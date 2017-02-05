Рим ще бъде трети

/Поглед.инфо/ Започва да се очертава триъгълника Ватикана - Вашингтон - Москва - това изявление на италианската преса само на пръв поглед изглежда неочаквано и пресилено. В действителност има реална причина да се види в Тръмп, Путин и Франциск потенциалните геополитически съюзници.

Преди година между Франциск и Доналд Тръмп прехвърчаха искрии. Първо, след посещение в Мексико, папата заяви, че "човек, който мисли само за изграждането на стени, където е възможно, а не за изграждане на мостове, не се държи по християнски."

/рус.ез./

Прозрачный намек на Трампа тут же вызвал ответную реакцию кандидата в президенты – он назвал критику недостойной, при этом уточнив, что глубоко уважает папу и готов встретиться с ним в любое время, чтобы обсудить разногласия. И вообще-то, добавил Трамп, «если и когда Ватикан будет атакован ИГИЛ* (а Ватикан, как всем известно, является очень желанным трофеем для ИГИЛ), папе останется только сокрушаться и жалеть о том, что Дональд Трамп не стал президентом, иначе бы этого не случилось. ИГИЛ было бы уничтожено, а не выжило бы благодаря нашим столь разговорчивым и столь же бездеятельным политикам».

Впрочем, обе стороны тогда не стали нагнетать страсти – напротив, представитель папы заявил, что высказывания Франциска не являлись критикой в адрес политика и ни в коей мере «не были указанием, как голосовать на выборах». И правильно сделал – потому что в ноябре большинство американских католиков (а это каждый четвертый избиратель) проголосовало за Трампа. 52 процента против 45 поддержавших Клинтон. И уже после госсекретарь Ватикана Пьетро Паролин поздравил Трампа, добавив, что «мы обязуемся молиться о просветлении Трампа и чтобы Он поддержал его на службе не только его стране, но также службе во имя мира во всем мире». В опубликованном уже после инаугурации Трампа интервью папы Франциска El Pais понтифик так ответил на вопрос о Трампе.

«Я не хотел бы забегать вперед и судить людей преждевременно. Мы увидим, как Трамп действует, что он делает, и тогда у меня будет свое мнение. Но бояться или радоваться заранее из-за чего-то, что может произойти, на мой взгляд, совершенно неразумно».

При этом, естественно, Ватикан не только снова осудил планы строительства стены между США и Мексикой, но и присоединился к общезападному хору возмущения антимиграционными указами Трампа – впрочем, похоже, что присоединился во многом лишь потому, что все, кто сейчас пытается отмолчаться, тут же подвергаются мощнейшей обструкции. У либеральных глобализаторов работает принцип «кто не с нами, тот против нас» – и Ватикану не с руки обострять и так сложные отношения с «прогрессивными и креативными». Так что кардинал Анджело Беччу, комментируя запрет на въезд в США жителей семи стран и приостановление программ по беженцам, сказал, что, «разумеется, (такая политика) вызывает беспокойство, потому что Ватикан несет послание совсем иной культуры. Папа Франциск много говорит о необходимости интеграции тех, кто попадает в наше общество».

Но все это громкие слова – а есть конкретные ценности и конкретные дела. И тут нужно понимать, что между консервативной антилиберальной революцией Трампа и позициями католической церкви очень много общего – и несомненно, что во внутриполитической жизни США, которая в ближайшие годы будет представлять собой поле битвы левых, либеральных атеистов-космополитов с консервативными христианскими патриотами-националистами (антифашистов с фашистами, по манипулятивной терминологии), новая администрация и римская церковь будут, что называется, по одну сторону баррикад. Но есть у них общие интересы и в мире – причем настолько общие, что некоторые уже готовы делать из этого далеко идущие выводы.

