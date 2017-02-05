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Тръмп унижи Порошенко след първия телефонен разговор


/Поглед.инфо/ Петро Порошенко и Доналд Тръмп проведе първия си телефонен разговор. Администрацията на новоизбрания президент на САЩ сметна разговора за не достатъчно важен, за да издаде отделно съобщение за печата, пише "Российская газета"./рус.ез./

О телефонном разговоре между Трампом и Порошенко общественность узнала лишь из сообщений украинской стороны.

В Киеве сообщили, что Порошенко побеседовал по телефону с Трампом и "заверил в готовности к активному сотрудничеству в интересах укрепления стратегического партнерства".

Украинский лидер призвал Трампа "продолжить решительную поддержку Украине в противодействии российской агрессии и осуществлении необходимых реформ".

В Киеве утверждают, что достигнута договоренность продолжить контакты, а Трампу озвучено приглашение нанести "визит в Украину в удобное время".

Тем не менее, действия администрации Трампа показали, что миллиардер разговор с главой Украины всерьез не воспринял. О нем нет ни одного сообщения, и рассказывать о переговорах пресс-служба не стала.

Это не первый инцидент, связанный с Петром Порошенко и Дональдом Трампом. Во время предвыборной гонки президент Украины направил приглашение обоим кандидатам для встречи.

Хиллари Клинтон с удовольствием встретилась с Порошенко и даже пообещала ему оказание поддержки, в то время как Трамп просто проигнорировал предложение главы Украины.

Киев на этих выборах поддерживал Клинтон, и избрание Трампа теперь может оставить Украину без поддержки Вашингтона.

Източник: Российская газета

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Публикувано на
05.02.2017 @ 06:15

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