Трябва да има много Украйни...

/Поглед.инфо/ Чисто хипотетично: имаше един народ - руският. След това умни и не толкова умни глави започнаха да търсят някакви си регионални различия. Те, разбира се, съществуват в трите клона – малоруския, белоруския и великоруския.

След това ги разделиха на три народа. Братски, разбира се. Но руския си остана руски, а малоруския и белоруския станаха не-руски. Станаха неруски изключително с помощта на търсене и раздуване на различията. След това наложиха схемата, че всеки народ има право на своя национална държава. Как така има народ, а няма държава? Украинците се оказаха „по-прогресивни”, откъснаха от нас къс за своята държава. И какво се получи? Ако човек попътува из Украйна и говори с украинците открива, че хората са различни. Руснаците са много. Много са и не-руснаците. И се оказа, че наистина са различни. Не само на картата. Този от Галиция се различава от полтовчанина, одеситът от харковчанина, сумчанинът от транскарпатеца. И езикът им е различен, и културата, и историята също... А какво казва антропо-поп генетиката? Оказва се, че украинците са абсолютно различни народи! Различни във всяко едно отношение...

(рус.ез.)

Украин должно быть много

Чисто гипотетически.

Вот смотрите, был один народ – русский. Затем умные и не очень головы начали искать какие-то региональные различия. Они, естественно, есть. Разделили на три ветви – малороссийскую, белороссийскую и великороссийскую. Дальше – больше, разделили на три народа. Типа, братских. Русские остались русскими, русские Малой и Белой России стали нерусскими. Стали нерусскими исключительно с помощью выискивания и раздувания различий. Отличий именно от русских. Ну, там, вышиванка с другим крестиком, говор разный, кухня различается и т.д.

Все, разные народы. Далее пошла тема, что каждый народ имеет право на свое национальное государство. Мол, как же так, народ есть, а государства нет. Надо дать. Разорвали страну. Причем оторвали, естественно, у России. Ладно, отлично, фиг с ним.

Мы, конечно же, кровавый Мордор. Мы пытаемся напомнить, что были одним народом. Рассказываем историю, подкрепляем фактами, документами, летописями. Но украинцы не хотят верить. Летописи поддельные, а буквально всё-всё говорит о том, что мы разные народы.

Какие же они доводы приводят, как доказательство своей отдельности? Доводы их уже давно известны и в зубах навязли. Ими пользовались еще поляки в начале 19-го века. У поляков сердце болело, глядя на великий украинский народ… Кушать не могли. Они задумались об отдельности русских Малой Руси от русских остальной Руси даже раньше самих украинцев. Ну, это, если не принимать во внмание тот факт, что казаки считали себя потомками хазаров.

Ну, так какие же доводы?

Первое, это язык. Разница есть? Есть. Одни шокают, другие чокают, третьи акают… Значит разные языки, значит разные народы.

Второе, одежда, быт, культура. Разница имеется? Ну да, крестики на вышиванках разные. Питаются по-разному. Одни на сало налегают, т.к. это единственное, что татарам не интересно, а поморы, вон, рыбу кушают. Москвичи щи, да кашу уплетают. Разные же народы выходит? Ну, конечно же. Одни строят мазанки, т.к. леса мало, другие лес имеют. Конечно же, разные народы.

Третье, история. Разница есть? Да, есть. Одни под Ордой сидели, другие… Другие под кем только не пересидели. Есть разница. Тем более, что украинцы, основываясь на наших же поддельных летописях, убедительно нам доказали, что мы и изначально были разными народами. Они были русичами-украинцами, а мы мерей, мокшей, мордвой… Ну там список большой, главный вывод в конце – разные мы народы.