В среду в итальянской газете Il Foglio появилась статья под названием «Точка пересечения Дональда Трампа и папы Франциска – это Россия», в которой Маттео Матцуцци пишет о том, что при всех расхождениях во взглядах нового американского президента и римского понтифика есть то, на чем они могут сойтись. Это отношение к России – более того, по мнению Матцуцци, начинает все яснее вырисовываться треугольник между Ватиканом, Вашингтоном и Москвой. Это не фантазии – для начала перечислим, какие аргументы итальянец приводит в поддержку своего тезиса.

Напоминая, что «выделить потенциально конфликтные темы в отношениях Дональда Трампа и папы Франциска несложно – начиная с продолжения политики по возведению стен на южных границах США и заканчивая мерами по мигрантам», автор Il Foglio пишет:

«Новый геополитический расклад с Трампом в Белом доме на руку всем», – заявил в беседе с изданием дон Стефано Каприо, преподающий русскую культуру в Папском восточном институте в Риме. «Все заинтересованы в том, чтобы ситуация на Ближнем Востоке стабилизировалась – и Москва, и Вашингтон», – сказал дон Каприо, добавив, что «католическая церковь всегда была заинтересована в том, чтобы Россия контролировала Ближний Восток, прежде всего по духовным причинам. Ведь это, – пояснил священник, – православный регион».

«Мне кажется, что Трамп – это манна небесная для Ватикана, – отметил дон Каприо в беседе с газетой. – То, как он обрисовал свою внешнюю политику, во многом совпадает со Святым престолом; точек пересечения гораздо больше, чем можно было ожидать от президентства Клинтон, и речь идет не только о вопросах этики».

Трамп встает на защиту христиан на Ближнем Востоке – и это сближает его как с Ватиканом, так и с Путиным. Il Foglio напоминает, что еще в 2013 году папа Римский обратился именно к Кремлю с целью остановить казавшийся тогда неизбежным удар англо-франко-американских сил по Дамаску:

«У Ватикана и России одна и та же линия по Ближнему Востоку – защита христианских общин, большое недоверие к так называемым умеренным мятежникам, поддержка (более умеренная со стороны Святого престола) Башара Асада».

То есть теперь Трамп и Путин будут вместе защищать христиан на Ближнем Востоке – и это создает основу для создания треугольника Россия – Ватикан – США. Но сближает три стороны не только это – но и то, что, как пишет итальянская газета, Вашингтон «хорошо расположен к кремлевскому лидеру», а Ватикан «предлагает диалог по этическим и духовным вопросам» России. Вспоминая прошлогоднюю встречу в Гаване папы и патриарха Кирилла, Il Foglio цитирует американского специалиста по Ватикану Джона Аллена, который указывает, что Франциск тогда говорил о «братоубийственной войне» на Украине, а не о «российской агрессии», чем обескуражил Украинскую греко-католическую церковь – вот насколько важно для Ватикана «не показаться враждебно настроенным по отношению к национальным интересам России».

Действительно, между Москвой и Ватиканом все последние годы идет не афишируемая геополитическая игра – суть которой в том, что две силы присматриваются к тому, насколько они могут быть ситуационными союзниками в нынешнем мире. Историческое противоречие и противостояние между православным русским миром и католическим Римом никуда не исчезает – но на самом Западе католическая церковь все больше и больше оказывается в положении обороняющейся, отступающей, уступающей. И в этой ситуации Ватикан как важнейший центр координации и управления старой европейской аристократией ищет союзников в противостоянии наступающему постхристианскому и даже постчеловеческому глобализму.

Национальные элиты, поднимающие сейчас голову что в США и Британии, что во Франции и Италии, разными видимыми и невидимыми нитями связаны с Ватиканом, обладающим уникальными образовательными, разведывательными, кадровыми сетями. Контакты руководства России с этой частью глобальной элиты скрыты и не афишируются – но как раз при выстраивании отношений между Трампом и Путиным роль как католических элит (особенно германских), как и Ватикана может оказаться очень важной и интересной.

И треугольник Россия – США – Ватикан вполне может сказать свое слово не только в ближневосточных, но и в сугубо европейских делах.

Източник: Взгляд

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