Създаването на ЕС стана възможно върху краха на СССР

/Поглед.инфо/ Преди четвърт век в холандския град Маастрихт се подписа договор за създаването на Европейския съюз. Именно 7 февруари 1992 г. може да се счита за рожден ден на обединена Европа, образувана 40 дни след смъртта на друг съюз – съветският.

Има ли обаче място в Европа за два съюза, и какво е бъдещето на ЕС? Евросъюзът не отбеляза своя 25-ти рожден ден и не защото формално Договорът от Маастрихт влезе в сила през ноември 1993 г. Атмосферата в ЕС днес не е празнична. След 25 години Европейският съюз се оказва във все по-тежка форма. Вътрешни обстоятелства не дават повод за оптимизъм. Да се примирят германската хегемония с англосаксонските амбиции е възможно само ако Европейският съюз остане подчинен на НАТО. Тогава геополитическото доминиране на САЩ и Великобритания няма да позволят на ЕС да излезе от икономическото на геополитическото пространство. Единственият въпрос бе колко дълго англосаксонците ще могат да държат германския локомотив под контрол?

За да се укрепи, ЕС започна да пристъпва към постсъветското пространство, поиска да превари и погълне късове от руската цивилизация в зоната на непосредствените й национални интереси. Но това не се случи напълно. И не заради съпротивата на Русия. Самата вяра в обединена Европа се разклати – и у националните елити, и у населението на европейските страни. Чудовището, което започна да нараства в Брюксел, предяви твърде много претенции. Нарастнаха противоречията между самите "провинции" на единната държава. Война на два фронта, със САЩ и Русия, ЕС не може да води. На континента има място за два съюза – Европейски и Евразийски, – но само ако успеят ясно да очертаят границите помежду си. И да ги съблюдават. Защото всеки опит за придвижване на цивилизациите в източна посока, през последните векове е завършвал печално за "обединена Европа".

(рус.ез.)

Создание ЕС оказалось возможным только благодаря краху СССР

Четверть века назад в голландском Маастрихте был подписан договор о создании Европейского союза. Именно 7 февраля 1992-го можно считать днем рождения нынешней единой Европы, образовавшейся через сорок с небольшим дней после кончины другого союза, Советского. Есть ли сейчас в Европе место для двух союзов – и каково в этом смысле будущее ЕС? Евросоюз не отмечает свое 25-летие – и не потому, что формально Маастрихтский договор вступил в силу только в ноябре 1993-го. Атмосфера в ЕС не праздничная, да и там скорее отметят приближающееся 60-летие другого договора, Римского, которое наступит 25 марта. В 1957-м в итальянской столице был учрежден Европейский экономический союз – предшественник ЕС. Но он так и оставался бы именно экономическим союзом, если бы не перестройка, развал социалистического лагеря и крах СССР. Сам замах на создание единого европейского государства возник именно после ухода СССР из Восточной Европы, что и сделало эти планы реализуемыми. А развал СССР позволил и попытаться включить в ЕС даже части русского мира. Но к своему 25-летию Евросоюз подошел в очень плохой форме. И внутренний расклад, и внешние обстоятельства не дают особых поводов для оптимистических прогнозов.

Хотя после Второй мировой войны Европа оказалась поделена между двумя силами – США и СССР – вопрос ее интеграции в единое целое не уходил с повестки дня. Идея Соединенных Штатов Европы была выгодна слишком серьезным силам – и к интеграции приступили буквально сразу. Понятно, что за вычетом Восточной Европы. Она оказалась под советским влиянием и была объединена в единое экономическое, геополитическое и идеологическое пространство с СССР. Но ни Совет экономической взаимопомощи, ни Варшавский договор не претендовали на то, что они являются моделью будущей единой Европы «от Лиссабона до Екатеринбурга». А вот созданные на Западе интеграционные объединения именно так себя и позиционировали – подразумевая, впрочем, Европу без России.

Да, об объединении всей Европы еще не шла речь в парижском договоре о создании Европейского объединения угля и стали, подписанном в 1951 году шестью странами. Но уже спустя несколько лет, когда та же «шестерка» подписала Римский договор об учреждении Европейского экономического сообщества, это подразумевалось. Тогда же, в 1957-м, возник и Европейский парламент – не беда, что в нем были представлены только все те же шесть стран, «европейское ядро»: ФРГ, Франция, Италия и три страны Бенилюкса (Бельгия, Нидерланды, Люксембург). К середине 80-х ЕЭС укрупнился уже вдвое – в него входило 12 государств, включая Великобританию. Идея Соединенных Штатов Европы становилась все популярней – от общего рынка и общих ценностей к общему государству. И тут рухнула Берлинская стена – объединилась Германия, распался сначала «восточный блок», а потом и СССР.

Дюжина участников ЕЭС собралась в Маастрихте, когда развалины СССР только начинали дымиться – и учредили Европейский союз, точнее, наметили путь к нему. Единое европейское государство – но не в качестве наследника империи франков и Священной римской империи германской нации (существовавшей, кстати, до 19-го века), и уж конечно не как осуществление планов Наполеона или Гитлера. Нет, единая Европа как наследник «гуманистических идеалов» (даже упоминание о христианских было быстро отставлено в сторону), общего наследия и стремления к тому, чтобы больше не было войны. То есть единая Европа как проект примирения всех со всеми, и в первую очередь, понятно, немцев, французов и англичан – а вокруг них уже пляшет хоровод всех остальных народов. Лондон при этом всегда стоял чуть в стороне, что рождало серьезные подозрения насчет того, что весь проект единой Европы нужен ему только в том случае, если управляется им самим.

Действительно, примирить германскую гегемонию и англосаксонские амбиции можно было только в том случае, если Евросоюз оставался в подчиненном положении по отношению к НАТО. Тогда геополитическое доминирование США и Великобритании не позволяло ЕС выйти с экономического на геополитический уровень. Вопрос был только в том, как долго англосаксы смогут держать германский локомотив под контролем – в какой-то момент процесс перерастания ЕС в единую державу неизбежно привел бы к обретению ею полного, настоящего суверенитета. То есть к возникновению «единой Европы» с германским сердцем и мускулами. Да, формально «мирной и пушистой», но все равно совершенно неприемлемой для атлантистов. И вот на этой развилке Европа оказалась к 2007 году. К этому времени первые этапы интеграции внутри Европейского союза были пройдены: появилась единая валюта, органы управления. Пора было готовиться к переходу к реальной ликвидации национальных государств – то есть к передаче всех полномочий национальной власти на уровень общеевропейского правительства. Но ЕС к этому времени страшно разросся. В нем было уже 27 государств (последнее, 28-е, было принято в 2013 году). Уровень интеграции между ними был совершенно разный – включение стран Восточной Европы и Прибалтики отвечало в основном геополитическим, а никак не экономическим интересам. Причем не единой Европы со столицей в Брюсселе, а атлантистов из НАТО, расквартированных в этом же городе. Восточную Европу нужно было быстро взять под западный зонтик – вначале еэсовский, а уже потом натовский.

Понятно, что далеко не все новые государства – члены ЕС отвечали критериям евроинтеграции. Не все из них вошли и в зону евро. И самое главное – ЕС вплотную приступил к осваиванию постсоветского пространства. То есть уже не только Прибалтика, но и Украина с Молдавией, и Грузия с Арменией должны были стать частью Евросоюза. Куски русской цивилизации и зоны непосредственных национальных интересов должны были быть проглочены и переварены. Но этого не случилось.

Причем не из-за сопротивления России – мы, конечно, пытались помешать, но не это было главным. Надорвалась сама вера в единую Европу – и у национальных элит, и у населения европейских стран. Тот монстр, который стал расти в Брюсселе, вызывал слишком много претензий, да и между самими «провинциями» единого государства усилились трения. Немцы, конечно, великая нация – но ни французы, ни итальянцы не готовы жить в управляемом германцами государством. А к этому все бы и пришло – история Европы такая штука, что, что ни собирай, все равно получается «германский рейх». Его можно назвать «Срединной Европой» или «Европейским союзом», все равно ядром и локомотивом будет германская нация, которая является естественным объединителем Европы. В этом нет ничего плохого, такова данность. В конце концов, существовала же восемь столетий Священная римская империя германской нации, объединявшая большую часть Западной Европы под властью одного императора. В конце концов, это дело самих европейцев – как они там договорятся между собой и с немцами о форме единого государства или же союза отдельных стран. И, в принципе, нынешний ЕС мог бы и выйти на эту траекторию – если бы не два но.

Во-первых, если Британия действительно выйдет из ЕС, шансов выжить у него почти не останется. Не потому, что так опасна потеря острова, а потому, что англосаксы начнут вместе «валить» Европейский союз. Президенту Трампу и его изоляционистам не нужна сильная и единая Европа, а англосаксонским элитам в целом не нужна самостоятельная Европа, являющаяся историческим противником «держав моря». Для того, чтобы уцелеть, Европейскому союзу нужно стать самостоятельным – а с выращенными в атлантической пробирке элитами это очень большая проблема. Конечно, остается шанс, что в европейских национальных элитах найдутся силы, которые смогут взять на себя ответственность за самостоятельную политику как своих государств, так и «единой Европы» в целом.

Тогда проект евроинтеграции мог бы сохраниться – пускай и в сильно измененном, откорректированном виде: уже в виде союза мощных национальных государств, того самого европейского ядра из Германии, Франции, Италии... Теоретически это возможно, если в этом году мы увидим начало процесса обновления европейского политического класса.

Ну и, естественно, чтобы сохраниться, Европейскому союзу нужно будет уменьшиться. И однозначно отказаться от претензий на постсоветское пространство – потому что для укрепления ему нужно будет иметь хорошие отношения с Россией.

Войны на два фронта, с США и Россией, ЕС точно не выдержит. На континенте есть место для двух союзов – Европейского и Евразийского – только в том случае, если они смогут четко провести границу между собой. И соблюдать ее – потому что всякая попытка передвижения границ цивилизаций в восточную сторону в последние пару веков заканчивалась для «объединенной Европы» очень плачевно.

Източник: Взгляд

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели