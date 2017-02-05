«Washington Post»: Къде ще избухнат преврати през 2017?

/Поглед.инфо/ "Вашингтон пост" публикува резултатите от проучвания на рисковете от преврати през 2017 г. по света. Едва ли е изненада защо точно такива изследвания се правят в Съединените щати и какво „прогнозира” САЩ за света през настоящата година. На първата карта в тъмно-кафяв цвят са маркирани страните с най-голям риск от преврати:

Опирайки се на това изследване американската администрация може да извършва корекции на външнополитическите си интереси, както и възможно подпомагане на развитието на удобен за тях сценарий. На втората диаграма са посочени 30-те страни с висок риск от опити за преврат. Русия е поставена на 20-то място! Какъв е изводът? Прогнозата със сигурност е политизирана. Но през призмата й може да се види възможният вектор на действията на „демократите” - любители на "цветни революции", някои от които отчасти са отстранени от играта, но все още не са си отишли.

(рус.ез.)

Где полыхнет в 2017? «Washington Post» о государственных переворотах

"Washington Post" опубликовал результаты обширных исследований на тему рисков совершения государственных переворотов в 2017 году. Впрочем, то, что подобная информация появляется именно в Соединенных Штатах, особого удивления уже не вызывает. Что же "прогнозируют" США миру на 2017 год?

На этой карте отражена вероятность совершения переворотов в разных странах в текущем году (тёмно-коричневый цвет соответствует наибольшей вероятности):

Такие выводы сделаны на основании анализа множества различных аспектов и составляющих того или иного государства. Среди основных: оценка типа правления, уровня экономического развития, обстановка с личными свободами граждан и доступ к интернету и другим формам коммуникаций. Вот какие комментарии дают сами авторы:

"Основные факторы, включенные в анализ: как долго находится у власти нынешний лидер, был ли он избран демократическим путем, а также существующий в стране тип правления. Мы также учитывали такие показатели как ВВП, темп экономического роста, население и младенческую смертность. Эти переменные сложнее отследить в странах, разрушенных войной или там, где существует жесткий авторитарный режим, но в случае необходимости мы использовали оценки. Мы внесли в таблицы информацию о распространении телекоммуникационных технологий, в частности, степень доступа населения к интернету и мобильной связи".

Ориентируясь на данное исследование, стоит сделать поправку на внешнеполитические интересы США как на возможное пособничество развитию удобного сценария. На примере данного исследования вполне очевидно, где это сделать будет проще всего.

Также опубликован отдельный список из тридцати стран, где попытка государственного переворота в 2017 году является наиболее вероятной. Лидируют в нем Бурунди и Таиланд с показателями вероятности 12 и 11 процентов соответственно. У "Washington Post" даже имеется слоган на эту тему: "Таиланд, Бурунди - мы смотрим на вас!"

Россию расположили на 20 месте. Не слишком ли высоко?

(Красный цвет - это попытка государственного переворота, основанная на вероятности успешного переворота (зеленый) или неудачной попытки (синий). Турция, например, имеет 10% шансов на попытку переворота, основанной на 4% и 6% шансов на успешный переворот или неудачной попытки, соответственно. Эти цифры говорят, что если еще одна попытка переворота произойдёт в Турции, шансов, что она провалится примерно на 60 %.)

Исследователи полагают, что вероятность попытки переворота в РФ составляет около 6%. По их мнению, в случае попытки переворота она закончится провалом с вероятностью 2 к 1.

Россия вообще была не должна оказаться в топ-30. Влияние Владимира Путина и его политический вес в мире (как и в стране) в совокупности со стабильным ростом страны по многим ключевым показателям просто не дадут даже зародиться подобному движению - просто нет оснований.

Самое смешное, что Украина отмечена таким же цветом, как и Россия. Исследователи всерьез убеждены, что оценки рисков в сложившейся на сегодняшней день ситуации идентичны? Очевидно, что нет.

К слову, авторы исследования утверждают, что в Соединенных Штатах вероятность переворота в три раза меньше, чем в Нигерии и в Нигере. США находятся на 103 позиции. Правда, это весьма странно, ведь трудно не отметить высокую социальную напряженность в США, учитывая систематически "закручивающиеся гайки" в виде налогов? Не говоря уже о неофициальной расовой войне и возможной кластеризации общества. И почему эти факторы не учтены?

Вывод можно сделать следующий - прогноз, безусловно, политизирован, но сквозь его призму можно разглядеть возможный вектор действия демократов, ведь любителей "цветных революций" хоть и несколько отодвинули от игры, но они никуда не делись.

Източник: Политикос.ру

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