Четвертое, антропология и поп-генетика. Сначала антропологи черепа из курганов меряли. У одних побольше, у других подлиннее. Похоже, конечно же, но разница имеется. Затем генетики подключились. Вначале не могли разницу найти. Не могли, блин, но старались. Спасибо, прогресс на месте не стоит, ура, нашли! Небольшая разница, конечно же, но она есть. Свидомые, конечно же, стараются доказать, что разница колоссальна, но все время стесняются показать циферьки, т.к. по циферькам разница не большая. Но, ведь нашли же разницу! Есть она. А значит и народы разные.

Вот, в принципе, и все. Есть еще менталитет, но, как показала практика, можно поместить чистопородного русака в кислотную среду, да промыть мозги, и он будет радостно скакать с плакатом «Москаляку на гиляку». Так что, менталитет, я все же отмету.

Получается, что все базируется вот на этих доводах. Язык, культура, история и антропо-генетика (не пинайтесь, мое слово). Извините, если забыл что-то еще важное, но думаю, на дальнейшие рассуждения, это не повлияет.

Короче, украинцы считают, что разные народы имеют право на свои национальные государства. И они так давно считают. Еще аж… Еще поляки так думали… Нет, вру, поляки хоть и были первые, у кого сердце болело за украинцев, но все же считали, что украинский народ должен жить в их польском государстве. Автро-венгры считали австро-венгерскую корону более идеальным местом. Украинофилы 19-го века, вроде, тоже не особо претендовали на отдельное царство. Поначалу. Но, вот в начале 20-го века украинские националисты точно захотели отдельной державы. Бандера со своим свидомым выводком тоже так считал. Мол, отдельная нация – отдельное государство. Молодцы, уважаю такую политику. Они, украинцы, не такие, как мы, великодержавные шовинисты. Они даже не такие, как американские ватаны, так и не разделившие свои штаты, на множество национальных бантустанов. Украинцы более прогрессивные. Они хорошие. Да что там, они лучшие!

Ну, ладно. Оторвали украинцы себе кусок от нас под свою державу. Что ж теперь. Жалко, конечно же, но ведь разные же народы. Погоревал я, поездил по Украине, пообщался с украинцами. Ну что, Украина, как Украина. Люди разные. Русских там много. Много и не русских. Всякие там живут. Но, знаете, что я там заметил? А то, что они, украинцы, действительно разные. Галичанин, отличется от полтовчанина, одессит от харьковчанина, сумчанин от закарпатца. И язык у них отличается, и культура разная, да и история какая-то неодинаковая… И вы знаете, что я понял? Это разные народы!

А что там по антропо-поп-генетике? Так ведь тоже все неоднородно оказывается! Выходит, что украинцы, это абсолютно разные нации! Они отличаются во всем. Да, возможно, это братские народы, близкие, но они разные. И тут возникает второй вопрос – а какого хрена кто-то записал все эти разные народы в один украинский? Что это за гнусное проявление великоукраинского шовинизма, я спрашиваю? Все эти народы имеют право на свой язык, на свою культуру, ну и, конечно же, на свое независимое отдельное государство. Да-да, именно так, как провозглашали украинские националисты – каждой нации свою страну.

Возникает вопрос, а как рвать… извиняюсь, справедливо делить территорию, незаконно окупированную Украиной, между великими народами, населяющими эти земли? Ответ до безобразия прост. Ничего не надо выдумывать. Все уже придумано поляками, автро-венграми, немцами, украинофилами и великим гением украинского свидомизма. Нужно просто воспользоваться их способами, употребить их доводы. Да что там, можно просто копипастить все их лозунги и гениальные свидомые мысли. Не надо отсебятины, схему не дураки придумали дураки поверили. Ничего сложного. Если уж из славянского слова «окраина» высосали целую нацию и страну, то на материале, который имеется в наличии, можно построить пару Галактических Империй.

Ну, во-первых, Полесье. Там живет великий народ полещуки, ятвиги, тутешнии, хотя, конечно же, остается подозрение, что это тоже разные народы. У них свой язык. Не надо говорить, что это украинская мова. Любой разумный лингивист с легкостью укажет различия. Особенно, заинтересованный лингивист, например, коренной полещук. Своя история. Упоминания Полесья есть в летописях. Ятвижские князья воевали с Русью. Это ли не доказательство отдельности этого народа? В довесок у полищуков имеется непрошибаемый козырь – карта Полесья с возрастом более солидным, чем карта польской провинции Боплана, которой радостно размахивают свидомые. Полесской Народной Республике быть!

Далее, лемки, бойки, русины Закарпатья. У них даже свое названия народа имеются. Дело за малым, дайте независимость! По-нашему… тьфу ты, по-вашему, по-бандеровски! Заветы Ондреича в массы! Каждому народу по государству!

Галичане. Только тугой на уши не заметит, как отличется их язык от всех остальных. Ну как могут быть такие различия в одном народе? Волыняне. Помните, как волынянин Боброк вместе с Дмитрием Донским били Мамая на Куликовом Поле? И это в то время, когда остальные украинцы (допустим они были) под руководством Ягайло спешили на помощь именно Мамаю. Какой же, после этого, из волынянина украинец?

Далее. Полтавская губерния, часть Сумской. Тут все просто. Там живет великий народ, ранее населявший Великое Княжество Мансура! Это вам не хухры-мухры, а потомки Мамая. Ну сами подумайте, как мансуро-татары могут быть одним народом с прочими украинцами? Конечно же, это отдельный великий народ, достойный своего государства или хотя бы маленькой Орды. А что язык татарский забыли.. Так ведь и украинцы не все овладели мовой. Дело наживное, введут в Мансурии госязык татарский и пусть учат. Одна нация, один язык, одна вера. Мансурии быть!

Харьковчане. Пора бы уже вспомнить, что это была территория Московской, Русской, украины. Малую Русь присоеденили позже. Во многих источниках написано, как люди ездили из Малороссии вна Украину. Ну так как, это может быть одним и тем же, если это разные вещи. Тут, кстати, можно и свидомо поговорить про украденное имя и историю. Ведь это очевидно, что украинцы украли свое имя у харьковчан, российских украинных людей, т.е. пограничников. Думаю этого достаточно, чтобы претендовать на независимое национальное государство Пограниция. А именем «украинцы» пусть хохлы подавятся. Ворюги и оккупанты.

А далее… Далее много чего. Хазария, Ногайская Орда, Гагаузия. Много народов. Если присмотреться, то в каждом селе можно найти различия. Делить, так делить. Украин должно быть много.

Дончане, луганчане… тут, конечно, облом. Ватаны они русские, мордорские. Уже определились. Уже борются.

Наверняка будут сомневающиеся. Какие же мы, мол, хазары, половцы, готы, запоры и т.д.? Мы, мол, украинцы. Смеюсь над их наивностью. Смеюсь над такими сомневающимися. А что забыли, как наивные малороссы в начале 20-го века блеяли, мы, мол, русские. Это просто смешно. Надо объяснять народам, кто они есть на самом деле. Что, забыли такое слово, как коренизация? Пряником, кнутом, добрым словом. После небольшой хазаризации, они сами начнут валить памятники своему врагу и подонку Святославу. Вон, Киев уже почти хазаризировался. Ну, как минимум, верхушка уже явные хазары.

Повторяю, ничего не надо выдумывать. Главное, так же скрупулезно, как это делали свидомые, искать различия, показывать эти различия, культивировать их. Свидомизм – наше всё. Можно вообще не задумываться, а копировать бред тексты самих украинских националистов. Тем более, они же, наверное, не забыли свои лозунги «Каждой нации свое государство». Они же не будут против? А если и будут, то какая в этом печаль. Все нации имеют право бороться за свою свободу. Долой украинских оккупантов! Тяжкие оковы гетманизма падут, так вижу!

Ну что, народы оккупированные Украиной, вы готовы к освобождению? Украин должно быть много.

Източник: Политикос.ру

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