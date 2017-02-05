САЩ прекратяват финансирането на Украйна

/Поглед.инфо/ Националната банка на Украйна (НБУ) призна, че няма да получи очакваните 1 милиард долара от САЩ през 2017 г.

Размерът на заема от МВФ за тази година също се намалява, дори предоставянето му е под въпрос. Фондът даде да се разбере, че в близко бъдеще транш за Украйна не се предвижда. Една от причините е, че Украйна не е изпълнила 8 от 11-те предварителни условия, поставени от МВФ. Правителството се оправдава с факта, че вниманието му било насочено към други проблеми. Един от тях е изискването за одит на „Приватбанк”, предвидена за приватизация от украинската власт, но по неясни причини обявяването на търг за одит на банката продължава да се бави. Това сочи тримесечният инфлационен отчет на НБУ, публикуван през януари, съобщава "Украинские новости".

(рус.ез.)

США прекращают финансирование Украины

Национальный банк Украины признал, что уже не ожидает получения $1 млрд от размещения еврооблигаций под государственные гарантии США в 2017 году. Размер кредита МВФ в этом году также уменьшится, при этом его получение остается под большим вопросом. Об этом говорится в обнародованном ежеквартальном инфляционном отчете НБУ за январь, передают "Украинские новости".

В обнародованном графике официального финансирования Украины в этом году видно, что исчез $1 млрд от размещения под госгарантии США (в предыдущем отчете НБУ была информация об $1 млрд). В то же время Украина в 2017 году получит от МВФ $4,6 млрд (ранее ожидалось $5,4 млрд четырьмя траншами), от ЕС $1,3 млрд, а также $0,3 млрд от других доноров. На 2018 год к получению запланировано около $3,9 млрд от МВФ (в предыдущем отчете было $2,9 млрд).

Украина разместила первый выпуск пятилетних еврооблигаций на $1 млрд под госгарантии США еще два года назад, в мае 2014 года. Срок погашения еврооблигаций наступает 30 апреля 2019 года. Второй транш американских госгарантий Украина получила спустя год, в мае 2015-го. Cрок погашения — 29 мая 2020 года.

Как сообщалось, в сентябре 2016 года США пообещали Украине кредитных гарантий еще на миллиард долларов. Президент Украины провел переговоры с тогдашним вице-президентом США Байденом. В свою очередь, Кабинет министров Украины почти сразу одобрил выпуск евробондов на $1 млрд под гарантии США сроком погашения 5 лет.

Что касается транша МВФ, то в 2017 году Украина в целом должна получить четыре транша от МВФ в рамках программы EFF. При этом глава Нацбанка Валерия Гонтарева заявила, что успешная национализация ПриватБанка и принятие госбюджета-2017 позволяют ожидать получения Украиной четвертого транша МВФ по программе расширенного финансирования EFF в январе 2017 года. Позднее сообщалось, что средства поступят в Украину в начале февраля, причем МВФ сократит сумму нового транша для Украины. Однако в повестке заседания МВФ в феврале этот пункт не значится.

Однако, по мнению ряда экспертов, МВФ дал Украине деньги ($1 млрд в прошлом году) в последний раз. На озвученные Нацбанком $1,3 млрд Киеву рассчитывать не стоит, уверены аналитики.

В МВФ дали понять, что в ближайшее время Украине транша не видать. Фонд не включил в свой календарь на январь выделение денег нашей стране.

17 января глава Минфина Александр Данилюк заявил, что новый транш МВФ будет уже через пару недель – в начале февраля текущего года.

В принципе, на тот момент заявления украинского министра совпадали с обещаниями чиновников самого Фонда. Ранее в МВФ рассказали, когда решат судьбу спасительного транша для Украины. А вот глава Нацбанка Валерия Гонтарева заявляла, что успешная национализация ПриватБанка и принятие госбюджета-2017 позволяет ожидать получения Украиной четвертого транша МВФ по программе расширенного финансирования EFF в январе 2017 года. Позднее дату сдвинули на начало февраля. Причем МВФ сократит сумму нового транша для Украины - до $1 млрд вместо $1,3 млрд.

При этом Украина не выполнила 8 из 11 условий МВФ. В правительстве это объясняют тем, что были заняты другими проблемами.

Ранее СМИ узнали последние требования МВФ к Украине. Проект меморандума предусматривает 12 структурных маяков, из них семь - новые.

Эксперты проанализировали, какие требования фонда для Украины невыполнимы. Так, требование провести аудит Приватбанка при помощи международной компании с хорошей деловой репутацией, по мнению экспертов, не должна вызвать существенных трудностей. Однако возможны технические задержки, связанные с проведением тендера на выполнение аудита.

Източник: Експерт.ру

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели