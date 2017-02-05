Астана като ултиматум на марионетките на САЩ в Сирия или Иран не можаха да го "убедят" или сплашат

/Поглед.инфо/ Дългоочакваните преговори в Астана за Сирия, в съответствие с тристранно споразумение между Русия, Иран и Турция, все пак се състоя, но завърши с неуспех, независимо от това, че сега се опитват да докажат, че самия факт на тези преговори вече е успех.

За да се убедим в това, е достатъчно да се запознаем със злорадството на американските медии в комюникетата от 25 януари, започвайки с "отхвърления" президент на САЩ Доналд Тръмп по CNN и завършвайки, например, различните редакции на радиостанция "Гласът на Америка". Беше организирана цяла кампания "разпит експерти", които по всякакъв начин развълнувано ни казат - добре, казват те, доказа се, че "без нас" (т.е., с участието на САЩ в директен формат) не може да бъде постигнато никакво урегулиране ... При това, експертите, разпитвани от американските медии, скромно премълчават защо срещата в Астана бе априори обречени на неуспех./рус.ез./

В самой Сирии, да и в регионе в целом, давно уже знают, что так называемый «Высший комитет по переговорам» (т.н. «эр-риядская группа» - прим.), вот уже 6 лет «заседающий» в Саудовской Аравии, никем и ничем не руководит. Но зато исправно выполняет роль марионетки США, Израиля и Турции – в данном случае «восседание» в Эр-Рияде просто дань сценарию, а также фальшивая «легитимизация» привлечения средств Саудовской Аравии на содержание вооружённых групп иностранных наёмников и каких-то антиправительственных групп из числа самих сирийцев, «поделённых» между террористическими группировками «Джебхат фатх аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра», т.е. сирийское крыло «Аль-Каеды» - прим.) и «Исламское государство» (IS). Так что, конечно, понятно, по чьей указке прибывшие в Астану представители этой «эр-риядской группы» по старинке прочли американо-израиле-турецкую «мантру» - «вывод всех иностранных сил и формирований из Сирии», «исключение Ирана из числа стран-гарантов перемирия» и т.д. Обратим внимание – именно Ирана, а не России или Турции. С Россией вооружённая «умеренная сирийская оппозиция» решила не шутить – видимо, кретинам на это понадобилось свыше 2 лет, чтобы понять. А говоря о «выводе всех иностранных сил и формирований», оказывается, проамерикано-произраильские марионетки имеют в виду исключительно шиитских, алавитских и иных добровольцев, а также военных советников из Ирана, напрочь отказываясь признать, что на стороне «оппозиции» десятки тысяч иностранных граждан, в том числе и представляющих спецслужбы различных стран. Именно об этом свидетельствовал позор свыше 150 спецназовцев США, Англии, Израиля, Франции, Турции и др., которых в ноябре 2016 г. пленили иранские военные советники из спецназа «Кодс» КСИРа и сирийские спецслужбы.

Поэтому довольно странными кажутся высокие оценки встречи в Астане, данные 26 января главой МИД России Сергеем Лавровым и 27 января – пресс-секретарём российского МИД Марией Захаровой. Уже весь мир знает, что РФ предложила сторонам Сирийской проблемы свой вариант будущей Конституции Сирии. Кстати, неплохой документ, если судить по тому, что публикуется в эти дни в различных СМИ – тут и курдская автономия, и право других этнических групп на «региональные языки» (а это, напомним, также христианские общины Сирии – армяне, ассирийцы, арамейцы и др.). Но этот проект ПРАКТИЧЕСКИ БЕЗ ИЗУЧЕНИЯ уже отвергнут проамериканскими силами – и выше отмеченным «эр-риядским» «Высшим комитетом по переговорам» (ВКП), и даже группировкой «Сирийские демократические силы» (SDF), наспех сколоченной американцами в 2015 г. вокруг Курдского национального совета и партии «Демократический союз» (PYD). «Эр-риядцы» не только не подписали итоговое коммюнике Астаны, но и отвергли приглашение С.Лаврова прибыть в Москву 27 января на отдельные консультации. А главное командование SDF, то есть, в сущности, одни лишь курды, заявило, что не будет придерживаться каких-либо решений, достигнутых в ходе внутрисирийских переговоров, проходивших в Астане, потому что «участники переговоров и страны-гаранты являются частью серьёзного сирийского кризиса, и они не имеют решений, имеющих отношение к народу Сирии». То есть, сирийские курды, и, следует полагать, не без «подсказки» США, решили отказать в доверии ВСЕМ, кто вёл переговоры в Астане – т.е. и Турции (что понятно), и России с Ираном (что уже НЕ ПОНЯТНО, учитывая, какие объёмы помощи, в том числе и на полях боёв, они получали от Москвы и Тегерана…), и правительству президента Башара аль-Асада, и вооружённой «сирийской оппозиции». Не странно ли – проект новой Конституции от РФ предусматривает то, за что, если верить публично озвучивавшимся целям борьбы сирийских курдов, они и вступили в войну – якобы как с исламистскими террористами, так и правительственной армией аль-Асада, т.е. курдскую автономию. Правда, курды не сожгли всех мостов – сделав оговорку: по словам Курдского национального совета, для решения кризиса необходимо провести «консультации с представителями всех национальностей и религий Сирии». Словом, с курдами Сирии всё ещё впереди – хотят поторговаться…

Так что я лично никак не определю, с чего это С.Лавров счёл 26 января перспективы сирийского урегулирования «неплохими», а М.Захарова 27-го объявила, что МИД России «удовлетворён итогами переговоров в Астане». Ведь даже уже перечисленного выше достаточно, чтобы понять – Астана это полноценный провал, там подтвердилось лишь то, что Россия, Иран и Турция и далее будут выступать в формате «два плюс один» по Сирии. Почему не «втроём» - я объясню, но позже. Формат «2+1» подтверждён и трёхсторонним итоговым коммюнике Москвы, Тегерана и Анкары, которым страна-гаранты межсирийских переговоров – т.е. Россия, Иран и Турция - объявили о создании трёхстороннего механизма мониторинга за соблюдением режима прекращения боевых действий в Сирии. Разве что Лавров решил, как и звучало в его словах, что «необходимо работать, работать и ещё раз работать», т.е. Астана – всего лишь не самый значительный эпизод. Вызов «эр-риядской группы» 27 января в Москву – это и была попытка (но провалившаяся) сделать то, что, как указывали некоторые проамериканские эксперты и авторы СМИ в Москве, «строго указать» лжеоппозиции, что, мол, «не договоритесь с Асадом – вас будут считать союзниками IS». Не прибыли – следовательно, под защитой своих «гарантов» наплевали на предостережение МИД РФ. Так или не так? Так. И когда же они могли на это пойти? Только в том случае, если получили заверения не только от «хозяина квартиры, где живут», т.е. Саудовской Аравии и Израиля (как опекуна саудитов – прим.), и не только от Турции, но и от «генерального заказчика» - читаем: США. Почему США? Хотя бы потому, что под видом заботы о запрете на въезд в Америку «мигрантов», один из указов Дональда Трампа, который он ещё только собирается подписать, содержит данные о планах Вашингтона создать в Сирии безопасные зоны для беженцев, сообщает Reuters 26 января со ссылкой на проект документов. Предполагается, что после распоряжения президента Госдепартамент и Пентагон в течение трёх месяцев разработают план «по организации в Сирии и в прилегающих государствах зон безопасности, в которых сирийские беженцы могут ждать репатриации или переселения в другую страну». И хотя бы потому, что сразу на это отреагировала Анкара (ну а кто ж ещё-то???..) – в тот же день представитель МИД Турции Хусейн Муфтуоглу, напомнив, что турецкая сторона уже длительное время отстаивает необходимость создания таких зон, подчеркнул, что «Турция ожидает результата от обещания президента США Дональда Трампа создать зоны безопасности в Сирии». И хотя бы потому, что очень даже приближённая к Трампу демократка-конгрессменша Тулси Габбард (прежде отличалась резкой критикой политики Обамы-Клинтон на Ближнем Востоке – прим.) успела побывать в Сирии и даже провести переговоры с президентом Бащаром аль-Асадом. Нет слов – инициатива, достойная приветствий: именно «мантра» Обамы «Асад должен уйти» привела к тому, к чему пришла Сирия и весь регион. Как заявила Габбард CNN, он (т.е. Асад – прим.) остаётся главой страны и если США хотят мирного разрешения ситуации в Сирии, то для достижения этой цели нужно вести с ним диалог. Причём член Конгресса отметила, что считает эту встречу важной. «Когда появилась такая возможность, я ею воспользовалась, так как если мы говорим о страданиях сирийского народа, то нам нужно встречаться со всеми, чтобы решить проблему», - сказала демократка-конгрессменша.

Как ни посмотреть – Астана это дипломатический провал в главном, т.е. в попытке заставить проамериканские силы отказаться от внешнего управления. Да и не сели американские марионетки за один стол переговоров с правительством Асада. 25 января агентству «РИА Новости» глава делегации России Александр Лаврентьев заявил: «Несмотря на то, что нам не удалось обеспечить непосредственно прямых переговоров между двумя сирийскими делегациями в рамках этого форума в одной комнате, тем не менее, примечательно, что они были на открытии, смотрели друг другу в глаза, выслушали приветствия, выслушали заявления, которые были сказаны им». Многое было замешано на многочисленных интригах: «Так, возникал вопрос, почему сначала о перемирии в Сирии заявили только Россия и Турция без Ирана, будет ли приглашён на встречу представитель США, на чём настаивали опять-таки Россия и Турция, а против выступал Иран. Когда стало известно, что из числа приглашённых в Астану исключены боевики из ИГИЛ и связанных с «Аль-Каидой» боевиков из «Джебхат Фатх аль-Шам», ранее известных как «Ан-Нусра», с этим согласились все. В то же время по настоянию Турции из переговорного процесса были выведены сирийские курды, которые фактически контролируют значительную часть севера Сирии. Были и другие моменты. Один из них: отсутствие официального диалога между Сирией и Турцией на уровне правительств». Лаврентьев предельно искренен и объективен – вышло, что, зная заранее о требованиях американских марионеток о выводе Ирана «из игры», как и шиитского фактора в целом, проамериканцев собрали в Астане только для того, чтобы ещё раз убедиться в их враждебности к Ирану и шиитам, чтобы воочию увидеть, как они отказываются от подписания Итогового коммюнике и отвергают, не читая, «российский» проект будущей сирийской Конституции.

Были ли плюсы? Ради объективности – были. Во-первых, от антиправительственных (проамериканских) сил Сирии, наконец, официально выступла единая делегация «сирийской вооружённой оппозиции», где были представлены и «эр-риядские», и «стамбульские», и «каирские», и другие оппозиционеры. Во-вторых, после Астаны и МИД Великобритании в лице нового министра Бориса Джонсона 27 января объявил в Палате Лордов, что «правительство Великобритании может согласиться с тем, что президент Сирии Башар аль-Асад останется на своем посту». «Мы беспрестанно повторяли как мантру, что Асад должен уйти, но до сих пор не смогли этого добиться. Из-за этого мы сталкиваемся с проблемами», - заявил Джонсон, передает DW. В-третьих, известно, что даже в Астане Россия и Иран демонстративно подчеркнули свой особый характер взаимодействия – потому что в Астане в воскресенье 22 января, накануне начала переговоров, состоялись отдельные консультации делегаций Москвы и Тегерана. И это было явно к месту. В-четвёртых, сами проамериканцы всё-таки насторожены. «Сегодня закончились встречи и переговоры в Астане, однако будут встречи в Женеве 8 февраля и они завершат, дополнят то, что было достигнуто здесь», - заявил «РИА Новости» 24 января член делегации оппозиции Хишам Маруа. Итак, даже для проамериканцев Астана – какое-то «достижение». В-пятых, 27 января стало известно, что сирийская курдская партия PYD намерена представить министру иностранных дел России С.Лаврову собственный проект новой Конституции Сирии. Об этом заявил представитель партии Халед Исса. То есть и курды пытаются выйти из числа «соперников» России и Ирана в Сирии. Впрочем, курды – всё-таки, очень уж отдельная тема, не будем с ними торопиться… В-шестых, ситуация реально ужесточилась, и доказательств тому, минимум, два. Первое – Лавров 27 января объявил о переносе встреч в Женеве с 8 февраля на конец будущего месяца с оговоркой, свидетельствующей о крайней степени раздражения России: «Если постоянно оглядываться на капризную позицию т.н. «эр-риядской группы», то можно вообще никогда не приступить к сирийскому урегулированию». Это почти ультиматум наиболее последовательным американским марионеткам. «Эр-риядская группа» говорила, что нельзя садиться за стол переговоров, пока не прекращены боевые действия, - сказал Лавров. - Вот сейчас боевые действия прекращены, установлен режим перемирия, поэтому отговорок больше быть не должно». Второе – в боях в районе авиабазы «Ат-Тияс» (Т-4) в сирийской провинции Хомс, западней Пальмиры, к Республиканской гвардии Сирии и бедуинскому ополчению «Соколы пустыни» присоединились некоторые отряды оппозиции, террористы IS были выбиты из села Бир аль-Фавайра, что облегчает оборону авиабазы. А в районе долины реки Вади-Барада (30−40 км от Дамаска) сложили оружие почти 3 тысячи исламистов, лишь около 500 боевико воспользовались коридором и ушли в сторону Идлеба.

Теперь, как и было обещано, приоткрытие некоторых завес над тайной подготовки к Астане и секретом о жёсткой позиции проамериканцев в Казахстане. Выясняется, что уже сразу после 23 декабря, т.е. когда стало понятно, что 27 декабря ни в Москве, ни в той же Астане встреч с «сирийской оппозицией» не будет, Турция принялась «обрабатывать» Иран. 8 января секретарь Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Ирана, экс-министр обороны ИРИ контр-адмирал Али Шамхани на встрече с президентом Сирии Башаром аль-Асадом в Дамаске обсудил последние события в Сирии и предстоящие мирные переговоры в Астане. Как сообщали иранские СМИ, «Шамхани сослался на растущие осложнения в политике и безопасности, наблюдающиеся в ходе кризиса в Сирии, а также обратил внимание на роль и влияние различных субъектов в этой связи» и «Шамхани предупредил главу Сирии о некоторых подозрительных действиях, которые делаются для того, чтобы создать предлог для нарушения соглашения о прекращении огня и привести политический процесс урегулирования к провалу». Поразительно, не правда ли? Сразу после консультаций с турками Иран бросается предупредить вначале Асада, - а затем и Россию. А 12 января, когда президент Турции звонил иранскому коллеге Хасану Роухани с соболезнованию по случаю кончины экс-президента Али Акбара Хашеми-Расфанджани, уже и Роухани строжайше предупреждает турка – хотя «Тегеран приветствует более тесное сотрудничество между Анкарой, Москвой и Тегераном для установления мира в регионе», по Сирии ничего не пройдёт и Турции не удастся уйти от ответственности в случае, если режим прекращения огня будет нарушен.

Однако в это время имели место и другие важнейшие события. Вначале зам.командующего КСИР бригадный генерал Расул Санайи Рад подчеркнул, что страны и группы сопротивления, которые помогли Сирии в борьбе против террористических группировок, будут оставаться на сцене и играть определенную роль в урегулировании. Генерал Санайи Рад сказал, что отвечает «на заявления официальных лиц Турции о необходимости ухода из Сирии проправительственных групп из Ирана и Ливана». «Последствия битвы в Алеппо вынудили Турцию сегодня принять реалии, а также составные части и компоненты, которые создали эту победу, и которые никогда не будут исключены из этого урегулирования», - подчеркнул он. Иран, Россия и группа сопротивления «Хезболлах» являются главными действующими силами, которые помогают Сирии в войне против террористических групп в течение последних двух лет. После освобождения Алеппо в прошлом месяце, свежие силы из ливанского движения сопротивления «Хезболлах» прибыли на восток провинции Хомс, чтобы присоединиться к солдатам сирийской армии в кровопролитной войне против IS, продолжал генерал Санайи Рад. Они помогут армии Сирии в отражении атак террористов в направлении авиабазы Т-4 и примут участие в предстоящем наступлении, чтобы вернуть сирийскому правительству древний город Пальмира и богатые энергоносителями месторождения. «Хезболлах» также планирует отбросить подразделения террористической организации IS от городов Эль-Карьятейн и Махин. Как видим, ответ Тегерана был даже более чем «доступным к пониманию» - причём как Турцией и её агентурой в Сирии, так и союзникам Ирана по Сирии, начиная, конечно же, с России. И вот в день начала траура по кончине Хашеми-Рафсанджани, но точно зная и о провале турецкого «зондажа мнения», США предпринимают акцию устрашения, или «внушения» в отношении иранцев. Как сообщали западные СМИ в бравурных тонах, эсминец военно-морских сил США «Мэхэн» «сделал три предупредительных выстрела в сторону четырёх иранских военных катеров КСИР в Ормузском проливе после того, как они на высокой скорости приблизились к американскому кораблю на расстояние 800 метров». Агентству Reuters это сообщили «два неназванных собеседника в Пентагоне». Пока Запад торжествовал – мол, «показали аятоллам место», Иран безмолвствовал - об обстреле катеров КСИР почти ни одно СМИ не сообщало. Видимо, либо раздумывали, либо отдавали дань трауру по Хашеми-Расфанджани, либо же решили не идти на резкие шаги до Астаны.

А вот 12 января, после разговора Роухани с Эрдоганом, иранские военные, наконец, заговорили. Бригадный генерал КСИР Хоссейн Салями ещё раз подчеркнул высокие возможности ВМС КСИР Ирана и предупредил, что «любое агрессивное действие получит сокрушительный ответ Тегерана», - сообщало информагентство Fars News. «Любая сила, которая стремится совершить агрессию в (иранских – прим.) территориальных водах, преднамеренно или непреднамеренно, будет сталкиваться с высокой мощностью Военно-морских сил КСИР», - сказал генерал Салями, выступая на церемонии в городе Бушехр. Он напомнил о противодействии кораблю ВМС США катерами ВМС КСИР Ирана в Персидском заливе 12 января 2016 г., и заявил, что тот инцидент «разрушил иллюзии высокомерных держав в самом сердце Персидского залива». Напомню и я - КСИР тогда также захватили два судна ВМС США и задержал всех находящихся на борту (9 мужчин и 1 женщина) на иранском острове Фарси в Персидском заливе. Они были освобождены после дипломатических консультаций, а перед этим весь мир увидел плачущих стоя на коленях американцев в камуфляже. Салями также сослался на сентябрьское заявление командующего 2-й военно-морской зоны генерала КСИР Али Размджу о том, что в ходе того задержания были изъяты тысячи ценных документов Военно-морских сил США. «Мы захватили тысячи страниц ценной информации у морской пехоты США во время их содержания под стражей», - сказал тогда генерал Размджу. Подчёркивая, что морская пехота США нарушила иранские территориальные воды, он сказал, что американцы неоднократно искали предлог, чтобы подать иск против Ирана в связи с этим, но безрезультатно. Наконец, по словам генерала Салями, в июле прошлого года генерал ВМС КСИР Алиреза Тангсири заявил, что военные корабли США были предупреждены, чтобы держаться в стороне от 12-мильной морской зоны территориальных вод Ирана или инциденты подобные тому, который произошёл в январе прошлого года, будут повторяться.

Как видим, удостоверившись, что в Астане турки не будут возвращаться к своим (своим ли?.. – скорее, американо-израильским, ведь турки-то о неуступчивости Ирана прекрасно помнят из своей собственной истории…) требованиям о выводе из Сирии иранских военных и шиитских добровольцев и, следовательно, вынуждены согласиться с тем, что Иран и Шиитский фактор никто никуда не вытеснит из сирийского урегулирования, Тегеран жёстко, хоть и по-восточному, дал понять США, что ещё одна попытка «открыть предупредительный огонь» по иранским военным судам в Ормузе или, тем более, Персидском заливе закончится для американцев чем-то ну уж очень непереваримым. Или же, судя по намёку, Иран предаст огласке те «тысячи страниц ценной информации морской пехоты США», которые военные моряки КСИР изъяли у американцев в январе 2016 г. Короче, если ничто не изменится в позиции США в отношении Ирана и Сирии – адекватный и асимметричный ответ Тегерана на провокацию и в Ормузском проливе, и жёсткие заявления «эр-риядской группы» сирийской «умеренной оппозиции» неизбежны. И при этом ни иранцы, ни шиитские добровольцы из других стран никуда из Сирии не уйдут – напротив, их численность будет увеличена, впереди бои за остальные регионы Сирии. Кстати, с 26 января на севере провинции Хама ситуация осложнилась, в особенности после захвата боевиками «Джебхат фатх аш-Шам» христианского города Хельфая. Правда, там исламисты дрались со своими недавними союзниками из группировок «Ахрар аш-Шам» и «Джейш Муджахидин», которые были представлены на встрече в Астане. Идут бои между различными исламистскими соединениями и в провинции Идлеб. Так что меры Ирана и шиитских ополченцев, в частности, ливанской партии «Хезболлах», вполне обоснованы и закономерны.

Интересно, что и в Тегеране в целом, хоть и осторожно, но приветствовали Астану. 25 января старший советник по внешней политике Верховного лидера Ирана, экс-министр иностранных дел Али Акбар Велайети заявил, что переговоры в Астане показывают, что все стороны признали легитимность сирийского правительства, сообщает Tehran Times. В беседе с журналистами после встречи с рядом иракских езидов в Тегеране (не правда ли, мало кто ожидал, что шиитский Иран «займётся» и проблемами езидов? – прим.), Велайети сказал, что было бы «нелогично» ожидать, что все различия будут устранены с проведением этой встречи. Тем не менее, он выразил надежду на то, что встреча в Астане приведёт к продолжению режима прекращения огня в стране. Тот факт, что сирийское правительство и оппозиционные группы приняли режим прекращения огня, является «полезным» шагом, отметил ветеран иранской политики. Велайети отметил, что такие встречи должны проводиться и в будущем. Он также подчеркнул, что Иран выступал против участия США в переговорах в Астане потому, что «США поддерживают терроризм в Сирии».Так что, как видим, иранцы сдержанны в оценках и настаивают на своём. Лексика же главы партии «Хезболлах» шейха Сайяда Хасана Насраллы, использованная им во время переговоров в Бейруте 24 января с официальным представителем парламента Ирана Хоссейном Амир-Абдоллахианом, говорит о том, что следует в дальнейшем – допустим, в феврале – ожидать, что наряду с США иранцы предложат считать и Израиль ответственным за распространение и поощрение терроризма на Ближнем Востоке. Так, Насралла выразил мнение, что режим Израиля и терроризм такфиризма [т.е. суннитский фундаментализм – прим.] - это «две стороны одной медали, и они представляют наибольшую угрозу для региона». Насралла подчеркнул, что успех политических переговоров в Сирии зависит от отделения террористов от остальной части оппозиции и от начала серьёзной борьбы с терроризмом. То есть – со спонсорами терроризма? США, Израилем, Турцией, Саудовской Аравией и т.д.? Что ж, поживём – увидим. Глава «Хезболлах» отметил амбициозные цели израильского режима, предупредив о том, что решение некоторых стран установить скрытые или явные отношения с Тель-Авивом приведёт к негативным последствиям для региона. Насралла высоко оценил сирийское сопротивление в борьбе с терроризмом, добавив, что «сионисты никогда не жалели никаких усилий для того, чтобы опорочить образ ислама и ослабить мусульманские страны, но мы будем и впредь твёрдо стоять против возвеличивания сионистского режима».

Итак, мы видим, что следующим этапом, или попыткой, в борьбе Ирана с внешними факторами на Ближнем Востоке станет согласованная с союзниками некая «атака» на Израиль. И понятно, что тогда-то и наступит «момент истины» - я сегодня не представляю, чтобы Турция или те же Россия и Китай однозначно встали бы рядом с Ираном и заняли бы антиизраильские позиции. Насколько Москва и Пекин готовы явно и завуалировано помогать иранцам в войне с терроризмом «в поле», настолько же, как мне представляется, власти России и КНР ещё не готовы публично обвинить Тель-Авив в причастности к поддержке и спонсированию и волн «арабской весны», и разгула террора в Ираке и Сирии. Хотя – кто его знает? Ведь сумели же по какому-то сценарию в тех же США перейти к обвинениям в адрес Обамы и Хиллари Клинтон в виновности и в создании группировки IS, и в трагических событиях в Ливии, и т.д., и т.п. Впрочем, Трамп и все мормоны США – это вернейшие друзья Израиля, Израиль новая администрация Белого дома «не тронет»…

Завершая анализ, отмечу – Иран, как и Россия с Турцией, готовится и к переговорам в Женеве по Сирии, будут ли они действительно в конце февраля или же их снова перенесут. Глава иранской делегации в Астане, зам. министра иностранных дел Ирана Хоссейн Джабер Ансари заявил 25 января, что страна намерена принять участие в предстоящих переговорах в Женеве по Сирии, сообщает информагентство Fars News. «Мы ещё не приняли решение о том уровне, на котором мы будем участвовать [в Женеве], но, конечно, мы будем участвовать во всех международных и других переговорах, которые дополняют их и продолжают помогать сирийскому народу и ведут к прекращению его страданий», - сказал Джабер Ансари. «Мы не рассматриваем путь Астаны или трёхстороннего ирано-российско-турецкого формата в качестве замены для других путей или переговоров в Женеве или где-либо ещё в мире. Мы, три страны, пытаемся дополнить существующие пути и использовать наши особые преимущества и возможности для оказания помощи сирийскому народу», - добавил он.

Източник: Еркрамас

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