лет коллективное мышление американского оборонного и внешнеполитического истеблишмента тщательно ограждалось от всех нестандартных, альтернативных идей. Представители государственной власти неуклонно вносили в черный список всех тех, кто не поддерживал существовавший в Вашингтоне консенсус. Теперь же многие апологеты агрессивной политики США за рубежом отходят на второй план, поскольку новый президент стремится вести такую внешнюю и оборонную политику, которая была бы построена не на идеологии, а на интересах национальной безопасности его страны. Разумеется, пока неясно, окажутся ли те, кто придет на их место, такими же упрямыми и безразличными к идеям извне, однако первые признаки дают нам некоторую надежду. В своей инаугурационной речи г-н Трамп отметил, что его вступление в должность президента представляет собой переход власти от прежней американской элиты к народу, чьи интересы он представляет. Возможно, это является преувеличением, если говорить о формулировании курса внешней политики, однако привлечение общественности к открытым дискуссиям по ключевым вопросам безопасности нашего времени не только соответствует принципам популизма, но и попадает в категорию наиболее эффективных практик, дающих оптимальный результат.

Ожидая утверждения членов своего кабинета, г-н Трамп спрашивал советы у некоторых ветеранов политики, у влиятельных деятелей из зала славы Республиканской партии, которые совершенно обоснованно предложили ему снизить степень агрессивности риторики и заняться разработкой соглашений по сокращению ядерных арсеналов. Однако все эти деятели и политики до сих пор остаются заложниками того образа России, который был выжжен в их сознании еще в советскую эпоху и который заставляет их расценивать каждое движение Москвы как агрессивный и враждебный шаг, направленный на подрыв американских интересов. В реальности же для всех - кроме тех, кто оказался заложником такого мышления - коммунистическая экспансионистская политика советской эпохи уже давно превратилась в смутное воспоминание, поэтому пришло время рассматривать Россию как возможного союзника и друга, а не как вечного противника и врага.

Хотя американский народ, как и жители современной России, хочет всего лишь жить в мире, споры, провоцируемые новым президентом, вероятнее всего, некоторое время будут сосредоточены не в рядах широкой общественности, а в СМИ, аналитических центрах, на университетских форумах и в других организациях, где господствующие позиции до сих пор занимают те, кто живет в прошлом. Хорошим началом для создания единых правил игры станет проверка финансируемых из федерального бюджета неправительственных организаций, выступающих за «смену режимов» в странах, с которыми США хотят наладить более дружеские отношения. Нет никаких сомнений в том, что усилия подобных групп, стремящихся при помощи средств налогоплательщиков дестабилизировать те правительства, которые им не нравятся, и вмешаться в ход выборов в иностранных государствах, заставили многих мировых лидеров с подозрением и даже порой со страхом относиться к Вашингтону и к перспективам взаимодействия с США.

Та революция во внешней политике, которую Дональд Трамп инициировал, потребует интеллектуального вклада со стороны огромного множества экспертов и мыслителей, которые придерживаются иной точки зрения и к мнению которых долгое время никто не прислушивался. Только свободный и публичный обмен идеями может положить начало разработке эффективной внешней и внутренней политики на основе национальных интересов США.

* Эдуард Лозанский — президент Американского университета в Москве.

** Гилберт Доктороу — европейский координатор Американского комитета по согласию между Востоком и Западом.

Източник: The Washington Times, САЩ

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели

Публикувано на
04.02.2017 @ 18:39

Автор: Едуард Лозански, Гилбърт Доктороу

Тагове: , ,

Коментари

Видяна: 253



 

Поглед Инфо

Авторски

Перспективи, левица, постнеолиберален свят Васил Проданов
Прочетена 285 пъти
Перспективи на левицата в идващия постнеолиберален свят
Демографски растеж, данъчна политика Боян Дуранкев
Прочетена 778 пъти
Демографски растеж и данъчна политика
Нинова, БСП, конгрес, усмирителна риза, устав Румен Петков
Прочетена 5462 пъти
Нинова иска да стегне партията в усмирителна риза с новия устав
Румен Радев, политици-клишета Петър Волгин
Прочетена 3327 пъти
Румен Радев срещу политиците-клишета
Сапунът ДС, паранои, книга, преводач, Илия Троянов Александър Симов
Прочетена 1733 пъти
Сапунът ДС и параноите на Илия Троянов
Нова република, стар бардак, Радан Кънев, десница Александър Симов
Прочетена 2715 пъти
„Нова република” със стар бардак
Отношения, класови, Маркс, Румъния, протести Юрий Борисов
Прочетена 2105 пъти
Отношенията са класови. Да четем Маркс.

Намери хотел с Booking.com

Най-четени

Паметник, американски летци, бомбардировки, София 01.02.2017 | Видяна 33145 пъти
Паметник на националното ни унижение
Доналд Тръмп, ИДИЛ, трета световна война 31.01.2017 | Видяна 18890 пъти
Доналд Тръмп: Фокусирайте се върху ИДИЛ, а не върху това как да започнете трета световна война
Вето, Радев, телевизии, Прокопиев, Чоков 02.02.2017 | Видяна 18161 пъти
Ветото на Радев - и след това телевизиите, Прокопиев и Чоков
Стефан Северин, журналистика, Кунева 31.01.2017 | Видяна 11984 пъти
Не, това не е журналистика
Петко Симеонов, Радев, Брюксел, Слави Трифонов 01.02.2017 | Видяна 10996 пъти
Вече е ясно какво е договарял Радев в Брюксел